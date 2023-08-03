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    由 Filecoin 提供支持的开放数据黑客活动将于 8 月 30 日启动经过@protocollabs

    由 Filecoin 提供支持的开放数据黑客活动将于 8 月 30 日启动

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    Open Data Hack 是一项为期三周的在线黑客马拉松，将于 8 月 30 日开始。黑客松合作伙伴将积极参与我们的专用 Discord 频道。最好的参赛作品将被邀请在我们的黑客马拉松决赛中进行现场演讲并争夺最高奖项。通过下面的表格报名参加黑客马拉松。
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