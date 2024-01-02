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    用于鲁棒联邦学习的零知识异常检测方法经过@quantification

    用于鲁棒联邦学习的零知识异常检测方法

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    太長; 讀書

    本文介绍了一种用于联邦学习系统的尖端异常检测方法，以解决现实世界的挑战。主动检测攻击、在不损害良性客户端提交的情况下消除恶意客户端提交，并通过零知识证明确保稳健的验证，使该方法在隐私保护机器学习方面具有开创性。
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    web3 #anomaly-detection #zkp
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