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    现代网络钓鱼是如何运作的？经过@securebrowser

    现代网络钓鱼是如何运作的？

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    太長; 讀書

    网络钓鱼是一种长期存在的社会工程技术，网络犯罪分子利用它来诱骗人们放弃敏感信息（例如信用卡详细信息、登录凭据、电话号码、地址等）以获取经济利益。攻击者使用这些电子手段分发有说服力的文本和图像，通过说服受害者通信的合法性来赢得受害者的信任。这种诈骗有多种形式，包括电话钓鱼、短信钓鱼（短信钓鱼）、钓鱼电子邮件和钓鱼网站。
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    cybersecurity #phishing #phishing-attacks
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