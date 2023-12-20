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    驾驭 Web 3.0：揭穿隐私神话并揭示现实经过@viqeotv

    驾驭 Web 3.0：揭穿隐私神话并揭示现实

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    太長; 讀書

    这个故事讲述了 WEB 3.0 中最普遍的关于隐私的神话。与神话相反，它并不是完全去中心化的；令牌并不总是必要的。存在广告和跟踪。广告商访问用户数据，挑战绝对保护的概念。信任至关重要，它揭示了微妙的现实。探索 WEB 3.0 表面之下的复杂性。
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    web3 #web3 #privacy #adtech #publishers
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