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    畅游 2024 年 NFT 格局：幽默地看待 10 个关键预测经过@audreynesbitt
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    畅游 2024 年 NFT 格局：幽默地看待 10 个关键预测

    2023/12/26
    8m
    经过 @audreynesbitt 2,872 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    当我们步入 2024 年时，以过山车趋势和令人惊讶的发展而闻名的非同质代币 (NFT) 行业对于 2024 年的讽刺性预测已经成熟。以下是对 2024 年 NFT 市场的十个幽默而夸张的预测，现实往往比小说更奇怪。
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    tech-stories #nft-predictions-2024 #trump-nfts
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    @audreynesbitt

    Audrey Nesbitt

    Co-founder & CEO at Bloomly | Leading the Digital Transformation into Web3 | Innovating Blockchain and NFT Integration

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    by Audrey Nesbitt @audreynesbitt.Co-founder & CEO at Bloomly | Leading the Digital Transformation into Web3 | Innovating Blockchain and NFT Integration
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