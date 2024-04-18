CoinGecko 和 HackerNoon 举办的 #crypto-api 写作比赛

#ai
Jan 01, 1970
大家好，黑客们！
与往常一样，HackerNoon 团队希望帮助您因您的专业见解、主题专业知识和写作技能而获得回报。
鉴于此，我们很高兴地宣布首届#crypto-api写作大赛 - 由CoinGecko和HackerNoon为您带来！
我们邀请加密货币行业的建设者、创新者和所有参与者分享他们对加密货币数据 API 的见解，并有机会赢得1000 美元的奖金池。
无论您是在讨论加密货币数据 API 的价值、强调 CoinGecko API 等行业领导者、提供教程、分享集成经验、探索用例还是相关主题，我们都希望听到您的意见！
需要更多想法来开始吗？
重要比赛信息
#crypto-api写作比赛由 CoinGecko API 赞助 - 从世界上最可靠、最准确、最全面的加密货币数据 API 访问加密货币价格、市场数据、元数据和链上 DEX 数据。CoinGecko API 跟踪 140 个网络和 1,000 个 DEX 中的 240 多万种加密货币，受到数千名行业领导者的信任，包括 Metamask、Etherscan、Chainlink 等。
在www.coingecko.com/api使用代码“HACKERNOON15”可享受 15% 折扣
年满 18 周岁的任何人。没有地点限制。
是的！您可以在 HackerNoon 个人资料上使用真实姓名或假名，甚至可以创建一个角色来撰写。
比赛为期 3 个月，于 2024 年 4 月 18 日开始，至 2024 年 7 月 18 日结束。
当然。每篇投稿故事都将被视为写作比赛的新作品。
请记住，您越早提交您的第一篇故事，获胜的机会就越大！
开始草稿，或使用此模板参加#crypto-api写作比赛。