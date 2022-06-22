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    游戏写作比赛的未来：5 月结果公布！经过@hackernooncontests

    游戏写作比赛的未来：5 月结果公布！

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    太長; 讀書

    本月票数最高的故事是 Roblox 的黑暗面：儿童剥削和性游戏 @strateh76。其次，是为什么当前形式的区块链游戏无法生存 @sekip。排在第三位的是@kameir 的《不仅仅是游戏的未来》 。排在第四位的是@simonchandler 的 Web3 游戏的去中心化层。

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    featured image - 游戏写作比赛的未来：5 月结果公布！
    #future-of-gaming#gaming
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    嘿，游戏玩家！ MegaFans举办的#future-of-gaming 比赛的 5 月结果已经出炉！像往常一样，上个月我们收到了一些很棒的故事。真的很感谢热情！那么这个月谁赢了？


    image

    但首先 - 什么是#Future-of-Gaming 写作比赛？

    HackerNoon 很高兴与 MegaFans 合作举办游戏写作大赛的未来！您可以写任何与游戏的未来相关的内容。它可以是任何关于游戏行业未来发展方向的故事，以及这些相关主题：Play-to-Earn、区块链游戏、元界、NFT、电子竞技、游戏和移动游戏、Web2 和 Web 3！


    一旦您的故事被我们的编辑批准并发表，您就有资格成为比赛的竞争者，奖金高达 15,900 美元。


    仍然缺乏想法？不用担心。我们为您写了一个写作提示！只需回答本次采访中的问题即可获得参赛资格！

    2022 年 5 月游戏写作大赛的未来提名 🔥

    获奖者是产生最多流量的 10 个相关故事之一的作者。 HackerNoon 的工作人员随后对它们进行投票，得票最多的五个故事被宣布为获胜者。


    所以，让我们切入正题，看看本月谁被提名！


    1. 不仅仅是游戏的未来@kameir
    2. Roblox 的黑暗面： @strateh76的儿童剥削和性游戏
    3. @simonchandler的 Web3 游戏的去中心化层
    4. 区块链神奇宝贝和货币化 NFT：在元宇宙中启用 VR 的 5 个代币@BlockchainAuthor
    5. 为什么当前形式的区块链游戏无法生存@sekip
    6. 2022 年将推出 4 个创新的科幻游戏赚钱项目@dankhomenko
    7. 让我们看看冥王星人： @bensoncrypto的星际太空旅行 RPG
    8. Counter-Strike: The Unofficial War in Ukraine by @nebojsa.todorovic
    9. 2022 年最值得玩的 4 款真正 AAA 级区块链游戏by @andersonbhann
    10. 从标签到 NFT：如何在标记化空间中传播病毒by @emilangervall

    赢家是👀

    为了确保我们没有黑客（机器人警报！🤖），编辑们投票选出了获胜的故事。以下是获奖者：

    本月票数最高的故事是@strateh76的《Roblox 的黑暗面：儿童剥削和性游戏》！

    image

    Roblox 微行业存在平台创建者无法或不会处理的问题。尽管该平台对年轻观众的整体关注是这样的。


    恭喜，@ streh76 ！这篇文章将被收藏为下一个零件短缺！您赢得了 1,750 美元和一个 MegaFans NFT！

    第二，为什么当前形式的区块链游戏无法生存@sekip

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    如果区块链游戏希望发展，目前孤立的经济和体验模式将变得越来越不切实际——除了最忠诚的玩家之外，其他所有人都会疏远。对于全球 30 亿左右的日常游戏玩家中的绝大多数来说，这是一个问题，对他们来说，高摩擦和高门槛等同于低乐趣。因此，尽管对区块链游戏的投资相当可观，而且人们对此的认识也很普遍，但在主流采用之前还有很多工作要做。很明显，区块链游戏必须发展。


    恭喜，@ sekip ！您赢得了 1,250 美元和一个 MegaFans NFT！

    第三位，我们拥有的不仅仅是游戏的未来@kameir

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    也许心不在焉的乐趣一直是游戏的主要角色，但虚拟世界已经退居二线太久了。游戏不仅仅是一种用于娱乐破坏和幻想的工具，还有很多现实世界的潜力。这些虚拟空间可能是模拟有影响力的社会决策和理论的关键。


    @kameir ！看看那些阅读数字，伙计！你赢了 1000 美元。

    排在第四位的是@simonchandler的 Web3 游戏的分散层


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    “IC 开始添加越来越多的子网以支持数十亿用户只是时间问题，”Mission Is Possible 的开发人员 Bartek Laskowski 说。 “最棒的是，开发人员不必关心扩展问题。”


    这是一个信息量很大的故事，@ simonchandler ！恭喜您赢得 800 美元！


    最后，我们的第 5 名获胜者是@nebojsa.todorovic的《反恐精英：乌克兰非官方战争》

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    关于现在和未来的战争游戏，一个简单且不可否认的事实是，它们是基于过去的战争。首先是一场战争，然后是一场关于它的游戏，而不是相反。所以，你永远不能责怪战争游戏，无论喜欢与否，玩与否。


    恭喜， @nebojsa.todorovic ！你赢了500美元！


    在那张纸条上——让我们结束吧！感谢所有已经发送文章的人，再次祝贺我们的获奖者！关注比赛.hackernoon.com了解更多详情。我们会尽快联系获奖者！！！


    请记住：我们还为您设计了写作提示！只需回答本次采访中的问题即可获得参赛资格！


    干杯，


    HackerNoon 团队。

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