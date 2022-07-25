环保加密货币是海市蜃楼吗？

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加密货币的祖父比特币因不环保而臭名昭著。根据剑桥大学的一项研究，比特币估计每年消耗约 121.36 太瓦时 (TWh)。这比阿根廷每年消耗的电力还要多，阿根廷是一个拥有 4600 万人口的国家。比特币使用大量能源的主要原因可以归结为一件事：工作量证明挖矿。该竞赛在每个区块时间进行，这意味着对于附加到“数据库”中的每个区块（“行”），都有一个“评估期”，数学竞赛的主持人可以在其中调整问题的难度级别在下一轮。