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    现代冲突的面貌：您需要了解的有关网络战的知识经过@denystsvaig

    现代冲突的面貌：您需要了解的有关网络战的知识

    2024/01/21 新歷史
    8m
    经过 @denystsvaig
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    太長; 讀書

    网络战是一种针对一国政府、国家或军事基础设施的互联网攻击形式，其目的是造成破坏和损害。网络战不应与恐怖分子利用网络空间或网络间谍活动和网络犯罪相混淆。
    featured image - 现代冲突的面貌：您需要了解的有关网络战的知识
    cybersecurity #cybercrime #data-security
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    CEO and co-founder of DeHealth

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