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    标准石油公司的开始经过@rockefeller
    622 讀數

    标准石油公司的开始

    2022/09/24
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    经过 @rockefeller 622 讀數
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    太長; 讀書

    1867 年，威廉洛克菲勒公司、洛克菲勒和安德鲁斯公司、洛克菲勒公司和 S.V.哈克尼斯和 H.M.弗拉格勒联合成立了洛克菲勒、安德鲁斯和弗拉格勒公司。

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    #history#non-fiction#books
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