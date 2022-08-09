现在投资科技值得吗？

即使是科技行业也不能幸免于通货膨胀和经济衰退，因为科技行业的许多企业的股票 。亚马逊、微软、Meta 和 Netflix 等大公司的高增长股票突然下跌，引发了对其长期价值的担忧。 在 2022 年表现不佳 现在值得投资科技吗？以下是临时投资者应该了解的有关当前科技投资机会的信息。 投资的理由 尽管科技行业的股市出现令人不安的倒退，但首席执行官和市场分析师认为这一趋势 。科技领域的大玩家比以往任何时候都更具相关性，但不断变化的投资者人口统计和行为是经济低迷的主要原因。 是暂时的 自 2020 年以来，许多新投资者进入股市，主要人群是缺乏经验 。这一代投资者对技术的兴趣远胜于前几代投资者。例如，围绕 NFT 和晦涩的加密货币形式的炒作主要来自 18-25 岁年龄段。 的高中生和大学生 在稳定的经济中，对科技股的高涨热情会很大，但我们并没有处于稳定的经济中。年轻的投资者并没有在科技股上获得他们想要的快速回报，这意味着他们会过早地抛售它们并导致价格下跌。 分析师认为，一旦年轻人开始 并将股票视为长期投资而非趋势，科技股将部分恢复稳定。 建立平衡的投资组合 除了投资者行为的改变之外，高通胀和高利率也是 的主要原因。问题不在于科技行业，而在于它周围不稳定的环境。 股市整体表现不佳 分析师完全预计，许多中小型科技股将永远不会复苏， 。在大流行期间实现大规模增长的公司，如 Peloton 和 Robinhood 也处于危险之中。 一些公司已经进行了大规模裁员 然而，他们相信“大人物”——即亚马逊、谷歌、微软、Meta 和特斯拉——会很好，一旦经济恢复正常，将继续产生巨大的长期回报。毕竟，世界不会停止数字化。硅谷技术进步的领导者不会因为经济衰退或股市惨败而消失。 不投资的理由 市场分析师对科技股的乐观态度存在一个问题：大幅下跌并不能保证大幅复苏。上述大人物可能已经足够成熟，可以在当前的经济动荡中幸存下来，但这并不意味着他们会恢复到预期的潜力。 我们之前已经看到具有高潜力的股票失败了。最令人难忘的例子是 Pets.com 以及 eBay 尽管与亚马逊等其他电子商务公司竞争多年，但仍显着下滑。股票永远不是保证，无论它看起来多么诱人。 在 2000 年的突然崛起和衰落， 还有另一个明显的原因是，科技股——或任何与此相关的股票——可能无法产生预期的回报。通货膨胀和利率 。即使是大公司也在亏损，而普通投资者用于股票投资组合的钱更少。 继续攀升 美联储已明确表示，将 以对抗通胀并恢复经济稳定。华尔街没有人知道这个周期何时结束。尽管市场分析师持乐观态度，但股市波动在 2022 年和 2023 年 。 继续提高利率 没有放缓的迹象 当广告和广告使用“在这个前所未有的时代”这个词时，他们不是在开玩笑。我们之前经历过流行病和经济衰退，但创纪录的高利率、通货膨胀和不断变化的投资者行为创造了一场完美风暴，任何事情都可能发生。 谨慎购买 由于许多年轻投资者对股市低迷反应过度，如果市场恢复稳定，您或许可以低价买入科技股并获得可观的回报。然而，关键词是“如果”。在这个经济体中，每一项投资都是一场赌博，因为一个错误的举动可能会毁掉你的投资组合。 现在比以往任何时候都更加谨慎，最好的做法是谨慎购买。考虑潜在的长期回报，而不是你可以在短期内挤出多少股票。 免责声明 ：本文中的任何内容均不构成专业投资建议。在做出任何投资决定之前，请自行进行彻底的研究。