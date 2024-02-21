根据您的需求选择正确的 API 安全性





各种应用程序和服务之间的高效通信越来越依赖API ，因此迫切需要强大的安全措施。这份综合指南将深入探讨 API 安全的多样化领域，阐明各种类型，并帮助您确定适合您组织特定需求的最佳方法。





API 是现代软件应用程序的支柱，促进不同平台之间的数据交换和功能。然而，这种连接也会带来漏洞，如果没有得到适当的保护，恶意行为者就可以利用这些漏洞。因此，了解并实施正确的 API 安全措施至关重要。





根据一份报告， 94%的安全专业人员在过去一年中遇到过生产 API 中的安全问题，而 17% 的人报告遇到了与 API 相关的漏洞！

在本文中，我们将了解 API 安全的类型，探索组织可以用来增强 API 抵御潜在威胁的关键概念和策略。





了解 Azure 备份加密

Azure 备份加密是 Microsoft 全面数据安全方法的重要组成部分。它包含通过应用加密算法将简单的、可理解的数据转换为不可理解的格式的过程。这保证了如果未经授权的个人设法访问数据，他们将无法解码其内容，除非他们拥有加密密钥。





加密 Azure 备份在数据安全方面具有多项优势。如果不加密，存储在备份中的敏感信息很容易被恶意行为者访问，从而导致潜在风险，例如：





1. 数据泄露：根据 IBM Security 的一项研究，2020 年数据泄露的平均成本为 386 万美元。加密备份增加了额外的保护层，使攻击者更难访问敏感信息。



2. 合规违规：许多行业都有有关保护敏感客户数据的监管要求。未能加密备份可能会导致不遵守 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS 等法规。





Azure 备份根据客户需求提供多种加密选项：



1. 服务管理密钥：使用此选项，Microsoft 代表客户管理加密密钥。密钥安全地存储在 Azure Key Vault 中，并定期自动轮换。



2. 客户管理的密钥：在此选项中，客户可以完全控制其加密密钥，并可以选择密钥的存储位置和管理方式。





API 安全类型

探索不同层次的安全实践，确保 API 在快速数字化的世界中安全运行和集成。

A. 加密和认证：

加密是API 安全性的重要组成部分，因为它可以在传输过程中保护数据。通过使用加密算法将信息转换为不可读的格式，加密可确保数据即使被拦截也能保持安全。这在传输个人身份 (PII) 或财务数据等敏感信息时尤其重要。





除了加密之外，身份验证方法在验证访问 API 的用户或系统的身份方面也发挥着至关重要的作用。常见的身份验证方法包括 API 密钥、令牌和 OAuth。 API 密钥是向开发人员颁发的唯一标识符，用于验证他们的请求。令牌与 API 密钥类似，但通过在一定期限或特定使用条件后过期来提供额外的安全性。 OAuth 是一种广泛采用的协议，它支持委派授权，允许用户向第三方应用程序授予有限的访问权限，而无需共享其凭据。



在比较这些身份验证方法时，OAuth 作为一种强大的解决方案脱颖而出，它通过基于令牌的授权和委派功能提供增强的安全性。它提供细粒度的访问控制，同时降低暴露敏感凭据的风险。然而，实现 OAuth 可能比 API 密钥等更简单的方法需要更多的努力。

B. 速率限制和节流：

速率限制和节流是用于控制来自特定源的 API 流量的技术。这些措施有助于防止滥用、防止拒绝服务 (DoS) 攻击并确保 API 资源的公平使用。





速率限制设置特定时间范围内可以发出的最大请求数。通过限制发出请求的速率，企业可以降低系统不堪重负或资源耗尽的风险。相反，限制控制将响应返回到请求客户端的速率。这可以防止传输的数据过载并允许更有效的资源分配。





实施速率限制和限制需要仔细考虑预期的使用模式、可用资源和业务需求。最佳实践包括根据用户角色或级别设置适当的限制，在超出限制时向用户提供清晰的错误消息，以及定期监控使用模式以识别潜在的滥用。

C. 输入验证和输出编码：

输入验证对于防止注入攻击（将恶意代码插入 API 请求或负载中）至关重要。通过根据预定义的规则或模式验证输入参数，企业可以确保只有其 API 接受有效数据。这有助于防止 SQL 注入或跨站点脚本 (XSS) 攻击等常见漏洞。



输出编码涉及将特殊字符转换为其各自的 HTML 实体，防止它们被 Web 浏览器解释为代码。此技术降低了 XSS 攻击的风险，即恶意脚本被注入网页以窃取敏感信息或执行未经授权的操作。



实现输入验证和输出编码需要关注细节并遵守最佳实践。一些常见的输入验证技术包括将可接受的字符列入白名单、实施长度和格式检查以及使用正则表达式进行复杂的数据验证。

D. 审计记录和监控：

审核日志记录通过提供所有 API 活动的审核跟踪，在API 安全性中发挥着关键作用。企业可以通过记录用户身份、时间戳、请求参数和响应等详细信息来跟踪系统行为并检测潜在的安全事件或合规违规行为。审计日志还有助于安全漏洞期间的取证分析和调查。



实时监控使企业能够主动识别 API 流量中的异常或可疑模式，从而补充审计日志记录。通过利用日志分析工具，组织可以深入了解 API 使用趋势、检测异常行为并及时响应潜在威胁。





选择最佳的 API 安全方法

通过了解您独特的业务需求、权衡可扩展性并利用团队的专业知识，确定 API 最有效的安全方法。





这些摘要可以让读者快速了解每个部分的主要内容，引导读者了解未来的内容。

A. 评估业务需求和风险：

选择API 安全方法时，评估您的业务需求和通过 API 传输的数据的敏感性至关重要。识别潜在风险和威胁，并使您的安全措施符合合规性要求。进行风险评估可以帮助优先考虑实施适当的安全措施。

B. 考虑可扩展性和性能：

API 安全措施会影响系统性能和可扩展性。考虑增强的安全性与企业的速度或容量要求之间的潜在权衡。在这些因素之间取得平衡对于确保通过适当的安全措施实现最佳性能至关重要。



C. 利用开发人员的专业知识和熟悉程度：

考虑您的开发团队的专业知识以及他们对特定 API 安全方法的熟悉程度。实施符合他们技能的解决方案可以降低实施复杂性并缩短学习曲线。

结论

API 安全对于在当今数据保护至关重要的数字环境中运营的企业至关重要。加密和身份验证为保护传输中的数据提供了基础，而速率限制和限制则可以防止滥用并防止 DoS 攻击。输入验证和输出编码可减轻注入攻击，而审核日志记录和监控有助于检测和响应潜在的安全事件。



选择最佳API 安全方法时，评估您的业务需求、考虑可扩展性和性能要求以及利用开发团队的专业知识至关重要。 Embee 凭借其在提供全面 API 安全解决方案方面的专业知识，可以帮助企业应对这些注意事项，并根据其特定要求实施强大的安全措施。使用Embee业界领先的解决方案保护您的 API 并保护您的数据。

在撰写和提交草稿之前，请确保删除上述所有信息。谢谢！



