用于 S-100 总线的中断驱动软盘控制器

写这篇文章的时候，我和这个女孩结婚了，在佐治亚理工学院学习电子工程专业。她在亚特兰大的一家数据处理公司工作，就在佐治亚理工学院对面，数据系统公司就在州际公路对面，她坚持让我见见她的一位同事，一个叫Chester P. Quinn的人。她这样做的逻辑是，他真的很聪明，对计算机很了解。我从来不明白一个人的价值可能仅仅基于智慧。最后，我屈服了，有一天下课后去见他。他的办公室在数据中心楼上，我拖着疲惫的身体爬上去，试图表现得热情洋溢。当时我带着我那漂亮的书包，这是我的日常随身物品，里面装着我平常的东西。所以 Chester 马上问我是否了解微处理器。所以我回答说：“猫有屁股吗？哦，是的，兄弟。”然后拿出一些 8080 手册和一两本杂志。告诉他这个领域是我的。向他展示了一篇来自《无线电电子学》杂志的关于 MITS Altair S-100 计算机的文章，并说，看吧，这就是不久的将来的事情，这就是这些人正在兜售的套件。它现在就发生了。





然后他打断我的话，问我是否抽大麻。嗯，事实上是的……于是他说推开门，拿出一个袋子。然后他问我如果他买了其中一台电脑，我会帮他组装吗？Chester 是法定盲人，戴着原装的可乐瓶底眼镜。要读取屏幕上的代码，他必须把脸贴在屏幕上。所以当然可以，当然可以，我帮你组装电脑。在我们见面的时候，我一直在玩一些 UART，我有一块小穿孔板上有一个，我已经把它装好了，可以发送和接收，我也给他看了。带 LED 的很可爱，卡哇伊。长话短说，我们最终为 DP 公司的老板做了一场马戏表演，然后我们开始做生意了。





现在的情况是，当时正值微处理器的入门时代，它们刚刚开始发挥作用，我们决定制造自己的机器。两兆赫 8080 英特尔处理器。速度不够快，无法在轮询模式下运行软盘，因此我们决定通过在每个数据字节上将中断指令塞入总线来推出我们自己的怪异 DMA。在这些冒险中，CVhester 提供了一半的智力和所有的软件。我提供了另一半的智力和所有的硬件。所以这个设计是我为我们的机器设计的卡的轻微修改，这个设计适用于 S-100 总线机器。





关于我们的机器的另一件事是，我们将 BIOS 放在 EPROM 中，我给了 Chester 我连接的第一张卡，而他已经在 EPROM 中有了 BIOS！很酷，不是吗？所以我请他为我复制一份。他说不用了，就给我一张软盘。告诉他磁道 #xx 和磁片 #yy 中的内容，他就会给我一张 EPROM。我真是个聪明人，必须输入数据（程序）并组装它，但嘿，有一件事我从一开始就明白；微处理器是代码和硬件的结合体（美国海军俚语，我已经是一名老兵了），所以没花多长时间。你真的需要掌握机器的两个部分。





我当时的新娘说的有一点是完全正确的，切斯特是个聪明人！实际上非常出色。我认为他可能是一位圣人。但那是另一个故事的一部分。