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    根据朋克 6529 的 NFT 和元界的未来经过@moderneremite
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    根据朋克 6529 的 NFT 和元界的未来

    2022/09/05
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    经过 @moderneremite 716 讀數
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    太長; 讀書

    我们正处于（r）进化的边缘，即人们之间的沟通的另一个步骤以及表达自己作为特定社区的个人或成员的能力。朋克 6529 深入探讨了不可替代代币的概念及其在元宇宙中的未来，还解释了元宇宙的真正含义以及为什么我们对它有错误的看法。 NFT 技术不仅仅是个人资料图片和质量有问题的收藏品。我们几乎没有触及使用 NFT 可能实现的表面，只有少数人有足够的经验来看到它可能带来的前景。

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