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    现在我们知道：退出社区是可能的经过@ntnsndr
    1,582 讀數

    现在我们知道：退出社区是可能的

    2024/01/03
    7m
    经过 @ntnsndr 1,582 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    新年即将到来，我很高兴地宣布发布 E2C Collective 在 E2C.how 创建的新 E2C 故事库。我们的“快照”是简短的、结构化的案例研究，让我们了解初创企业一直在尝试发展为社区所有权和治理的多种不同方式，尽管结果好坏参半。
    featured image - 现在我们知道：退出社区是可能的
    startups #exit-to-community #startups
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    @ntnsndr

    Nathan Schneider

    Nathan Schneider is an assistant professor of Media Studies at the University of Colorado Boulder.

    Credibility

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    by Nathan Schneider @ntnsndr.Nathan Schneider is an assistant professor of Media Studies at the University of Colorado Boulder.
    Look I wrote a book!
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