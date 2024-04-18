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    CoinGecko 和 HackerNoon 举办的 #crypto-api 写作比赛经过@hackernooncontests
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    CoinGecko 和 HackerNoon 举办的 #crypto-api 写作比赛

    经过 HackerNoon Writing Contests Announcements2m2024/04/18
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    太長; 讀書

    CoinGecko 和 HackerNoon 邀请加密货币爱好者参加 #crypto-api 写作比赛。分享您对加密货币数据 API、行业领导者、教程等的见解，就有机会赢得 1000 美元的大奖！
    featured image - CoinGecko 和 HackerNoon 举办的 #crypto-api 写作比赛
    HackerNoon Writing Contests Announcements HackerNoon profile picture
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    大家好，黑客们！


    与往常一样，HackerNoon 团队希望帮助您因您的专业见解、主题专业知识和写作技能而获得回报。


    鉴于此，我们很高兴地宣布首届#crypto-api写作大赛 - 由CoinGeckoHackerNoon为您带来！


    我们邀请加密货币行业的建设者、创新者和所有参与者分享他们对加密货币数据 API 的见解，并有机会赢得1000 美元的奖金池


    无论您是在讨论加密货币数据 API 的价值、强调 CoinGecko API 等行业领导者、提供教程、分享集成经验、探索用例还是相关主题，我们都希望听到您的意见！


    需要更多想法来开始吗？


    重要比赛信息

    • 投稿截止日期： 2024 年 4 月 18 日
    • 投稿截止日期： 2024 年 7 月 18 日 - 美国东部时间晚上 11 点
    • 总奖池： 1000 美元（3 名获奖者）


    关于 CoinGecko API

    #crypto-api写作比赛由 CoinGecko API 赞助 - 从世界上最可靠、最准确、最全面的加密货币数据 API 访问加密货币价格、市场数据、元数据和链上 DEX 数据。CoinGecko API 跟踪 140 个网络和 1,000 个 DEX 中的 240 多万种加密货币，受到数千名行业领导者的信任，包括 Metamask、Etherscan、Chainlink 等。

    www.coingecko.com/api使用代码“HACKERNOON15”可享受 15% 折扣


    #crypto-api 写作比赛规则和指南

    • 必须年满 18 岁才能进入。​
    • 故事内容可以是#crypto-api上的任何原创故事。
    • 必须创建一个 HackerNoon 帐户，因为获奖者将通过电子邮件联系。​

    谁可以参加比赛？

    年满 18 周岁的任何人。没有地点限制。

    我可以用笔名写作吗？

    是的！您可以在 HackerNoon 个人资料上使用真实姓名或假名，甚至可以创建一个角色来撰写。

    比赛将持续多久？

    比赛为期 3 个月，于 2024 年 4 月 18 日开始，至 2024 年 7 月 18 日结束。

    我可以提交多份参赛作品吗？

    当然。每篇投稿故事都将被视为写作比赛的新作品。

    获奖者是如何选出的？

    • 3 个月后，我们将入围并公布最受关注的 10 大故事投稿（真人，而非机器人！）。
    • 接下来，入围的故事将由 HackerNoon 工作人员进行投票。
    • 获得最多投票的前 3 个故事将被选为获胜者。


    请记住，您越早提交您的第一篇故事，获胜的机会就越大！

    开始草稿，或使用此模板参加#crypto-api写作比赛。


    CoinGecko API
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    purcat-imgweb3 #crypto-api #coingecko-api #crypto-api-writing-contest #api-integration #cryptocurrency-data-apis #crypto-market-data #hackernoon-writing-contests #hackernoon-top-story

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