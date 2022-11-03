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    狗的故事：世界末日短漫画经过@kimikadze
    707 讀數

    狗的故事：世界末日短漫画

    2022/11/03
    3m
    经过 @kimikadze 707 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    这部漫画设定在中西部某个地方的反乌托邦未来。一个男人和他的狗住在一个受保护的地上掩体中。由于世界大战造成的灾难性事件以及户外气候和生物事件的数量是任何人都可以做的最危险的事情之一。然而，呆在里面是不可能的，因为资源不会永远持续下去，必须补充。与他的狗一起，主角决定搬到附近的定居点寻找资源。可悲的是，在这两只狗中，只有一只狗在外面的危险中幸存下来，到达了詹姆斯敦殖民地。
    featured image - 狗的故事：世界末日短漫画
    #comics#science-fiction#dystopia
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    @kimikadze

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