狗的故事：世界末日短漫画

我如何以及为什么制作这部漫画 讲故事的挑战 这部漫画是我为自己设定的成为一个更好的讲故事者的挑战的结果。当然，我本可以写短篇小说。但是，因为我也想提高我作为艺术家的技能，所以我决定将我的讲故事和艺术技巧结合起来，转而制作漫画。当我可以同时画和写的时候，为什么要分开画画呢？ 几周前我有了这个漫画的想法，但我不知道如何讲述这个故事，尤其是在这么短的格式中。所以，我花时间集思广益，思考我想讲述的故事，以及如何让它变得有趣和有趣，同时保持它非常短（我不想做长漫画或图形小说，但是！）。 我认为最终帮助我的是 。电影经常向我们展示发生了什么事，而没有真正告诉我们发生了什么；它们向我们展示了事件的后果，并让我们推断出一定发生了什么。这就是我在这里尝试的方法，包括最后一系列类似的狗到达詹姆斯敦殖民地的“镜头”，但没有它的主人。 记住电影中的故事是如何讲述的 设置和主题 这部漫画设定在中西部某个地方的反乌托邦未来。一个男人和他的狗住在一个受保护的地上掩体中。由于世界大战造成的灾难性事件以及户外气候和生物事件的数量是任何人都可以做的最危险的事情之一。然而，呆在里面是不可能的，因为资源不会永远持续下去，必须补充。与他的狗一起，主角决定搬到附近的定居点寻找资源。可悲的是，在这两只狗中，只有一只狗在外面的危险中幸存下来，到达了詹姆斯敦殖民地。 故事的主题是失落，即使在最黑暗的时代仍然有希望。 这只狗独自抵达殖民地表明，尽管狗失去了主人，主角也失去了生命，但他走出去寻找资源的决定并没有白费。从某种意义上说，狗是希望的象征，当一切似乎都毫无希望时，事情仍然有机会变得更好。 影响和设计 我认为这个故事深受我看过、读过和玩过的许多反乌托邦电影、书籍和游戏的影响，比如疯狂的麦克斯、道路、行尸走肉，当然还有辐射。我试图在这些故事中融入一些我真正喜欢的元素，同时也让故事成为我自己的故事。 我没有花太多时间在角色设计上，因为我想把重点放在故事上，老实说，我仍然缺乏称之为“角色设计”的技能。如果有的话，它更像是“人物素描”和直观的设计。但我希望这只狗变得很可爱！ 而且，如果您有兴趣，整部漫画是在 A6 卡片上用黑白铅笔绘制的，使用 HB 铅笔进行素描，使用复印笔进行线条和墨迹。字体是在 Photoshop 中使用 完成的。 Anime Ace 2 字体 我希望你喜欢这部漫画，请在评论中告诉我你的想法！