你可以在 令人震惊的超级科学故事 1931 年 4 月，作者惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 VI, No. 1：火星怪兽 火星怪兽 完整的中篇小说 埃德蒙·汉密尔顿 火星人用一只爬虫类的手臂朝梯子做了个手势。 艾伦兰德尔盯着他面前的男人。 “这就是你派人来找我的原因吗，弥尔顿？”他终于问道。 有片刻的沉默，兰德尔的目光仿佛不解地从弥尔顿的脸上移到了旁边两个人的脸上。四人一起坐在一间陈设简陋、灯火通明的起居室的尽头，在那片刻的寂静中，从外面的夜色中传来了远处大西洋在海滩上的撞击声。是兰德尔第一次再次发言。 三名受火星人欺骗的地球人打开了长期以来阻挡红色星球贪婪成群的太空之门。 对方的脸没有笑容。 “这就是我派人来找你的原因，艾伦，”他平静地说。 “今晚和我们一起去火星！” “去火星！”他重复了一遍。 “你疯了吗，米尔顿——或者这是你在这里和拉尼尔和纳尔逊开的玩笑？” 弥尔顿严肃地摇摇头。 “这不是开玩笑，艾伦。拉尼尔和我实际上是要闪过 今晚到火星的海湾。纳尔逊必须留在这里，既然我们想要三个人去，我就给你电了，因为我的朋友中最有可能去冒险。” “但是天哪！”兰德尔爆炸了，站了起来。 “你，弥尔顿，作为一名物理学家应该知道得更多。宇宙飞船和射弹以及所有这些不过是小说家的梦想。” “我们既不会乘坐太空船，也不会乘坐射弹，”米尔顿平静地说。然后，当他看到他朋友的困惑时，他站起身来，带路到房间尽头的一扇门，其他三个跟着他进入了房间。 这是一个规模不寻常的长实验室，兰德尔发现自己身处其中，各种物理和电气设备似乎都在其中。三个巨大的发电机装置占据了房间的尽头，从它们那里，一团乱七八糟的电线穿过方形黑色电容器和变压器，连接到一排大管子上。然而，最引人注目的是房间中央的物体。 它就像一个巨大的双立方体钝金属，实际上是两个金属立方体，每十二平方英尺，按照绝缘标准支撑在地板上方几英尺处。每个立方体的一侧是敞开的，露出两个立方体房间的中空内部。其他接线从大电子管和发电机引出到两个立方体的侧面。 四人沉默地凝视着这神秘的东西片刻。弥尔顿那张刚毅干练的脸庞，只在他那坚定的眼神中流露出他的感情，而拉尼尔年轻的容颜却是火光四射。 兴奋地；在某种程度上，尼尔森也是如此。 Randall 只是盯着那东西，直到 Milton 朝它点点头。 “那，”他说，“就是今晚我们会飞向火星的东西。” 兰德尔只能把目光转向另一个，拉尼尔笑了起来。 “还不能接受，兰德尔？好吧，当我们第一次想到这个想法时，我也不能接受。” 弥尔顿向他们身后的座位点了点头，当半昏迷的兰德尔倒在一个座位上时，物理学家认真地面对着他。 “兰德尔，现在时间不多了，但我要告诉你过去两年我在这个被上帝遗弃的缅因州海岸所做的事情。这两年我一直在通过无线电与众生进行不间断的交流在火星上！ “正是当我还在大学担任物理学教授时，我才第一次走上了这件事情的轨道。我正在研究静态振动的变化，并在此过程中以前所未有的高波捕捉到稳定的信号——而不是静态的-长度。它们是不同长度的点和破折号，编码完全无法理解，同样的排列方式显然每隔几个小时就会发送一次。 “我开始研究它们，很快就确定它们是地球上任何一个电台都无法发出的。信号似乎每天都在变大，我突然想到火星正在与地球对冲！我吓了一跳，然后仔细观察，在火星离地球最近的那一天，信号最响亮，之后随着红色星球的退去，信号越来越弱。信号来自火星上的一些生物！ “起初我打算向全世界发布消息，但及时发现我做不到。没有足够的证据，过早的陈述只会破坏我自己的科学声誉。所以我决定更深入地研究这些信号，直到我有无可辩驳的证据，如果可能的话，我会回答他们。我来到这里，建造了这个地方，还有我想要的高空塔和其他设备。拉尼尔和尼尔森从大学和我一起来，我们开始了我们的工作。 “我们的主要目标是回答这些信号，但起初它证明了令人心碎的工作。我们无法产生足够长的无线电波来穿透地球的绝缘层并穿过海湾到达火星。我们使用了我们所有的力量伟大的风车发电机连接，但很长时间无法做到。每隔几个小时，火星信号就会像发条一样通过。最后我们听到他们重复我们自己的信号之一。我们被听到了！ “有一段时间我们几乎没有离开我们的仪器。我们开始了与火星人建立智能通信的缓慢且几乎不可能的工作。我们从数字开始。地球是太阳的第三颗行星，火星是第四颗，所以三个代表地球四个代表火星。慢慢地，我们摸索到了交流思想的途径，并在几个月内与他们进行了稳定而明智的交流。 “他们首先问我们关于地球、它的气候、海洋和大陆，以及关于我们自己、我们的种族、机制和武器的问题。我们向他们展示了很多信息，我们的交流语言是英语，他们学到了其中的元素，混合了数字和符号点划线信号。 “我们同样渴望了解他们。我们发现，对于他们的星球和他们自己，他们有些沉默。他们承认他们的世界是一个垂死的世界，他们的大运河将使生命成为可能，并且还承认他们的身体形态与我们不同。 “他们最后告诉我们，像这样的交流太无效了，无法让我们清楚地了解他们的世界，反之亦然。如果我们可以先访问火星，然后他们访问地球，那么两个世界都将从对方的知识中受益。对我来说这似乎是不可能的，虽然我对此非常渴望。但火星人说，虽然宇宙飞船之类的东西是不可能的，但有一种方法可以让生物从地球到火星再通过无线电波闪现，就像我们的信号闪过！” 兰德尔惊讶地插话。 “通过无线电！”他惊呼，弥尔顿点点头。 “是的，他们是这么说的，毕竟通过无线电发送物质的想法似乎也不是太疯狂。我们通过无线电波从我们的广播电台向半个世界发送声音和音乐。我们从世界各地发送光和图片。我们的电视台。我们通过改变光振动的波长使它们成为无线电振动，从而将它们闪现到世界各地，接收器再次改变它们的波长并将它们变回光振动。 “那为什么不能以同样的方式发送物质呢？长期以来，人们一直认为物质只是以太的另一种振动，如光、辐射热和无线电振动等，其波长比任何物质都短。其他的。假设我们对物质施加电力，改变它的波长，使其达到无线电振动的波长？然后这些振动可以从发射站发射到一个特殊的接收器，该接收器将步进它们再次从无线电振动下降到物质振动。因此，无论是有生命的还是无生命的，都可以在一秒钟内闪现出很远的距离！ “他的火星人告诉我们，他们会在火星上建立一个物质发射器和接收器，并帮助和指导我们，这样我们就可以在这里建立一个类似的发射器和接收器。然后我们的一部分可以被闪现到火星就像发射器发出的无线电振动一样，瞬间就会闪过海湾到达这颗红色星球，并且会被在那里等待我们的接收器从无线电振动转变为物质振动！ “我们自然而然地热情地同意建造这样一个物质发射器和接收器，然后，在他们不断向我们发出指示的情况下，开始了这项工作。花了几个星期，但最后，就在昨天，我们完成了它。那个东西是两个立方体房间一个用于传输物质，另一个用于接收物质。在昨天约定的时间，我们测试了这个东西，将一只豚鼠放在发射室并打开驱动力。瞬间，动物消失了，不一会儿，一个来自火星人的信号说他们在接收室中完好无损地接收到了它。 “然后我们用另一种方式测试它，他们向我们发送了相同的豚鼠，它在我们的接收室中瞬间闪现。当然，接收室中的降压力必须在运行，因为有它在那一刻，动物的无线电振动不会在无尽的空间中不停地闪烁。如果我们被闪现而没有打开接收室来接收我们，我们任何人都会发生同样的情况。 “我们向火星人发出信号，所有测试都令人满意，并告诉他们第二天晚上午夜时分，我们将在我们第一次访问他们时闪现自己。他们已承诺让他们的接收室在那一刻，当然，我计划在那里呆上二十四小时，收集我们访问的充分证据，然后闪回地球。 “纳尔逊必须留在这里，不仅是为了让我们今晚闪现，而且最重要的是让接收室在二十四小时后的指定时刻接收我们。操作它所需的力量太大而无法使用一次超过几分钟，所以最重要的是，在我们闪回的那一刻，打开那个力量，让接收室为我们准备好。既然纳尔逊必须留下，而拉尼尔和我想要另一个，我们兰德尔，给你打电话，希望你愿意和我们一起去冒险。你呢？” 弥尔顿的问题悬而未决，兰德尔深吸了一口气。他的眼睛盯着两个巨大的立方体房间，他的大脑似乎在听到他的声音。然后他和其他人一起站了起来。 “走？你能不能阻止我走？为什么，伙计，这是历史上最伟大的冒险！” 米尔顿和拉尼尔一样握住了他的手，然后物理学家瞥了一眼墙上的方形时钟。 “好吧，我们所剩的时间不多了，”他说，“因为我们离午夜还不到一个小时，而午夜时分，我们必须在那个发射室里，尼尔森才能让我们闪现出去！” Randall 永远无法回忆起那个紧张的时刻是如何过去的。有一个小时，米尔顿和纳尔逊带着焦急的脸和低声的评论从房间里的一台仪器到另一台仪器，仔细检查每台仪器，从大发电机到发射室和接收室，而拉尼尔很快得到出去，准备好他们要带的粗糙的卡其色西装和装备。 当他们终于穿上这些西装时，距离午夜只有一刻钟，每个人都确保他拥有米尔顿指定的小型个人工具包。这包括为每个人提供的重型自动装置、少量浓缩食品和一小盒药物，这些药物被用来抵消弥尔顿被警告在这颗红色星球上所期望的稀有大气和较低重力。每个人还有一只结实的手表，三只手表与实验室的大钟完全同步。 当他们检查完这台设备时，时钟的长指针几乎指向了数字 12，物理学家富有表现力地朝发射室做了个手势。然而，拉尼尔大步走到实验室的一扇门前，将它推开。当兰德尔和他一起凝视时，他们可以看到远处波涛汹涌的大海，被头顶夏日繁星的巨大树冠所照亮。就在那些星辰的天顶，闪耀着最耀眼的深红色火花。 “火星，”拉尼尔说，他的声音半是耳语。 “他们现在就在外面等我们——几分钟后我们就在外面！” “如果他们不应该等待——他们的接收室还没有准备好——” 但弥尔顿平静的声音从房间的另一头传到他们面前：“零时，”他说，跨步走进大发射室。 Lanier 和 Randall 慢慢跟在后面，尽管他自己，当他踏入这个装置时，后者的身体微微颤抖了一下，这个装置很快就会让他以难以察觉的以太振动的形式从巨大的虚空中闪现出来。弥尔顿和拉尼尔静静地站在他身旁，他们的目光落在纳尔逊身上，而纳尔逊现在正警惕地站在房间旁边的大总机前，自己的目光也盯着时钟。他们看到他摸了一个螺柱，又摸了一个螺柱，房间尽头的大发电机嗡嗡作响，就像愤怒的蜜蜂蜂拥而至一样响亮。 时钟较长的指针爬过最后一个空间，盖住较小的指针。纳尔逊转动了一个旋钮，一排大玻璃管发出耀眼的白光，发出噼啪声。兰德尔看到时钟的指针在最后几个格上咔哒作响，当他看到纳尔逊握住了一个大开关时，一股狂野的冲动涌上心头，想要从发射室中跳出来。但作为他的 思绪在漩涡中旋转，就好像时钟发出一声叮当声，纳尔逊猛地按下了他手中的开关。刺眼的光芒似乎从整个房间射到三人身上。兰德尔觉得自己被巨大的、不可思议的力量扔进了虚无，然后就什么都不知道了。 兰德尔回过神来，耳边传来嗡嗡声，每次呼吸都刺痛肺部。他感觉自己躺在一个光滑坚硬的表面上，听到嗡嗡声停止，然后是完全的沉默。他睁开眼睛，像弥尔顿和拉尼尔那样站起身来，凝视四周。 他和他的两个朋友站在一个立方体的金属房间里，这个房间和他们刚才在米尔顿实验室里的房间几乎一模一样。但它不一样，他们从敞开的一侧向外望去的第一眼震惊地告诉他们。 因为在他们周围的不是实验室，而是一个巨大的锥形大厅，在兰德尔茫然的眼睛看来，它的维度是无限的。暗淡的金属墙壁在他们头顶一千英尺高处倾斜，透过远处顶端的一个圆形孔洞，透过墙壁上的大门，微弱的阳光射进来。大厅圆形地板的中央有两个立方体房间，三个房间都在其中一个房间里，而房间周围则是一堆看起来不熟悉的仪器。 在兰德尔未受过训练的眼中，这似乎是一种设计非常奇怪的电子设备，但在第一个气喘吁吁的时刻，他、米尔顿和拉尼尔都没有注意到它。他们正以着迷的恐惧注视着数十个生物，它们静静地站在仪器和开关中，回望着他们。那些生物是直立的，大致像人的形状，但他们不是人类。他们是——在那个充满恐惧的时刻，兰德尔脑海中闪过的念头——鳄鱼人。 鳄鱼人！只是为了让他在那一刻想起他们。因为它们非常像巨大的鳄鱼，以某种方式学会了用后肢直立起来。尸体没有被皮肤覆盖，而是被绿色的骨板覆盖。四肢粗壮，爪子末端有爪子，看起来更大更强壮，上面的两条大臂和下面的两条腿各自行走，虽然只有尾巴的暗示。但是，在没有脖子的身体上，扁平的头部是最像鳄鱼的，有巨大的尖牙，铰接的下巴向前突出，黑色的眼睛不眨眼，深陷在骨头窝里。 每个生物都在他的躯干上穿着一件闪闪发光的衣服，就像一层金属鳞片，还有一些金属腰带，其中一些有发光的管子。他们成群结队地站在那里，围绕着机械装置，最近的一群人在一个奇怪的大开关面板上，离这三个人不到六英尺。弥尔顿、拉尼尔和兰德尔在紧张的沉默中回到了他们周围怪物不眨眼的目光。 “火星人！”兰尼尔充满恐惧的惊呼在下一瞬间被兰德尔的呼应。 “火星人！天哪，弥尔顿！他们不像我们所知道的任何东西——他们是爬行动物！” 弥尔顿的手抓住他的肩膀。 “稳住，兰德尔，”他咕哝道。 “他们已经够可怕了，上帝知道——但请记住，我们在他们眼中一定也很怪诞。” 他们的声音似乎打破了大厅的寂静，他们看到面前的鳄鱼火星人转过身来，用低沉的嘶嘶声快速地互相交谈——这三个人完全听不懂。然后从离他们最近的小组中来了一个 向前，直到他站在他们所在的房间外面。 兰德尔模糊地感觉到这一刻的重大意义，地球和火星的生物在太阳系历史上第一次相互对抗。他们面前的生物张开他的大嘴，慢慢地发出一连串的声音，一时让他们感到困惑，它们与其他人的嘶嘶声是如此不同，尽管语气相同。那东西又重复了一遍声音，这一次弥尔顿发出了一声惊叹。 “他在和我们说话！”他哭了。 “试着说我在交流中教给他们的英语！我抓住了一个词——听……” 当这个生物重复这些声音时，兰德尔和拉尼尔开始听到那嘶嘶声中也隐约表达着熟悉的话：“你——是米尔顿和——其他来自——地球的人？” 弥尔顿非常清楚而缓慢地对这个生物说：“我们是来自地球的人，”他说。 “而你们就是我们与之交流过的火星人？” “我们就是那些火星人，”对方嘶嘶的声音慢慢地说。 “这些”——他向身后的人挥舞着一只爪子——“负责物质发射器和接收器。我是我们统治者议会的成员。” “统治者？”弥尔顿重复了一遍。 “所有火星的统治者？” “在所有火星中，”另一个说。 “我们对他的称呼，用你的话来说就是火星大师。我要带你去见他。” 米尔顿兴奋地转向另外两人。 “这些火星人有一些他们称之为火星大师的至高无上的统治者，”他迅速说道。 “我们要走在他前面。作为第一批来自地球的访客，我们在这里非常重要。” 说话间，眼前的火星官员发出了一声嘶嘶的叫声，作为回应，一道长长的闪亮金属身影冲入了偌大的大厅，停在了他们身旁。它就像一条五十英尺长的金属蜈蚣，它的数十条支撑短腿由圆柱形体内的某种机制驱动。那具尸体的前端有一个透明墙壁的控制室，里面有一个火星人在控制室里，啪的一声打开了一扇门，金属梯子从里面自动落下。 火星官员用一只爬虫类的手臂向梯子示意，弥尔顿、拉尼尔和兰德尔小心翼翼地走出立方体室，穿过地板走向梯子，他们的每一步都在较小的重力作用下向前迈了一小步。行星。他们爬进了蜈蚣机的控制室，他们的向导跟在后面，当门突然关上时，那个东西的操作员拉动并转动了他手中的旋钮，长长的机器以惊人的平稳和速度向前疾驰。 不一会儿，它就走出了大楼，进入了一条宽阔的金属铺成的街道微弱的阳光下。在他们周围躺着一座火星城市，这是他们热切的眼睛第一次看到。这是一座城市，其结构是巨大的金属圆锥体，就像他们刚从那里来的那样，虽然看起来没有那座巨大的那么大。成群结队的丑陋鳄鱼火星人在街上忙忙碌碌地来回走动，而在他们中间，有无数的蜈蚣机飞驰而过。 随着他们奇怪的车辆疾驰而过，兰德尔看到圆锥状的结构大部分被分成了许多层次，在其中一些可以瞥见一排排巨大的机械装置和匆匆忙忙的火星人照料它们。在他们的右边穿过巨大的锥体森林，那是城市，太阳的小圆盘正在闪耀，他瞥见那个方向更高的地面，上面覆盖着一大片明亮的深红色丛林 从一条巨大的、隐约可见的水道向上倾斜。 旁边的火星人看到了他的视线方向，朝他靠了过来。 “没有火星人住在那里，”他慢慢地嘶嘶作响。 “火星人只生活在运河交汇的城市。” “那那些深红色的丛林里没有生命？”兰德尔问道，片刻后更慢地重复了这个问题。 “那里没有火星人，只有生命——有生命的东西，”另一个人告诉他，一边寻找着词语。 “但不像火星人和你那样聪明。” 他转身看向前方，然后指了指。 “火星大师的锥体，”他嘶嘶地说。 三人看到，在他们的车辆行驶的那条宽阔的金属街道的尽头，隐约可见另一座巨大的锥形结构，与他们第一次发现自己所在的那座巨大的锥形结构一样大。当蜈蚣机器扫过它的大门并停了下来，他们下降到金属铺路，然后跟随他们的爬行动物向导穿过开口。 他们发现自己在一个大厅里，几十个火星人来来去去。在大厅的尽头站着一排看起来像是守卫的人，火星人抓着他们已经瞥见的闪亮的管子。当他们的指挥发出嘶嘶声的命令时，他们让位让他们通过，然后他们沿着一个较短的大厅移动，其末端也是警卫。当这些人从他们面前跳开时，他们守卫的一扇巨大的金属大门轻轻地向上移动，露出里面一个巨大的圆形大厅或房间。他们的鳄鱼向导转向他们。 “火星大师的大厅，”他嘶嘶地说。 他们和他一起进去了。大殿似乎一直向上延伸到巨锥的顶端，从那里的一个开口处射下薄薄的光芒。隐约可见的暗淡金属墙上挂着轻金属的楣板，它们只能隐约瞥见爬行动物形状的怪诞表现。围墙周围站着一队又一队的卫兵。 大厅的中央是一个低矮的直径，在它周围和后面呈半圆形站立着半百只巨大的鳄鱼形状。兰德尔甚至在那一刻就猜到他们是他们的指挥自命为成员的委员会。但就像弥尔顿和拉尼尔一样，他在第一刻的眼睛只盯着讲台本身。因为上面是——火星大师。 Randall 听到 Milton 和 Lanier 因恐惧而窒息，他凝视着自己的心和大脑。坐在那个讲台上的不仅仅是另一个巨大的鳄鱼形状。那是三只庞大的爬虫体结合而成的怪物！三个截然不同的鳄鱼般的身体紧挨着坐在一个金属座椅上，只有一个大脑袋。一个巨大的，怪诞的鳄鱼头，向后和向两侧凸出，靠在从三重身体上升起的三个粗短的脖子上！而那个头颅，那个三体的东西，却是活生生的，不眨眼的眼睛盯着这三个人！ 火星大师！兰德尔注视着那个令人心碎的东西，他感到自己的大脑在颤抖。火星大师——这三体的大脑袋！理性告诉兰德尔，即使他努力保持理智，事情是合乎逻辑的，即使在地球上，生物学家也通过手术形成了多头生物，而火星人这样做是为了将一个大脑袋和一个大大脑结合在一起，三个身体的大脑。理智告诉他，那颗鼓鼓囊囊的脑袋里面的三重大脑，需要三体的血脉来滋养，一定是个大智商，不愧是火星无上的主宰。但是，当他凝视着这可怕的东西时，理智无法克服让他窒息的恐惧。 一道嘶嘶的声音在他面前响起，让他意识到火星大师正在说话。 “你们是我们与之交流的地球生物，我们指示他们在地球上建造一个物质发射器和接收器？”缓慢的声音问道。 “你是通过那个车站安全来到火星的吗？” “我们安全来了。”弥尔顿的声音颤抖着，他找不到别的词。 “那很好。我们早就想在地球上建一个这样的站了，因为有了它，在两个世界之间来回闪现很容易。那么，你来了，是为了了解这个世界，取回什么你学会了你的种族吗？” “这就是我们来的原因。”弥尔顿更坚定地说。 “我们希望在第一次访问时只停留几个小时，然后在我们来的时候闪回地球。” 头部可怕的眼睛似乎在考虑他们。 “可是你打算什么时候回去？”它奇怪的声音问道。 “除非你地球站的接收器在正确的时刻运行，否则你只会像无线电波一样无休止地闪烁——将被消灭。” 弥尔顿鼓起勇气微笑。 “我们正好在午夜从地球开始，正好在地球 24 小时后的午夜，我们将闪回，接收器将等待我们。” 当他这么说的时候，四周一片寂静，在兰德尔紧张的头脑中，这种寂静似乎突然变得紧张而阴险。眼前的巨大三体生物再次打量着他们，目光在他们身上移动，当它再次开口时，嘶嘶的声音非常缓慢地传来。 “二十四个地球小时，”它说； “然后你在地球上的接收器就在等着你。那个时候我们可以测量到那一刻，那很好。因为那一刻到来的时候，不是你们三个地球人会闪回地球！而是火星人，我们第一个等待那一刻的火星群众，他们将开始我们对地球的征服！ “是的，地球人，我们伟大的计划现在终于结束了！终于！年复一年，被囚禁在这个垂死、干旱的世界上，我们渴望拥有力量的地球，我们一直在寻找你终于听到了我们，你听到了我们，你在地球上建造了物质传输和接收站，这是我们计划所需要的一件事。因为当那个站的物质接收器打开时在你的二十四小时内，准备好接收来自这里的物质闪现，它将是我们数以百万计的第一个闪现到地球的人！ “我，火星大师，说吧。那些第一个去的人会在他们第一次出现时抓住地球上的物质接收器，建造其他更大的接收器，通过它们，我们所有的火星部落将在几天内闪现到地球！将倾泻而出，用我们的武器征服你们那些无法站在我们面前的弱小的地球种族，而你们最终将他们的世界交到我们手中！” 有那么一刻，当巨大怪物的嘶嘶声停止时，弥尔顿、兰德尔和拉尼尔凝视着它，仿佛被石化了，整个神秘的场景在他们周围旋转。然后，在浓浓的寂静中，弥尔顿的声音传来： “我们的世界——我们的地球——交给了火星人，而且是我们！上帝——不！” 伴随着这最后一声痛苦的领悟和惊恐的呐喊，弥尔顿做出了大殿里绝对没有任何人预料到的事情，一跃而上，朝着火星之主一跃而去！兰德尔听到他周围爆发出一百次狂野的嘶嘶声，看到鳄鱼形态的警卫和议会在他和拉尼尔扑向米尔顿时向前冲去，然后瞥见闪亮的管子从其中闪耀 一道道刺眼的赤红光柱或力量，正朝着他们刺来！ 对兰德尔来说，接下来的那一刻只是瞬间的闪光和行动的漩涡。当他的大地肌肉带着拉尼尔向前迈进时，米尔顿大跃进到了高台上，他意识到艳红的光芒紧紧地刺在他身后，他知道只有他巨大的跳跃幅度才让他超越了他们。紧接着他就意识到自己逃了出去，因为那急促散开的光芒直接射中了对面冲到高台上的三四个火星卫士，他们如同剧烈的爆炸一般从视野中消失了。点击不存在！ 兰德尔当时还不知道，红色射线是通过中和或抑制以太中的物质振动来消灭物质的。但他确实知道，没有更多的光芒被释放，因为此时他和弥尔顿和拉尼尔已经在讲台上，与冲到他们和火星大师之间的卫兵卷入了一场飓风般的战斗。 闪闪发光的獠牙——巨大的鳞片——伸手可及的爪子——当他用他尘世肌肉的全部力量攻击时，这一切都是一个怪诞的狂野幻影，在他疯狂的打击下，鳄鱼的身体摇摇晃晃地倒下。在混战中，他听到旁边自动关闭的轰鸣声，弥尔顿终于通过他愤怒的红色烟雾想起了他携带的武器，但在兰德尔或拉尼尔能够拿到他们自己的武器之前，一股新的鳄鱼形态已经涌入他们被纯粹的压力使他们束手无策，被解除武装。 嘶嘶的命令响起，三人的胳膊和腿被巨大的爪子紧紧抓住，周围的火星人从讲台上融化了。弥尔顿、兰德尔和拉尼尔分别由两个伟大的生物牵着，再次面对三体火星大师，在所有疯狂的挣扎中，他似乎没有改变自己的立场。大怪物黑色的眸子不动声色地盯着他们。 “你们地球生物的智力似乎比我们想象的要低，”他嘶嘶作响的声音告诉他们。 “还有那些武器——粗制滥造，非常粗制滥造。” 弥尔顿沉着脸回答说：“如果你的部落到达地球，你可能会发现具有某种威力的人类武器，”他说。 “可是和我们的实力相比呢？”对方冷冷的问道。 “而且由于我们的科学家现在甚至设计出消灭地球种族的新武器，我认为他们会很高兴现在对其中三个种族进行试验。我们当然可以利用你。” 怪物把它那隆起的头稍微转向了押着这三个人的守卫，发出了一声简短的嘶嘶声命令。刹那间，六个火星人紧紧地抱住了三人，带着他们穿过大厅，穿过与他们进入时不同的门。 他们被带下一条狭窄的走廊，在他们继续前行的过程中，这条走廊急转了两次。兰德尔看到它被墙壁上镶嵌的方形照亮，散发着深红色的光芒。那天晚上，当他们行进时，他想到了火星城外的城市，因为当他们乘蜈蚣机越过它时，太阳正在下沉。 他们被带到一个看似前厅的地方，然后进入一个长长的大厅，一眼就能认出是一个实验室。有许多发光的正方形照亮了它，高高的墙壁狭窄的窗户让他们瞥见了外面的城市，深红色的灯光图案。长长的金属桌子和架子填满了大房间的另一端，而墙壁上则排列着不熟悉和怪诞的闪亮机械。整整二十个鳄鱼火星人都在房间里忙碌，有的在架子和桌子上忙着工作，有的则在操作一些奇怪的机器。 守卫把三人带到墙边的一个空地，在一个高窗洞下面，两个巨大的圆柱形机构之间。然后，当他们中的五个人将这三个人关押在那个空间里，因为他们的水平射线管的威胁，另一个人走向忙碌的火星科学家之一，并与他进行了简短的嘶嘶演讲交流。 弥尔顿倾身对另外两人耳语：“我们必须趁着我们还活着的时候摆脱困境，”他低声说。 “你听说过火星大师——在地球上建造那个物质接收器的过程中，我们打开了一扇门，所有的火星人都将通过它涌入我们的世界！” “这没用，米尔顿，”兰德尔沉闷地说。 “即使我们弄清楚了这一点，当闪回地球的时刻到来时，火星人也会成群结队地在他们的物质发射器前。” “我知道，但我们必须尝试，”另一个坚持说。 “如果我们或我们中的一些人能够摆脱这一点，我们可能会以某种方式躲在物质发射器附近，直到那一刻到来，然后与之抗争。” “但如何才能摆脱这些人的控制呢？”拉尼尔问，朝他们面前戒备森严的守卫点点头。 “只有一种方法，”弥尔顿迅速低声说。 “我认为，如果我们有片刻的机会，我们地球上的肌肉将使我们能够跨越我们上方的这个窗户。好吧，无论他们先带我们去试验或检查，都必须进行斗争或扰乱了守卫的注意力，让其他两个人有机会尝试！” “一个留下，另外两个离开……”兰德尔缓缓说道；但弥尔顿紧张的耳语打断了： “这是唯一的方法，即使是千比一的机会！但是是我们打开了火星入侵我们世界的大门，也是我们必须——” 还没等他说完，嘶嘶的声音就已经接近了他们，这告诉他们，六名守卫的首领和大厅里似乎是实验者首领的火星人已经接近了他们。当两只鳄鱼怪物停在他们面前时，三人保持着沉默和紧张。这位科学家在他的金属腰带里，而不是一个射线管，而是一个紧凑的仪器箱，似乎好奇地打量着它们。 他走近了些，他那敏捷的爬虫类眼睛带着明显的兴趣注视着他们身体外貌的每一个特征。三人直觉地知道，他们中的一个将被火星科学家选中进行第一次调查，而另外两个人连逃跑的希望都没有。奇怪的生与死彩票！ Randall 看到这个生物的目光从一个转向另一个，然后听到他的声音嘶嘶作响，他用爪子指着 Milton。两名警卫立刻抓住了米尔顿并将他从墙上猛拉出来，其他警卫用威胁的管子阻止了兰德尔和拉尼尔。致命的选择落到了弥尔顿身上！ 兰德尔和拉尼尔一起向前移动了一半，但米尔顿眼中带着紧张的信息，迫使他们后退。抓住物理学家的守卫把他引向火星科学家的方向，走向房间远端的一个巨大的直立框架，上面聚集了二十个百分表。从这些软线引出；现在，科学家们开始用夹子将它们固定在弥尔顿身上的各个部位。显然要对他的身体特征进行一些机械检查。弥尔顿突然瞥了一眼墙边的两人，他几乎察觉不到的点了点头。拉尼尔和兰德尔的肌肉绷紧了。 突然，弥尔顿似乎发疯了。他用可怕的声音大声喊道，同时扯断了他身上刚刚系上的绳索，他的拳头朝着周围惊讶的火星人砸去。当他们从 Milton 突然爆发的活动和声音中跳了回来时，Randall 和 Lanier 之前的守卫本能地转身朝它飞去。而就在那一瞬间，两人纵身一跃。 他们向上一跃，用他们地上肌肉的全部力量，朝那扇大窗户飞去——在他们上方的墙上有六英尺高。他们就像被释放的钢弹簧一样坐了起来，当他们撞到洞口的窗台时，兰德尔听到了他们双脚的砰砰声，当卫兵转身朝他们转身时，他们听到突然从他们下方传来狂野的叫喊声。深红色的光芒像光一样向他们射来，但这一瞬间的惊喜已经足够了，他们已经跃入其中，穿过洞口，进入了外面的黑夜！ 当他们向下射击并击中外面的金属铺路时，兰德尔听到里面传来一阵狂野的哭声。片刻，他和拉尼尔疯狂地向四周看了看，然后大踏步地沿着他们刚刚逃离的建筑物的底部奔跑。 在漆黑的夜色中，火星城市向他们的右边延伸，其巨大的黑色锥形结构被四处闪烁的红光点勾勒出来。在城市的金属街道旁边，被头顶上璀璨的星辰和在这些星星之间移动的两个月亮的柔和光线所照亮，一个比另一个大得多。 沿着街道，鳄鱼火星人来来去去，虽然数量很少，但在灯光昏暗的街道上也很少看到。当他们向前跳跃时，拉尼尔指着前方。 “继续前进，兰德尔！”他猛地一颤。 “这样看来火星人少了！” “但物质站的大锥体却是另一条路！”兰德尔惊呼道。 “我们现在不能冒险去做！”另一个叫道。 “在警报结束之前，我们必须远离他们。现在听到了吗？” 因为就在他们向前跳跃的时候，一阵嘶嘶的叫喊声和急促的脚步声从后面传来，数十名火星人从巨大的锥形建筑中涌入黑暗中。两个逃亡者已经从宏伟建筑的阴影中经过，沿着宽阔的金属街道奔向下一个锥形的阴影，透过上方的月光，他们听到了更高的呼喊声，然后瞥见了狭窄的竖井深红之力劈开他们周围的黑夜。 当致命的射线从他身边掠过时，兰德尔听到了它们破坏路径上的空气和新空气涌入所产生的低沉的爆炸声。但在朦胧而不确定的月光中，光线无法准确释放，在它们被横扫以歼灭他们最后一次大跃获得的两个逃亡者之前，就已经是下一个建筑物的阴影。 在他们奔跑时，追击火星的铿锵声在他们身后变得更加嘈杂。兰德尔听到拉尼尔在每次跳跃时都喘着粗气，每一次呼吸都感到自己肺里一阵刺痛，这颗红色星球的稀薄大气造成了伤害。深红色的光芒再次从他们身后的黑暗中射出，但这一次远远超出了他们的标记。 每一刻，追击的喧嚣似乎都越来越大，警报在火星城市上空蔓延，唤醒了它。当他们比赛时 经过一个又一个圆锥体，兰德尔知道，即使他们肌肉力量的增强也无法长时间帮助他们抵抗稀薄的空气强加给他们的疲惫。他的思绪在身后实验室的弥尔顿身上旋转了片刻，然后又回到了自己的绝望境地。 眼前的雾光中，突然出现了一道道身影！一群三只巨大的火星人，爬虫类的形状已经向他们走来，看到这对正在奔跑的人，惊讶地停了下来。没有时间停下来躲避这三个人，拉尼尔和兰德尔本能地一起抓住了他们最后的权宜之计。他们径直朝那惊愕的三人跑去，在离他们半英尺远的时候，用尽全身的力气扑向他们，紧绷的身子在空中飞舞，双脚伸在他们面前。 然后他们用脚踩在了三人组的最前面，随着那巨大的跳跃的推动力，他们四处乱窜，同时两个人用最大的努力保持平衡并跳跃起来。三人的叫喊声更添了身后的喧嚣，他们扑了上去。 尽管有近在咫尺的追击，他们还是冲过了最后一座锥形建筑，在完全惊讶的情况下停了下来。眼前不再是街道和建筑物，而是一条巨大的畅通的水道！它在月光下闪闪发光，与他们的道路成直角，似乎沿着火星城市的边缘流动。 “一条运河！”拉尼尔叫道。 “它是在这座城市汇合并绕着它流动的运河之一！我们被困了——我们已经到了城市的边缘！” “还没有！”兰德尔倒吸一口凉气。 “看！” 他指着左边，拉尼尔瞥了一眼那里；然后他们两个都朝那个方向奔跑，沿着与浩瀚运河接壤的光滑金属铺路。他们来到了兰德尔所看到的地方，一个巨大的金属拱门，从水道的另一侧高耸而出。一座桥！ 他们在上面，在它平滑的斜坡上奔跑。当他们到达拱顶时，兰德尔回头看了一眼。从那个高度，城市在他们身后延伸很远，在夜色中闪烁着深红色的灯光。他瞥见了那条完全环绕城市的巨大水道的微光，这条水道由远方的其他运河汇入其中，这座伟大城市的重要水源来自这个世界融化的极地积雪。 现在身后也有移动的灯光，倾泻在水路旁的金属铺板上，像混乱一样来回移动，伴随着嘶嘶的哭声。然而，直到兰德尔和拉尼尔从大拱桥的下坡上跑下来，追兵的灯光和叫喊声才开始在他们身后的那座桥上向上移动。 两人从桥上顺利跑下，发现自己在黑暗中蹒跚前行，越过更多的金属铺路，然后越过柔软的地面。大水道的这一边，没有灯光，没有建筑物，也没有任何声音。一堵高大的黑墙似乎突然从黑暗中隐约出现在两人前方不远处。 “深红丛林！”兰德尔哭了。 “我们从城市中瞥见的丛林！这是一个隐藏的机会！” 他们冲向那保护黑暗的植被墙。他们到达了它，冲了进去，就在追赶的火星人，一群奔跑的鳄鱼和巨大的赛车蜈蚣机器，从后面的桥拱上扫过。片刻，两人在茂密的草木掩体中停下，大口喘气，然后在丛林更密的黑暗中向前行进。 他们周围很厚，远在他们之上，耸立着大量奇怪的树木 并种植他们一路走来的生命。兰德尔只能模糊地看到这些植物的性质，但可以看出它们的外观怪异而神秘，全都没有叶子，并且从它们身上长出大量细长的卷须而不是叶子。他意识到，只有在这颗干旱星球的大运河旁，才能有如此丰富的植物生命有足够的水分生存，而正是与运河接壤的宽阔丛林地带才使地球的天文学家能够看到运河。 拉尼尔和他停下来听了一会儿。他们周围的茂密丛林似乎很安静。但是从后面传来一阵模糊的嘶嘶声。然后，当他们瞥见远处远处的红色闪光时，他们听到了大量无叶树木的撞击声。 “光芒！”拉尼尔低声说。 “他们和他们一起穿越丛林，蜈蚣机器跟在我们后面！” 他们不再停顿，而是以新的紧迫感在茂密的树丛中前进。时不时地，当他们穿过小空地时，兰德尔瞥见火星上快速移动的近月和慢速航行的远月，在稳定的恒星上移动。在其中一些空地上，他们还看到了一些奇怪的大洞，就像是某种奇怪的动物一样。 火星人殴打身后丛林的轰鸣声越来越近，越来越近，当他们来到又一片朦胧的空地上时，拉尼尔停了下来，脸色苍白而紧张。 “他们正在逼近我们！”他说。 “他们用那些蜈蚣机器打丛林来追捕我们，即使我们逃脱了他们，我们也每时每刻都在离城市和物质站越来越远！” 兰德尔的眼睛绝望地在空地上转来转去。然后，当他们落在他们周围似乎无处不在的一组巨大的洞穴上时，他发出了一声惊呼。 “这些洞！我们可以躲在一处，等它们从我们身边经过，然后偷偷回城！” 拉尼尔眼睛一亮。 “机会来了！” 他们冲向开口。它们每个都有大约四英尺的直径，像隧道口一样无限向下延伸。不一会儿，兰德尔就低下了头，拉尼尔紧随其后。他们发现，他们所在的隧道在地表以下几英尺处向一侧弯曲。他们沿着这条曲线爬行，直到他们看不见上面的开口。然后，他们默默地蹲下，听着。 蜈蚣机器在丛林中冲撞时发出沉闷而遥远的喧嚣，用光线切割出一条路，它们的喧嚣越来越响亮。然后，在隧道中最低的兰德尔突然转身，他身下传来奇怪的沙沙声。就好像有什么爬行或爬行的东西在他们下面的隧道里移动！ 他抓住拉尼尔的手臂，在他身边稍高一点的地方警告他，但他正要低声说的话却始终没有说出口。因为就在这时，一个巨大的无形生物似乎从下方的黑暗中向他们闪了过来，冰冷的绳索般的触手紧紧地抓住了他们。然后一瞬间，他们被不可抗拒地拖进了黑暗的隧道深处！ 当他们被抓住他们的触手迅速拉入隧道时，兰德尔和拉尼尔不由自主地发出了惊恐的叫声。他们在握着他们的冰冷的手上疯狂地扭动着，但发现它就像钢铁一样。当兰德尔扭动它，在黑暗中疯狂地攻击任何恐怖的东西时，他紧握的拳头碰到了冰冷的 某种大而柔软的生物的光滑皮肤！ 向下——向下——他们正被从他们下面爬下来的巨物无情地拉到更深的黑色隧道深处。两人连连扭打，却无法动摇。他们完全筋疲力尽，不再挣扎，无助地拖着更远的地方。 是几分钟还是几小时，兰德尔后来想知道，在他们瞥见下面的光之前，向下的可怕进展就过去了？那是一种微弱的光芒，几乎无法辨认，当他们继续往下走时，他看到这是由于隧道穿过一层放射性岩石而发出的微弱光芒。在这样的灯光下，他们第一次瞥见了将他们拖下水的恐怖。 那是一只巨大的蠕虫生物！像一只巨大的琵琶鱼，粗三丈以上，身长三倍，庞大的身躯柔软冰冷，像虫子一样。从离他们最近的一端伸出两条长长的触手，它抓住了这两个人，并把他们拖到了隧道后面！兰德尔瞥见了虫体触手末端的一个嘴孔，上面有两个疤痕状的标记，像眼睛一样，虽然这个怪物没有眼睛。 但有一刻他们瞥见了它，然后当隧道穿过放射性地层并更低时，又陷入了黑暗。然而，那一瞬间的惊恐让他们盲目排斥，但这个生物无情地把他们拖了过去。 “上帝！”拉尼尔喘着粗气，他们被拖着走。 “这个蠕虫怪物——我们在地表以下数百英尺！” 兰德尔试图回答，但他的声音哽咽。他们周围的空气又湿又密，带着一股强烈的泥土味。他感觉意识离开了他。 一道柔和的光线——他们正在通过更多的放射性斑块。他感觉到拉尼尔与那东西疯狂的抽搐挣扎。然后隧道突然结束，进入一个延伸得很远、天花板很低的洞。墙壁和天花板上到处都是放射性斑块，微弱地照亮了它，当抓住它们的怪物在进入空腔时停下来时，兰德尔和拉尼尔躺在它的手中，更加恐惧地盯着这个奇怪的地方。 因为那里挤满了无数的蠕虫怪物！所有人都像抱着它们的那个人一样，粗长的虫体，触须突出，黑色的无眼脸。他们在这个地底深处的洞穴里来回爬行，成群结队地围在一起，从无数隧道向上和向下通向这可怕的地方！ 一个蠕虫怪物的世界，在火星丛林的表面之下！兰德尔凝视着那拥挤、昏暗的恐怖洞穴，一看到它就感到身体不适，他想起了他们在穿越丛林时瞥见的无数隧道开口，并想起了第一个引导他们穿越的火星人的话城市，丛林中的生物，某种意义上的生物。这些东西，蠕虫怪物，不可思议的隧道和洞穴网络在地表下形成了一个名副其实的蠕虫世界！ “兰德尔！”这是拉尼尔浓重的感叹。 “兰德尔——他们——脸上的那些伤疤——你看到——？” “看？” “那些印记！这些生物曾经有眼睛，但肯定是被火星人逼到这里来的。它们可能曾经是——很久以前——人类！” 想到这里，兰德尔感到恐惧压倒了他的感官。他意识到，抱着他们的巨大蠕虫怪物正拖着他们向前穿过洞穴，其他人 成群结队地围在他们周围，用触手盲目地摸着他们，帮助拖着他们前进。 他们半拖半拖地前行，数十条触手握着他们，巨大的虫形在他们四面八方爬行，沿着洞穴的长度伴随着他们。他瞥见了从向上的隧道中出现的蠕虫怪物，它们手中握着大量奇怪的植物，其他人盲目地吞噬。他的感官在令人窒息的空气中颤抖，巨大的空腔只有半分英尺高，被这些数不清的东西从潮湿的土地上挖出来。 放射性斑块发出的微弱奇怪的光向他表明，它们正在接近洞穴的尽头。隧道从它的尽头打开，就像从它所有的墙壁和地板上一样，兰德尔被这些生物拖着进入一个，一个在前面，一个在后面，抓住他，拉尼尔以同样的方式被带到他身后。在狭窄的隧道里，沉重的空气是致命的，当他再次在隧道中爬行之后，他感觉自己被拖进了另一个洞穴时，他还只是部分清醒。 不过，这个土壁空腔似乎比第一个空腔延伸得更远，尽管与第一个空腔高度相同，并带有一些放射性照明贴片。里面涌动着数百上百只蠕虫怪物，一大片巨大的爬行尸体。兰德尔和拉尼尔看到他们现在被抬着拖到了这个更大的空腔的另一端。 当他们接近它时，当他们的俘虏带他们向前时，他们用好奇的触手推开那些蜂拥而至的生物，他们看到一个巨大的身影在洞穴远端微弱的灯光下若隐若现。片刻之间，他们离得足够近，可以辨别它的本质，看到它比他们还没有感受到的更强烈的恐惧和敬畏让他们充满了恐惧和敬畏。 隐约可见的形状是一个巨大的土像或蠕虫雕像！它是由坚硬的泥土制成的幼稚粗糙的形状，一个巨大的土虫形状，它的身体环绕着洞穴的末端，它的触手头或前端向上竖立到洞穴的顶部。在这可怕的土形之前，有一段洞穴的地面比其他地方高，上面有一个形状粗糙的长方形土块。 “拉尼尔——那个形状！”兰德尔惊恐地低声说。 “这土像，是这些生灵造出来的——是它们为自己造的虫神！” “虫神！”拉尼尔重复了一遍，在他们被拉近时盯着它看。 “那么那个街区……” “它的祭坛！”兰德尔惊呼道。 “这些东西有一些模糊的智慧或记忆火花！它们被带到这里来——” 还没等他说完，周围的蠕虫怪物抓着的触手已经将他们拖到了街区旁边的高架地板上，在若隐若现的土虫形状下方。在那里，他们第一次在微弱的光线中瞥见了另一个被两只蠕虫怪物的触手紧紧抓住的人。那是一个火星人！ 巨大的鳄鱼形状显然是和他们一样的囚犯，被从上面捕获并带下来。拉尼尔和兰德尔被拉到他身边，他爬虫般的眼睛迅速扫视着他们，但他没有其他兴趣。此刻，在两人看来，他那巨大的鳄鱼形体，似乎是人类，几乎，比他们面前那些怪异的蠕虫怪物更像人类。 六只生物紧紧地抱着两人和火星人，另一只巨大的蠕虫怪物爬到了巨大蠕虫神像前的隆起地面边缘，然后将第一个抬起来。 将他厚实的身体的三分之一腾空。到那时，在他们面前延伸的昏暗的巨大空腔中，已经充满了无数的怪物，从上下通向其中的所有隧道涌入其中，将它们怪异的身体塞得满满当当。在昏暗的灯光下到达。 他们在那个巨大的群众中沸腾和爬行。但随着高台上的蠕虫怪物升起，洞内的一切似乎一下子安静了下来。然后竖起的没有眼睛的东西开始移动他的长触手。一开始他非常缓慢地来回挥动它们，然后慢慢地，洞穴中的怪物群，都以某种感觉转向他，同样如此，洞穴变成了一个由抬起的触手组成的森林，与那些有节奏地来回摆动的触手一致。领导人。 来回——来回——兰德尔看着无数触手从一侧向另一侧挥舞，感觉陷入了一场折磨人的噩梦。这是一个仪式，他知道——某种奇怪的仪式，也许只是从模糊的记忆中浮现出来，这些蠕虫怪物在它们若隐若现的虫神面前举行了这样的仪式。只有抓住三名俘虏的六人从未松开手。 奇怪而毫无意义的仪式仍在继续。到那时，火星表面下方那个空腔的封闭潮湿空气正在让兰德尔和拉尼尔陷入更深的半意识状态。旁边的火星人一动不动，一言不发。首领和他面前的大虫群伸出的触手从未停止有节奏地左右摆动。 兰德尔被那些摇曳的触手半催眠，但此时半昏迷，只能估计这怪诞的仪式持续了多长时间。他知道，它一定已经忍受了几个小时，每次睁开眼睛都只能看到灯光昏暗的洞穴，里面充满了蠕虫怪物，触手森林齐声挥动。直到那几个小时快要结束时，他才隐约注意到触手挥舞的速度越来越快。 随着领导者和蠕虫部落的触手越来越快地挥动，一种越来越兴奋和期待的气氛似乎占据了部落。最后，伸长的触须来回摆动，速度太快了，眼睛根本无法跟上。然后蠕虫首领突然停止了自己的动作，而在他面前的部落继续前进的同时，转身爬向三个俘虏。 刹那间，仿佛是响应了第二个命令，那两只抓住火星人的蠕虫怪物将他拖向了蠕虫神像前的大土块。另外两个生物从旁边走来，四个人迅速将火星人平放在木块的顶部，四个人每个人都用触手抓住了他四根爪状肢体中的一个。他们似乎在犹豫，在他们身边的虫族首领，部落的触手迅速的挥舞着不动。 顿时，领头人的触手如同发出信号一般，一闪而过。一声沉闷的撕裂声响起，就在这时，兰德尔和拉尼尔看到了街区上的火星人，被抓住了他四肢的四只巨大的蠕虫怪物撕成了碎片！ 部落的触手突然挥舞起来，变得更加兴奋。兰德尔吓得缩了缩身子。 “他们把我们带到这里来就是为了这个！”他哭了。 “就这样在祭坛上把我们献给他们的虫神！” 但拉尼尔也惊恐地大叫起来，因为他看到了那可怕的牺牲，两人都疯狂地拉紧了蠕虫生物的抓地力。他们的斗争是徒劳的，然后作为对另一个未说出口的命令的回应，抓住兰德尔的两个怪物 把他也拖到土坛上！ 他感觉自己被街区周围的四大生物紧紧抓住，用最后的力气挣扎着，感觉自己被摊在了街区上，四个人都在一个角落抓住了他的一条四肢。他仿佛隔着很远的地方听到了拉尼尔的疯狂叫喊，瞥见被他如此背在背上的土虫神庞大的身形在他的头顶上竖起，又瞥见了身边饲养的怪物首领。 部落触手急速挥动的沉闷声音传到了他的面前，等待的痛苦瞬间出现了紧张的状态，然后领头的触手在信号中闪过！ 但与此同时，兰德尔却感觉到自己的四肢被四只抓着自己的怪物松开了！巨大的洞穴中似乎突然出现了疯狂的混乱。奇怪的仪式中断了；成群的蠕虫怪物在里面疯狂地爬来爬去。兰德尔从街区滑落；踉跄着站了起来。 山洞里的虫族怪物正朝着下方的地道口蜂拥而去！两个俘虏被遗忘了，这些生物正在爬行，成群结队地向那些开口战斗。紧接着，就在兰德尔和拉尼尔目瞪口呆的时候，一道红色的闪光从一条向上的隧道中传来，一道璀璨的深红色光芒刺了下来，在洞穴的土侧划出了一条毁灭之路！ 两人听到上方传来巨大的砰砰声，只见从上方引出的隧道突然变大了好几倍，一道道红色的光芒顺着隧道闪过，将隧道的墙壁凿开。然后，从那些扩大的隧道中，出现了长长的闪亮形状，巨大的蜈蚣机器从隧道中爬行，它们的光线在它们面前变得更大！当蜈蚣机器冲入洞穴时，它们的深红色光线左右刺入，在蠕虫之间切断了毁灭的路径。 “火星人！”拉尼尔哭了。 “他们没有在上面找到我们——他们知道我们一定是被这些东西带走了——然后他们就跟着我们下来了！” “回来，拉尼尔！”兰德尔喊道。 “快，在他们看到我们之前，在这背后——” 他一边说着，一边拉着拉尼尔跟在隐约可见的大虫神的土像后面。他们蜷缩在雕像和洞穴墙壁之间，危险地隐藏在洞穴中的人们的视线之外。而现在，那个洞穴已经变成了无法想象的恐怖景象，倾泻而下的蜈蚣机器用它们的光芒轰击着疯狂爬行的蠕虫怪物。 那些蠕虫怪物没有任何反抗的企图，只是想逃到它们下方的地道中，而那些没有被光线捕捉到的东西，顷刻间就消失在了洞口中。但是蜈蚣机器在空洞周围飞驰而过之后，跟在他们后面，也正在向下进入那些向下的隧道，它们的光线在每个人的前方爆炸，使隧道足够大，可以跟随。 片刻之后，除了一个以外，其他人都消失在了开口中，剩下的一个前部或头部被卡在其中一个开口中，原因是操作员未能在他面前炸开一个足够大的开口。当拉尼尔和兰德尔紧张地注视着时，他们看到机器控制室的门打开了，一个火星人降落了。他检查了他的车辆被卡住的隧道开口，然后用手射线管开始分解那个开口周围的地球以释放他的机器。 兰德尔抓住他同伴的手臂。 “那台机器！”他低声说。 “如果我们能抓住它，它会给我们一个回到城市的机会——回到弥尔顿和物质传递者那里！” 拉尼尔先是一愣，然后迅速地点了点头。 “我们会碰碰运气的，”他低声说。 “我们在这里的二十四小时肯定快到了。” 他们犹豫了片刻，然后从巨大的土像后面蹑手蹑脚地走了过去。火星人背对着他们，专注于释放他的机械装置。他们轻轻地穿过昏暗的洞穴，在距离火星人不到十几英尺的地方，突然传来一阵声音，让他迅速转身，用致命的管子与他们对峙。但就在他转身的时候，两人已经跳了起来。 他们跳跃的力量让他们飞过那十几英尺的空间，在他的管子变平的那一刻袭击了火星人。当他们击中他时，他发出了一声嘶嘶的叫声，然后拉尼尔用尽全力抓住了鳄鱼的身体并将其向后弯曲。里面有什么东西折断了，火星人软软地倒了下去。两人四处张望。 没有任何迹象表明火星人的呼唤被听到了，看了片刻，蜈蚣机器的头部已经解放了，他们爬上了控制室，关上了门。兰德尔抓住他看到机器操作的旋钮。当他把它拉向他时，机器穿过隧道开口，平稳地跑过洞穴的地板。当他转动旋钮时，机器迅速朝同一个方向转动。 他带着长长的机械装置走向火星人在下降过程中炸得更大的一条向上弯曲的隧道。他们差不多快到了，这时从一个向下的隧道开口中突然冒出一个蜈蚣机，然后又一个，又一个。透明窗户控制室里的火星人一眼就看到了地板上死去的鳄鱼，然后三台巨大的机器朝着兰德尔和拉尼尔的机器飞奔而去。 “我们杀死的火星人！”兰德尔哭了。 “他们听到了他的呼唤，正在追我们！” “翻墙！”拉尼尔对他喊道。 “我有光线——” 就在此时，兰德尔身旁发出咔哒声，他瞥见拉尼尔拉出他找到的两个小把手，然后看到两道深红色的光线从他们机器前面的管子里刺向其他人，而它们自己的光线却又飞回来了。当兰德尔将他们的机器旋转到墙上时，向他们松开的光束掠过他们，他看到三个攻击装置之一在拉尼尔的光束击中它时消失了。 周围——后退——他以本能的闪电般的动作在昏暗的巨大洞穴中旋转着他们的蜈蚣机器，而剩下的两个人再次跃跃欲试。他们的光线左右射出，将两人的车辆困在了死亡陷阱中，当兰德尔将他们自己的机械装置直接向前摆动时，他瞥见了洞穴的尽头，巨大的土虫神仍然竖立着。 在他们的两侧，红色的光束在他们向前跳跃时燃烧起来，但兰德尔仿佛在挑战死亡的手套，让机器在接下来的一秒内继续前进，直到另外两个人隐约出现在它的两侧。紧接着，拉尼尔的光柱在他们的左右轮流开来，两人被击中，仿佛施了魔法一般消失了。 “浮出水面！”拉尼尔哭了，他的眼睛盯着手表发光的表盘。 “我们在这里待了几个小时——距离地球午夜还有半小时或更长时间！” 兰德尔让他们的机器再次飞向其中一个向上的隧道，当长长的机器开始平稳地爬上黑暗时，他听到拉尼尔在他身边痛苦。 “上帝，如果我们有足够的时间在火星人开始通过它闪现到地球之前到达那个物质传送器！” “但是弥尔顿？”兰德尔哭了。 “我们不知道他是死是活！我们不能离开他！” “我们必须！”拉尼尔沉声说道。 “我们现在对地球负责，人类，对只有我们才能从火星入侵和征服中拯救出来的世界！十二点纳尔逊将打开物质接收器，火星人将开始闪现到地球——除非我们阻止！” 突然间，随着灯光的照耀，兰德尔更紧地握住了手中的旋钮。他们一直在以他们机器的最高速度通过扩大的隧道向上爬，现在随着隧道的弯曲，光线变得越来越强。突然，他们出现在火星日的稀薄阳光下。 在他们周围的深红色丛林中，有许多火星人，兴奋地来回奔跑，还有其他蜈蚣机器，它们正在穿过隧道，直奔下方的蠕虫世界。 Randall 和 Lanier 气喘吁吁地蹲在透明窗户的控制室里，让他们的机械在这个蜂拥而至的活动场景中疾驰而过。两人都倒吸一口凉气，因为其中一台蜈蚣机器在路过时与他们自己的机器发生了碰撞，它的火星司机转身盯着他们。但是没有警报，很快他们就从火星人和机器群中钻了出来，穿过丛林向城市的方向前进。 穿过奇怪的红色植被，他们的机械装置与他们一起飞驰，兰德尔以最高速度保持着它，几分钟后他们就从丛林中出来，在丛林和大运河之间的空地上飞驰。在那条运河的另一边，在微弱的阳光下隐约出现了巨大的火星城市的簇状锥体，其中两个高耸于其他所有锥体之上——火星大师的锥体和另一个是物质发射器和接收器的锥体。 拉尼尔指的正是后者。 “直奔那个锥体，兰德尔——我们只剩下几分钟了！” 他们现在正飞快地越过运河金属桥的巨大拱门，然后平稳地从桥上冲下来，沿着几小时前他们在黑暗中逃过的宽阔的金属街道。里面有很多火星人和蜈蚣机器来来去去，但没有人注意到两人蹲在他们的机械控制室里的人形。 他们正朝着火星大师那若隐若现的锥体冲去。当他们一闪而过时，兰德尔看到拉尼尔的脸在工作，他知道那种撕扯着他的欲望，就像撕扯着他自己一样，想要冲进去看看弥尔顿是否还住在他们逃离的实验室里。但他们已经过去了，脸色惨白，面色狰狞，正以鲁莽的速度穿过火星城市，朝着另一个巨大的锥体冲去。 这座大城市里的所有人似乎都朝着同一个目标前进，鳄鱼般的火星人和成群的闪闪发光的蜈蚣机器在他们走向它的同时充满了街道。当他们靠近这个巨大的结构时，心怦怦直跳，他们看到它周围涌动着大量的火星人和机器。在毫无戒心的地球上等待通过内部的物质传送器释放的部落！ “试着把机器弄进去！”拉尼尔紧张地低声说道。 “如果我们能粉碎那个发射器的话……” 兰德尔严肃地点点头。 “在射线管处做好准备，”他告诉对方。 他尽可能不引人注意地让他们的长长的机械蠕动着穿过庞大的机器和火星人人群，向着大锥体的门前进。他们低着身子，手表的指针快速靠近第十二个人，在长长的机器中向前移动。终于，他们穿过了那扇巨大的门，进入了锥体的内部。 他们在大量机器和鳄鱼形态中缓慢前行 里面，然后停了下来。因为在人群的中心是一个数百英尺宽的清晰圆圈，当兰德尔凝视它时，他的心脏似乎跳了一下然后停止了。 在那个清晰的圆圈的中心，是物质发射器和接收器的两个立方体金属室。他们看到，传送室充满了嗡嗡声，白光从内壁倾泻而出。它已经在运行，大锥体中的大量火星人只是在等待地球上的接收器也开始运行的那一刻。然后它们会涌入密室，大量闪现穿过海湾到达地球！锥体中所有人的目光似乎都转向了密室旁边一个直立的表盘机构，它的外观就像时钟一样，这标志着第一个火星人可以进入发射室并闪现出来的时刻。 离两个金属房间不远的地方，矗立着一个矮台，上面坐着那可怕的火星法师三体。他周围是他的议会的大量成员，像他一样等待着他们按年龄计划入侵地球的开始。在讲台旁边是两个鳄鱼守卫之间的人影，兰德尔一看到他就忘记了。 “弥尔顿！我的天，拉尼尔，是弥尔顿！” “弥尔顿！他们把他带到这里来折磨或杀了他，如果他们发现他在他们可以闪现到地球的那一刻撒谎！” 弥尔顿！看到他，兰德尔的大脑中突然出现了一些东西。 旋钮一动，他的蜈蚣机器就撞到了巨大锥体中心的清晰圆圈中。当他将机械旋转向火星大师的讲台时，成千上万的嘶嘶声爆发出疯狂的喧嚣。他看到鳄鱼的身影在他面前盲目地四散开来，然后当他的光线射出并旋转并刺穿震惊的火星群众时，他看到弥尔顿抬头看着他们，疯狂地向他们喊叫，就像他的两个守卫暂时松开了他。 来自火星大师的高声呼唤响彻整个大厅，火星人和机器疯狂地向他们涌来，发出嘶嘶声的震耳欲聋的咆哮回应。兰德尔和拉尼尔一跃而出，跳出了蜈蚣机器，瞬间把米尔顿拖了一半，大跃进到嗡嗡作响的发射室边缘。 弥尔顿在狂乱的喧嚣中向他们嘶哑地喊叫。在命中注定的时刻之前进入那个发射室就是毁灭，被闪现出来，地球上没有接收器在等待他们。他们转过身来，全力攻击冲向他们的第一批火星人。没有任何光线闪烁，因为一束光线会摧毁他们身后的房间，那里是火星人通往他们将要入侵的世界的唯一大门。可就在火星大师的高呼声再次响起之际，大锥体内的无数鳄鱼形态，全部都朝着他们冲了过来。 兰德尔、拉尼尔和弥尔顿站在嗡嗡作响、光线充足的房间的最边缘，疯狂地向冲向他们的火星人发起攻击。兰德尔似乎在做梦。二十只爪子从下面抓住了他。鳞片状的形态在他疯狂的打击下倒塌。 整个巨大的圆锥体和汹涌的爬虫大军似乎在他周围以越来越快的速度旋转。当他握紧的拳头闪烁着减弱的力量时，他瞥见鳄鱼的身影在他们的两侧蜂拥而至，瞥见拉尼尔向下，爪子向他伸来，弥尔顿像疯子一样为他而战。再过一会儿就会看到它结束——爬虫类的手臂伸向数十个把他拖下来——弥尔顿 拉尼尔半边身子站了起来。火星大师的呼唤响起——然后是一声巨大的叮当声，火星大军似乎僵住了一瞬间一动不动，弥尔顿的声音传来了他的至高无上的呐喊。 “兰德尔——发射器！” 因为在那一刻，弥尔顿和拉尼尔一起往后跳，当兰德尔用他最后的力气和他们一起向后倒进嗡嗡作响的发射室的明亮光芒中时，他听到了最后一阵疯狂的咆哮，从他们周围的火星大军发出嘶嘶的叫喊声。然后，当房间墙壁发出的耀眼光芒和力量击中他们时，兰德尔感到自己陷入了难以想象的黑暗之中，那黑暗就像一道下降的帷幕在他的大脑上砸碎了。 黑暗的帷幕瞬间掀开。他与弥尔顿和拉尼尔躺在另一个房间里，他们的力量正在向他们袭来。他看到的是一个黄色的房间，而不是那个巨大的圆锥体——看到了纳尔逊在他们旁边的开关处紧张而焦虑的脸。他努力移动，用手臂向纳尔逊做了一个手势，似乎要耗尽他所有的力量和生命。然后，作为对它的回应，纳尔逊打开了开关，关掉了他们躺着的物质接收器的力量，黑色的幕布再次降落在兰德尔的大脑上。 两小时后，弥尔顿、兰德尔、拉尼尔和纳尔逊转向实验室门口。他们停下来看了看身后。那个巨大的物质发射器和接收器，那个挤满了实验室的仪器，现在只剩下残骸了。 因为这是他们的第一个想法，他们的第一个任务，震惊的纳尔逊让三个人恢复了意识，并听到了他们惊人的故事。他们把物质站和它的驱动装置毁得如此彻底，以致于没有人能猜到不久前的实验室所拥有的令人惊奇的机制。 立方体房间被砸得面目全非，发电机是大量分裂的金属和熔断的电线，管子电池被打碎，电容器、变压器和电线被拆除。直到最后的书面计划和机制的蓝图被烧毁时，弥尔顿、兰德尔和拉尼尔才停下来让他们疲惫的身体休息片刻。 现在，当他们在实验室门口停下来时，拉尼尔伸手将门打开。他们一起，沉默地凝视着外面。 在兰德尔看来，这一切都与前一天晚上一模一样。黑暗中的团团，昏暗的大海在他们面前延伸，夏日的星幕在天空中展开。而且，在这些星星中向西沉没，火星的红色火花，他们的目光仿佛转向了一块磁铁。 弥尔顿在讲话。 “在那里，它已经闪耀了几个世纪——几个世纪——一个深红色的光点。火星人一直在上面观察，观察——直到我们终于向他们打开了大门。” 兰德尔的手搭在他的肩膀上。 “但我们最终也关闭了那扇门。” 弥尔顿缓缓点头。 “我们——或者统治我们世界的命运。但大门已经关闭，上帝保佑，这个世界上的任何人都不会再打开它了。” “上帝保佑，”另一个人附和道。 他们都在注视着那东西。抬头凝视着那在群星中燃烧的深红色光点，凝视着那颗发出红色光芒的星球，威胁性的、可怕的，但它的威胁和恐惧已经被推回，即使他们已经蹲下身子，终于在地球上跳了起来。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 各种各样的。 2009. 超科学的惊人故事，1931 年 4 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/30452/30452-h/30452-h.htm#Page_4 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html