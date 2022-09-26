状态机可以帮助您解决复杂的编程问题

太長; 讀書

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“状态”是所有开发人员从初级编程到中级编程时都会经历的一个常见编程术语。在计算机科学中，程序的状态被定义为它相对于先前存储的输入的位置。例如，控制变量（例如循环中使用的控制变量）会在每次迭代中改变程序的状态。检查程序的当前状态可用于测试或分析代码库。添加另一个状态很困难，因为它需要重写许多不同类的代码。