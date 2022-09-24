太長; 讀書

Company Mentioned

1867 年，威廉洛克菲勒公司、洛克菲勒和安德鲁斯公司、洛克菲勒公司和 S.V.哈克尼斯和 H.M.弗拉格勒联合成立了洛克菲勒、安德鲁斯和弗拉格勒公司。