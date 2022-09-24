你可以在 John D. Rockefeller 所著的《人物与事件的随机回忆》是 HackerNoon 图书系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。第四章：标准石油公司的开始 第四章。标准石油公司的开始 1867 年，William Rockefeller & Co.、Rockefeller & Andrews、Rockefeller & Co. 以及 SV Harkness 和 HM Flagler 公司联合组建了洛克菲勒、安德鲁斯和弗拉格勒公司。 导致这家公司成立的原因是希望将我们的技能和资本结合起来，以便在经济和效率方面开展更大规模的业务，而不是 此前各自单独开展的较小业务。 随着时间的推移，可能性变得越来越明显，我们发现需要更多的资金。然后我们引起了其他人的兴趣并组织了标准石油公司，资本为 1,000,000 美元。后来我们看到可以使用更多的钱，找到愿意和我们一起投资的人，并在 1872 年将我们的资本增加到 2,500,000 美元，然后在 1874 年增加到 3,500,000 美元。随着业务的发展，在国内外获得市场，增加了更多的人员和资金，并获得或组织了新的公司代理机构，目标始终相同——通过提供最好和最便宜的产品来扩展我们的业务产品。 我将标准石油公司的成功归功于其一贯的政策，即通过其产品的优点和廉价性来扩大业务量。它不遗余力地利用最佳和最有效的制造方法。它寻找了最好的管理者和工人，并支付了最好的工资。它毫不犹豫地牺牲了旧机器和旧厂房，以换取新的更好的机器。它已将其制造商放置在可以以最低成本供应市场的地点。 它不仅为其主要产品寻找市场，而且为所有可能的副产品寻找市场，不惜一切代价将它们介绍给世界各个角落的公众。它毫不犹豫地投资了数百万美元，用于降低通过管道、特种汽车、油罐车和油罐车收集和分配石油的成本。 它在全国各地的铁路中心建立了油罐站，以降低石油的储存和运输成本。它对美国的石油充满信心，并汇集了大量资金，目的是使其成为现在的样子，并在俄罗斯和所有石油生产国和美国产品竞争者的竞争中保持其市场。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 检索 约翰·D·洛克菲勒。 （2005 年）。男人和事件的随机回忆。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。 2022 年 9 月从 https://www.gutenberg.org/files/17090/17090-h/17090-h.htm 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 html。