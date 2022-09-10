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    真人快打电影按顺序排列经过@joseh
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    真人快打电影按顺序排列

    2022/09/10
    3m
    经过 @joseh 8,876 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    自 30 年前成立以来，真人快打已经有十多款电子游戏、几部电视节目以及几部动画和真人电影。话虽如此，进入 MK 世界可能有点吓人，因为它有所有的媒体。为方便起见，这里按顺序列出了真人 MK 电影的综合指南。第一部（可以说是最好的）真人电影于 1995 年上映。第三部也是最新的电影实际上是该系列的重新启动。
    featured image - 真人快打电影按顺序排列
    #movies#entertainment#cinema#movie
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    by Jose @joseh.Entertainment writer. Loves games, movies, and comics. Also loves talking in the third person
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