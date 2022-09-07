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    Gamescom 2022 的 6 款最佳独立游戏，我们迫不及待想玩经过@kimikadze
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    Gamescom 2022 的 6 款最佳独立游戏，我们迫不及待想玩

    2022/09/07
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    经过 @kimikadze 2,617 讀數
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    太長; 讀書

    Gamescom 是世界上最大的游戏博览会，于 8 月底在德国科隆举行。经过两年的中断和没有 E3，Gamescom 感觉就像一股新鲜空气，将 AAA 和独立工作室聚集在一起。 Gamescom 2022 也将因其巨大的独立部分而被人们铭记，该部分展示了活动中展示的一些最令人兴奋和最有趣的游戏。这是我们在大会博览会上展示的最佳独立游戏列表。

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    #gamescom#gaming#video-games#pc
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    @kimikadze

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