Gamescom 2022 的 6 款最佳独立游戏，我们迫不及待想玩

太長; 讀書

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Gamescom 是世界上最大的游戏博览会，于 8 月底在德国科隆举行。经过两年的中断和没有 E3，Gamescom 感觉就像一股新鲜空气，将 AAA 和独立工作室聚集在一起。 Gamescom 2022 也将因其巨大的独立部分而被人们铭记，该部分展示了活动中展示的一些最令人兴奋和最有趣的游戏。这是我们在大会博览会上展示的最佳独立游戏列表。