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    界面干扰、Roach Motel、误导、潜行以及与亚马逊确认羞辱经过@linakhantakesamazon

    界面干扰、Roach Motel、误导、潜行以及与亚马逊确认羞辱

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    太長; 讀書

    这些是 Prime 注册流程中使用的操纵性设计（或深色图案），以确保会员转化
    featured image - 界面干扰、Roach Motel、误导、潜行以及与亚马逊确认羞辱
    mdjrny-v4 style dark patterns used to manipulate users via HackerNoon AI Image Generator
    business #ftc-v.-amazon #amazon #roach-motel
    Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture

    @linakhantakesamazon

    Lina Khan (Finally) Sues Amazon

    The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"

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    by Lina Khan (Finally) Sues Amazon @linakhantakesamazon.The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"
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