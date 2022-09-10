自 30 年前成立以来，真人快打已经有十多款电子游戏、几部电视节目以及几部动画和真人电影。它已成为媒体巨头，而且似乎不会很快停止。话虽如此，进入 MK 世界可能有点吓人，因为它所提供的一切。 为了更容易，这些都是按顺序排列的真人快打电影。 真人快打电影按顺序排列 真人快打 真人快打：歼灭 真人快打 1. 真人快打 (1995) 第一部（并且可以说是最好的）真人快打电影于 1995 年上映。在第一部真人快打游戏发行仅三年后制作，这部电影并没有太多的传说。然而，他们把它赶出了公园，不仅制作了一部好的电子游戏电影，而且制作了一部一般的好电影。 这是荒谬的，野蛮的，有趣的。它并没有把自己看得太重，但它仍然设法拥有让你个人投资的高风险。那么，故事是关于什么的呢？ 有一场比赛将决定 Earthrealm（这就是他们所说的 Earth）是否保持自由，或者它是否会被征服并与另一个领域 Outworld 合并。 Earthrealm 最伟大的战士，由刘康、Sonya Blade 和 Johnny Cage 组成，前往一个岛屿与为 Outworld 工作的恶棍竞争。其中一些恶棍是卡诺、次零和蝎子。 但是这部电影最大的坏处是尚宗；一个偷走受害者灵魂的巫师。由令人难以置信的 Cary-Hiroyuki Tagawa 饰演，尚宗可以说是整部电影中最好的。所有演员的表演都很棒，但光是田川的表演就足以去看这部电影了。 2.真人快打：歼灭（1997） 真人快打：歼灭是第一部真人快打电影的续集，它加倍了其前身的荒谬性。这不一定是好事，因为这部电影非常糟糕。让我解释。 有趣吗？是的。我看这部电影玩得开心吗？是的。我会在我的一生中继续看这部电影吗？绝对地。那么，如果我这么喜欢这部电影，为什么我会说这部电影不好呢？ 它具有糟糕的 CGI、荒谬的故事情节，并且第一部电影中的大多数演员都被替换了。但是，尽管如此，我仍然建议您观看这部电影，因为这绝对是您不想错过的奇观。 3. 真人快打 (2021) 第三部也是最新的 MK 电影实际上是电影系列的重启。因此，您不必观看前两部真人快打真人电影就知道这部电影中发生了什么，但这样做可以获得完整的体验。 就像 1995 年的电影一样，即将举行的锦标赛将决定地球的命运。然而，我们从未在这部电影中看到它发生过。相反，我们专注于比赛前发生的事情。首先，我们专注于角色；重点强调 Scorpion 和 Sub-Zero 的故事。 电影中出现的其他角色包括 Sonya Blade、Jax、Raiden 和 Kano。当然，我们也得到了邪恶的尚宗。这是一部有趣的电影，有很棒的表演， 来得还不够快。 续集 这三部真人快打电影彼此截然不同，但它们以自己的方式有趣和娱乐。如果你的生活中没有足够的真人快打，那么你很幸运，因为还有更多的 MK 电影可以观看。 除了真人电影，还有动画MK电影。如果您对观看它们的顺序感到困惑，我将在下一篇文章中介绍您。 更多娱乐： 来自 Gamescom 2022 的 6 款我们迫不及待想玩的最佳独立游戏 所有漫威第 5 阶段电视节目均已公布 为什么游戏玩家反对 NFT（和加密货币）：Web3 游戏的严肃解释 特色图片 来源