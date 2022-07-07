比特币崩盘对投资者有利吗？

2022 年 6 月，加密市场出现了近期历史上最大的崩盘之一。整个 2022 年，美国的通货膨胀率处于几十年来的最高点，一旦俄罗斯入侵乌克兰，这种情况只会变得更糟。作为回应，美联储决定加息0.5%，这是美国近20年来最大的一次加息。这对包括比特币在内的加密货币产生了灾难性的影响。比特币在 2022 年 4 月的峰值约为 41,000 美元，但在 5 月宣布加息后不久，比特币的价格暴跌至 28,000 美元左右。

2022 年 6 月，加密市场出现了近期历史上最大的崩盘之一。比特币和几乎所有其他加密货币都创下了一年多以来的最低价格，这在市场上引发了很多恐慌，这是可以理解的。然而，也有一些人认为这次崩盘可能对未来的投资者有利。

为什么会发生崩溃？

在我继续讨论当前的崩盘如何帮助投资者之前，让我们先看看为什么崩盘会发生。整个 2022 年，美国的通货膨胀率处于几十年来的最高点，一旦俄罗斯入侵乌克兰，这种情况只会变得更糟。作为回应，美联储决定加息0.5%，这是美国近20年来最大的一次加息。





这对包括比特币在内的加密货币产生了灾难性的影响。更高的利率意味着人们将不太可能投资于加密等波动性资产，这就是为什么许多投资者开始尽可能快地抛售的原因。





结果，整个加密市场崩溃了。比特币、以太坊和币安都损失了 40% 的价值。其他加密货币就没有那么幸运了，它们崩溃得非常厉害，以至于几乎每个加密货币交易所都不得不将它们除名。比特币在 2022 年 4 月的峰值约为 41,000 美元，但在 5 月宣布加息后不久，比特币的价格暴跌至 28,000 美元左右。





显然，任何曾经向比特币投资过的人都会担心。即使在最糟糕的时期，这样的崩溃也是前所未有的。





然而，比特币并没有真正“注定”。为此，我将与 LUNA 进行比较，LUNA 在崩盘前是全球市值最大的 5 种加密货币之一。 LUNA在2022 年 5 月上旬的交易价格约为 80 美元，但您想知道加息后它的价格在哪里吗？





不到1美分。 LUNA 在几天之内就损失了 99.99%的价值，而且它在你能想到的每一个加密货币交易所都被取消了。当你将比特币的“崩盘”比作 LUNA 时，它突然看起来不像以前那么具有破坏性了。





但是，我仍然听到很多人说比特币“应该”发生类似 LUNA 的崩溃，而它没有崩溃的唯一原因是它更大。但这仍然不是真的。如果是这样的话，我们至少现在应该看到比特币降到零。





但事情就是这样——我们没有。相反，我们看到比特币达到了公认的低价格 28,000，但随后它开始上涨至 29k、30k 甚至 31k，然后又回落至 18k。无论如何，这并不是世界上最大的复苏，但它表明比特币没有任何直接的危险。





那是因为比特币不会不断下跌。由于最初的利率冲击，它下跌了，但至少，它没有下跌更多。目前，比特币实际价值上涨而不是下跌的可能性要大得多。比特币的低价目前对投资者也极具吸引力。





他们知道比特币能够通过适当的炒作达到什么样的价格，并且他们希望在为时已晚之前利用这些低价。





此外，尽管比特币的崩盘非常糟糕，但从某种意义上说，它也不是。为了更好地理解我的意思，我们需要回到 2021 年。比特币在 2021 年 3 月首次达到超过 6 万美元的价格。当时它似乎几乎不可阻挡，但在 5 月，埃隆马斯克宣布他将不再在他的平台上支持比特币，这导致了连锁反应，导致整个加密市场出现大规模崩盘。





那年 5 月，比特币的价格跌至 29,000 美元左右的最低点。然而，埃隆马斯克的一份声明并不比美联储加息更有价值。事实上，许多人预计这一公告会真正扼杀比特币，因为这是一笔更大的交易。





但事实并非如此。在 2021 年的崩盘期间，比特币在几天内从 5.8 万美元涨到了 3.1 万美元。相比之下，在 2022 年的崩盘期间，比特币从 41,000 美元跌至 28,000 美元。相比之下，这绝对是一个小得多的崩溃。尽管紧张局势和压力，比特币的价格仍然设法跟上这一事实，这表明投资者仍然相信比特币。那么，如果我们无论如何都要以过去的优先级为例，那么在最初的崩溃之后会发生什么？





好吧，直到 7 月中旬，比特币一直在走低。这也是我们今天没有看到的。崩盘后大约一周，比特币几乎每天都开始缓慢地略有改善。





然而，7月中旬之后，比特币的价格突然飙升。在这一年余下的时间里，比特币经历了很多起伏，但其价格在 2021 年 11 月达到了超过 67,000 美元的历史新高。峰值发生在崩盘之后，尽管事实上没有重大事件发生进行了更改。埃隆马斯克仍然几乎完全与加密货币脱节，而且他似乎不会很快改变他的时间。





那么，是什么导致了这个高峰的发生呢？真的没什么。真正发生的是人们克服了最初的陈述。他们不再关心。





互联网时代，人们的注意力就像金鱼一样。尽管崩溃背后是有原因的，但人们很快就忘记了原因，并在几个月后重新开始投资加密货币。越来越多的加密投资者也在当年年底开始涌现，尽管加密市场面临着所有挫折。





但谁从这些高峰中受益最多？在比特币最糟糕的时候投资比特币的人。毕竟，比特币不仅成功地复苏了，而且还提供了两倍以上的投资回报。这真的是电影里的东西，它给了我们一个很好的教训，让我们了解未来几个月我们对比特币的期望。

https://www.youtube.com/watch?v=IYeMS1r5nwE





正如我已经提到的，当前的比特币崩盘并不像之前的那样严重。市场之所以如此恐慌，主要是因为LUNA。但重要的是要了解 LUNA 和比特币是两种完全不同的加密货币。





LUNA 崩溃是因为 Terra 无法保持与美元的挂钩。比特币不与任何东西挂钩。它仍然是当今任何人都可以投资的最去中心化的资产之一。对 LUNA 的不信任显然影响了包括比特币在内的所有加密货币价格，但它不会永远持续下去。





这就是为什么，在我看来，比特币将在未来几个月内大幅反弹。就像人们如何在 2021 年克服埃隆马斯克与加密货币的分离一样，人们最终将在 2022 年克服利率上升和 LUNA 崩盘。世界进入下一场大争议只是时间问题，而且每当发生这种情况时，您都可以确定比特币的价格会大幅上涨。





但比特币可能刚刚恢复还有另一个原因。你看，就像争议不是永久的一样，利率也不是。这种通货膨胀水平是由一些非同寻常的事件引起的，例如俄罗斯的入侵。最终，世界市场将趋于稳定，价格将下降，利率也将下降。





这让我想到了比特币价格可能飙升的下一个重要原因——未来的低利率。它最终会发生，这几乎是一种保证。美国经济不可能长时间承受这样的高利率。投资者将密切关注利率是否会再次降低，当这种情况最终发生时，他们会将最后一美元投入比特币。





在这一点上，比特币已经证明自己是一种可以承受一些麻烦时期的投资。这只会提高其作为投资的声誉。即使有一天比特币可能会被以太坊（或任何其他加密货币）取代为加密货币之王。





看起来比特币确实会在加密阶梯的顶端停留一段时间。但当然，这一切都没有得到证实，所以我们只能等着看接下来几个月会发生什么。





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