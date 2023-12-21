比特币正在走向全球胜利

如果首先是政府而不是公民，那么我们所知道的金融业就会终结。 联合国比特币之前的简史 我认为比特币开始掌握在多个政府而不是少数个人手中的想法太好了，不能只留给一篇博客文章。 两天前，我通过文章“ ”向您介绍了这个想法。回顾一下，我提到，如果伟大的中本聪在网上发布比特币白皮书的那个决定命运的日子里，退后一大步，停止手指，那将是超越达芬奇、高斯和爱因斯坦的天才。按发送键。 比特币错过的大男孩列车 “如果我这样做，比特币可能会成为一种全球现象。但政府将被抛在后面，因此他们会破坏这项技术。他们不会乐意追赶。 但如果我让他们领先，他们会很乐意领先，而公民也会很乐意追赶。公民有无限的精力去追赶如此强大的权力——拥有金钱的权力。 本聪的个人笔记（时间轴——联合国比特币）。 此外，现在权力已经去中心化，而去中心化从定义上来说就是个人的尝试”——中 我缺乏哲学和其他知识手段来正确理解这意味着什么。但我认为我们会得到一些可以与互联网本身的力量相媲美的东西。可以与任何新兴人工智能技术相媲美 东西。 并超越的 强大到足以资助人类持续太空探索的东西。这样我们今年就能让人类登上月球，两年后让人类登上火星。 问题是，这将是一场与货币的发明一样重要的金融革命。也许更多。当货币被发明时，贸易的经济能量最终被集中在单一商品中，这极大地提高了我们市场的效率。例如，价格从随市场商品数量增加的指数级下降到仅与商品数量相同的价格——所有商品都以我们现在称为“货币”的商品定价。 然而，货币的发明受到以下事实的挑战：拥有货币的权力仍然先验地掌握在我们这个时代的上议院、酋长、国王和总统手中。 这些政治统治者可以控制货币，因为供应是集中的。某处有金矿，某处有贝壳海滩。他们可以征收过高的税收，他们可以抬高货币，他们可以掠夺货币。 发明一种不受这三种因素影响的货币将是一件很神奇的事情。因为这意味着现在每个人、每个组织都必须获得控制金钱的权力。甚至王国和帝国。必须有工作量证明。想抢别人的金币吗？你可能会感到彻底失望、尴尬和失业，比火箭进入外逸层的时间还要快。毕竟，即使是国王也是个人。 这就是联合国比特币本来可以给我们的。比特币给了我们一个稀释版本，所以难怪它正在席卷全球。 联合国比特币时代的华尔街 正如我之前提到的，我们的集体贪婪可能会将联合国比特币挖矿哈希率推至 500 zetta 哈希/秒。让我们选择每秒 50 zetta 哈希值，是我们时间线中比特币哈希率的 100 倍。 市值也可能增加 100 倍，使联合国比特币价值约 80 万亿美元。 2023 年。 让它沉入其中。 这几乎是当前（我们的时间表）世界货币供应量，仅为 83 万亿美元，几乎比 还多。 14 年内从 1 万亿美元增长到 80 万亿美元将打破华尔街的速度表，平均年回报率为 400%，约为标准普尔 500 指数增长率的 40 倍。 所有国家的 GDP 总和 正如我之前提到的，这并不是财富取代我们的其他资产，如能源、黄金、白银、住房、科技公司。这是财富的增加和促进。在 2008 年市场崩盘之前，来自迄今为止无法想象的来源。 与 CDO 不同，联合国比特币实际上将为世界经济增添有价值的东西。这也将是有史以来最伟大的金钱故事。 首先是电力能源网络的急剧扩张。联合国比特币将利用来自核能、火山和可再生能源的滞留能源，让我们更接近卡尔达肖夫规模的 1 型文明，并远离碳污染化石燃料。拥有如此大的市值，数十亿美元的联合国比特币每天都会在世界各地易手，其中很多都用于碳捕获和存储技术。这会让很多人对未来感到兴奋，同时获得非常丰厚的薪水。我也是。 接下来是华尔街本身。 CDO 和庞氏“加密代币”等淫荡工具的发明将被禁止和取消，因为很少有人会轻易上当，投资于不能提供更多价值的衍生资产。全球债务膨胀的想法将被列入美联储的“不该做的事情”清单中，但很快就会被遗忘，而维持美国政府算力的想法则被放在首要和中心位置。美联储将得到一份诚实的日常工作。 联合国比特币资金流量将是巨大的（数十亿）且不对称。扩散到这个星球的各个角落。虽然世界各国政府将在采矿方面处于领先地位，从而比大多数私营企业先收取这些可观的费用，但像闪电网络这样的创新将主要属于私人领域。在非洲，它将极大地帮助维持弱势群体的生计，同时借助联合国比特币的快速增长，发展中国家中产阶级的壮大。使用塑料材料 3D 打印机，即使在贫民窟，良好的住房也将无处不在。随着比特币的增长将电网带到任何地方，廉价电力将会变得充足。廉价的电力将使淡水等管道设施更接近每个人，从而即使在我们的贫民窟也能带来清洁和无疾病的环境。 世界政治、音乐、时尚、社交媒体，一切都将以奇妙的方式发生转变。 不可能，因为这只是一个童话故事。但正如沃尔特·迪士尼向我们展示的那样，应该讲述童话故事。给我们希望和值得仰望的理想。 ****************** PS >> 谁想要漫画？