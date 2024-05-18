Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    HackerNoon 编辑给出的 3 条关于如何在写作中使用人工智能的建议经过@editingprotocol
    1,340 讀數
    1,340 讀數

    HackerNoon 编辑给出的 3 条关于如何在写作中使用人工智能的建议

    经过 Editing Protocol3m2024/05/18
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    ZH

    太長; 讀書

    人工智能可用于改善您的写作和写作过程。今天，我们将从源头（AKA HackerNoon 编辑）那里为您提供 3 条关于如何在写作中使用人工智能的提示。
    featured image - HackerNoon 编辑给出的 3 条关于如何在写作中使用人工智能的建议
    AI in writing Image created by HackerNoon AI Image Generator
    Editing Protocol HackerNoon profile picture
    0-item

    你好，黑客们！


    众所周知，人工智能已经改变了世界，并且将继续改变。它触及并影响了几乎所有可以想象到的领域，包括写作。一些作家认为人工智能没有灵魂，无法复制人类精神，与写作毫无关系。另一些人认为人工智能是天赐之物，可以为他们撰写完整、复杂的文章。但事实是，这完全取决于你如何使用它。


    今天，我们将介绍使用 AI 来改善写作和写作过程的 3 种方法。


    PS HackerNoon 不接受 100% 由人工智能撰写的文章。不过，由人工智能辅助撰写的文章是可以的。

    1.提出文章创意

    假设你是一名视频游戏作家。你对文章的主题有一些大致的了解，但找不到具体的主题。使用 ChatGPT 等聊天机器人可以准确找到你要找的内容。


    我们要求 ChatGPT 给我们提供 10 个关于任天堂的文章创意，结果如下：



    现在，所有这些看起来都可以成为不错的文章。经过一些调整、努力和研究，它们可能会很棒。如果你不喜欢这些文章创意中的任何一个，那也是一件好事。你知道你不喜欢什么，这将使你更容易找到你想要的东西。当然，依靠聊天机器人来找到你所有的文章创意可能不是最好的主意，因为它可能会变得重复，但当你陷入困境时，它是一个很好的工具。


    您对 ChatGPT 有何看法？使用此ChatGPT 评论撰写模板告诉我们！

    2. 找出文章中缺少的内容

    当你写完并凝视着自己辛苦创作的作品时，没有什么感觉比这更好了。然而，这种感觉也可能不对劲；好像缺少了什么。你已经写了所有想写的内容，但感觉不完整。你绞尽脑汁试图找到文章中缺失的部分，但什么也想不起来。


    进入人工智能。列出您写的所有关键点，并询问人工智能哪些内容缺失或哪些部分可以包含以充实您的文章。利用这一点，通过添加更多内容来改进您的文章。


    如果所有额外的主题都不太合适，这可能表明您的文章已经具备了所需的一切，您可以松一口气了。您的工作已经完成了。


    如果您仍然在努力构建文章结构，请查看如何在 HackerNoon 模板上撰写指南


    3. 提高语法

    你可以重读你的文章 10 遍，但有时，那些小错误会让你不知所措。这时，像 Grammarly 这样的人工智能写作工具就可以派上用场了。它会自动检查你的文章是否有错误，并告诉你如何修复它们。

    如果英语不是您的母语，如果您拼写有困难，或者您只是想要第二双眼睛，那么它就很棒。但是，它给出的建议并非全部正确。请自行判断，如果感觉不对，请坚持自己的直觉。


    已经将 AI 融入您的工作中？请通过此模板告诉我们如何操作。


    HackerNoon 上有什么新鲜事？

    写作比赛

    您不需要 AI 来告诉您如何通过写作赚钱，因为我们已经为您做好了准备。目前有两个 HackerNoon 写作比赛正在进行中： CoinGecko 举办的 Crypto API 写作比赛Aut Labs 举办的 Opt-Out 写作比赛。参加其中一个（或两个！）比赛，有可能赚到一些辛苦赚来的钱。


    浏览新页面

    HackerNoon 是企业家、风险投资家、无政府主义者等的全球中心。这是一个适合所有人的社区 - 查看我们的新一页查看谁和你一起浏览。


    本文到此结束。

    保重，黑客们，下次再见！

    Hacker Noon-Writing

    Start Content Marketing on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Editing Protocol HackerNoon profile picture
    Editing Protocol@editingprotocol
    The Green Standard Editing Protocol for Internet Publishing.
    Read my stories

    標籤

    purcat-imghackernoon #editing-protocol #hackernoon-writers #hackernoon-contributors #hackernoon-editing-protocol #writing-tips #editor-tips #ai #ai-writing

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ko한국인hackernoon-zh中国人hackernoon-esEspañolhackernoon-frFrançaishackernoon-hiहिंदीhackernoon-deDeutschhackernoon-ptPortuguêshackernoon-bnবাংলাhackernoon-viTiếng Việthackernoon-ja日本語hackernoon-trTürkçehackernoon-ruРусский

    这篇文章刊登在...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    相關故事

    Article Thumbnail
    点击赚钱：Telegram 可能会在 Solana 之前吸引下一个 100 亿加密用户
    by web3tales
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    架构师指南：构建 AI/ML 数据湖参考架构
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    如何将您的工作流程提高 10 倍：17 个必备应用程序
    by madzadev
    Jan 01, 1970
    #web-development
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas