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    痴迷记笔记者的一天经过@raudaschl
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    痴迷记笔记者的一天

    2022/08/04
    21m
    经过 @raudaschl 1,074 讀數
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    太長; 讀書

    一个痴迷的笔记者已经学会了如何使用笔记来改善他们的生活。从存储想法到提供反馈再到改善人际关系，我学到了很多关于使用笔记做所有事情的知识。

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    #note-taking#productivity#reading
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