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    甲虫部落经过@astoundingstories
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    甲虫部落

    2022/07/26
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    太長; 讀書

    双翼飞机从南面飞出，朝着营地飞回，在广阔的冰原的耀眼白色映衬下，黑色的斑点一直延伸到四面的地平线。 它从南方飞来，然而，沿着它飞行的航线往后一百英里，除了向北之外，它不可能向任何方向前进。向南一百英里的地方是南极，这是特拉弗斯探险队在那一年大部分时间里一直在努力的目标。

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