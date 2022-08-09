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    现在投资科技值得吗？经过@devinpartida
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    现在投资科技值得吗？

    2022/08/09
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    经过 @devinpartida 2,831 讀數
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    太長; 讀書

    科技行业在股市的倒退引发了对其长期价值的担忧。问题不在于科技行业，而在于它周围不稳定的环境。美联储已明确表示，将继续提高利率以对抗通胀并恢复经济稳定。最好的做法是谨慎购买，而不是短期内可以挤出多少库存。市场波动在 2022 年和 2023 年没有放缓的迹象。

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    featured image - 现在投资科技值得吗？
    #investing-in-tech-stock#defi
    Devin Partida HackerNoon profile picture

    @devinpartida

    Devin Partida

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