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    深度神经网络中的模型量化经过@aibites
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    深度神经网络中的模型量化

    2023/09/25
    6m
    经过 @aibites 1,319 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    量化是将值从连续范围转换为较小的离散值集的过程，通常用于深度神经网络中以提高各种设备上的推理速度。此转换涉及将 float32 等高精度格式映射到 int8 等低精度格式。量化可以是均匀的（线性映射）或非均匀的（非线性映射）。在对称量化中，输入中的零映射到输出中的零，而不对称量化会改变这种映射。比例因子和零点是量化的关键参数，通过校准确定。量化模式包括训练后量化（PTQ）和量化感知训练（QAT），其中QAT通过微调提供更好的模型精度。它涉及使用伪量化器来使量化与微调所需的可微性兼容。
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    machine-learning #neural-networks #deep-learning
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    @aibites

    Shrinivasan Sankar

    I am an AI Reseach Engineer. I was formerly a researcher @Oxford VGG before founding the AI Bites YouTube channel.

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    by Shrinivasan Sankar @aibites.I am an AI Reseach Engineer. I was formerly a researcher @Oxford VGG before founding the AI Bites YouTube channel.
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