Gamescom 2022 的 6 款最佳独立游戏，我们迫不及待想玩

Gamescom 是世界上最大的游戏博览会，于 8 月底在德国科隆举行。 经过两年的中断和没有 E3，Gamescom 感觉就像一股新鲜空气，将 AAA 和独立工作室聚集在一起。而且虽然世博会已经结束，但我们仍然无法停止思考它和大会上展示的游戏。 ，我们已经介绍了该活动的一些最佳亮点，主要关注 AAA 游戏。然而，Gamescom 2022 也将因其巨大的独立部分而被人们铭记，该部分展示了活动中展示的一些最令人兴奋和最有趣的游戏。 在之前的文章中 这是我们在 Gamescom 上展示的最佳独立游戏列表。 Gamescom 2022 最佳独立游戏 拉娜星球，2023 年春季 光年前沿，2023 年春季 蹦床上的维京人，2022 年秋季 鬼歌，11 月 3 日 Signalis，10 月 27 日 朋友与朋友，待定 1. 拉娜星球 拉娜星球是一款手绘冒险游戏，一个年轻女孩和她的宠物在一个被恶意敌人占领的充满活力的星球上开始了一项危险的救援任务。这是一款精美的 2D 平台游戏，背景设置在一个色彩缤纷的世界中，具有 Ori 和 Blind Forest 的感觉。开发人员提到游戏将包含谜题、潜行技术和伴侣机制，通过这些技巧，你可以使用拉娜和她的伴侣宠物的能力。拉娜星球将于 2023 年春季发布，从第一天起就可在 Xbox Game Pass 上使用。 2. 光年边境 Lightyear Frontier 是一场美妙而宁静的农业冒险。 游戏发生在银河系边缘的一颗行星上，这颗行星必将成为你的新家。 收获外星作物，收集资源，建造你的农场，并发现这个星球上古老的秘密。 Lightyear Frontier 将于 2023 年春季作为抢先体验版登陆 PC 和 Xbox。 3. 蹦床上的维京人 Vikings on Trampolines 是一款来自 Owlboy 制造商的独立游戏，您可以在其中控制 Vikings 跳跃——你猜对了——蹦床。这是一款经典的“弹跳”游戏，您必须留在蹦床上，将对手推倒在地，自己避开地面。 该游戏支持最多四名玩家的单人和本地多人游戏。但这还不是全部——你可以用一只手玩游戏！蹦床上的维京人即将登陆 PC。 4.鬼歌 Humble Games 是一家屡获殊荣的独立视频游戏发行商，是此次博览会最著名的参与者之一。它带来了即将到来的游戏的几个有趣的可玩演示。 一个例子是《幽灵之歌》，这是一款科幻恐怖平台游戏，您在其中深入洛里安荒凉的月球表面，与奇怪的生物作战并揭开古老外星世界的秘密。 Ghost Song 计划于今年 11 月 3 日在 Xbox 和 PC 上发布。 5. 信号 从技术上讲，Signalis 是在 Gamescom 之前展示的。但是，我们仍然决定将其列入列表，因为该游戏也在世博会上的 Humble Games 阵容中。 Signalis 是一部以埃尔斯特的反乌托邦世界为背景的科幻生存恐怖片。该游戏是一场噩梦般的幽闭冒险，充满了可怕的秘密和具有挑战性的谜题。该游戏具有独特的复古赛博朋克美学和新黑色的忧郁，使其极具吸引力且难以放下。 Signalis 将于 10 月 27 日登陆 Nintendo Switch、PlayStation、Xbox 和 PC。 6. 朋友与朋友 在开幕之夜的现场展示中，Friends vs. Friends 是一款时尚的 FPS，您可以在其中与朋友在线竞争。 该游戏结合了战斗和甲板建设，让您可以收集卡片并使用它们来获得力量和武器来赢得您的朋友。 FvF 有 10 多个可玩角色，每个角色都有自己的能力来提升你的套牌。该游戏具有独特的多彩风格，看起来和听起来一样有趣。 FvF 的计划发布日期尚未公布，但我们会在听到消息后及时通知您。 Gamescom 最佳独立游戏的最后评论 Gamescom 2022 是一场盛会，大会上展示了数百款出色的独立游戏。虽然独立竞技场有大量隐藏的宝石，但这些都是我们个人的最爱，也是我们迫不及待想要玩的游戏。 如果您想了解更多关于 Gamescom 2022 上展示的独立游戏，您可以查看 。 独立部分的官方网页