欧洲通过《人工智能法案》引领人工智能治理

太長; 讀書

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经过多年谈判，欧盟（EU）就人工智能治理规则达成了临时里程碑协议。 《人工智能法案》重点关注高风险人工智能系统和禁止行为等八个关键要素，旨在在促进创新和保护公民权利之间取得平衡。违规处罚范围为 750 万英镑至 3500 万英镑。欧盟将自己定位为人工智能治理的全球基准，为未来的适应提供了灵活性。