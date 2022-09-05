根据朋克 6529 的 NFT 和元界的未来

我们正处于（r）进化的边缘，即人与人之间的沟通的另一个步骤以及表达自己作为特定社区的个人或成员的能力。 简介 以下是我有幸聆听的精彩采访的摘要。由 Raoul Pal 主持的 让听众深入了解了由该领域最伟大的思想家之一 - Punk 6529 讲授的 NFT 概念。让我们掌握 OG 对我们所生活的世界的理解水平以及变化即将发生。 播客 让我们拥抱并建设未来。 以下文章仅基于对朋克 6529 的采访。除非另有说明，所有想法和示例均基于采访。 作者编写的示例和补充都标有星号“*”。 TL;博士 纵观历史，人类经历了技术飞跃和社会重大变革的时代。交通的发展、大众媒体的传播或互联网的兴起；所有这些事件都极大地改变了世界和社会。 我们正处于（r）进化的边缘，即人与人之间的沟通的另一个步骤以及表达自己作为特定社区的个人或成员的能力。 Non-Fungible Tokens (NFT) 技术不仅仅是个人资料图片和质量有问题的收藏品。我们几乎没有触及到使用 NFT 的可能性的表面，只有少数人有足够的经验和投入来看到它可能带来的前景。 比特币 *想象一下生活在一个无法在周末进行个人之间所有财务转移的世界。听起来怎么样？起初它可能看起来并不那么繁重，但当你想到它时，大约 30% 的时间——周末和银行假期——即使在急需的情况下，你也无法转移资金。 *看来你想如何使用和转移你的资金是有限制的。 周六下午，当 6529 与来自另一个大陆的朋友使用比特币进行交易时，第一次意识到比特币会变成什么样子。这笔交易花了几分钟才到达收款人手中，费用仅为银行转账费用的一小部分，并且是在周六下午进行的。 一些人声称比特币是对冲通胀的工具，因此它的流行和增长。在讨论比特币的目的时，尤其是在上次牛市期间，人们经常可以听到这种说法。事实上，还有其他通胀对冲措施的波动性要小得多，因此更适合作为投资。 比特币在技术上和社会上还有更多的东西。 据称比特币已经解决了源于博弈论和分布式系统领域的拜占庭一般问题。简而言之，拜占庭将军问题描述了所有相关方必须就单一策略达成一致以避免失败或失败的场景。整个问题围绕着相关方之间有限的信任或未经证实的可靠性问题。 *比特币中的拜占庭一般问题涉及验证和传递未存储在集中式数据库中的信息。它是一个由矿工和验证者组成的去中心化网络，他们通过工作量证明机制确保区块链的功能。个人不必相互认识；信任是通过他们对网络的承诺并获得回报而建立的。 数据库 如今，每个公民的生活都由成千上万个数据库组织起来。您使用的银行系统、医院、酒店甚至出租车都有自己的数据库来运行提供所有必要服务所需的整个基础设施。 这不是一夜之间的改变。它是随着互联网等新基础设施的使用而缓慢而逐渐建立的——这是一个非常重要的部分，需要牢记。在互联网诞生之前的世界里，数据库在社会上并不是一件大事，也不是我们今天所拥有的形式。所有信息都存储在文件、纸张或其他存储记录的方式中。 如今，数据库已经与社会密不可分。 世界依靠数据库生存和繁荣。 使用数据库最重要的特征之一是需要信任某人提供的信息。有成千上万的 TTP——可信第三方——我们每天都在委托我们的数据。我们如何确保未来不会发生数据泄露或委托数据不会被滥用？我们不能，这是必须接受的残酷事实。然而，为了成为现代社会的一员，我们必须信任一些交易对手。 运行数据库和共享信任的基本示例可以在日常生活中以我们每天使用的金钱、公民特权或特定财产的权利的形式出现。 所有这些数据库都在集中式系统中运行，这不是一个糟糕的解决方案，因为由于提供了安全性，一切都运行良好。 *只是对完全去中心化的所有追随者的简短说明；并非一切都意味着去中心化。集中式和分散式系统都有其优点和缺点。事实上，考虑到当前社会的需求，中心化系统通常比去中心化系统更好的解决方案。 加密货币的早期问题是——而且可能仍然是——人们普遍相信和习惯信任和使用集中式数据库以获得更高的安全性。在 Amazon Web Services 上运行事物并被每秒事务数量所震惊的常见概念缺少一个重要点；这个问题的社会影响是什么。 在 AWS 上运行事物的社会意义是您必须相信某人拥有您的数据。 作为一个社会，我们变得越数字化，我们对数据信任的大型实体就越少，变得越来越集中和依赖。 新媒体 互联网的诞生打破了人们以前无法克服的障碍；实体存在的障碍或分配的障碍一旦被打破，就会让许多人将他们的技能和想法提升到另一个层次。突然之间，人们意识到你不必成为纽约时报就可以在线发表文章，你不必成为沃尔玛就可以通过互联网销售东西。 媒介的变化导致了发达国家小企业的巨大增长。访问互联网的绝对事实打开了只有少数人想象中存在的大门。 然而， 适用于所有事物，因此互联网的核心往往是中心化的。这是一些人可能不同意或可能不知道的事实。然而，由于互联网，我们看到数字世界的巨大寡头垄断正在建立和扩大。类似的趋势适用于大数据或机器学习等技术，这些技术也可能在不久的将来变得集中化。 幂律分布 规模经济、数据经济和范围经济；都导致中心化。 在某个时候，一项新发明进入了舞台——比特币。 与每一项新技术一样，我们最终将看到一群有远见的人看到其他人在一开始就无法理解的可能性。革命需要时间。这就是为什么比特币不是一夜之间的演变，也不是一个快速致富的计划。比特币的理念是，如果使用得当，在未来 30 到 40 年内，它可能会重新构建大量社会。 消费化 新技术何时消费化？ 在试图解释在 Solana 上每秒可以执行多少笔交易 (TPS) 以及在以太坊上可以执行多少笔交易时，是否会发生这种情况？我不信。 谈谈安全措施怎么样？差远了。 人们是否从技术的角度讨论 Instagram？ 哦，看！这是刚刚发布的一些不错的 Python 脚本，让我们尝试一下。 一旦我们停止谈论技术本身，该技术就会变得消费化。 2020 年的 DeFi 夏季导致与去中心化金融相关的代币估值飙升。人们在谈论项目、实施和现金流；他们谈论的是技术和数字，而核心问题和想法却被抛在脑后或几乎没有提及。 DeFi 的实施尚未解决核心社会问题。它需要时间来成长和发展，以满足需求并被广泛消费。 使用 NFT 的乐趣和易用性允许加密的消费化，而无需谈论技术。 朋克的开始 6529 当朋克 6529 决定探索该地区并看看是否有发展潜力时，NFT 的最初看法是什么，即使是该空间中真正的 OG？ 那是一些愚蠢的事情。让我们回到真正的工作；构建项目，编写智能合约或其他任何东西。 到 2020 年底，蜘蛛侠的感觉让 Punk 6529 深入挖掘了 NFT 的世界，尽管他最初对加密 OG 有过看法。事实证明，这种预感是揭开 NFT 技术可能性的火花。 一个人不做就无法理解一件事，因为最好的学习是通过实践。这就是为什么 Punk 6529 决定漫游 OpenSea 并购买便宜的 NFT 只是为了获得玩和拥有它们的感觉。探索空间并与之玩耍变得很有趣，因此开始了进一步的调查。 下一步是让他的朋友拥有并使用 NFT，方法是将 NFT 发送到不同的钱包并检查此时可以用它们做什么。 不仅在 Punk 6529 中，而且在整个加密社区中，使用和拥有 NFT 的感觉开始增长，这导致了一种可以永远改变加密世界的趋势的增长。 扭曲的图像 通过 NFT 消费加密货币至少有一个主要的失败点——集中化。 在我们不关心技术的那一刻，我们不关心基础设施是中心化的还是去中心化的。最终用户关心应用程序的美观、良好的用户体验和低交易费用。 NFT 是否存储在中心化托管钱包中并不重要。 大胆的猜测可能是硅谷和 Crypto Twitter 的大多数人将他们的大部分加密货币存储在 Coinbase 的托管或其他中心化实体中。这种行为的原因之一可能是他们中的大多数人将比特币视为一种金融投资，而不是一种组织事物的方式；重新建设社会。 比特币、Web3 和 NFT 的扭曲形象来自于试图通过理论而非实践来理解它。因此，让我重复一下朋克 6529 的话。 不做就无法理解一件事。 激励措施 想象一下，成为一家在市场上占有一席之地的知名公司。你铸造 NFT 的动机是什么？ 答案是货币化。 DolceGabbana 是一个以奢华服装和化妆品而闻名的世界知名品牌。相关职位、客户群、社会无形资产以及与穿着 DolceGabbana 相关的生活方式或社会地位；一切都在那里，等待被货币化。 最大的品牌，尤其是时尚和生活方式行业的品牌，已经开始在数字领域建立自己的地位，他们的影响力只会在接下来的几个月和几年内增长。耐克最近 只是证明了这一论点。 *另一个例子可能是最近 Prada 通过以太坊区块链进入 NFT 世界。这是一个渐进的过程，但每个人都在慢慢地带着自己的 NFT。运动队将为他们的球迷分发 NFT，为他们的校友基地分发大学；可能的例子的数量是惊人的。 收购 RTFKT 宣布 *铸造 NFT 的激励不仅限于 DG 或 Nike 等生产商品牌。近年来，个人品牌的重要性日益凸显，在社交媒体领域创造了“大牌”，例如 MrBeast 或 Peter McKinnon。然而，通过社交媒体进入“大牌”联盟的人既不是唯一也不是第一个与加密品牌合作的人。大约一年前，沙盒与 Snoop Dogg ，通过“传统”世界的知名个人品牌丰富了空间。就在最近，币安与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 ，将另一位知名人士带入游戏。在接下来的几年中，我们将看到许多强大的个人品牌通过创建自己的 NFT 或与加密品牌建立合作伙伴关系进入该领域。 建立了合作伙伴关系 达成了一项协议 NFT 技术让我们有可能表达想法，细化想法。 大公司铸造 NFT 不一定是 PFP 的形式，而且绝对不会。那么他们如何使用 NFT 呢？唯一的限制是创造力。用作预售票的 NFT、现实世界中的可兑换商品、社会地位标志、带有可兑换 NFT 的 QR 码、展示我们对品牌的狂热用户的标志等等。可能性是无数的。 聚合级别 公开可读和可写的数据库是建立一个有兴趣在空间中建立自己的位置的社区的重要因素，而不是作为个人，而是作为一个独特的群体。 看看像朋克持有者这样已经成熟的社区的心理人口统计数据，我们可能会看到个人层面的特定特征，这些特征可以应用于大多数成员。此外，我们可能会查看 Azuki 或 BAYC（无聊猿游艇俱乐部），并在个人层面上发现共同特征。 每个社区都彼此不同。 Punks 与 Azuki 不同，BAYC 持有者与 Punks 不同，天主教会成员与路德教会成员不同。 每个人都属于某个社区。 在个人层面上，作为两个不同甚至对立社区的成员，我们可能非常相似。然而，如果我们看一下总体水平，差异将是显而易见的。 Azuki 持有者将在总体上共享一组共同的特征，就像围绕 NFT 项目建立的任何其他社区一样。因此，可以用一组特定的特征来标记某个组。然而，在个人层面上，Azuki 社区成员和 BAYC 持有者之间的差异可能无法区分。 作为个体，我们可能是相似的，但作为一个群体，我们是不同的。 分布 论文——NFT 将翻转美术分布。 在曼哈顿的 SoHo 生活近 20 年可能有助于培养对美术的品味。漫步在博物馆、艺术画廊和类似的地方，您会发现自己沉浸在艺术中，这是一种随着时间的推移而累积的体验。突然之间，您可能会看到自己梦想着购买安迪沃霍尔的汤罐头。 一旦您开始考虑购买艺术品，您有哪些选择？常识告诉我们去参观艺术画廊。 如果想要的艺术品在那里，一切都很好。然而，如果不是呢？ 至少可以说，艺术品的分销和销售过程并不令人满意。一开始，您必须参观这个地方并询问特定的艺术作品以及它们的可用性。如果目前没有所需的画作，则必须确保在画作到达与您交谈的艺术画廊的范围内时收到通知。但是，你怎么能确定没有人会出价超过你呢？在这种情况下，您最终会在永远等待可用性通知的过程中浪费时间。 验证绘画的过程是怎样的？你怎么能确定你买的不是赝品？您可能会收到一些回复，例如“这是作者的签名”、“我们将给您真实性证书”，然后您会看到证书打印在您面前。这是什么确认？绝对不是您期望从著名的艺术画廊购买的价值不菲的画作。 当您想购买例如朋克时会发生什么？让我们再过一遍这个过程。 无需亲临现场；您不必参观艺术画廊或类似的地方。您唯一需要的是互联网连接和 Metamask 钱包。 你怎么能确定价格是公道的？在任何时候，您都可以访问全球订单簿并查看自所需产品开始以来的每笔转让、每笔销售、买入价和卖出价。您可以对任何您想要的作品出价，即使它不出售。完全透明是标准。 艺术品发行目前正在从前互联网商业模式过渡到后互联网商业模式。有人会说你很久以前就可以在网站上购买艺术品。然而，确实，运输成本、订购程序和完成购买所需的时间对大量潜在客户来说是令人生畏的。 eBay 不能替代宾夕法尼亚州的一家小型古董店。它成为此类商品的全球市场。 美术画廊不会消失或被取代。去艺术画廊购买艺术品的纯粹乐趣是一种无价的体验。然而，事情会随着时间的推移而发展和变化。 使技术民主化 如果您必须前往日内瓦、迈阿密、纽约或伦敦，您会购买 Damien Hirst 的 画作吗？如果您可以在几秒钟内从沙发上购买它会怎样？ The Currency 事实是达明安·赫斯特在这两种情况下都很好。他只需要再等一会儿，就能卖出他收藏的一万件艺术品。最显着的变化发生在光谱的另一端，这就是我们应该关注的地方。 作为来自田纳西州诺克斯维尔的一位充满激情的蝴蝶摄影师，您几乎没有机会通过您的作品获利或获得显着认可。让我们现实一点，你靠照片谋生的机会为零。假设您会找到一个可以出售照片的地方，那么您每月可以出售多少张照片？ 如果我们考虑 NFT，情况就会发生变化。向公众出售照片要容易得多。更广泛的受众范围使您更有机会找到一群真正喜欢您的风格并购买您的照片的人。 你不会像达明·赫斯特那样拥有平等的机会，让我们现实一点。分销优势或多或少会消失，但全球认可等其他优势不会那么容易平衡；但这是一个很好的起点。 进入全球市场和全球观众是所有从事创意行业的人的游戏规则改变者。当我们作为一个社会获得体面的技术来转移无形资产的那一刻，艺术和创造力的传播将大大加速。 生活方式 NFT 几乎今天存在的每一个 NFT 都可以分配到三个主要类别之一：艺术品、收藏品或 PFP。在所有的集合中，有一些不是那么容易分配的。其中之一是Bored Ape Yacht Club 系列。 BAYC 是艺术吗？是收藏品吗？它可能是 PFP，但这不是它想要的用途。那么BAYC是什么？ 答案是——生活方式。 如果你想进入麦当劳的特许经营权，你必须赚到它。花时间和金钱在麦当劳的教育网站之一接受教育，并获得按照标准和规定使用特许经营权的许可。 BAYC也一样吗？一点也不;通过成为 BAYC NFT 的持有者，您可以自由使用特许经营权，甚至可以基于您拥有的 Ape 创建自己的品牌。这是一个改变游戏规则的想法，因为您不仅仅负责发展您的品牌。 想象一下，成为 10k BAYC 持有者中的一员，他们使用 Apes 创建自己的品牌。一个人发展他们的品牌越多，BAYC 作为一个系列就越受欢迎。同样的事情反过来发生； BAYC 特许经营权越受欢迎，个人品牌的认可度和价值就越高。现在让我们假设一半的所有者决定使用 BAYC 特许经营权创建自己的品牌。它为我们提供了涵盖整个服务和商品范围的 5000 个独特的商业理念。 这就是社区可以在全球范围内扩展的方式。 在接下来的 3 到 5 年内，我们将看到基于 NFT 集合打造的全球品牌，随之而来的是新的商业模式。创作者需要考虑的两件事之一是授予持有人对特许经营权的商业权利或发布 CC0（Creative Commons Zero）方法。 为了说明商业模式的重要性，我们应该看看朋克发生了什么。说白了，从 Yuga 并接手 BAYC 商业模式的那一刻起，Punks 就完蛋了。如果您对项目无能为力，就无法使项目具有竞争力。 买下 Punks IP 如今，我们看到了使用特许经营权的不同方法。 BAYC 持有者遵循类似于 Web3 理念的方式，而 mfer 可以随意使用他们的 NFT。 *确定更好的方法可能是短视和不明智的，因为自 NFT 集合建立社区的趋势开始以来并没有多少时间过去。空间必须扩大，经验必须获得，事情必须随着时间的推移而发展。 视觉艺术 几十年来，音乐或视觉艺术在文化上更重要的是什么？ 结论性的答案可能相当主观，但根据朋克 6529 的说法，社会和文化主要受到音乐的影响，而视觉艺术则落在了后面。 今天的 NFT 是主要的视觉艺术，但音乐也可以而且几乎肯定会发生各种各样的事情。在链下和链上音乐之间创建混合只是时间问题。音乐 NFT 的引入将导致类似的现象，即创建与作者直接相关的收藏、社区和利基，从美学的角度来看，这将为消费者创造完全不同的体验。 下一步将是游戏世界。目前的游戏近年来已经转向在线体验和多人游戏。 *更不用说电子竞技行业的现象及其对整个游戏世界的影响。与任何其他业务一样，游戏也在随着时间的推移而发展，每个时代都有其可识别的特征和特征。这就是为什么在接下来的几年中拥有下一代游戏的假设似乎并不荒谬。 尽管我们看到了创建区块链游戏的方法，但这些都是旨在将趋势货币化而不是构建持久游戏的闲置努力。让每个人都创建自己的 10k NFT 集合并将其与一些半生不熟的游戏合并为持有者的商业模式既不是一种可持续多年的模式，也不是一种吸引玩家的模式。 制作真正优秀的游戏就像拍电影。这个过程需要时间和金钱，以及非常有才华的人。这比仅仅将随机 NFT 集合放入一些低质量的游戏要复杂得多。 社会无形资产 如前所述，一旦技术允许转移社会无形资产，很大一部分社会也会发生变化。 但什么是社会无形资产？嗯……这些是我们可以用我们的思想而不是我们的手来掌握的东西。美国，自由女神像，美国国旗，自由之地和勇敢者的家园，美国梦；所有这些都是社会无形资产。我们怎么能赋予它价值呢？公平的价格是多少？ *一旦我们谈论价格和评估事物，就会有声音声称这只是世界金融化的又一步。贪婪的资本家只想赚更多的钱。但是，让我们从不同的角度来看它。让我们考虑一下世界正在如何变化以及我们作为一个社会的发展方向。 *自动化基础设施取代了各个行业不同部门的人员。未锁定的劳动力必须在世界上找到一个新的地方并保持生产力，以便社会发展。沿着创造性表达的道路前进的人数将比我们任何人想象的都要多。 在过去的二十年里，科技行业吸收了大部分人的潜力，因为它有用且经济回报丰厚。它偏爱具有特定特征的特定类型的人，就像任何其他行业偏爱不同类型的人一样。值得一提的问题是，一旦创意产业开始受到更多关注，什么样的人、什么样的技能和特质会受到需求？ 人权，通用汽车，美国。这些东西都不存在。这些只是允许我们以连贯的方式组织人员和资源的框架。这就是你如何从 150 人的社会发展到数百万人的社会。 耐克的理念可以用三个简单的词来表达 。这三个词为公司增加了多少价值？耐克是否有可能在没有加班的无形想法和叙述的情况下达到相同的销售目标和价格？ ——Just do it 人类被设计成在叙事中生活和思考。这是个人和社会如何组织自己的方式。我们所看到的是叙事从集中的政党转移到个人手中。叙事逐渐被大众化。 一家随意的公司无法通过拥有漂亮的标志和高品质的商品来与耐克竞争。它需要创建自己的叙事和人们可以认同的无形资产。一旦无形资产将在一个无需许可的系统中在人与人之间进行分配，耐克将失去无形资产的优势。但是，耐克仍将拥有其他优势，例如营销优势或世界认可度。 总会有某种无法平等的优势。 饥饿的艺术家是一个错误，而不是一个功能。在一个每年越来越多的事情被自动化的世界里，非物质文化提供者应该得到高薪。 媒介 媒介是一种信息。 消息随媒体而变化；近年来，媒体发生了巨大变化。 设定新的文化和社会标准的时间有限。现在是这个时期，并且在未来 10 年内，它将巩固。在接下来的 20 年里，将会有别的东西，另一种媒介的变化，另一种演变。 *不断更新和变化的过程嵌入到我们的存在中。 有电视的社会与没有电视的社会不同，正如有互联网的社会与没有互联网的社会截然不同。 所有的媒介都以某种方式改变了社会。一切本身具有人类互动方面的事物都在改变着社会。互联网的引入和广泛的消费化改变了社会。之后，推特、脸书和Instagram等其他形式的大众媒体相继出现。然而，不仅大众媒体塑造了社会。 Uber 利用 AirBnB 引入的住宿空间或 * TikTok 最近的趋势对出租车和交付基础设施系统进行现代化改造的想法对社会产生了重大影响和塑造。 每次新技术或服务被消费化时，我们最终都会进入一个稍微不同的社会。 社会建构 有人可能会问，这不只是一种社会建构吗？ 那么告诉我，什么不是社会建构？ 你房子的地契不是社会结构吗？你每天使用的法定货币呢？城堡主义赋予您射杀任何怀有恶意进入您的财产的人的权利，这难道不是一种社会建构吗？论文有意义的唯一原因是，作为一个社会，我们很久以前就已经同意它了。在几十年和几个世纪的过程中，它已经固化得如此之多，我们甚至不再意识到潜在的社会协议。 NFT 有什么不同吗？如果您拥有 ERC-721 标准中的令牌 6529，我们都同意您是朋克 6529 的所有者。这与同意您拥有房屋或财产没有任何不同。唯一的区别可能在于多年来为使社会协议僵化而制定的其他法律。这一切都是平等的。 房子本身是有形的，但居住的权利却不是；现在，我们正在慢慢开发能够让我们移动无形资产的技术。称其为巨大的变化可能是轻描淡写的，因为我们尚未对其进行太多探索。 可能性的表面几乎没有被划伤。 真正的元宇宙 我们中的大多数人将元宇宙的想法与某种类似于 的应用程序联系在一起，您可以使用 VR 眼镜访问它。 第二人生 这可能很有趣，但它不是元宇宙。 真正的元宇宙是我们将在不久的将来看到的互联网。视觉质量将变得更好，为用户提供各种新的可能性。电话会议可能是一个很好的例子，因为现在我们大多数人都有 Zoom 电话，我们通过相机镜头看到对方。视觉效果的改善将使我们能够使用全息图并进行对话，就好像我们和对话者在房间里一样。 增强现实将永远与我们同在。在我们的谈话中，我们会谈论一些事情并将其展示在我们面前。支持 AR 访问的眼镜和其他配件将变得非常方便和人性化，因此几乎与其他日常生活用品密不可分。 相反的观点可能是人们不会一直戴眼镜或类似的配饰。然而，我们不是 24/7 全天候随身携带智能手机吗？我们当中有多少人声称不会一直将手机放在口袋或包里？ 下一步，在视觉改进之后，将是数据可扩展性和可传输性的创新。互联网充满了数据。每个应用程序和每个平台都拥有丰富的各种数据； Twitter 或 Instagram 每分钟都在上传和处理大量数据。一个关键点是，现在我们需要某种 API 密钥来访问所需的信息，这可能会成为平滑虚拟世界中用户体验的重要障碍。 *这并不意味着 API 将永远消失，并且无需任何验证程序即可授予访问权限。这意味着整个过程将被平滑到用户几乎可以在使用 AR 技术进行对话的同时访问或显示数据的程度。 Web2 的问题 *Facebook 更名为 Meta 引起了许多人的兴趣，也更加担心。 Facebook 自己的虚拟世界的创建与去中心化虚拟世界的梦想背道而驰。像 Facebook 这样的中心化公司无意或没有动力为自己的元宇宙构建去中心化的基础设施。另一方面，在集中式服务器上运行创建的元节可以控制和代理新元节的方向和规则。 综合生态系统仅限于创作者公司的意愿。 Meta 的案例及其对中心化平台的愿景并不是创造者的意志如何具有决定性的唯一例子。抛开政治感情，坚持纯粹的事实，我们已经看到 。第一修正案不适用于私人公司；但是，如果一家公司的平台已成为全球信息传递工具、地缘政治辩论的场所和政治趋势的创造者呢？在这种情况下，创作者的意志能有多强大？ 一个相当知名的人，美国总统，从 Twitter 上删除 Twitter 可能不希望有人使用它的平台，这是一个完全明智的商业决策。没有偏见或感情，纯粹的生意。问题是，一旦你被禁止使用 Twitter 等平台，你就会被全球短信中心切断。这远比商业决策重要得多。 谁应该负责做出这样的判断？谁没有足够的偏见和能力来承担做出正确决定的责任？ 现代流放者 如果我们想应用撤销对电子邮件协议的访问权限的功能怎么办？上市公司呢？如果有一天您将被取消在给定城市使用出租车或在特定连锁店购物的权限怎么办？ 从现在开始快进 10 年，我们的元宇宙比今天的 Twitter 更大，甚至更扎根于社会。 *它将包括我们生活的方方面面，从购物到医疗。会变得形影不离。 如果有人决定不允许您使用元节并撤销您的访问权限怎么办？您不仅会像今天那样与社交媒体隔绝；你与整个社会及其提供的所有服务隔绝。将某人从元宇宙中切断的行为就等于被关进了数字监狱。 如果不使用元宇宙的一小部分，我们将无法生活在现代社会中。一旦我们被禁止进入虚拟世界，与朋友交往、找工作和使用基本服务将变得不可用。 *我们将成为社会的幽灵，不受欢迎，为基本需求而苦苦挣扎。我们将一无所有，仍然要按照社会建立的规则生活。 终局之战 论文——结局是增强现实。 *增强现实如何工作？它会扫描您视野中的环境或使用过的配件的视野。扫描必须连续执行，因为它必须通过数字数据覆盖更新您所看到的内容。想象一下走进一家餐厅，只需看一下桌子，您就可以看到显示在您面前的整个菜单以及您想尝试的每道菜和饮料的附加视觉效果。听起来很神奇，不是吗？ 每个硬币都有两个面。 让配件不断地扫描我们的视野可能会导致一种可疑但明智的假设，即有一家公司对我们的整个生活有上帝的视角。我们看到的每件事，我们执行的每一项活动，以及我们所说的每一个字，都会不断受到监控、分析和记录。我们遇到的所有人，我们的家人，孩子，未婚妻，都被不断记录和分析。 公司可能会引入严格的隐私政策，向所有人保证不会泄露任何信息，一切都将在严格的监督下进行。然而，以公司希望的任何方式使用数据的可能性仍然存在。 *在从数据泄露到身份盗用等大量网络攻击的世界中，从未参与过数据泄露的人有福了。请随意相信这些保证，但要尽最大努力保护您的隐私。 。 如果您没有什么可隐瞒的，或者他们声称的，请不要担心 这里的问题不是前面提到的个人和他们的意愿。这是可以构建它的系统的缺陷。任何能够以上帝的眼光看待人的系统都不会被国家容忍，因为它的影响力和力量太大而无法独立存在。在某个时候，该公司将被某种政府机构关闭或控制。 中国正在建立和使用的社会信用体系与元宇宙的样子奇怪地相似。抛开视觉效果不谈，使用的机制和可能性惊人地相似。监控公民生活、分析他们的行为以及在需要时授予或撤销特权的能力类似于未来 AR 虚拟世界的支柱。 中国制度的残酷是人们常说的，但他们似乎并没有意识到制度的根基正在建立在他们的眼前。朋克 6529 并没有声称该系统的建立是为了控制公民，他的意思是我们正在建立一个能够进行此类程序的系统。 CBDC 的力量 是否应该以 CBDC 的形式在线提供国家主权货币？在 CBDC 的实施之后是否应该废除现金从而创造无现金社会？ 你怎么能阻止一个人在纽约乘坐出租车？你必须逮捕这个人；否则，您既没有权力也没有可能合法地阻止某人乘坐出租车。在我们使用 CBDC 引入和传播元宇宙的那一刻，我们将能够在几秒钟内按下开关并撤销在给定区域或整个服务中使用出租车的访问权限。这将是剥夺人们宪法权利的最廉价方式。 *部分基础设施已经实施，我们在北半球的一些国家看到了一些类似的 。 先例 *国际清算银行、欧洲银行、美联储和许多其他银行已经在讨论并慢慢实施引入 CBDC 的轨道。他们对终局的想法和愿景可能不同，但将他们联系在一起的是创建一个货币系统，在该系统中，每笔交易都将受到监督，任何不受欢迎的交易都会受到审查或撤销。 如果某个与中央银行有联系的有抱负的极权主义者决定增加获胜的几率并开始撤销对手的基本特权，例如购买烂番茄或租用某些地方聚会，会发生什么？ 即使是我们在历史上见过的最极权的政权也无法有效地阻止他们的对手在该国其他地区购买和做某些事情。很难阻止人们用现金进行交易。跟踪和监督他们的交易更加困难。但是，一旦 CBDC 实施并废除现金，您需要做的就是限制对手运行特定的算法。 每个关于法律和秩序的决定都是私人犯罪和公共犯罪之间的权衡。这就是为什么我们有宪政民主。如果我们有一个永远正确的国家，我们就不需要任何公民权利，因为根据定义，国家的所作所为是万无一失的。 1亿人的NFT 如前所述，DolceGabbana 或 Nike 等品牌以及 Universities 等机构将发行 NFT。他们所要做的就是将他们的无形资产数字化。当他们发行 1 亿个 NFT 的那一刻，用户网络将开始蔓延，产生滚雪球效应；快进几年，我们将看到 10 亿人使用 NFT，其中一些人甚至没有意识到这一点。 在接下来的几年内，我们将看到越来越多的品牌和机构发行 NFT。即使在今天，我们也看到 在 OpenSea 上推出 NFT 和 Meta 创建自己的 的例子。 阿迪达斯 元界平台 危险在于基础设施。人们会关心他们的 NFT 是存储在中心化钱包还是去中心化钱包中？ *人们跟随趋势和易用性。如果 Meta 创建具有惊人用户体验的 NFT，而去中心化平台将专注于为去中心化基础设施带来安全性而忽略 UX，会怎样？人们会跟随技术或使用平台的体验和乐趣吗？我想答案是显而易见的。 加密世界的主要任务是在最短的时间内使用户体验尽可能最好。为什么现在很重要，当 NFT 成为一件事而在比特币媒体主导的时代它并不那么重要？下面的陈述就是答案。 与 NFT 做的默认事情是使用它；而与比特币有关的默认事情是什么。 用户体验——我们正在招聘！ 过去两年 NFT 领域的快速变化和增长使得 UX 开发人员的需求量很大。发生的错误和灾难的数量对社区和加密空间的整体看法造成了影响，留下了不安全和不适合客户需求的印记。 在过去的几十年里，汽车行业的重大转变导致了责任叙述的变化。汽车生产商从声称“事故是用户的错误”转变为“事故是我们的错”，进而转化为汽车使用安全性的显着提高。 如果 NFT 领域没有类似的转变，我们就无法期待该技术的增长和消费化。即使他对技术的了解有限，用户也必须确保他的资金和 NFT 是安全的。交易必须易于进行，并识别和防止每个潜在用户的错误。在多个区块链的世界中，必须设置通用标准以减少甚至消除分隔用户的界限。 *我们正在慢慢看到在用户体验、用户界面和某种程度上的安全性方面正在发生的变化。我们还可能发现，在 NFT 出现之前，中心化平台已经照顾了他们的用户很长时间了。因此，时间很重要，谁会更好地照顾用户并在空间中站稳脚跟，从长远来看，谁才是赢家。 与机构的博弈 政府正在与我们作对，而不是与我们合作。 欧盟在 Web2 之战中输给了美国人，现在成为美国数字帝国的数字附庸。欧盟有机会通过专注于 Web3 的开发和接受来扭转局面。这样的举动将极大地限制美国技术寡头的力量，并赋予欧盟成为未来 Web3 世界的决定性参与者的权利。 如果我们在 90 年代初对 Internet 的态度与现在对 Web3 的态度相同，那么 Internet 将永远不会成为今天的样子。 从监管机构的角度来看，去中心化金融（DeFi）的空间存在不完全了解交易对手的缺陷。因此，DeFi 可能会变得非常难以实施，至少对美国公民来说是这样。 DeFi 和 NFT 的区别在于拥有个人交易对手，从法律和监管机构的角度来看，这使得 NFT 的实施更加容易。我们很有可能最终会在大型市场上采用 KYC（了解您的客户）程序，但至少增长不会因购买和使用 NFT 为非法而受到限制。 零知识 *近年来密码学的发展提出了 的概念，它不仅可以彻底改变密码空间，还可以改变我们今天所知道的世界。简而言之，零知识证明是一种数学技术，可以在不泄露信息本身的情况下验证所提供信息的真实性。 零知识证明 *对于某些人来说，这可能是一个牵强的想法，但零知识证明的概念一旦实施，肯定会给各行各业带来巨大的好处，并可能成为人类历史上的另一个里程碑。 如今，各种机构收集了大量的用户数据。水电费、身份证、驾照清单似乎没有尽头；收集的数据量不仅会减慢完成工作的过程，而且还会因处理过多数据而危及用户，在受到攻击或意外时有泄露数据的风险。 ZK 证明在行政和机构领域的实施将显着降低与错误处理或滥用所提供信息相关的风险。 *零知识证明是解决加密空间今天所面临的许多问题的解决方案，尤其是从制度的角度来看，因为它将极大地限制犯错或无法提供有意义的证据证明我们的风险空间内的行动和经济收益。 *你不能对你看不到的东西征税。以下声明是一把双刃剑，为一些市场参与者提供了避免对其财务收益征税的方法。另一方面，避税和积极寻找新方法向美国国税局隐瞒利润只会使加密空间更难成为可靠的投资场所。 影响 这个领域的一些人，比如朋克 6529，已经足够大，可以记住互联网的旧时代，让他们能够发现和分析新兴模式。 在 Twitter 的早期，有一个关于 Twitter 应该是协议还是服务的讨论。当时看似正常的商业决策在接下来的几年中塑造了社会和世界的重要组成部分。过去对现在产生巨大影响的决定不能轻易扭转或改变。 我们今天可以做的影响可能会为后代和 NFT 技术奠定基础。因此，我们不能在小社区内独自玩游戏；否则，我们最终将成为一个被遗忘和忽视的利基社区。 *收集并改变空间需求，因为动力一旦失去，就很难重建。 我们已经看到了该领域商业模式的不同方法，从基于陆地的平台到 BAYC 尝试创意的方式。值得注意的是，Yuga Labs 。 *我们还进行了不同的实验，例如在他们的愿景中没有成功的拼图 NFT，以及那些太小而无法做出任何重大改变的实验。然而，我们需要多个社区和项目，例如 BAYC 来试验和创造新事物，发现和重新发现想法。 在大约 12 个月内从 0 发展到了数百万美元的社区 另一个步骤是将文化偶像转移到去中心化的空间中，并对它们拥有真正的所有权。我们需要多个 NFT 和加密原住民来产生影响，运营不同的基金、风险投资，以及创造和塑造空间。 在某些时候，诸如广告牌、体育场赞助甚至酒店房间之类的东西都将成为 NFT。 想象一整年都在纽约的办公室工作。当你终于有一个星期的假期时，你可能想去地中海，但所有的地方和酒店都已经订满了。你要再等一年才能有这样的机会出现吗？您可以打电话给酒店，乞求空房间或尝试在预订的房间之间进行一些调整，但酒店的数据库过于分散在不同的连锁店和设施之间，无法进行任何更改。最终，您最终会在一个不错的地方度过假期，但仍然会被自己躺在地中海海滩上的景象所困扰。 酒店房间是 NFT 的场景看起来要好得多。 在您致电酒店进行预订的那一刻，接待员可以检查是否有剩余房间，或者可能会通知您可以通过他们的网站自行验证房间的可用性。该网站允许您查看预订了哪些房间并联系到预订房间的人。您会看到一对老年夫妇预订的房间，他们很可能已经退休了，他们不介意将假期推迟一两个星期。毫不犹豫地，你为价值 300 美元的房间提供了 700 美元，他们似乎很乐意接受这个提议。 这对你们双方来说都是双赢的，我们所需要的只是有可能接触到对方。 酒店、艺术画廊和许多其他商品和服务提供商的数据库遍布全球。通过 NFT 技术连接它们将改变许多行业的游戏规则，因为我们将能够将类似的解决方案应用于几乎所有的链下业务。 NFT 可以代表任何不可替代的链下资产并将其移动到元界。因此，我们可以在链下和链上世界之间架起一座桥梁。 最简单的策略 如果我在 2013 年才知道比特币，我今天就会成为百万富翁。 *很有可能你不会。声称“如果他们只知道”的人似乎没有考虑到他们在特定时刻仍然不知道未来会发生什么的事实。让我们假设今天有一个项目将在未来几年内增加 x1000。你为什么不现在把钱投资进去？是什么阻碍了你？不确定？ 如果我们回顾过去，很容易选出赢家。任何人都可以做到。真正的辉煌是选择明天的赢家。 2013 年，成千上万投资比特币的人仍然设法损失了大部分或全部资金。 *为什么？因为他们不是长期在这里，他们只是过路人，没有任何在市场上活跃的知识或经验，即使是最有经验的参与者，加密资产的价格波动也会被淘汰。第二个原因是对比特币作为一种技术和投资缺乏远见和理解。 *一个关键点是，投资比特币和投资山寨币不是同一个游戏。我非常看重的一位加密货币原住民曾经说过“购买山寨币的目标是出售它”。这句话的简单性是长期在空间中坚持高信念资产与仅仅为了获得巨大的收益而由于缺乏知识和经验而造成的急剧损失之间的区别。 我们现在看到的 NFT 对早期的山寨币市场来说似乎很熟悉。许多项目正在经历高估值，即使是那些不合标准或荒谬的项目。因此，大多数 NFT 集合将归零。这是一个残酷的事实，但我们都必须牢记在心。 另一方面，通过选择正确的 NFT，我们将体验到我们投资组合的惊人增长，并成为长期存在的社区的一部分。 购买硬币或 NFT 并假设它会变为零。 以下态度将使您在市场的严峻时期保持冷静，并阻止您做出以后会后悔的决定。 把你的时间花在教育上，一步一步地体验这个空间。你在太空中做的越多，你就会变得越好、越聪明。 智慧来自经验。你不能把它短路。 如果您找不到足够的时间来自学，请通过制定事先策略，将重点放在比特币和以太坊等主要项目的美元成本平均 (DCA) 上。此外，您可以购买一些 NFT 来获得乐趣，并在该空间中建立您的体验。 *在没有事先制定策略的情况下进行 DCA 与在市场上赌博没有任何不同，因为您对买卖什么以及何时买卖没有任何界限。制定策略并确保您会坚持下去，然后进入市场。 加密空间人少，但思想丰富。如果您可以转移或修改您已有的技能，以便在该领域有用，您的计费率将显着增长。 没有什么比在一个正在慢慢萎缩的行业工作更痛苦的了。你和其他人一样努力工作，但你无法战胜整个市场。经济不断发出信号，我们要做的就是保持警惕，观察世界，适时做出改变。 *被束缚的灵魂 *以下两段不是朋克6529采访的一部分。 《魔兽世界》无疑是一种全球现象，具有影响游戏及其机制的各种不同的游戏功能。游戏中实现的想法之一是灵魂绑定令牌的概念，它深深植根于社区，顾名思义，绑定到灵魂，即玩家的角色。 它是如何工作的？魂缚物品背后的机制非常简单，一旦获得，就不能出售或转让给任何人。该物品永远与获得它的角色绑定。 大多数灵魂绑定物品需要完成相当高难度的任务或杀死强大的怪物才能获得绑定物品作为奖励。换句话说，如果不克服沿途的重大障碍，您将无法获得灵魂绑定物品。除了给予您特定的奖金外，它还可能表示玩家的经验或他对游戏的热爱并经历了挑战。 如果我们将灵魂绑定物品和 NFT 结合起来会怎样？ 想象一下去参加以太坊会议并获得一个灵魂绑定的代币，证明你一直是该活动的积极参与者。另一方面，那些只是被动参与者的人将获得一个灵魂绑定令牌奖励他们参加活动。无论哪种方式，您作为积极参与者或只是倾听者参加会议的努力都会得到回报。获得灵魂绑定令牌后，任何人都可以看到您参加过什么样的活动，您作为以太坊爱好者的奉献精神，或者只是验证您是否声称在早期支持以太坊。 想象一下从大学毕业时，您的个人资料中添加了一个灵魂绑定的 NFT，确认您的毕业以及您在此过程中能够完成的所有成就。 作为社区的活跃成员收集灵魂绑定的 NFT 怎么样？任何人都可以在任何给定时间查看您的个人资料并查看例如您的成就、您参加过的活动、其他玩家和许多其他人授予的荣誉徽章。 Soulbound NFT 的想法将很快在各个社区中得到广泛讨论，而不仅仅是加密货币。记住我的话。 作为补充阅读，我强烈建议您阅读 ，该文章介绍了 Vitalik Buterin 编写的 Soulbound 令牌的想法。 以下文章 *收尾工作 推广 NFT 技术的简化过程可能如下所示： 第一阶段——让 1 亿人使用任何类型的 NFT。 第二阶段——传播 NFT 在创造网络效应的同时带来的可能性。 第三阶段——考虑现代社会及其数字未来的理念，开始社会辩论。 第四阶段 — 在虚拟世界中使用 JPEG 彻底改变世界。 让下面的引文总结您刚刚阅读的文章。让它沉入其中。让我们记住并专注于这个想法，而不是那些来来去去、兴衰成败的项目。遵循这个想法并在其上建立世界。 我们被告知要记住这个想法，而不是那个人，因为一个人可能会失败。他可以被抓住，他可以被杀死和遗忘，但400年后，一个想法仍然可以改变世界。 〜V字仇杀队 直到下一次！ ~我 这个故事也在 发表。 这里