HackerNoon 编辑给出的 3 条关于如何在写作中使用人工智能的建议

你好，黑客们！





众所周知，人工智能已经改变了世界，并且将继续改变。它触及并影响了几乎所有可以想象到的领域，包括写作。一些作家认为人工智能没有灵魂，无法复制人类精神，与写作毫无关系。另一些人认为人工智能是天赐之物，可以为他们撰写完整、复杂的文章。但事实是，这完全取决于你如何使用它。





今天，我们将介绍使用 AI 来改善写作和写作过程的 3 种方法。





PS HackerNoon 不接受 100% 由人工智能撰写的文章。不过，由人工智能辅助撰写的文章是可以的。

1.提出文章创意

假设你是一名视频游戏作家。你对文章的主题有一些大致的了解，但找不到具体的主题。使用 ChatGPT 等聊天机器人可以准确找到你要找的内容。





我们要求 ChatGPT 给我们提供 10 个关于任天堂的文章创意，结果如下：









现在，所有这些看起来都可以成为不错的文章。经过一些调整、努力和研究，它们可能会很棒。如果你不喜欢这些文章创意中的任何一个，那也是一件好事。你知道你不喜欢什么，这将使你更容易找到你想要的东西。当然，依靠聊天机器人来找到你所有的文章创意可能不是最好的主意，因为它可能会变得重复，但当你陷入困境时，它是一个很好的工具。





您对 ChatGPT 有何看法？使用此ChatGPT 评论撰写模板告诉我们！

2. 找出文章中缺少的内容

当你写完并凝视着自己辛苦创作的作品时，没有什么感觉比这更好了。然而，这种感觉也可能不对劲；好像缺少了什么。你已经写了所有想写的内容，但感觉不完整。你绞尽脑汁试图找到文章中缺失的部分，但什么也想不起来。





进入人工智能。列出您写的所有关键点，并询问人工智能哪些内容缺失或哪些部分可以包含以充实您的文章。利用这一点，通过添加更多内容来改进您的文章。





如果所有额外的主题都不太合适，这可能表明您的文章已经具备了所需的一切，您可以松一口气了。您的工作已经完成了。









3. 提高语法

你可以重读你的文章 10 遍，但有时，那些小错误会让你不知所措。这时，像 Grammarly 这样的人工智能写作工具就可以派上用场了。它会自动检查你的文章是否有错误，并告诉你如何修复它们。

如果英语不是您的母语，如果您拼写有困难，或者您只是想要第二双眼睛，那么它就很棒。但是，它给出的建议并非全部正确。请自行判断，如果感觉不对，请坚持自己的直觉。





已经将 AI 融入您的工作中？请通过此模板告诉我们如何操作。





HackerNoon 上有什么新鲜事？

您不需要 AI 来告诉您如何通过写作赚钱，因为我们已经为您做好了准备。目前有两个 HackerNoon 写作比赛正在进行中： CoinGecko 举办的 Crypto API 写作比赛和Aut Labs 举办的 Opt-Out 写作比赛。参加其中一个（或两个！）比赛，有可能赚到一些辛苦赚来的钱。





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本文到此结束。

保重，黑客们，下次再见！