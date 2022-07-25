环保加密货币是海市蜃楼吗？

加密货币的祖父 因不环保而臭名昭著。根据 一项研究，比特币估计每年消耗约 121.36 太瓦时 (TWh)，这比阿根廷这个拥有 4600 万人口的国家每年消耗的电量还要多。这甚至超过了谷歌、苹果、Facebook和微软的总和！ 比特币 剑桥大学的 在这一点上，可以看出比特币确实存在碳问题是常识。批评者认为，比特币的“效用”并不能证明在其上花费的能量是合理的，如果拥有去中心化的金融系统意味着在其上花费大量的能量，那么使用传统金融系统的世界会变得更好。支持者认为，比特币固有的去中心化与其在能源消耗方面的成本是值得的，并且采矿是比特币本身不可分割的一部分。 继续阅读。 工作证明 = 浪费证明？ 比特币使用大量能源的主要原因可以归结为一件事：工作量证明挖矿。在我们进入它之前，将区块链视为为其底层加密货币提供动力的去中心化分类账：比特币网络可以被视为任何人都可以免费下载和维护的去中心化数据库——比特币余额只是该数据库的条目。 要将数据（换句话说，将 $BTC 余额分配给一个地址）到这个去中心化数据库中，需要存在某种管理此功能的万无一失的机制（如果没有，人们可以随意将 $BTC 写入自己）。这种机制必须不受人为干扰，这样就不存在机会主义行为扭曲激励的空间。为了满足上述所有标准，中本聪（又名比特币的化名创造者）提出了我们现在所知 。 的工作量证明 简单来说，工作量证明将“矿工”（指维护比特币数据库的任何人）聚集在“数学竞赛”中，解决数学问题的最快计算机将数据写入数据库。 这种竞争发生在每个区块时间，这意味着对于附加到区块链（“数据库”）的每个区块（“行”），都存在一个“评估期”（“区块时间”），主机在此期间数学竞赛的选手可以根据计算机在上一轮的表现好坏来调整下一轮的题目难度。 比特币的目标基准是 10 分钟，这意味着如果一台计算机能够解决低于 10 分钟的问题，难度将根据计算机相对于这个 10 分钟的速度快多少成比例向上调整（反之亦然）反之亦然）。 由于人们在他们的计算机是第一个解决数学难题时获得了 $BTC 的奖励，因此他们被激励购买越来越强大的计算机以获取更多的 $BTC，这反过来又会触发比特币网络调整其难度更进一步，这促使人们获得更强大的计算机。 这种逐底竞争本质上是比特币巨大碳足迹的根本原因。从理论上讲，如果人们停止购买更强大的计算机以寻求相互竞争，那么比特币的能源使用可以降低到最小的水平。但这充其量只是一厢情愿：只要选定的经济参与者比其他经济参与者有巨大的激励措施，那么竞争就会默认存在。 比特币 = 加密货币；加密≠比特币 毫无疑问，按市值计算，比特币是迄今为止最大的加密货币。然而，它并不是唯一的加密货币。事实上，存在数千种加密货币，每种都有自己的共识（工作量证明是比特币的共识机制）。比特币的批评者和支持者可以整天讨论比特币的共识机制是否证明了它的效用——但考虑到它们运行在与比特币证明完全不同的共识机制上——将其他加密货币拖入竞争是不公平的——工作的。 一种这样的加密货币是 ，目前是市值第二大的加密货币。以太坊是兼容智能合约的区块链，这意味着，与只能进行简单发送/接收交易的比特币不同，可以在以太坊之上开发应用程序来进行更复杂的计算，例如交换代币、借贷、铸造 NFT 等我们还没有接触到的各种应用程序。 以太坊 就像比特币一样，以太坊的共识机制目前是工作量证明——然而，以太坊社区认为这种机制在其能源使用和潜在的可扩展性方面是不可持续的，因此致力于向更多的能源过渡 高效共识替代方案。 - 称为权益证明的 权益证明与工作量证明之间的主要区别在于，网络不是让矿工竞争区块，而是根据矿工质押的 $ETH 数量将区块分配给矿工。矿工在网络总质押的 $ETH 中持有的 $ETH 股份越大，矿工将有更高的机会获得将下一个区块写入区块链的权利。没有“数学竞赛”来确定共识意味着默认情况下，股权证明将比工作证明更节能。 的确， ” ”在撰写本文时仍在进行中。然而，仍有许多其他环保型区块链网络已经全面投入运营。 合并 就是一个这样的例子，它使用一种称为 的共识机制来进一步扩展 Fantom 网络，甚至超过 ETH2.0。为了实现这一点，他们没有使用“传统的”区块链数据结构作为其去中心化账本，而是采用了我们所说的 （有向无环图）。 Fantom Lachesis PoS DAG 另一个可扩展且节能的加密货币示例是 。它们被高度吹捧为世界上性能最高的区块链，这是通过其所谓的 实现的，由其专有 共识机制牵头。 Solana 七项核心创新 的历史证明 PoS 哎呀，甚至还有一个碳负区块链网络（至少根据其透明度报告）。 是一个以 为旗舰产品的移动优先区块链网络，通过将其已经节能的区块链与其“ ”相结合来实现其碳负目标，该基金基本上将一小部分奖励留给适用于 Celo 验证者，支持将它们捐赠给承诺将这些资产用于碳抵消项目的组织。 Celo Valora 碳抵消基金 没有适合所有人的尺码 它真的不必是一种或另一种方式。支持加密货币不一定意味着反环境立场，反加密货币也不一定是支持环境的。 因此，无论你是铁杆环保主义者，认为产品或服务最重要的考虑因素是其碳足迹，无论其效用如何，还是“去中心化最大化主义者”，认为比特币证明的优越性-work 使得它的能源使用物有所值（这是一个臭名昭著的有争议的问题；进一步阅读： ），过多的加密货币确保存在符合您的原则或您所倡导的事业的社区。 Blockworks 对工作量证明与股权证明的看法 也在 发布。 这里