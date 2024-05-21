皮格马利翁的诅咒：VR和AR已走进死胡同





让我们试着猜测一下，如果这个市场的关键参与者继续按照现在的方式发展，VR/AR 行业的近期未来会是什么样子。





一切都很简单：它是一种设备、头盔或眼镜，重量为 300-600 克（有时更多），元件由玻璃、塑料或铝制成，工作时间长达数小时。毫无疑问，它看起来很棒。几乎就像 Ernest Klein 的科幻小说《Ready Player One》中那样。





看来在日常生活中，你很难用这样的设备进入真正的平行数字现实。这对你的脖子来说无疑是一场灾难……





我确实认为核心问题隐藏在技术本身的哲学中。我不断问自己，为什么我们仍然试图把一个能够进行一些计算的巨大盒子直接放在我们的头顶上？为什么我们这样做，而不是用更复杂的方式解决问题，用一种重量轻几十倍（甚至几百倍）的设备，更小，更重要的是，可以批量生产的设备？





我确实相信未来在于XR技术和空间计算。它们的潜力如此巨大且前景广阔，以至于XR设备可以轻松成为用于任何用途的多功能设备。





让我解释一下我的意思。





在我理想的世界中，这样的设备不仅可以用来显示一些娱乐内容，还可以用于解决医疗保健问题和通信问题，也许，我们所有人都会进化成更像生物物种的东西。不过，我们不要操之过急。

现在似乎是向您更详细地解释 VR、AR 和 XR 的好时机。





VR 或虚拟现实— 是一种虚拟现实，用户只能看到数字环境。用户可以使用特殊设备查看该环境。

AR 或增强现实— 是一个增强的现实世界。用户可以通过某种设备观察周围的真实环境。但同时，他也可以看到周围添加的数字对象。

最后， XR 或扩展现实是一整套虚拟技术的通用定义。XR 涵盖广泛的硬件和软件解决方案，包括传感器接口、应用程序及其基础设施。重点是 XR 可以广泛使用，从游戏到完成医疗保健、建筑、教育等领域的业务任务。应用程序基本上只受您的想象力的限制。





目前的 VR 行业似乎已经走到了尽头。这是因为人们主要关注的是 VR/AR 技术，而从定义上讲，这些技术的功能有限。但为了证明这一点，我们必须回到遥远的过去，大约一个世纪左右！

因此，在这份宣言中，我们将尝试回答未来会给我们带来什么的问题。我是 XPANCEO 的创始人 Roman Axelrod — 让我们一起来寻找答案吧！

VR的历史

想知道我觉得什么最搞笑吗？增强现实设备的想法早在 1935 年就被构思出来了。当时，美国科幻作家斯坦利·温鲍姆的小说《皮格马利翁的眼镜》出版。根据小说情节，一位教授发明了一种眼镜，可以让你创造出视觉、听觉、味觉、动觉和嗅觉上的现实幻觉。

请注意，皮格马利翁的眼镜实际上具备现代设备向我们承诺的所有功能。它们甚至看起来像标准的 AR 眼镜。

记住这些——皮格马利翁的眼镜。我们稍后会需要它们。从 50 年代初到 90 年代初，在掌握这项技术的同时，开发了大量不同寻常的 VR 小工具。它们都应该像皮格马利翁一样运作。

最初，这些小玩意只占了半个房间的空间。例如， Sensorama “电影放映室”就是由电影摄影师 Morton Heilitt 于 1956 年设计和开发的。里面有放映图像的电影放映机和播放立体声的扬声器。甚至还有一张振动扶手椅和一个模拟气味的装置！





1968 年，美国科学家伊万·萨瑟兰 (Ivan Sutherland) 向公众推出了第一款计算机化 VR 头盔，名为“达摩克利斯之剑” 。

该装置看上去有点像中世纪的刑具，可以流畅地生成各种几何形状的简单 3D 模型。它还可以改变头部在环境中的位置，从而改变图像视角。

“达摩克利斯之剑”

乍一看，这些原型看起来非常奇怪。你必须把这个难以理解的盒子戴在头上，让自己感到不舒服，才能观看一些内容。每个人都明白世界需要虚拟现实，但它的实现方式似乎很奇怪。

然而，这些电脑游戏才是推动行业发展的最大动力。顺便说一句，在 VR 技术还存在的时候，他们就做到了两次。

90年代初

自 90 年代初以来，各种 VR 头盔、手部追踪手套和其他让您沉浸在数字世界中的好东西开始占领大众市场。任天堂凭借其Virtual Boy Link成为该领域的主要先驱之一。

搭载 MS-DOS 的Forte VFX1头盔可让您在 VR 中玩当时的射击游戏。 毫无疑问，《DOOM》在这样的耳机中看起来令人印象深刻。





总共有数十种设备被引入市场。然而，到了 2000 年，VR 热潮开始衰退。当然，那个时期的每台设备都是真正的工程杰作和奇迹。现在，很难相信所有这些小玩意都是 20 年甚至 30 年前发明的！

然而，以下缺点仍然存在：

成本高昂

不舒适且不友好的人体工程学

手术时间短

无内容

日常使用不够舒适（重量确实有影响！）

这听起来熟悉吗？没错！所有现代 VR 设备都有相同的缺点。拜托，自该行业存在以来，难道没有人想出如何应对它，或者得出任何结论吗？

很明显，如果一项技术在相当长的一段时间内不能发展，那它就是死路一条，不是吗？

虚拟现实 (VR) 现状

无论如何，VR 行业已经成功陷入沉寂数十年，直到再次复活，主要是因为人们确实喜欢 VR。





你可能知道我在说什么。这就是Oculus Rift ——VR 的复活。我们熟知的 Palmer Lucky 就是他，他真的变成了一个技术神秘主义者，把整个行业从坟墓中拉了出来。Palmer 从青少年时期就对 VR 着迷。他的梦想就是打造他梦想中的 VR 头盔。在创建了原型后，他于 2012 年在 Kickstarter 上启动了他的项目，并取得了巨大的成功。





真正的复兴就此爆发！项目启动 600 天后，Facebook收购了Oculus Rift。与此同时，** Valve**开始开发自己的头盔，甚至连** 微软**也宣布了其 VR 开发。而苹果的 Vision Pro头盔成为这一趋势的巅峰。





因此，Vision Pro 配备了两个内置 4K 100Hz Micro-OLED 显示屏。视角为 110 度。为了与外界互动并跟踪用户的位置，工程师为其配备了 12 个摄像头。听起来很棒，但别忘了它的重量为 600 克。外部电池续航时间从两小时到四小时不等。基本版售价 3500 美元。

总而言之，它确实做工精良，而且花费不菲。而我们正在凿开的岩石仍然和几十年前一样：

不舒服

大的

重

无内容

手术时间短



因此，行业巨头加入了竞争。但说实话，工程师们在 Vision Pro 或 Meta Quest 中取得的成就只是升级硬件并将其装入 90 年代的外形尺寸中。





我个人称之为皮格马利翁的诅咒。近一百年前，斯坦利·温鲍姆制定了当今工程师试图复制的标准。





如果我们看看 PC 市场，VR 的发展也是以同样的方式开始的。一开始，有一台巨大的机器，占据了整个房间。然后，随着技术的发展和成熟，它的尺寸缩小了。结果，我们现在有了智能手机。





然而，如果我们谈论的是 VR 设备，那么它们的开发在 90 年代初就停止了。听起来像是一条死胡同，不是吗？假设苹果升级了它的头盔，并为其配备了 M10 芯片组和当时最先进的摄像头。这款设备的速度将提高十倍，并能显示令人难以置信的图像质量，但它仍然是一个视野有限的头盔，你仍然必须戴在头上。





看来我们人类已经走上了 VR 设备开发的错误道路。我们试图将屏幕、摄像头或电池等非常复杂的组件装入一小块电子设备中。相反，我们必须想办法避免这样做。

但在讨论这个问题之前，我们确实需要对另一件重要的事情做一些推测——AR 眼镜！

最重要的是，我们最终会发现什么样的设备将成为关键的 XR 设备。

敬请关注！





待续…



