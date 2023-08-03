由 Filecoin 提供支持的开放数据黑客活动将于 8 月 30 日启动

我们很高兴地宣布推出 ，为期三周的在线黑客马拉松，将于 8 月 30 日开始。 由 Filecoin 提供支持的开放数据黑客 加入我们，参加充满黑客和学习内容的在线活动，在整个计划中得到来自 Encode、Filecoin 生态系统和朋友的指导和支持。 与我们一起学习并开发鼓舞人心的新用例来构建开放数据经济！ 它是如何工作的？ 🚀 黑客马拉松 。您将见到 和 Encode 团队，以及我们的黑客马拉松合作伙伴，他们将告诉您有关可以解决的赏金的所有信息。 于 8 月 30 日以在线发布活动拉开帷幕 Filecoin 🎥 启动活动之后 ，旨在帮助您构建和发布黑客松项目。 ，黑客松合作伙伴将举办一系列研讨会 🛠 您将有三周的时间来构建和提交项目。 。我们的产品经理将定期与您联系以检查您的进度，并且您可以预约电话报到以获得直接支持。我们的黑客马拉松合作伙伴将活跃在我们专用的 Discord 渠道中，并可以回答您的技术问题。 我们将全程为您提供帮助 🏆 。没有被邀请参加决赛？您可能仍然是我们的获奖者之一，所以请务必参加决赛活动来找出答案！ 最好的参赛作品将被邀请在我们的黑客马拉松决赛活动中现场演讲并争夺最高奖项 报名参加黑客马拉松 通过下面的表格注册开放数据黑客！ 要了解更多信息，请访问我们的 网站。 黑客马拉松日期 ：提前注册 8 月 30 日之前 ：黑客马拉松以发布活动拉开帷幕 8 月 30 日星期三 ：提交截止日期 9 月 20 日星期三 ：决赛和颁奖活动 九月下旬 即将举行的活动 发布活动 — 8 月 30 日星期三下午 5:30（英国夏令时） 技术研讨会 - 即将公布！ 决赛和颁奖活动——十月初 关于编码俱乐部 Encode Club 是一个 Web3 教育社区，通过采用该领域领先协议的精彩项目共同学习和构建。我们共同组织在线和面对面的教育系列、训练营、黑客马拉松和加速器等项目。然后，我们帮助我们的社区为项目和初创公司找到工作和资金。 问题 如果您有任何疑问，请发送电子邮件至：hack@encode.club 加入编码社区 | | | | 推特 网站 不和谐 电报 领英 开始使用协议实验室技术堆栈 要详细了解如何开始使用可在 Open Data hack 中使用的各种技术，请查看： 。 协议实验室技术堆栈入门