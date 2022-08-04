说到做笔记，有些人可能会认为在一张废纸上记下几个关键短语就足够了。但对我——一个痴迷的记笔记者来说——这永远不会削减它。 我曾经是一个从不真正写下任何东西的人。我会依靠我的记忆来帮助我完成学业和工作，而且似乎总是很顺利。但大约两年前，我意识到如果我想在生活中更成功，我需要开始写下来。因此，我开始寻找在所有事情上都使用笔记的方法。 从存储想法到提供反馈到改善人际关系，我学到了很多关于使用笔记来改善生活的知识。这是我在此过程中发现的总结： 起来 从我早上醒来的那一刻起，我的脑海里就已经在思考我需要记住的想法和事情了。我迅速拿起我的笔记本，在我忘记之前开始记下我的想法。 我昨晚做了一个最激动人心的梦！我在其他世界使用探矿棒寻找魔法食物。我敢肯定，某处有一个百万美元的想法。在我忘记之前，我快速打开我的 Obsidian Quick Notes iOS 并开始记下任何细节。 快捷方式 我今天感觉很好，所有的事情都考虑到了。我昨晚睡得太晚了，所以今天早上我不是 100%。但是快速检查我的睡眠周期 （Rise）责备我不断增加的睡眠债务。选择了一张不高兴的脸，我再次记下为时已晚的原因。 应用程序 早晨末日滚动 早晨是重新开始的好时机，我曾经认为没有比用一个好的厄运卷轴来开始新的一天更好的方式了。然而，我已经意识到有更好的方式来开始新的一天。 《泰晤士报》引用的一项研究估计，我们每天消费的内容相当于 174 份完整报纸的内容，比 1986 年高出 5 倍。但这种信息洪流不仅没有赋予我们权力，反而常常让我们不知所措（并让我们感到沮丧）。 如果您有兴趣了解最新的新闻、政治、技术等，但没有时间筛选所有噪音，我有解决方案。 我使用名为 的应用程序将 的 Reddit 线程、黑客新闻帖子、Twitter 列表和 RSS 提要编译成每日电子邮件。通过这种方式，我可以将每天的新闻直接发送到我的收件箱，而我不必浪费时间来处理我不感兴趣的事情。 Mailbrew 最好 通过每天将我重视的所有内容浓缩成两封电子邮件，我不再觉得需要不断参与。我可以专注于其他任务并无忧无虑地享受我的休息时间。 感谢Mailbrew，我再次学会了热爱信息。 床上看书 我打开我的“稍后阅读”应用程序（我目前正在测试 Readwise，但 Instapaper、Pocket 和 Matter 也很棒）并开始滚动浏览我保存的文章。 离我起床还有30分钟，所以我想充分利用它。我找到了几周前保存的一篇文章并点击了它。 这些应用程序的伟大之处在于它们允许我突出显示和评论我觉得有趣的文本。然后所有这些亮点都会通过 Readwise 自动同步到我的个人知识系统 Obsidian 中。 我发现，当我们阅读的目的是为了找到能引起共鸣的东西时，这种体验会变得更加刻意。我们的思想总是在寻找洞察力，我们不禁与更深层次的内容产生共鸣。 尽管这很累，但一旦保存了这些见解，它就会觉得值得，并随着时间的推移成为我们工作记忆的一部分。正如我稍后将描述的，这使我能够更有效地连接不同信息之间的点，并清楚地看到全局。 正如蒂亚戈·福特（Tiago Forte）在他的优秀 《构建第二个大脑》中所写的那样，“我们花费在回忆事物上的每一点精力都不是花在思考只有人类才能做的事情上的能量：发明新事物、制作故事、识别模式、跟随我们的直觉，与他人合作，研究新课题，制定计划，检验理论”。 著作 刷牙 刷牙的行为对牙齿和大脑都是必要的。这就是为什么我每次醒来都会这样做的原因。 理论物理学家和全能天才理查德费曼曾经说过：“你必须不断地在脑海中浮现十几个你最喜欢的问题，尽管它们总体上会处于休眠状态。每次你听到或读到一个新技巧或一个新结果时，针对你的十二个问题中的每一个进行测试，看看它是否有帮助。每隔一段时间就会有一个打击，人们会说，“他是怎么做到的？他一定是个天才！” 汲取灵感，每刷一次臼齿，我都有时间思考我读过的东西、我做的笔记和生活中最大的问题： 需要写完这篇文章 装修我的浴室 为什么我妈妈觉得我和她说话不够 解决两个同事之间的纠纷 一个棘手的编码问题 我所有的钱都去哪儿了？ 为什么我的伴侣禁止我说“第二大脑” 真正的意义何在？ 我盯着镜子，半醒半醒，昏昏沉沉。但在挤牙膏和使用牙线之间的某个时刻，我希望我的头脑能奇迹般地看到更大的图景，并为我所有的问题提供明智的解决方案。 有时我很幸运，但更多时候，我会留下珍珠般的白色和轻微的头痛。 晨练 需要一种特殊的人在醒来后几个小时去健身房，当那个人是我的时候真是太棒了。 我知道从工作中抽出时间是必要的，即使这真的很烦人。就像房间里放屁一样，寻找知识和做笔记很快就会填满所有可用空间。 比如说，去上瑜伽课或去教堂的好处之一就是你在那里的时候不可能工作。我发现，义务比意图更好地保护存在。 步行上班 “我们不能仅仅因为它几乎总是照亮一个悲惨的世界而害怕日光——雷内·玛格丽特”——比利时超现实主义者 在伦敦这样的城市生活，步行上班是我最喜欢的事情之一。我喜欢这个城市的喧嚣和喧嚣。 许多人声称他们在走路时会尽力而为。斯坦福大学 2014 年的一项研究 ，步行确实可以将创意产出平均提高 60%。还发现步行可以促进脑细胞之间的 ，并 脑组织通常枯萎。 发现 新联系 避免 我发现在走路时，我只是通过练习沿途注意事物的艺术而进入一种分散的思维模式。在阅读了 Rob Walker 的精彩著作《注意 后，我学会了欣赏这一点。 的艺术》 我接受小细节；阳光透过树木照耀的方式，树叶在我脚下嘎吱作响的声音，新鲜空气在我皮肤上的感觉。如果没有这些小细节，生活将是平淡无奇的存在。但和他们在一起，我不断地被美丽和奇迹所包围。 幸运的是，我所在的伦敦地区 Shoreditch 以其街头艺术而闻名，因此关注墙壁、地板甚至下水道都非常有趣。 我已经养成使用 Apple Notes 拍摄任何吸引我注意力的艺术品、海报、贴纸、插图和雕塑的习惯。偶尔，我会问自己，“世界上什么东西一定是真实的，才能让这件艺术品存在？”并写一些相关的词。 如果我们对它持开放态度，我们确实可以在任何地方找到有趣的东西。下次你感到无聊时，不要伸手去拿手机，而是环顾四周，看看你能发现哪些令人印象深刻、令人惊讶或只是简单有趣的东西。 从注意到鲜花到 ，您可能会对您的发现感到惊讶。 排水盖 开始我的工作日 在一项持续 10 年的研究中，美国军方 ，为了提高效率，我们应该在开始轮班前喝两杯淡咖啡。所以，拿着咖啡，是时候开始新的一天了。 发现 在工作中，我完全接受了“Notes Renaissance”，并拥有一个单独的工作黑曜石金库，仅用于与工作相关的活动。 几个月以来，我一直在使用 Obsidian 来帮助我使用自定义的每日笔记模板来组织我一天的想法、感受和任务。我发现它是一个很好的工具，可以帮助我专注于重要的事情并跟踪进度。然而，有一条规则：永远不要写任何你不会直接对那个人说的人。 我的每日模板如下所示： Start of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: Thankful For 🙏 * List things here Top of mind (Concerns) 🔥 * List things i'm most worried about What would make today awesome 🌟 * List our my idea outcomes for the day Worklog * List titles of meetings and tasks for the day End of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: 我最近读到了学者拉尔夫沃尔多爱默生的 ，通过写这样的反思日记，你提醒自己将幸福作为自己的首要任务。这引起了我的共鸣，我一直在努力将其融入我的日常生活中。 一篇文章 首先，我被要求用 1 到 5 分来评价我的快乐和压力，然后写下我对我们团队的欣赏。然后我被要求列出我最关心的问题以及我认为会让这一天难忘的事情。 在处理我们永无止境的待办事项清单时，我们都可以更加积极主动。我发现退后一步列出我可能面临的所有潜在障碍，而不是仅仅列出我们需要做的所有事情然后寄希望于最好的结果。 一项 发现，使用以障碍为中心的日记技术，人们可以将每天的目标进度提高三倍。 研究 涉及三个步骤： 是写下他们希望在未来一天实现的一些目标。• 第一步 是写下任何可能出现的障碍，这些障碍可能会破坏他们的成功。 第二步 是描述当他们遇到这些障碍时他们会做些什么来克服这些障碍。 第三步 那些花更多时间为失败做计划的人实现日常目标的可能性要高出三倍，而且，并非无关紧要，他们在每一天结束时都更加快乐！ 以下是此类日记模板的外观示例： 🎯 Goal — finish book proposal ✋ Obstacle — I might get tempted to watch reruns of The Office 🚀 solution — throw the TV remote on the roof 一旦我能确定我的障碍，我就会更有能力制定一个克服这些障碍的计划。 接下来，我将回顾前一天的笔记。这会提醒我“这个人在告诉我什么？ ” “关于这个话题，我应该记住什么？或“此刻我的盘子里有什么？” 最后，我将列出当天会议和任务的标题。白天，我将在每个标题下添加注释和摘要，以描述发生了什么、哪些工作做得好以及还剩下哪些任务。 这将帮助我记住白天发生的事情并反思我所取得的成就。 “我们从对经验的反思中学习，而不是从经验本身。” ——约翰·杜威，哲学家 参加会议 我喜欢结识新朋友并了解他们的职业，但我也喜欢事先进行研究。 结识新朋友时，我总是检查我的黑曜石“保险库”，看看我们是否有任何联系。这包括检查我们是否曾经说过，我是否看过他们的作品，或者我是否参加过他们的任何演讲。当您可以在介绍中提及此类联系时，这是打破僵局的好方法。 然而，几乎与问候人们一样重要的是给他们一个出色的介绍。 我曾经认为，要想成为一名出色的演讲者，您需要记住所有内容。我会练习和练习，直到我的演示文稿顺利完成。但在某些情况下，我发现更有机的方法对我更有效。 现在，当我主持会议时，我会随身携带笔记，有时会使用它们而不是幻灯片。这种方法受到历史学家马克·罗伯逊 (Mark Robertson) 的启发，他 漫游图来支持他的教学方法。 Mark 使用标记将日期和其他元数据添加到历史现象中，然后在向学生讲课时实时导航。因此，Mark 可以快速围绕他的历史数据库来回答学生的问题。 使用 除了帮助演示之外，笔记还是与团队实时协作的好方法。我见证了当人们可以看到他们的交互变成屏幕上的文本和要点时，它是多么的吸引人。这些笔记还有助于让每个人都在同一页面上，因为每个人都可以稍后再参考它们。 这有助于我们跟踪我们的决定，并让我们知道我们需要改进的地方。会议总结也有助于在同事之间建立信任和欣赏。 获取电子邮件、文档和演示文稿的知识 在信息时代，我们不断受到来自各种来源的信息的轰炸。根据 2011 年的一项研究，我们每天消耗的数据量大约是四分之一世纪前的五倍。 事实上， 《纽约时报》报道，现在普通人每天的信息消耗量加起来达到了惊人的 34 GB。 据 在我开始做笔记之前，我 了我读过的大部分东西。通过写下并存储在一个工作日内获得的信息，现在可以在需要时记住和应用知识。 忘记 为了创建有意义且引人入胜的笔记集，我必须对允许进入的电子邮件、演示文稿、对话或 wiki 页面有所选择。我需要专注于让眼睛眨眼、心跳加速的细节。通过这种方式，我可以创建一个能够捕捉到真正引起我共鸣的集合。 为了实现这一点，在添加任何内容之前，我会问自己几个问题： 它启发了我吗？ — 有时，您会遇到一条不一定能鼓舞人心的信息，但您知道它将来可能会派上用场——统计数据、参考资料、研究结果或有用的图表。 有用吗？ — 就像写日记或记日记的古老做法一样，我们可以使用记笔记来记录我们的生活，并更好地了解我们如何成为现在的自己。 是个人的吗？ ——信息理论家克劳德·香农（Claude Shannon）的发现为现代技术铺平了道路，他对“信息”有一个 ：让你感到惊讶的东西。如果您不感到惊讶，那么您在某种程度上已经知道了，那为什么要注意它呢？ 令人惊讶吗？ 简单的定义 捕获后，我们需要一个存放东西的地方，以便重新发现。我个人使用 ，它鼓励我将笔记放入以下四个文件夹之一： PARA 系统 （我正在做的事情） 项目 （我负责的事情） 职责范围 （我感兴趣的东西） 资源 （我害怕扔掉的东西 档案 我发现拥有这样一个用于存储信息的基本系统很有帮助，即使搜索通常足以找到旧笔记。关于它的某些东西似乎让我的心平静下来。 也许是知道一切都在哪里的感觉，或者也许是组织自己的行为让人感到满足。不管是什么原因，我知道拥有一个系统可以帮助我感到更放松和控制。 正如知识管理专家 和 Geoff Parcell 曾经说过的那样：“你无法管理知识——没有人可以。您可以做的是管理可以创建、发现、捕获、共享、提炼、验证、转移、采用、改编和应用知识的环境。” Chris Collison 午餐时间点心 如果我告诉你有一种方法可以在不增加任何额外工作的情况下让某事变得更好，那会怎样？你可能不相信我，但这是真的。 在某事上变得更好的最好方法是有意识地让自己重新接触你之前捕捉到的笔记和想法，没有比午餐时间更好的时间了。 仅仅阅读一次并不足以让它留在我们的脑海中。但是感谢 ，我可以每天给自己发送一封电子邮件，其中包含 5 条随机笔记，供我从 Kindle 和 Read Later 应用程序中查看。 Readwise 德国心理学家和定量记忆研究先驱赫尔曼·艾宾浩斯（ ，1850-1909）发现间隔重复是提高长期回忆的有效方法。最近的研究似乎 这些说法。 Hermann Ebbinghaus 支持 然而，对我来说，当我可以将旧信息应用到当前问题上，或者当它激发一个偶然的想法或唤起一个迷人的记忆时，接触到旧信息是最令人满意的。例如，当我阅读历史事件时，我经常会思考它们与当前事件的关系。看看过去如何影响现在，反之亦然，这很有趣。 当然，午餐时间也是用来吃饭的，但没有比“深思熟虑”更好的一餐了。 做知识工作——决策、建议和计划 “机会偏爱有准备的头脑。 “——路易斯·巴斯德 丢失重要的工作文件会让人感觉浪费了一个下午。根据微软最近的一项研究，普通人每天花费 五分之一的时间来寻找完成工作所需的信息。 大约 国际数据公司的报告还发现，一个典型的知识工作者一天中有 26% 的时间 和整合分布在各种系统中的信息。这相当于每个月的整个工作周！想象一下，如果我们能回到那个时代。 用于寻找 在 BBC 对福尔摩斯的改编中，夏洛克建造了一座传说中的心灵宫殿——一座想象中的城堡，用来存放他的线索和概念，以备日后回忆。借助知识管理应用，您可以拥有自己的虚拟思维殿堂，随时随地访问。 这消除了分心，让我更有效率。我可以快速找到必要的信息，而无需花时间筛选不相关的数据。 例如，当开始一个新的战略文档时，我可以立即使用关键字和标签在我的库中搜索相关的笔记、对话、旧的演示文稿和模板来帮助我开始。无需在下载文件夹中查找文件，无需电子邮件搜索，也无需 wiki 页面 safari。 一切都可以轻松地放在一个空间中，我可以开始列出重要信息、人员和缺失信息的列表。 “自我的终极自由在于记忆的力量。我是自由的，因为我记得。” — Abhinavagupta，十世纪的克什米尔哲学家和神秘主义者。 给同事反馈 用虚构的足球教练泰德·拉索的话来说：“对我来说，成功与输赢无关。这是为了帮助这些年轻球员在球场内外成为最好的自己。” 实现季度目标和最大限度地提高生产力至关重要，但我们还应该专注于帮助我们的团队和组织成为他们最好的版本。 当一位同事要求诸如 360 绩效评估之类的反馈时，我想给出真实的例子，说明他们做了什么，给我留下了深刻的印象，以及我认为他们可以改进的地方。 这就是我前面提到的每日模板派上用场的地方。每天写日记和写下感谢的习惯对我有很大帮助。 我不仅能够提供及时的反馈或表扬，而且还为我认识的每个人建立了一个成就组合。这是跟踪我生活中所有美好事物并对我周围的人更加亲切的好方法。如果我在搜索你的名字时你没有出现，那么这本身就很能说明问题。 无论哪种方式，笔记都有助于将这通常令人苦恼的琐事变成我很自豪能够给我的同事的真实个人反馈。 一天结束的反思和脱离工作 “太多人把最好的自己带到工作中，把剩菜带回家”——心理学家 Esther Perel 随着工作日的结束，我再次对我的压力和快乐进行评分，并对发生的任何有趣的事情做笔记。 除了帮助我减压和脱离工作之外，它还提醒我，我最大的挑战并不像看起来那么糟糕。几乎所有问题都可以一天一次地分解和处理。 在每周结束时，我使用 Obsidian Tracker 来可视化我在一周内的心情和写作效率。然后我会回顾每天的日常笔记并做一个周末总结。这对于周一早上非常有用，尤其是在假期之后，可以让事情顺利进行。 插件 我还发现每个月复习我的笔记有助于我掌握工作并更好地了解全局。这使得编写季度、年中和年终审查更加易于管理。清楚地了解我过去一个月所做的工作有助于我确定需要改进的领域并跟踪我的进度。 现在，我可以“关闭”工作并放松，因为我知道我有一个值得信赖的系统来跟踪所有细节。 使用笔记成为更好的朋友 “每次张嘴或闭嘴时，对话都能让你成为一名艺术家。” ——罗伯特·路易斯·史蒂文森 在许多方面，提高生产力很容易，但正如知识管理专家 （Larry Prusak）所说，“如果你有 1 美元投资于知识管理，那就把 1 美分投入到信息管理中，99 美分投入到人际互动中。” 拉里·普鲁萨克 最近，我忽略了我的友谊网络，大流行当然没有帮助。好消息是，我受到 ，开始使用我的笔记创建自己的 CRM 系统来改善这种情况。以风险投资家 Peter Boyce 为例，我正在使用 来帮助跟踪我的所有关系。 启发 Airtable 我通过在电子表格中列出我认识的所有人并记录他们的属性来实现这一点： 是我在认识某人时记录我所在的网络的方式。是通过大学吗？通过工作？私交？ “圈子” 是我记录人们所做工作的方式。 “功能性” 是指我最近是否做了一些事情来吸引这个人。 “状态” 是我记录任何人可能进入的地方。如果他们喜欢投资，比如说，或者时尚，或者如果他们痴迷于泡菜，我会把它放在这里。 “亲和力” 是我们最后一次联系的记录。 “Last touch” ——我认为我目前与他们的关系是活跃的吗？ “活跃” 显示他们的基地。 “地理” 最后，在 下，我记录了我与某人共同的熟人和联系——这都是了解网络如何重叠和互补的一部分。 “相互” 我发现跟踪我与某人联系的频率、我们参加过的活动以及使我们的关系与众不同的原因是很有帮助的。维持和发展友谊对我来说非常重要，这样我才能始终对周围的人有所帮助。 在我的生日那天，我什至使用这个系统来确保参加的每个人都可以与至少一个很棒的人联系。这是一个巨大的成功，但我承认酒精可能为我完成了大部分工作。 我一直在努力寻找将人们与我的旅程联系起来的方法，以便我们可以共享信息、能量和资源。我认为拥有一个由朋友和亲人组成的强大支持系统非常重要，尤其是在困难时期。 从事个人项目 “那些不建造的人必须燃烧” - 华氏 451 经过漫长的一天，我最喜欢回到家，坐在电脑前开始一篇新文章。我内心有太多的创造力，我可以爆发。与他人分享我所着迷的一切是我拥有的最好的治疗形式之一。 与 Taylor Swift 使用音符来 她的创作歌曲创作过程类似，我使用我的音符为新项目和现有项目汲取灵感。 支持 首先，我花时间坐下来思考我想写什么。一旦我想到了一个主题，我就会创建一个空白页面，并开始在我的笔记中查找任何可能构成我文章基础的相关标题。当我打开每个笔记时，我会重新阅读内容并复制最相关或最有趣的段落。 这个过程可以帮助我为写作收集想法和材料，并刷新我对一段时间可能没有想到的主题的记忆。 我将我的想法归为类似的类别，这样我就可以开始看到我想在写作中采取什么方向。一旦段落按主题分组，我会再次检查所有内容以确定看起来很有趣的内容。现在我准备开始我的第一个草稿，如果我遇到作家的障碍，偶尔会参考我的原始笔记列表。 在从事长期项目时，我发现日记对于跟踪所有想法、理论和资源至关重要。有一个专门的空间来写下所有内容，我可以让我的想法井井有条，并在需要时迅速返回。 这样，我确保不会留下任何好的想法。最终，所有这些长期项目都将准备好发布，我将利用这些年来在我的笔记库中收集的美好经验和知识。 “创造力只是将事物联系起来”——史蒂夫·乔布斯 睡前拓展视野 “即使其他观点显然是错误的，接触它们仍然会扩大我们的创造潜力。在某种程度上，异议的力量就是惊喜的力量”——作者 Jonah Lehrer 培养创造力和更健康的心智模式的最佳方法之一就是让自己接触不熟悉的观点。 每天晚上，我都期待收到来自 的电子邮件，它的编辑策划了一些最好的在线写作。 The Browser 该杂志的编辑们从各个领域——艺术、历史、政治、戏剧、科技、哲学等——精心挑选了故事，让我对世界有了独特的看法。 在我的稍后阅读应用程序中添加了最有趣的文章后，我安顿下来进行另一个舒适的阅读和突出会议。 沉沉睡去 “如果没有潜意识的要求，永远不要睡觉。” - 托马斯·爱迪生 苏联心理学家 Bluma Zeigarnik 发现了人类思维的一个怪癖：当一项任务未完成时，我们似乎无法停止思考它。如果你发现自己在凌晨 2 点躺在床上，大脑对你没有做的事情大喊大叫，那就是 Zeigarnik 时刻。 2011 年，心理学家 EJ Masicampo 和 Roy Baumeister 了 Zeigarnik 对志愿者的影响，他们给他们一个任务而不让他们完成它。它在他们的脑海中挥之不去，干扰了他们做其他工作的能力。 展示 我学到的一个很棒的生活小窍门是，我可以通过简单地写下来在认知上减轻大多数事情的负担。通常，我通过睡前记日记、制定时间表或为未来一天创建待办事项清单来做到这一点。通过这种方式，我可以清除我需要做的一切，专注于享受我的空闲时间或睡个好觉。 睡前有很多事情想，所以写作让我更容易入睡。我不必担心忘记我的想法，因为我可以把它写下来，更容易入睡。 所以，这是一个痴迷的笔记者生活中典型的一天。它可能并不迷人，但它对我有用！ 知识捕获和存储系统是一项强大的资产，因为它使我能够快速轻松地找到已经存在的最佳想法。这为我节省了很多时间和精力，否则我们会花在重新发明轮子上。 挑战是让我的思想对超出我目前知识的可能性保持开放。带着一点好奇，我希望有一个系统可以让我自己无法想到的最好的想法进入我的生活。 知识管理系统可以非常有助于提高我们的生产力、创造力和自我发现的参与度。我希望这篇文章能启发你找到使用它们的创造性方法。 如果您有任何关于 Obsidian、Notion 或 Roam Research 等工具如何改变您的生活的故事，请随时在 Twitter 上给我发消息。我很想听听他们的意见。 祝大家记笔记愉快！ “知识拥有巨大的力量，收集和保存它是一项有价值的任务，它的损失可能是文明衰败的早期预警信号。” — Richard Ovenden，牛津大学图书馆馆长 附录 假设您需要帮助设计完美的个人知识管理（或第二大脑）系统。在这种情况下，我建议查看 Ryan Murphy 的 ，它非常简洁地列出了这些原则。 NOTE framework 也在 发布。 这里