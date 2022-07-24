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    来自实践经验的 25 个 Nginx 提示和技巧经过@mykolaprokopenko
    5,184 讀數

    来自实践经验的 25 个 Nginx 提示和技巧

    2022/07/24
    11m
    经过 @mykolaprokopenko 5,184 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    NGINX 建立在非阻塞、事件驱动的架构之上。它有一个主进程、几个worker_processes和两个缓存管理进程。 Nginx 允许您在不丢失连接、空闲资源或中断客户端服务的情况下更新服务器配置。在不重新启动服务的情况下应用设置是一个很好的做法，即这不会终止当前连接并消除加载服务时的等待时间。在应用之前检查书面配置的正确性。

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    #devops#devops-tools#nginx
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    Mykola Prokopenko

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