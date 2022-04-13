沙盒在不可替代会议上宣布了新的 Snoop Dog 视频剪辑

Sandbox 首席运营官 Sebastien Borget 在里斯本的 Non-Fungible Conference 上举行了新闻发布会，介绍了最新的 Sandbox 版本和一些令人振奋的消息。





上周二，4 月 5 日，The Sandbox 联合创始人兼首席运营官 Sebastien Borget 在葡萄牙里斯本举行的非同质化会议上举行了新闻发布会。 Borget 介绍了最新的 Sandbox 版本和一些有望撼动游戏平台和 Web3 生态系统的激动人心的消息。 HackerNoon 团队得到了独家新闻，并急于告诉你，我们最好奇的读者，这一切。





首先，The Sandbox 怎么样？

沙盒数量在采用和参与以及土地所有者社区方面都经历了令人印象深刻的增长，目前已超过 20,000 个。独特地主的数量尤其显着，回首一年前 Sandbox 为 4,000 人时。





尽管这些数字已经暗示了成功的轨迹，但 Sandbox 的全部力量可以通过其他发展来证明：350,000 名活跃用户、230 万拥有钱包的注册用户、20,000 名土地所有者、200 名员工，以及与著名时尚和音乐名称的许多合作伙伴关系，以及品牌，如 Gucci、Adidas、Snoop Dogg 等。





此外，沙盒刚刚结束了 3 月举行的 Alpha 第 2 季。它从团队收集了 1000 万个 SAND 代币（按今天的汇率计算约为 3000 万美元）并将其分发给超过 10,000 名用户。 Borget 还发布了 Alpha 第 2 季实现的其他有趣指标：





350,000 月活跃用户

玩了 112 万小时

470 万次体验访问

已完成 1700 万个任务

75M+ $SAND 质押在 Polygon 上。





这些是一些了不起的数字，但是新版本呢？









新的合作伙伴关系和互操作性

在新闻发布会上，中心议题之一是 The Sandbox 虚拟世界中的互操作性。该基金会的团队目前正在研究 NFT 的互操作性，使所有不可替代的代币都可以在虚拟世界中使用，无论是在头像、土地、游戏资产等方面。这就是与 World of Women 新建立的合作伙伴关系发挥作用的地方.





著名的 World of Women NFTs 系列从 The Sandbox 获得了 2500 万美元，以继续其发展和路线图。反过来，WWM NFT 的所有者将能够在 Sandbox 上访问它们，并让他们的游戏内头像重新组合在他们的 NFT 上绘制的女人。沙盒首席运营官指出，该系列带来的多样性是这种合作关系的推动力之一，以及基金会希望邀请女性加入元界、区块链和 Web3 的愿望。





其他著名的 NFT 收藏也提供了类似的交易，例如 Snoop Dogg 的 Doggies，这是由著名说唱歌手创建的一系列 10,000 个 3D 化身，用于元节。





但新闻并不止于此！ Borget 宣布了最新的元节歌曲，由 Snoop Dogg 创作。这首歌的预告片在新闻发布会上展出，展示了说唱歌手在沙盒上的豪宅。未来，可以期待与 Blond:ish 和 Steve Aoki 的合作。





通过与艺术家合作，Sandbox 有兴趣了解他们将如何利用 NFT 背后的所有可能性与粉丝互动。此外，元界还将与华纳音乐合作开发一个游乐园，歌迷可以在这里与他们最喜欢的音乐家联系。

https://www.youtube.com/watch?v=WD38OueA5zk





在合作伙伴关系方面，有一个成为焦点：沙盒与时尚公司 Arianne 的合作伙伴关系。 Sandbox 的首席运营官透露，他们已经与 Arianne 合作创建了一个扫描程序，允许买家在屏幕内外使用他们的衣服：在他们自己身上和作为 NFT 在他们的化身上。这种伙伴关系旨在缩小实体服装与其在虚拟世界中的数字孪生之间的差距。









Ledger 的网络安全

沙盒基金会已经表现出对其用户在线安全的担忧，希望改善有关该主题的教育——这就是加密货币硬件钱包提供商 Ledger 进行调解的地方。 Ledger 将在 Sandbox 内运作，以游戏化的方式促进加密教育，利用安全、钱包和加密等主题。此次合作旨在帮助用户保护其数字资产并实现真实的数字所有权。

真正的数字所有权非常强大，但也伴随着您对自己的内容安全负责的想法。不幸的是，这个生态系统中也有一定数量的不良行为者，就像任何新技术中一直存在的一样，所以它并不是特别新。 - 塞巴斯蒂安·博尔赫特









去中心化：沙盒的下一步

沙盒是集中式和分散式元节的混合体。然而，根据 Sebastien Borget 的说法，已经做出了持续的努力以使其完全去中心化，预计这一壮举将在两到三年内实现。





尽管 The Sandbox 通过 SAND 代币授予其用户许多能力，但它仍然缺乏关于路线图和游戏控制的完全用户自主权。然而，由于希望将其变成一个用户驱动的元世界，每个人都可以独立开发，沙盒基金会可能会成为一个 DAO。





最后，Sandbox 正在开发该应用程序的移动版本以及主机游戏，该选项仍处于成熟阶段。































