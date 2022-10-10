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    加密能源消耗：清洁和绿色可能是解决方案经过@ryanayers
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    加密能源消耗：清洁和绿色可能是解决方案

    2022/10/10NaN
    经过 @ryanayers 323 讀數
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    太長; 讀書

    加密货币带来了一系列好处，例如权力下放和更多人获得机会。 然而，与加密世界相关的能源消耗远非可持续，而且对环境的危害也令人担忧。

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    featured image - 加密能源消耗：清洁和绿色可能是解决方案
    #cryptocurrency#ethereum#energy
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