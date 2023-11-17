潜在的加密货币费用：您需要了解的一切

这世上没有免费的午餐。一切都有成本，无论是金钱还是金钱。在传统金融中，公司为其提供的服务承担自己的责任。例如，根据一个 ，美国银行客户每年仅支付约 288 美元的托管费。这还不包括其他类型的费用：开户、ATM 取款、超额交易、电汇等 银行利率调查 。加密货币也有自己的费用，但通常要便宜得多。 其他去中心化服务，如托管、交易所或贷款平台也将收取自己的费用。如果您使用没有自己的主网络的内部代币（例如 ），他们也会以该网络的原生代币的形式收取一些交易费用。因此，让我们更多地探讨一下使用加密货币可能会产生哪些费用。 稳定币 支付交易费用 这些是您发送或接收加密货币时支付的费用。费用金额可能会根据网络和拥堵情况而有所不同，可以从零到几美元不等。例如，比特币交易通常会产生网络费用，并且费用金额 比如交易规模（与资金量不同）和网络需求。交易规模取决于其类型、输入和输出。 取决于因素 或者，换句话说， 对于大多数硬币和网络来说通常都是相同的。一些加密货币（例如比特币）使用费用市场，用户可以选择支付更高的费用以获得更快的确认时间。 交易越简单（例如，为一个人付款），就越便宜。 值得注意的是，加密交易费用是通过该网络的主要/原生代币支付的（比特币中的 、以太坊中的 、Obyte 中的 等）。此外，它们不是由公司或其他集中实体获取的。相反，它们是对比特币等工作量证明网络中的矿工、以太坊等权益证明账本中的验证者或 DAG 中的订单提供商和后续用户的奖励 。其中一些负责接受（在区块链中）或订购（在 Obyte 中）所有交易，并且可以是该平台的任何用户。 BTC ETH GBYTE 奥字节 内部功能费用 许多加密网络除了支付之外还提供额外的功能。它们通常是具有不同用途的智能合约、预言机和去中心化应用程序 (Dapp)。智能合约可以是内部代币（例如稳定币）、托管服务、首次代币发行（ICO）、不可替代代币（NFT）集合等。Dapp 可以是市场、游戏、贷款平台、社交网络等。而预言机是各种信息的记录。 如果您创建其中任何一个或与之进行交易，网络将收取自己的费用。即使您不付款。 事实上，如果您发送任何类型的信息以在分类账上注册，即使是短信，也将收取少量费用。请记住，加密货币中的大多数网络费用不是由资金量决定的，而是由交易的大小（以字节为单位）和复杂性决定的。 例如，在托管服务中创建智能合约时，或者以预言机的形式在网络上共享信息时，可能会收取费用。 兑换费 这是加密货币的常见流程，并且通常是您在处理这些资产时可能面临的最昂贵的流程 - 取决于您使用的方法、货币和平台。去中心化交易所（DEX）比中心化交易所（CEX）提供更多的资产控制权，但费用 根据您的需要。 DEX 平台只收取交易费用，通常约为 0 美元（例如 0.0001 美元），但只能交易数字资产（而非法定货币）。 可能会有所不同 另一方面， 这些费用因交易所而异，可能取决于您的交易量，交易量较大的交易者通常收取较低的费用。处理法定货币时，平均手续费在 0.1% 到 6% 之间，具体取决于支付方式（电汇、信用卡或借记卡、数字钱包等） 中心化平台可能有自己的一套费用，包括存款、取款、平均交易和不同类型的交易。 其他平台收费 除了网络或交易费用之外， 例如，Dapp 创建者可能会因玩游戏、创建 NFT 或使用其贷款平台而收取费用。正如我们上面提到的，Dapp 可以是很多东西，由专业团队维护，该团队可以是公司或基金会的一部分。因此，他们可能会收取费用来支持持续的开发和维护。检查每种特定情况下的条款和条件非常重要。 每个加密货币平台都可能会为其提供的服务收取自己的费用。 费用以奥字节为单位 Obyte 是一个具有广泛功能的生态系统，包括智能合约、预言机和代币。每笔发送到 DAG 的交易，无论是否付款，都将根据其大小（以字节为单位）收取少量费用。例如，如果您的交易数据消耗了 800 字节的磁盘空间，则将该交易提交到 DAG 的费用将为 800 字节的货币。 事实上，这就是平均值，您将花费大约 0.00001 美元的 Obyte 原生硬币 (GBYTE)。 如果您在 Obyte 中创建新代币或通过以下方式导入/导出外部代币 ，将收取额外费用。例如，用户友好的 创建代币需要 0.005 GBYTE（约 0.05 美元），而 Counterstake Bridge 每次转账收取 1%。其他 Obyte Dapp 也有自己的费用： 反桩桥 欧字节资产登记处 0.1% 至 0.5% 之间（取决于资产和池），加上 1% 的退出费（用于从池中移除流动性）。 Oswap.io (DEX)： ：每笔贷款 1% 的发起费。 LINE 代币（奖励） 每笔交易 0.3%。 OSWAP 代币（挖矿和质押）： GitHub 为 0 美元，电子邮件约为 0.00049 美元，实名为 8 美元，合格投资者为 79 美元（可退款），自定义用户名为 1 GB 至 10 GB（10 至 100 美元），具体取决于其长度。 证明（自我主权 ID）： 延误概率以上5%。 航班延误保险： 购买代币 1%，出售代币 2%。 Prophet（预测市场）： 取决于您将价格移动到接近还是远离挂钩：您将价格移动到距离代币挂钩越远，费用就越高（甚至可以达到 100%）。相反，当您将价格移至更接近稳定币挂钩时，费用不仅为零，而且还会向用户支付奖励。 保税稳定币（奖励）： 每份合约 0.75%。 Arbstore（托管 + 仲裁者）： 请务必仔细阅读您使用的特定加密货币交易所、钱包、Dapp 或服务的条款和费用表，因为费用可能相差很大。此外，请记住，与加密货币相关的费用可能会随着时间的推移而变化，并且可能会受到市场状况、网络拥塞和其他因素的影响。 无论如何，Obyte 提供了整个市场上最便宜的选择之一。以太坊或比特币等网络的平均每笔交易费用通常高于 1 美元，而 GBYTE 操作则远未达到这一标准。此外，自从 与区块链网络不同，它获得的用户越多，交易速度就越快。不要错过这些优势！ Obyte是一个DAG网络 特色矢量图像由 vectorjuice / 手绘