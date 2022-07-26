你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 1 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。甲虫部落 - 第一章：多德的发现 甲虫部落 两部小说 维克多·卢梭 多德和汤米意识到他们对可怕的甲虫无能为力。 第一章 多德的发现 双翼飞机从南方飞出，朝着营地飞回，在广阔的冰原耀眼的白色映衬下，黑色的斑点一直延伸到四面八方的地平线。 它从南方飞来，然而，沿着它飞行的航线往后一百英里，除了向北之外，它不可能向任何方向前进。向南一百英里的地方是南极，这是特拉弗斯探险队在那一年大部分时间里一直在努力的目标。 并不是说他们不能更早地达到它。事实上，据飞行员汤米·特拉弗斯（Tommy Travers）估计，这根杆子已经越过了又一次。但是正在寻找的一件事是极点的确切位置。不是几英里左右，而是几分之一英寸。 它与爱因斯坦有关，与地磁有关，与南磁极的变化有关，以及由此产生的原因，与视差和分点进动等有关。极点的确切位置。但这一切主要是党内天文学家的事。汤米特拉弗斯，他现在显然在回来的路上，没有为爱因斯坦或其他任何东西大声疾呼。在一年的冻伤和艰难的口粮中，他一直在享受他的时尚，他开始期待回到百老汇的喜悦。 负责远征的斯托姆船长和前线营地的其他五人一起看着飞机驶向帐篷。她整齐地落在光滑的雪地上，像滑冰高手一样在她的跑步者身上打滑，然后几乎立即停在了帐篷前。 汤米·特拉弗斯跳出封闭的驾驶舱，驾驶舱被机舱玻璃隔开，有点像豪华轿车的前座。 “好吧，船长，我们沿着那个突破口走了一百英里，正如你所料，没有地面裂缝，”他说。 “但吉姆多德和我捡到了一些东西，吉姆似乎疯了。” 透过小屋的窗户，可以看到派对的年轻考古学家吉姆·多德显然正在与一件看起来像盔甲的东西搏斗。当斯托姆船长、吉米和其他小队成员到达机舱门时，多德已经打开门，向后扑了出去，仍然抱着他找到的东西，并设法使他设法仰面倒地并维持其重量。 “说，什么——什么——那是什么？”暴风女喘着粗气。 即使是党内最不科学的头脑也对多德的所作所为感到惊讶。它一点也不像一只巨大的甲虫。事实上，它是一种昆虫，因为它具有代表这一类的三个部分，但它只是一个外壳。当多德把它竖立起来时，它有四到五英尺高，现在可以看到它是由某种巨大的、未知的鞘翅目坚硬的外部物质组成的。 这种物质在胸部上方足足有三英寸厚，看起来像板甲一样坚硬。 “它是什么？”暴风女再次倒吸一口凉气。 汤米·特拉弗斯做出了回答，因为詹姆斯·多德显然无法说话，更多是因为情绪，而不是因为他向后倒在雪地里的力量。 “我们在杆子上发现了它，船长，”他说。 “至少，离极点应该在的地方很近。我们遇到了一股暖流之类的东西。雪已经融化了一些地方，还有几块裸露的岩石。这东西躺在它们中间的一个洞里。” “如果我没有亲眼看到它，我会认为你疯了，汤米，”暴风女有些粗暴地说。 “什么东西，螃蟹？” “螃蟹该死！”吉姆·多德喊道，突然恢复了他的能力。 “我的天，风暴船长，你难道不知道昆虫和甲壳类动物的区别吗？这是一种甲虫化石。你没看到鞘翅目的区别标记吗？在中背线？甲虫，但有甲壳类动物的外壳，而不仅仅是几丁质。我猜这就是让你误入歧途的原因。天哪，当我们回到纽约时，我们将不得不讲述一个多么美好的故事！我们会放弃其他一切，如果需要的话，会花费数年时间寻找其他标本。” “你会喜欢的！”派对的天文学家希格比喊道。 “让我告诉你，多德，自然历史博物馆以外的人不会关心你的旧化石。我们要做的是直奔真正的极点，花一年时间观察和“ “化石甲虫！”吉姆·多德爆发了，无视了天文学家。 “也就是说，在第三纪，南极大陆上可能存在着在其他地方从未发现过的生命形式。想象一下，在这个世界里，昆虫的体型与大蜥蜴成正比，风暴船长！我敢打赌“ 但是吉姆·多德突然意识到聚会上的其他人几乎不能说他的热情有任何明显的程度，他停下来，看起来很生气。 “你说你几乎在真正的极点上发现了这个东西？”风暴船长问汤米。 “五英里之内，我会说，船长。雾太厉害了，我们不能很好地找到我们的方向。” “好吧，那么，就不会有什么困难了，”斯托姆回答道。 “如果天气晴朗的话，我们将在另一个星期到达极点，我们将开始建造我们的永久营地。各位先生们有很多机会。至于我，我只是一名水手，而且我”我试图做到不偏不倚。 “请记住，先生们，我们现在已经进入三月了，任何一天都可能迎来秋天的第一场风暴。所以让我们放弃争论，记住我们必须齐心协力！” 汤米特拉弗斯是这次探险中唯一熟练的飞行员，他带来了两架飞机。他和吉姆·多德之间产生了一种奇怪的友谊。汤米，那个在百老汇广为人知、一直无法安定下来的无聊的前哈佛人，似乎与戴眼镜的学者多德（比他年长 10 岁、红头发、暴躁、活着）尽可能地不同，正如汤米所说，在旧红砂岩时代，而不是公元 1930 年 众所周知——尽管这个故事被官方否认了——三年前的格雷斯托克远征队遇到了麻烦。格雷斯托克船长带走了卡内基考古研究所才华横溢、反复无常的布拉姆，而布拉姆的历史就是一段漫长的麻烦记录。 正是布拉姆在曼海姆炸毁了伪造的新石器时代发现，从而赢得了某些欧洲学者的不朽仇恨，但当他用袖珍斧头砸碎所谓的曼海姆石罐（价值十万美元）时，他出色地摧毁了他们，并刻薄地询问新石器时代的人是否使用巴氏合金铆钉固定在他的水壶把手上。 布拉姆在调查亚裔黑人种族起源方面的出色工作获得了诺贝尔奖之一，布拉姆在一封侮辱性的信中拒绝了这一奖项，因为他不赞成年度文学奖。 多年来，他一直是风暴中心，因长期反对而苦恼，当时他加入格雷斯托克探险队，目的是调查南极大陆的海洋动物群。 众所周知，他的出现几乎将格雷斯托克远征队带到了内战的边缘。有传言说他是被故意遗弃的。他的敌人希望他有。然而，事实似乎是，他在暴风雪中一怒之下走出营地，死了。几天来，人们一直在徒劳地寻找他的尸体。 几年前，吉米·多德（Jimmy Dodd）与布拉姆（Bram）发生了冲突，当时布拉姆（Bram）发表了对多德（Dodd）处理化石单孔类动物或产卵哺乳动物的地址之一的批评。布拉姆以他独特的方式提出，先出现的问题，先有蛋还是先有鸡，现在被视为与达尔文理论联系在一起，并在多德身上得到解决。 尽管如此，吉米·多德对这位死去的科学家的记忆仍怀有深深的敬意。他相信布拉姆死前一定在石碑留下了不可估量的重要记录。他想找到那个石碑。 他知道，布拉姆的许多敌人都知道，这位死去的科学家是个吗啡成瘾者。他相信自己是在药物的影响下飘到雪地里的。 与汤米共用一个帐篷的多德在晚上的大部分时间里都对这个发现赞不绝口。 “好吧，但是看这里，吉米，假设这些甲虫确实在几百万年前居住在南极大陆，为什么要兴奋呢？”汤米问过。 “兴奋的？”多德吼道。 “它开启了科学必须面对的最大问题之一。为什么它们没有幸存到历史时期？为什么它们没有像负鼠一样，通过当时存在于该大陆和南美洲之间的陆桥进入澳大利亚？ “ 吉米·多德一直咕哝着睡着了，他在梦中咕哝得更厉害了。汤米很高兴风暴船长允许他们第二天早上回到同一个地方寻找更多的化石，尽管他自己对它们的兴趣微乎其微。 第二天早上，当两人跳上飞机时，这些狗正在被套上。这个季节的温度计异常高，因为在南极地区，短暂的夏季通常在三月结束。在远高于冰点的温度下，汤米的皮毛汗流浃背。雪结得很硬，天空乌云密布，从南方吹来一股强风，风速每小时都在增加。 “糟糕的一天开始了，”斯托姆船长说。 “看起来一场秋天的风暴要来了。如果我是你，我会注意天气，汤米。” 汤米瞥了一眼缩在后座驾驶舱里的多德，对延误感到愤怒，然后异想天开地笑了笑。 “我想我能应付她，船长，”他回答。 “到他发现那块化石的地方只有一个小时的飞行。” “随你便，”暴风女简短地说。他知道汤米作为飞行员的判断力总是值得信赖的。 “当你回来时，你会在这里找到我们，”他补充道。 “我已经取消了行军的命令。我一点也不喜欢这种天气。” 汤米又咧嘴一笑，按下了启动器。发动机卡住并预热。其中一名男子踢开放置在滑板下用作垫块的冰块。飞机在结痂的雪地上滑行，然后向南起飞。 营地坐落于四周高达两三千尺的冰山中的一个空地中。直到他越过他们的头顶，汤米做梦都没有想到狂风刮得多么猛烈。然后他意识到他面临着一个比他预想的更艰难的提议。风暴以全力袭击双翼飞机。 一场暴风雪正在快速上来，将天空染黑。每天只出现一小段时间的太阳，升起时几乎触到了地平线，在天空中划出微小的弧线。透过头顶云层的裂缝，可以看到一颗星星，他们开始的苍白日光已经变成了暮光。 汤米很想回头，但只有一百英里，如果他这样做，吉米多德不会让他平静下来。于是他毅然把机头顶在风中，看着他的速度指示器从每小时一百英里下降到八十、六十、四十——更少。 暴风雨肆虐。突然间，云层变成了漫天飞舞的雪花。 刹那间，挡风玻璃变成了冰冻的、不透明的物体。汤米打开它，凝视着刺骨的空气。他什么也看不见……这架飞机被卷入了环绕世界南部屋脊的可怕逆流中，像风中的树叶一样飘扬。高度计危险地下降。 汤米把油门开到极限，飞速前进，双翼飞机像一匹被带刺的马一样向前和向上喷射。她摸了五千，六，七——对她来说，在那种情况下，那是天花板，因为突然刮起一股巨大的风，以一股猛烈的交叉气流吹来，把她转过来，在笼罩的白色中来回颠簸。云。汤米知道，他的生命之战已经掌握在自己手中。 指南针需要每天进行大量的调整才能在如此靠近极点的地方使用，现在已经完全不用了。空气速度指示器显然已经向西移动了，因为它在零到二十之间摆动。转弯和坡度指示器正在表盘上进行一种探戈。就连八天制的时钟也停止了运转，但这可能是因为汤米没有给它上弦。而油压表则呈现出更加惊人的景象，一看就知道不是漏油就是油结冰了。 汤米环顾四周，指着下方的多德。多德恶狠狠地向前挥了挥手。 汤米摇了摇头，多德沿着小屋向前走，显然是想对他进行攻击和殴打。取而代之的是，考古学家倒在地板上，飞机在巨大的一巴掌般的爆炸冲击下完全旋转。 飞机不再可控。诚然，她对控制做出了某种反应，但汤米所能做的就是防止她在与元素作斗争时陷入疯狂的侧滑或俯冲。而那些元素，就像是一个没有束缚的恶魔。前一刻他像坠落一样坠落，下一刻他像火箭一样弹起，一股垂直的气流抓住了飞机，把她像软木塞一样扔进了看不见的天空。然后她像在漩涡中一样旋转，这种旋转运动逐渐开始占主导地位。 飞机绕了一圈又一圈，圈子逐渐变窄，汤米只能挥动棍子，以免她打滑或侧滑。当他拼命工作时，汤米开始意识到一些让他怀疑自己不是在做梦的事情。 雪不再是雪，而是雨——雾，更确切地说，是温暖的雾，已经清除了挡风玻璃，覆盖着细小的水滴。 而他所看到的那个白色的、不透明的世界不再是雪而是雾——这是汤米遇到过的最浓的雾。 像白羊毛一样的雾气，飘过他身边，像有固体一样的毛茸茸的薄片。温暖的雾气在他冰冻的皮肤上像香膏一样，但在冰冻的极地几英里内是不可能的温暖。 然后它突然中断了，汤米低下头，发出一声恐惧的叫喊。害怕，因为他知道他一定是在做梦。 在他脚下不到一千英尺的地方，他看到了一片片的雪，一片片的——绿草，这是他有生以来见过的最明亮、最翠绿的绿色。 肩膀一碰，他就转过身来。多德靠在他身上，一只手威胁地向上和向前指着。 “你这个笨蛋，”汤米在他耳边吼道，“你以为南极在那边吗？就在这里！是的，你不明白吗，吉米？往下看！这个山谷——上帝，吉米，南极的地上有个洞！” 在他说话的时候，他模糊地记得某个怪人曾经坚持认为两根杆子是空心的，因为——这家伙的推理是什么？汤米不记得了。 但毫无疑问，他们正在掉进一个洞里。不超过一英里，这就解释了为什么斯科特和阿蒙森在接近极点时都没有找到它。一个洞——一个温暖的洞，一股暖流涌上来，形成了白色的雾气，随着飞机的下降而逐渐变薄。覆盖着永恒积雪的高原，在头顶高高耸立着一个白色的圆圈。现在下面是绿草——草和树！ 雾几乎消失了。飞机再次对控制作出反应。汤米把棍子往前一推，绕得更紧了。 然后发生了一件他完全没有预料到的事情。前一刻，他似乎是在一个完全平静的状态中旅行，就像一个透明的漏斗，外面有一圈旋涡状的雾气——下一刻，他坠入了一片虚空！ 没有空气阻力——似乎几乎没有空气，因为他感到喉咙哽咽，当他努力呼吸时，他的肺在撕裂。他听到多德发出一声窒息的叫喊，只见他双手掐着自己的喉咙，脸色都发紫了。 控制在汤米的手中变得软弱无力。飞机，旋转得更慢了，突然机头向下，在那虚空中悬停片刻，然后以惊人的速度朝着下方两百英尺的绿色大地坠落。 汤米意识到车祸是不可避免的。他把护目镜架在额头上，转身向多德挥手示意道别。他看到大地向他冲过来——然后是粉碎性的撞击，然后是遗忘！ 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 检索 各种各样的。 2012. 超科学的惊人故事，1930 年 1 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。 2022 年 5 月从 https://www.gutenberg.org/files/41481/41481-h/41481-h.htm#The_Beetle_Horde 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _