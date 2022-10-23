imagic: 来自文本命令的人工智能图像编辑

太長; 讀書

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Imagic 采用这种基于扩散的模型，能够提取文本并从中生成图像，并调整模型以编辑图像。您可以生成图像，然后教模型以您想要的任何方式对其进行编辑。 Imagic：使用扩散模型进行基于文本的真实图像编辑。 ArXiv 预印本 arXiv：2210.09276。与稳定扩散一起使用：https://www.louisbouchard.ai/imagic/