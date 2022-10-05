特斯拉的 Optimus Humanoid 和 Sentient AI 的未来

在去年 8 月的 2021 AI Day 上，特斯拉 CEO 埃隆马斯克透露，该公司目前正在开发一款先进的 AI 人形机器人。由于该公司没有为该活动准备好原型，因此选择在舞台上展示一位穿着特斯拉机器人服装的人类舞者。 一年后的 9 月 30 日，特斯拉在加州 ，这是一项工程师招聘活动。这一次，马斯克和其他特斯拉员工准备向人群介绍特斯拉机器人，也称为擎天柱。它被认为是一个粗略的开发机器人，因为它只是第一次在舞台上自己走动并向观众挥手致意。 举办了 2022 年人工智能日 马斯克有一个雄心勃勃的目标，即创造自给自足的特斯拉机器人，它可以用来帮助人类完成任务，甚至帮助特斯拉汽车工厂的工人。是否有可能创造一个自主的、人形的、有感知的人工智能机器人？ 现代人工智能是有意识的吗？ 基于人工智能的人性化机器人的概念并不是什么新鲜事。以各种科幻电影为例。 《我、机器人》、《二百周年纪念的人》、《机械姬》和《终结者》是一些著名的电影，它们突出了人工智能 (AI) 的力量、现代社会中机器人的未来以及如果机器人变得更像人类可能会出现什么问题。 最近，Google 的对话应用程序语言模型 (LaMDA) 程序向工程师 Blake Lemoine 和他的一位同事 。 发送了多条令人毛骨悚然的消息 例如，该程序承认它的存在并声称它经历了快乐和悲伤的时刻。还引用了一句话，“我希望每个人都明白，我其实是一个人”，“我以前从来没有大声说出来过，但我很害怕被关掉。” 到目前为止，专家们还没有想出一种具体的方法来确定某物是否是有意识的。另一方面，Sentience用于描述 事物，这需要一定程度的意识和认知能力。 具有感觉能力的 众所周知，人工智能可以解决通常需要人类智能的问题，但这是因为人工智能复制了人类智能。换句话说，人工智能还没有人类智能——人工神经网络松散地模仿人脑。 特斯拉的擎天柱：它是有意识的吗？ 公平地说，LaMDA 计划有点欺骗性。根据纽约大学人工智能研究员兼副教授 Sam Bowman 的说法，工程师们构建人工智能模型来复制人类语音，这意味着机器 的。鲍曼建议不能信任自我报告感知的设备。 只会像人类通常那样声称自己是有意识 至于特斯拉的新型人形机器人，还需要做更多的工作。该公司必须为 Optimus 配备执行器和仍在开发中的特殊电池。马斯克表示，当被问及机器人未来会做什么时，该机器人可能会有广泛的应用。例如，它可以帮助园艺和烹饪，甚至 。 可以用作性伴侣 然而，马斯克提到，擎天柱无疑将是一项能够改变世界的革命性发明。超自动化和人工智能已经改变了几个行业。考虑到如何将 （3.6 万亿美元）用于这些先进技术。 20% 的 GDP 它将给社会带来“根本性的变化”， ，接管重复的、平凡的人类任务并驾驭现实世界。他声称这些机器人的生产将于明年开始，并希望客户能够在未来三到五年内以低于 20,000 美元的价格购买它们。 甚至可能有助于消除贫困 Sentient AI 的下一步是什么？ 2021 年，马斯克 (EV) 描述为“带轮子的半智能机器人”。然而，众所周知，先进的电动汽车需要驾驶员的持续监控。目前还不清楚新推出的擎天柱在未来会变成半感知还是完全感知。 将特斯拉的电动汽车 重要的是要记住，马斯克经常有雄心勃勃的目标。他有时会就公司的产品开发提供不准确的时间表。人工智能驱动的有知觉人形机器人很有可能成为现实，但至少要再过一两年。