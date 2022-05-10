游戏写作比赛的未来：2022 年 4 月结果公布！

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嘿，黑客！四月已经结束，让我们宣布与MegaFans举办的#future-of-gaming 比赛的获胜者！ HackerNoon 的读者，一个和所有的，见证！





让他第一次尝试，相信我-HN员工

每个月，获胜者都会从 15,900 美元的奖池中获得现金奖励，其中包括一些获得最佳的 MegaFans NFT！我们还有两轮比赛，所以如果您想参与撰写有关游戏未来的文章，只需在此处注册一个帐户并提交带有#future-of-gaming 标签的文章！





2022 年 4 月游戏写作大赛的未来提名🔥

获奖者是产生最多流量的 10 个相关故事之一的作者。然后他们由 HackerNoon 的工作人员投票选出，得票最多的五个故事被宣布为获胜者。





所以，让我们切入正题，看看本月谁被提名！





赢家是👀

为了确保我们没有黑客（机器人警报！🤖），编辑们投票选出了获胜的故事。





在本文中，我们将开发一个 Arduino Starship 游戏，该游戏将显示在 16x2 液晶显示器上。游戏将由操纵杆和计算机通过串行监视器控制。在游戏中，玩家控制飞行的星舰，并将高分存储在 EEPROM 中。我们将分别处理每个元素以及它们如何协同工作。该项目很有趣，并提供了学习新知识的机会：如何在 LCD 显示屏上制作和显示自定义字符。如何读取和写入数据到 EEPRom（非易失性存储器）





恭喜， @chingiz ！这篇文章将被收藏为下一个零件短缺！您赢得了 1,750 美元和一个 MegaFans NFT！

随着玩家继续探索和发现 Elden Ring 广阔的开放世界，PvP 的前景可能是一个诱人的冒险。老板很有趣，但看看你如何与真正的玩家对抗会更有趣吗？对于潜伏在火山庄园周围的所有决斗者和血腥手指，这里有 5 个 Elden Ring 主宰战场的 PvP 构建。





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P2E 经济的增长正值比以往任何时候都多的人离开办公室并希望通过自由职业者成为自己的老板的时候。他们有潜力发展并成为可靠的次要收入来源，以支持想要做出这种改变的人。





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2017 年，总部位于香港的手机游戏开发商 Animoca Brands 的估值不到 6 美元。 NFT 的出现以及对这项技术前景的信念导致了今天该公司价值约 80 亿美元的事实。萧逸的童年是在 1980 年代的奥地利，因为他的华裔背景，他觉得自己在奥地利处于不利地位。大学辍学后，他创办了十几家公司，直到他的第一次成功到来。 2012年，Animoca制作的所有游戏突然从AppStore下架。 Animoca 不得不在 2017 年宣布破产。





一个鼓舞人心的故事， @strateh76 ！恭喜您赢得 800 美元！





西方游戏玩家和开发者强烈反对 NFT，但存在信息差距正在加剧这种情况。作为一名经验丰富的游戏开发者，我整理了双方的许多声明，试图找到一些中间立场。我们在西方游戏中遇到的阻力并没有发生在其他地方和许多其他领域。有些人试图利用这种情况谋取私利。大公司害怕 NFT 人群。但是，那些大公司可以购买或投资 NFT 领域的成功公司。





这篇文章回答了很多人的一些问题。干得好， @sillytuna ，请享受您的 500 美元奖金！





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