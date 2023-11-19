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    没有智能路灯杆，就没有智能城市经过@adrien-book
    452 讀數

    没有智能路灯杆，就没有智能城市

    2023/11/19
    5m
    经过 @adrien-book 452 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    您首先在这里听到的是：随着世界各地的城市采用新技术并变得更加高效、可持续和宜居，路灯杆将成为关键的基础设施元素。显然，智能路灯杆对大众的吸引力不如飞行汽车和全息广告。尽管如此，我们当中的务实主义者还是会意识到它们在今天是多么普遍，而且很快就会变得多么重要——以一种无聊、可预测、但未来主义/科幻的方式。
    featured image - 没有智能路灯杆，就没有智能城市
    tech-stories #smart-cities #iot-devices
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