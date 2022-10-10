加密能源消耗：清洁和绿色可能是解决方案

对于广泛采用加密货币的倡导者来说，有一个重大挑战阻碍了他们的梦想成真。 也就是说，开采加密货币需要大量的能源——而且看起来很浪费——这一事实。 然而，两个关键的解决方案已经成为潜在的方法 用于加密货币以减少其环境影响和能源 消耗。 努力减少挖掘加密货币所需的能源以及使用清洁能源有能力消除加密的能源消耗问题。 了解不同加密货币可以减少其影响的方式可以让人们更清楚地了解加密货币的未来及其成为一种广泛采用的货币形式的能力。 以下是清洁和绿色能源如何成为加密能源消耗问题的解决方案。 投资股权证明并远离工作证明 在挖掘加密货币时，普通人可能很难掌握该实践中一些更复杂的复杂性。 在能源消耗方面，了解工作量证明和权益证明的概念很重要。 大多数加密货币都使用工作量证明模型，要求网络上的用户使用更多的权力来挖掘更多的加密货币。 相反，股权证明是一种模型，它需要更少的能源来挖掘加密货币，并且已证明自己是工作量证明模型的可行替代方案。 以太坊是最受欢迎的加密货币之一，最近完成了一项合并，见证了以太坊的开采过程从工作量证明转变为权益证明。 据报道，以太坊已将其碳排放量减少了天文数字，现在使用了其网络先前消耗的能源的百分之一。 以太坊网络的这种转变表明，实际上可以创建允许用户在不使用过多能量的情况下挖掘加密货币的加密货币网络。 尽管以太坊合并是一个相对较新的现象，但加密货币倡导者肯定会同意，这是加密货币世界的一个积极转变，可以帮助反对者改变他们对加密货币挖矿负面影响的看法。 鉴于以太坊合并的非常积极的结果，其他加密货币跟随以太坊的脚步是有意义的。 这种从工作量证明模型到权益证明模型的转变很容易成为解决加密能源消耗问题的有效且实用的解决方案。 然而，虽然权益证明已被证明在能源消耗方面是一种非常有用和有效的模型，但有些人认为它在加密倡导者重视的其他一些领域缺乏。 权益证明模型受到批评的主要领域是去中心化领域。 去中心化是加密爱好者采用加密货币背后的主要理念之一。权益证明模型可以使网络更难限制他们开采的加密货币的数量，从而使权力有可能落入一个人的手中。 尽管它在确保加密货币去中心化方面的能力不如其工作量证明模型，但权益证明模型能够大幅降低网络能源消耗的能力使其成为一个难以忽视的解决方案。 随着时间的推移，很可能会实施新的创新来解决权益证明模型在保持加密去中心化方面的缺点。 虽然权益证明是加密货币减少能源消耗的绝佳选择，但该领域的其他创新也可能有助于解决这个问题。 以太坊合并在加密领域开创了一个强有力的先例，许多人希望其他加密网络也能效仿并实施他们自己的减少能源消耗的尝试。 清洁能源作为对抗加密对环境的负面影响的一种方式 尽管以太坊网络改变其模型以减少开采以太坊所需能源的策略已证明是减少与加密相关的能源消耗的好方法，但替代形式的能源已成为解决该问题的另一种可能的解决方案。 具体来说，清洁能源开始被视为一种可以在不损害环境的情况下为加密采矿工作提供动力的方式。 虽然有些人可能熟悉这个术语，但其他人可能想知道 。 什么是清洁能源 尽管一些专业人士对清洁能源的确切定义略有不同，但大多数人认为清洁能源是对环境几乎没有负面影响的可再生能源。 不幸的是，没有多少人意识到清洁能源的巨大力量，这凸显了有效 的重要性。 工程沟通 清洁能源的形式包括风能、太阳能和水能，所有这些都没有耗尽或损害环境的危险。 从清洁能源产生能量的一个具体例子是风力涡轮机。这些机器由风驱动，将风能转化为其他更实用的能源形式，如电力。 由于它与加密有关，利用风力涡轮机等技术可能会对加密采矿对环境造成的破坏程度产生巨大影响。 在加密世界中，全世界有很多人建立了所谓的矿场。这些矿场允许人们通过解决复杂的计算问题来赚取加密货币。 虽然过程的复杂性可能很复杂，但重要的是要了解这些操作需要大量强大的技术，而这些技术又需要大量的能量。 虽然引入更多概念（如权益证明）的过程是解决部分加密能源消耗问题的一种方式，但清洁能源可能是为加密矿场提供能源的完美解决方案。 如果这些农场能够利用太阳能等能源形式，他们将能够显着减少加密采矿对环境的负面影响。 尽管加密货币仍处于实施降低其能源消耗和对环境的负面影响的初始阶段，但将需要较少能源开采的加密网络模型与清洁能源的利用相结合似乎是采取的完美方式加密到一个新的水平。 通过利用这两个选项，更多的人可能会对采用加密货币持开放态度，使其更有可能成为全世界的一种规范化货币形式。 使加密环境友好是关键 加密货币带来了一系列好处，例如权力下放和更多人获得机会。 然而，与加密世界相关的能源消耗远非可持续，而且对环境的危害也令人担忧。 值得庆幸的是，新的创新网络模型和清洁能源为加密世界提供了选择，以减少其能源消耗和对世界的负面影响。 虽然并非所有主要的加密货币都实施了减少能源消耗的计划，但那些已经为其他人效仿并让加密货币更有可能被广泛采用的榜样。