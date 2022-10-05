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    特斯拉的 Optimus Humanoid 和 Sentient AI 的未来经过@devinpartida
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    特斯拉的 Optimus Humanoid 和 Sentient AI 的未来

    2022/10/05
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    经过 @devinpartida 1,057 讀數
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    太長; 讀書

    特斯拉首席执行官埃隆马斯克透露，该公司正在开发一种先进的人工智能人形机器人。埃隆马斯克有一个雄心勃勃的目标，即创建自给自足的特斯拉机器人，它可以用来帮助人类完成任务，甚至帮助特斯拉汽车工厂的人类工人。目前尚不清楚新推出的机器人未来是否会成为半感知机器人或完全感知机器人。人工智能驱动的人形机器人很有可能成为现实，但至少要再过一两年。特斯拉的新机器人，也被称为擎天柱，被认为是一个粗略的开发机器人。

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