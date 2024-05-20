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    揭开极端轴子的面纱：结论经过@cosmological
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    揭开极端轴子的面纱：结论

    经过 Cosmological thinking: time, space and universal causation 2m2024/05/20
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    在本文中，研究人员引入了极端轴子，探讨了它们对宇宙学中小尺度结构的影响，特别是在Ly-α森林测量中的影响。
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    Cosmological thinking: time, space and universal causation HackerNoon profile picture
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    该论文可在 arxiv 上根据 CC 4.0 许可获取。

    作者：

    （1） HARRISON WINCH，多伦多大学天文与天体物理系及多伦多大学邓拉普天文与天体物理研究所；

    （2） RENEE´ HLOZEK，多伦多大学天文与天体物理系及多伦多大学邓拉普天文与天体物理研究所；

    （3） DAVID JE MARSH，伦敦国王学院理论粒子物理学和宇宙学；

    （4）丹尼尔·格林（哈弗福德学院）

    （5） KEIR K. ROGERS，多伦多大学邓拉普天文与天体物理研究所

    链接表

    5。结论

    极端轴子代表了一类有趣的暗物质模型，既具有来自弦理论的有趣理论依据，又具有具体的宇宙学可观测量。以前，它们的一个主要缺点是建模快速场振荡的计算成本很高。在这项工作中，我们对现有的 axionCAMB 软件引入了一个新的扩展，使其能够在 ∼ 7 秒内计算极端轴子模型的 MPS 和 CMB 可观测量，而以前的模型需要数天时间。这些可观测量可以针对轴子质量、轴子 DM 密度分数和极端轴子起始角的一系列值以及一系列普通宇宙学参数进行计算。我们通过使用 axionCAMB 流体近似的改进版本、重新配置初始条件以允许精细调整起始角度、修改有效流体声速以反映振荡阶段的速子增长，以及实现轴子背景流体变量的有效查找表以实现快速计算，实现了极端轴子的快速建模。


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    purcat-imgscience #cosmological-modeling #axions #dark-matter #axion-like-particles #computational-cosmology #hydrodynamical-analysis #lyman-alpha-forest #cosmology

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