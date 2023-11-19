没有智能路灯杆，就没有智能城市

您首先在这里听到的是：随着世界各地的城市 ，路灯杆将成为关键的基础设施元素。显然，智能路灯杆对大众的吸引力不如飞行汽车和全息广告。尽管如此，我们当中的务实主义者还是会意识到它们在今天是多么普遍，而且很快就会变得多么重要——以一种无聊、可预测、但未来主义/科幻的方式。 采用新技术并变得更加高效、可持续和宜居 这些看似平凡的物体将成为各种 应用的中心，从交通管理和公共安全到环境监测和能源效率。因此，了解它们是什么以及它们的优点和缺点非常重要。 智慧城市 什么是智能街杆？它们为何如此重要？ 智能路灯杆本质上是一根灯柱，用来容纳各种连接对象 设备），包括摄像头、传感器和显示屏——所有这些在过去十年中都变得相当便宜。显然，它还为其环境提供了光线，尽管在有关该主题的现有文献中经常忘记这一点。 （物联网 使用这些连接的对象，智能杆将能够支持各种任务。 5G网络骨干 大部分建设都需要 5G 来实现。然而，它使用比 4G 更高的频率波。这些波不会传播很远（相对而言）并且不能轻易穿过墙壁。因此，我们需要比现在更多的天线，以确保这些波可以到达任何地方。只有这样，每个人才能不间断地获得超高速的互联网。路灯杆是容纳 5G 天线的完美物体（在某种程度上）。没有智能电线杆，就没有未来的城市！ 未来之城的 电动汽车充电 未来城市的另一个主要产品是电动汽车。然而，它们非常耗电，而且考虑到电动汽车与污染严重的同类产品相比，其续航里程较低，城市中的充电站也没有应有的密集。通过使用路灯杆作为充电站，我们将大幅增加电动汽车充电基础设施，并减少经常阻碍消费者转向电动汽车的“ ”。 里程焦虑 空气/声音质量分析 城市每个角落的传感器可以帮助政府官员非常精细地分析生活质量。理想情况下，这将帮助我们确定哪些噪音会 （从而影响生产力），哪些污染加剧可能会 。这当然可以被武器化……但是 ？ 影响人们宝贵的睡眠 伤害儿童 政府什么时候针对特定人群制定过有害的、针对特定社区的政策 本地化/旅游 精确定位的传感器与屏幕相匹配，可能成为许多游客的救星。此外，由于电线杆可以提供互联网接入，因此它们可以用来通知或指导游客和当地人。许多旅行者会受益于知道最近的杂货店在哪里，而不必去星巴克使用 Wifi。 安全通知 最后，配备计算机视觉算法的摄像头 ，并在发现此类事件时向执法部门发送通知。它还可以通过识别潜在危险行为并自动与人们的智能手机通信来用于人群控制。这当然是非常奥威尔式的，应该受到认真的质疑/审计（提示：不会）。另一个不太邪恶的用例是，当有人靠近时，使用传感器照亮路径，从而节省能源并提高安全性。 可以轻松识别犯罪行为 谁会拥有智能路灯杆？ 智能街杆将成为有价值的房地产，因为它们的优越位置和互连许多传感器的能力将避免多次安装，并为智能城市运营商提供成本效益。尽管这种基础设施 下由单一运营商（国家？）控制和监控，但许多公司竞相在该领域运营许多服务，这可能会让这变得困难。 理想情况 最有可能发生的情况是会出现许多不同的运营商。总是渴望削减成本的公共行为者会很乐意让私营公司尝试运营其部分杆子公园。它们将部署在停车场。它们将成为智能房地产开发的一部分。零售商将使用它们来吸引潜在客户并与其进行沟通。到 2040 年，大多数限制措施将被私有化。谁知道反乌托邦会如此无聊？ 尽管如此，私人参与者应该明智地理解，他们的业务只能通过生态系统合作伙伴之间的数据交换来增强；例如，与位置和浏览历史记录相匹配的电动汽车充电时间可能对广告商非常有吸引力。 智能路灯杆的问题 我可以确定智能街杆的创建和实施中将出现的三个关键问题；所有这些都会减慢它们的采用速度。 所有权不明确 如上所述，如果每个人都拥有一根路灯杆，那么就没有人拥有它。什么也做不了，而且会被视为一个好主意执行不力。需要解决有关安装在杆上的资产管理以及维护、数据编排和网络安全的问题，以实现可扩展性并推动采用。 网络安全 运营商需要在三个层面加强数字安全：杆层、传输层和云层，所有杆的数据都将存储在云层。随着可用连接服务数量的增加，数字入侵和隐私侵犯风险大大增加。如果没有最好的安全保障，人们只能想象不怀好意的行为者（机构或其他）可能对明天的城市造成的混乱。 隐私噩梦 。在每根街杆上添加摄像头和扫描仪无济于事。因此，公民的 应该得到预先管理。需要建立强有力的法律框架—— 是一个良好的开端，但需要加强（加强？）以适应智慧城市的新时代。 城市已经处于准全面、持续的监视状态 隐私 问题 欧盟的 GDPR 智慧城市的想法是同义反复。 ，有自己特定的记忆、习惯和怪癖。尽管如此，观察如何安装新的基础设施来改变我们与城市环境互动的方式将会很有趣。 城市已经很聪明 如果隐私和网络安全问题能够得到缓解，我相信智能街杆将为数百万当前和未来的城市居民带来好处。 祝你好运。 也发布 。 在这里