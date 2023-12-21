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    比特币正在走向全球胜利经过@maken8
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    比特币正在走向全球胜利

    2023/12/21
    5m
    经过 @maken8 475 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    如果首先是政府而不是公民，那么我们所知道的金融业就会终结。现在，每个人、每个组织都必须获得控制金钱的权力。这就是联合国比特币本来可以给我们的。比特币给了我们一个稀释版本，所以难怪它正在席卷全球。
    featured image - 比特币正在走向全球胜利
    bitcoin on a globe via HackerNoon AI Image Generator
    web3 #bitcoin #bitcoin-adoption
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    @maken8

    M-Marvin Ken

    Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.

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    by M-Marvin Ken @maken8.Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.
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