你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 9 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 III, No. 3：来自太空的攻击 我们被一群巨大的甲虫捕获了。 超科学的惊人故事，1930 年 9 月：卷。 III, No. 3 - 来自太空的攻击 “超越重载层”的续集 由 SP 米克船长 “没有人知道太空中有什么未揭示的恐怖，在时间的缓慢过程再次治愈保护层之前，世界永远不会完全平静。”——来自“超越重载层”。 自从我写这些行以来已经过去了一年多。当他们写下来时，吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）用他的红外灯电池烧过重质层的那个洞，那个由无形的半塑性有机物质组成的空心球体，就像一个坚果壳和一个内核一样包围着世界，正在逐渐填补他曾预言过：每个人都认为再过十年，世界将再次被安全地封闭在它的保护层中，就像从时间开始以来一样。有一些冒险精神对这一事实感到遗憾，因为它实际上会阻碍行星际旅行，因为哈德利用他的生命证明，没有太空飞行者可以强行穿过阻挡通往太空之路的五十英里几乎是固体的材料，但他们是少数。大多数人类认为，如果他们愿意，宁愿保护太空居民免受太空居民的伤害，也不愿为他们开辟通往月球的道路。 From a far world came monstrous invaders who were all the more terrifying because invisible. 可以肯定的是，在这个洞打开的五年里，没有什么比我们在外面发现的数百只紫色变形虫更危险的了在这一层，当我们乘坐哈德利太空船穿越洞口进入外太空时，我们还遇到了一只孤独的绿龙标本。变形虫已经被驻扎在洞口边缘层内的守卫宇宙飞船的瓦解射线轻易摧毁，而孤龙已经成为倾入其中的机枪子弹的准备好牺牲品。起初，媒体谴责吉姆·卡彭特为这些恐怖行为开辟了道路，但一旦明确确定它们的无害性，争吵就平息了，变形虫的出现并不值得日报内页的爆竹. 虽然重质层上的洞不再是每日新闻的新闻，但科学期刊上仍然存在激烈的争论，即为什么地球上没有观察者，即使使用最强大的望远镜，也能在变形虫进入之前看到它们。洞，然后只有当他们的望远镜直接设置在洞下时。当在卡彭特实验室后面的地面上安装一个甚至是小功率的望远镜时，变形虫一进入洞口就可以被检测到，或者当它们穿过空间从洞口上方穿过时就可以被检测到。但是，除了那个有利位置之外，它们是完全看不见的。 卡彭特关于构成重质层的材料的吸收能力的理论是 大多数科学家都嗤之以鼻，他们指出太阳、月亮和星星可以很容易地透过它看到。 Carpenter 回答说，彩色或可见光的光线只有在叠加在紫外线或不可见光的载波上时才能穿过该层。他武断地指出，变形虫和其他太空居民吸收了所有落在他们身上的紫外线，并且只反射了由于缺乏更短波的同步载波而无法穿过重质层的可见光线——长度。 Despetier 很长篇幅地回答，并用明显无懈可击的数学表明 Carpenter 是完全错误的，他的陈述表明绝对缺乏对最基本和最基本的光传输定律的了解。卡彭特简短地回答说，他可以用数学证明二等于一，他要求 Despetier 或其他任何人以任何其他方式令人满意地解释观察到的事实。当他们徒劳地试图这样做时，卡彭特在他的洛杉矶实验室陷入了沉默，并越来越深入地研究科学问题。这就是攻击来自太空的情况。 当旧金山 Clarion 的城市编辑 McQuarrie 派人来找我时，我第一次知道了这次袭击。当我进入他的办公室时，他将一份洛杉矶快讯扔在我面前的桌子上，并咆哮着命令我阅读。它讲述了前一天晚上一个十一岁男孩不明原因的失踪。这看起来像是一场普通的绑架。 “出色地？”当我把快件还给他时，我问道。 随着另一次咆哮，他扔下了第二封电报。我惊讶地读到它，因为它讲述了在第一次失踪大约一个小时后发生的第二次失踪。这两个案例的相似之处一下子就显现出来了。 “巧合还是联系？”我回来的时候问。 “查出！”他回答。 “如果我知道是哪一个，我就不会把你送到洛杉矶来浪费报纸的钱。我不怀疑我是在浪费钱，但只要我被迫让你继续当记者， ” 就算我知道这是一个没有希望的任务，我也不妨试着让你赚到老板花在给你工资上的钱。如果有的话，去那里看看你能找到什么。” 我在笔记本上记下了失踪儿童的姓名和地址，然后转身离开。一个男孩走进来，递给麦夸里一张黄色纸条。他看了一眼，给我回了电话。 “等一下，邦德，”他边说边把快件递给我。 “我怀疑，但你最好飞到洛杉矶。刚刚报告了另一个病例。” 我连忙抄下了他递给我的快件，除了时间和名字外，几乎是前两份的翻版。一天内发生三起不明原因的失踪足以保证速度；我提取了一些零花钱，一个小时内就乘坐包机南下。 抵达后，我去了美联社办公室，发现一条消息在等着我，指示我马上给麦夸里打电话。 “你好，邦德，”电话里传来他的声音，“你刚到吗？好吧，忘掉那件失踪案吧。普林斯正赶往洛杉矶去报道。一个小时前你还没有离开。吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）打来电话，他说：“马上用最快的交通工具把邦德送到我这里。有机会独家报道本世纪最大的故事。”我不知道它是关于什么的，但吉姆卡彭特总是头条新闻。立即与他联系并与他保持联系，直到 你有故事。不要冒险在收到它时尝试电报它 - 电话。动起来！” 我不失时机地让 Carpenter 上钩。 “你好，First Mortgage，”他向我打招呼。 “你在这里度过了愉快的时光。你在哪里？” “在美联社办公室。” “打车到实验室出来。带上你的手：你可能要留宿一晚。” “我马上就出去，吉姆。有什么故事？” 他的声音突然变得严肃起来。 “这是你处理过的最大的事情，”他回答道。 “整个世界的命运都可能悬而未决。我不想在电话里说话，你出来吧，我给你整件事情。” 一个小时后，我与卡彭特实验室门口的守卫蒂姆握手，穿过场地进入吉姆的私人办公室。他热情地向我打招呼，我们聊了几分钟我在他的原子分解实验室担任助理时和他一起工作的旧时光，以及我们在他的宇宙飞船的重质层外冒险时一起经历的激动人心的事件。 “那是激动人心的时刻，”他说，“但我有一个想法，First Mortgage，与我们即将解决的问题相比，它们只是主日学校的野餐。” “我猜你从你的信息中得到了一些相当大的东西。”我回答。 “现在怎么了？我们要去月球旅行，采访居民吗？” “我们可能会采访他们而不会走那么远，”他说。 “你看过早报吗？” “不。” “看这个。” 他递给我一份公报。流媒体头条报道了我来洛杉矶报道的三起失踪事件，但在我飞下来的那段时间里，它们已经增长到五起。我惊讶地看着吉姆。 “我们在旧金山得到了消息，”我告诉他，“我来到这里报道这个故事。当我到达这里时，麦夸里打电话给我你的消息，并告诉我来见你。你的消息有什么吗？跟这个有什么关系？” “和它有关系，First Mortgage，其实就是它。你对失踪流行病有什么先入为主的想法吗？” “一个都没有。” “那就更好了——你将能够以公正的观点来处理这件事。不要读一个有灵感的记者指责市政府松懈的胡说八道；我会给你不加修饰的事实。关于第一个案件，除了失踪的事实外，我们一无所知。罗伯特·普罗瑟，11 岁，昨晚大约六点三十分被他的母亲送到杂货店，没有回来。这就是我们所知道的一切，除了它发生在鹰岩。第二个案例我们有更多的数据。威廉希尔，十二岁，昨晚和一些同伴在格伦代尔玩。他们在玩“捉迷藏”，威廉躲了起来。他不可能被正在寻找的男孩发现，此后一直没有找到。他的同伴害怕了，并在八点钟左右报告了这件事。他们什么也没看到，但要注意这一点！他们四个人一致认为他们听到了空气中的声音，就像马达一样嗡嗡声。” “这证明不了。” “单看没有，但从第三起案件来看，意义重大。第三起案件发生在昨晚九点三十分左右，这次的受害者是一名十岁的女孩，她正在拍完电影回家。和几个同伴，她消失了。这次其他孩子看到她走了。他们说她突然被直接带到空中 然后从视线中消失。他们还声称当时听到了空气中像大电扇一样的声音，尽管他们什么也看不见。” “他们听说过第二次失踪的详情吗？” “他们没有。我明白你在想什么；他们不知不觉地受到了另一个案子的叙述的影响。” “有意识或无意识地。” “我怀疑，因为第四个病例几乎是第三个病例的重复。第四个和第五个病例发生在今天早上。在第四个病例中，孩子，因为这次是一个九岁的女孩，被抬到空中光天化日之下就消失了。这次失踪的目击者，不仅有孩子，还有两个大人，他们的证词与孩子们的证词完全一致。第五个案例与第一个类似：一个十岁的男孩消失得无影无踪。整个城市都处于恐怖统治之中。” 卡彭特肘部的电话响了，他接了电话。进行了简短的交谈，他挂上听筒，脸色阴沉地转向我。 “刚刚从比佛利山庄向警察总部报告了另一起案件，”他说。 “再次看到孩子被某种无形的手段抬到空中然后消失了。五名目击者清楚地听到了马达的声音，他们都同意这只是在他们头顶上方，但什么也看不见。 " “是在大白天吗？” “不到一个小时前。” “但是，吉姆，那是不可能的！” “为什么不可能？” “这意味着有形物质的不可见性；固体。” “那又怎样？” “哎呀，根本就没有这种物质。这种东西根本就不存在。” 卡彭特指了指他实验室的一扇窗户。 “那个窗框有没有玻璃？”他问。 我瞪大了眼睛。当然什么也看不见。 “是的，”我冒险说。 他站起身来，伸手穿过应该放玻璃的地方。 “里面有这个相框玻璃吗？”他指着另一个问道。 “不。” 他用指关节敲击玻璃。 “我会放弃的，”我回答。 “我习惯于认为玻璃是透明的，但不是不可见的；但我可以看到，在某些光照条件下，它可能是不可见的。既然如此，你相信生物可以不可见吗？” “在合适的条件下，是的。有任何观察者能够看到我们所知道的在重质层外侧如此众多的紫色变形虫吗？” “直到他们穿过层进入洞口。” “然而那些变形虫既坚固又不透明，你知道的。为什么人类或某种智慧不可能在我们周围的空气中，而我们的眼睛却看不见！” “如果是，为什么我们几年前没有收到证据？” “因为六年来只有一个洞穿过重质层。在那之前，他们无法穿透它，就像可怜的哈德利用他的太空船一样。他们没有更早进入这个洞，因为它很小， ” 目前，在一个直径超过八千英里的球体中，直径只有大约两百五十码。入侵者刚刚找到了入口。” “入侵者？你认为这个世界已经被入侵了吗？” “我知道。否则你怎么能解释你刚才引用的事实，即以前没有记录过这些隐形实体存在的证据？” “哪儿来的呢？” “他们可能来自任何 在太阳系的什么地方，甚至在太阳系之外，但我想，它们来自火星或金星。” “为什么这样？” “因为它们是离地球最近的两颗行星，而且它们的条件与地球上的情况最相似。例如，金星的大气层和重力约为地球重力的 0.83，以及某种生命“与地球相似，很可能生活在那里。此外，入侵者似乎更有可能来自附近的行星之一，而不是来自太阳系以外的太空领域。” “月亮呢？” “由于缺乏气氛，我们可以忽略这一点。” “这听起来合乎逻辑，吉姆，但生物体的大小足以将一个看不见的孩子举到空中的想法似乎有点荒谬。” “我从来没有说过他们是隐形的。我不认为他们是。” “但肯定是，不然怎么没看到？” “用你的头脑，First Mortgage。我们遇到的那些紫色变形虫对我们来说是很明显的，但它们对地球上的观察者来说是看不见的。” “是的，但那是因为重质层位于它们和地球之间。只要它们低于它，就可以看到它们。” " 确切地。为什么威尼斯人，或火星人，或无论我们的入侵者是谁，不可能将他们自己和他们的太空飞行者包裹在一层类似于重质层的物质中，这种物质只有在很大一部分时才能透过光线紫外线伴随可见光线？如果他们这样做，然后用某种物质建造他们的船壁，这种物质可以吸收所有落在船上的紫外线；不仅船本身是隐形的，而且里面的所有东西都是隐形的——而且他们可以很容易地看到外面的世界。那些孩子在半空中失踪就证明了这一点。他们被带入一堵紫外线吸收墙后面的太空船，因此变得不可见。” “如果墙壁吸收了所有的紫外线，并且没有紫外线就无法透光，那么这艘船就会呈现为黑色不透明的物质，并且可以被看到。” “除了你忘记的一件事之外，那将是真的。正如我反复证明的那样，重质层是极好的紫外线导体。落在它上面的光线可能会沿着覆盖层的线弯曲，因此它们在船周围张开并弯曲，就像流动的水会张开并在石头周围流动然后再次汇合。光必须在坚固的船周围流动，然后以肉眼可以察觉的方式再次汇合没有中断。” “吉姆，这听起来很合理，但你有证据吗？” “不，First Mortgage，我还没有——还没有；但是如果主对我们好，我们今天下午就会有确切的证据，并且能够成功地对抗这个对世界的新威胁。” “你希望我和你一起进行另一次你脑筋急转弯的未知探险吗？” " 我当然知道，但这次我们不会出人意料。我有我们的旧太空传单，我们六年前在重质层之外飞行，准备采取行动，今天下午我们将寻找入侵者。” “如果它们是隐形的，我们将如何看到它们？” “它们对普通光是不可见的，但对紫外线不可见。虽然大部分紫外线被偏转并在船周围流动或被吸收，但我有一个想法，如果我们将它沐浴在足够浓度的紫外线中——紫罗兰色，有些会被反射。我们要寻找反射的部分。” “紫外线是看不见的。” “它是肉眼可见的，但它可以被检测到。你知道镭被激活并在紫外线下发光吗？” “是的。” “安装在我们的飞行器上的是六个紫外线探照灯。每个侧面都有一个广角望远镜聚光器，它将任何反射的紫外线聚焦到镭涂层屏幕上，从而使我们可以看到它。实际上，该设备是一个暗箱，所有镜头都由水晶或熔融石英制成，这两种材料都可以让紫外线自由通过。” “如果我们找到他们怎么办？” “安装在望远镜下方的是一磅带有辐射弹的枪。如果我们找到它们，我们将尽最大努力将它们击落。” “假设他们也有武装？” “那样的话，我希望你能比他们射得更快更直。如果你不——好吧，老头，那就太糟糕了。” “我不知道号角雇佣我出去射击来自另一个星球的隐形入侵者，但如果我不和你一起去，我希望你只是打电话给回声或公报问他们对于一个枪手。” “大概。” “那样的话，我和其他人一样被牺牲，我们什么时候开始？” “你这个老骗子！”吉姆叫道，拍打我的后背。 “你不会因为任何事情而错过这次旅行。如果你准备好了，我们现在就开始。一切都准备好了。” “包括祭品，”我站起身回答。 “好吧，吉姆，我们走吧，把它结束。如果我们还活着，我必须及时赶回来，把这个故事打电话给麦夸里，准备第一版。” 我跟着吉姆走出实验室，来到主楼后面的一个大空地，他用来刺穿重质层的洞的红外线发生器所在的地方。反射器仍在原处，但发电机组已被拆除。一群人正在努力在圆的中心架起一个巨大的抛物面反射器，在它的外围放置了红外线反射器。在靠近中心的空地上，停着一艘哈德利太空船，吉姆带路。 我对这个活动感到好奇，想问它预示着什么，但在登上传单的兴奋中忘记了它。我跟着吉姆进去；他关上门，启动空调。 “这里，First Mortgage，”他从控制板转身面向我说，“这里是荧光屏。它们被排成一排，这样你就可以随时监视它们。在每个望远镜下面是一磅自动枪，其支架与望远镜和灯相连接，因此枪会不断地指向空间中的点，该点由属于该灯的荧光屏的中心表示。如果我们找到任何东西，转动你的光束，直到物体正好位于这两个十字准线所在的屏幕中心。当你把它排成一行时，按下这个按钮，枪就会开火。” “重装怎么办？” “这些枪是自动装弹的。每把枪的弹匣里都有二十发炮弹，每次按下按钮都会发射一发子弹，直到空弹为止。如果你清空一个弹匣，我可以转动船，让另一支枪承受。这样一来，您总共可以快速使用 120 发子弹；还有 60 发额外的子弹，我们可以在几秒钟内取出并加载到弹匣中。您明白一切吗？” “我想是的。一切似乎都很清楚。” “好吧，坐下，我们开始。” 我就座，吉姆拉动了启动杆。我被粘在座椅上，坐垫中的重弹簧被突然加速压缩到几乎到极限。 我们一离开地面，吉姆就降低了他的力量，片刻之后，我们一动不动地漂浮在一千英尺高的空中。他离开了控制板，来到了我的身边。 “启动你的超级灯，”他加入我时说。 “我们或许能从这里发现一些东西。” 我打开灯，我们盯着我们面前的屏幕。除了直接朝下的那一个之外，他们身上什么都没有出现，上面只出现了一个地面的图像。在吉姆的指导下，我将光束大转一圈，覆盖了我们周围的空间，但什么也没有出现。 “在这种大气层中，这些光束不会投射超过五英里，”他说，“而且我们正在寻找的船可能太小了，以至于我们很难在任何很远的地方找到它。我将在靠近最后一次失踪的场景。如果你在屏幕上看到任何东西，请保持灯光摆动并大声唱歌。” 我能感觉到飞船在火箭发动机侧向放电的作用下开始缓慢移动，我将六盏灯的光束左右摆动，试图覆盖我们周围的整个区域。一个小时后，屏幕上什么也没有出现，我的头开始因为不断地密切观察发光的屏幕而感到头疼。火箭发动机发出的嗡嗡声引起了我的注意。吉姆把他的操纵杆拉到空档，除了那个保持我们的高度并踩到传单墙上的仪器的那个。 “你好，”他叫道。 “什么？发生在哪里？好的，谢谢，我们马上就过去。” 他从无线电电话转身说话。 “刚刚报道了另一起失踪事件，”他说。 “它发生在帕萨迪纳郊区。睁大眼睛：我要朝那个方向前进。” 几分钟后，我们漂浮在帕萨迪纳上空。吉姆停下传单，在屏幕前加入了我。我们将光束大范围摆动以覆盖我们周围的整个区域，但屏幕上没有任何图像对我们有益。 “管它呢，他们一定是匆匆离开了这里，”吉姆抱怨道。 就在他说话的时候，传单猛地一颤，差点把我从座位上摔下来，吉姆倒在地板上。他脸色苍白地跳到控制板上，将控制我们的一个工作船尾电机的控制杆拉到最大功率。船向上移动了一会儿，然后停了下来，尽管马达仍然全速咆哮。 “你什么都看不见吗，皮特？”吉姆一边叫着我们的第二个船尾马达，一边叫道。 船又向上移动了几英尺，然后停了下来。我疯狂地向四面八方挥动探照灯，但有五个屏幕仍然空白，第六个屏幕只显示我们下方的地面。 “没什么，”我回答。 “应该有什么表现出来，”他咕哝着，突然关掉了两个马达。传单令人作呕地向地面倾斜，但在我们的动作停止前，我们只掉了一百码。我们悬在空中，没有马达运转。吉姆和我一起出现在屏幕前，我们快速地摇动灯光，但没有成功。 “看，皮特！”吉姆嘶哑地哭了起来。 我的目光顺着他指着的手指移动，我看到我们传单的门弹了出来，好像有什么外力想把它打开。拉力停了一会儿，然后又来了。坚固的门闩爆裂，门从铰链上撕了下来。吉姆转动其中一个探照灯，直到光束与飞行器的外壳成直角，然后按下了枪按钮。当一磅重的辐射弹被撕裂到太空中时，传单的密闭空间发生了碰撞。 “他们在那里，但仍然看不见，”他一边改变枪的方向并再次开火一边喊道。 “我是靠猜测来投篮的，但我可能会命中。” 他再次改变了枪的方向，但还没来得及按下按钮，他就被举到空中，迅速被拉向敞开的门。 “开枪，皮特！”他喊道。 “射击并继续射击——这是你唯一的机会！” 我转向控制枪和灯的旋钮，但是，在我能采取行动之前，一个坚硬而冰冷的东西抓住了我的中间，我被举到空中，被拉向吉姆身后敞开的门。我用手撕扯着那个握着我的东西，但它是一个光滑的圆形东西，像一根两英寸厚的铁丝，我无法抓住它来松开它。我走出门，在吉姆身后几英尺处被拉到空中。他在我前面移动了十五或二十英尺，然后消失在半空中。我不敢在半空中挣扎，我被一扇门拉进了一个巨大的太空飞行器，当我进入它时，它变得清晰可见。把我绑起来的柔软的线或杆松开了，我在吉姆·卡彭特旁边的地板上自由了。这很清楚，可以理解，但当我看着那艘宇宙飞船的船员时，我确信我已经失去了理智或看到了幻象。我自然而然地期待男人，或者至少是半人形的东西，但我面前站着十几个巨大的甲虫，而不是类似的东西！ 我揉了揉眼睛，又看了看。毫无疑问，我们被一群巨大的甲虫捕获，它们驾驶着一艘看不见的太空船。当我后来有时间批判性地检查它们时，我可以看到我们的捕获者和我们习惯于在地球上看到的甲虫之间的显着差异，除了大小问题。首先，它们的身体相对要小得多，最大的标本的壳长度不超过四英尺，而同一种昆虫的头部，不包括角或钳子，只有十八英寸长。钳子，从所有甲虫的比例来看，至少应该有几英尺长，尽管它们坚固而有力，但在头部上方延伸的距离不超过八英寸。 这些昆虫不像地球上的甲虫那样带着它们的壳水平旅行，而是直立在它们的两对下部腿上，这些腿的长度不同，因此当壳垂直时，所有四只脚都接触地面。上面的两对腿被用作手臂，最上面的一对 很短，末端分裂成四个灵活的爪子，长约五英寸，用作手指。这些从头顶附近长出的上臂很奇特，它们显然没有其他三对那样的关节，但却像象鼻一样灵活。第二对手臂装备着长长的，看起来凶恶的钩子。背板只隐藏了非常简陋的翅膀，不足以让昆虫飞行，尽管吉姆后来告诉我，它们可以在自己的星球上飞行，那里的重力减弱使得地球上所需的如此广泛的翅膀支撑变得不必要。 [2] 背板呈亮绿色，有 6 英寸长的铬黄色条纹纵向延伸，红色斑点在条纹之间排成一排，直径为 3 英寸。它们那双巨大的眼睛，在光线落在他们身上时，闪烁着水晶般的光芒，不时有各种颜色的波浪从他们身上掠过，显然反映了虫子的情绪。虽然给人以肌肉发达的印象，但动作迟缓，行动迟缓，似乎难以走动。 当我惊恐地注视着这些怪物时，我颤抖着转向吉姆·卡彭特。 “我疯了吗，吉姆，”我问道，“还是你也看到这些东西了？” “我看他们没问题，皮特，”他回答说。 “这并不像乍看起来那么令人惊讶。你期望找到人类；我也一样，但我们这样做的理由是什么？当你考虑这个问题时，进化应该是极不可能的" “没有理由，我猜，”我回答说。 “我只是没想到会发生这种事。你猜他们对我们有什么意义？” “我不知道，老头。我们只能拭目以待。我会试着和他们谈谈，虽然我不指望这有什么好运气。” 他转向最近的甲虫，缓慢而清晰地说了几句话。昆虫没有任何理解的迹象，尽管它仔细地观察着吉姆嘴唇的动作。我认为，吉姆同意我的观点，昆虫既聋又哑，因为在我们与它们交往的整个过程中，我们从未听到它们在任何情况下发出声音，也没有看到它们对任何声音做出反应我们做的。要么他们有某种心灵感应的交流方式，要么他们发出和听到超出人耳范围的声音，因为从他们的行为中可以明显看出他们经常相互交流。 当吉姆第一次尝试沟通失败时，他环顾四周寻找另一种方法。他注意到我的笔记本在我坐下时掉在了地上。他捡起它，从口袋里掏出一支铅笔。虫子们仔细观察着他的动作，等他在书上画好草图后，离他最近的一个从他手里接过，仔细看了看，然后又递给了另一个人，后者也看了看。吉姆画的草图显示了他被带走的哈德利太空飞行器的轮廓。甲虫检查完草图后，其中一只走到船中央的仪表板上进行了调整。然后他用一只下臂指了指。 我们朝他所指的方向看去；令我们惊讶的是，传单的墙壁似乎溶解了，或者至少变得完全透明。宇宙飞船的地板是用某种银色金属制成的，从上面升起了同样材质的墙壁，但现在的效果就像我们悬浮在半空中，周围和下方都没有任何东西。我喘着粗气，抓住仪表板寻求支撑。然后我觉得很愚蠢，因为我意识到地板的透明感并没有改变，而且我们没有摔倒。 在不远处，我们可以看到我们的传单悬浮在空中，由两根长而灵活的杆或电线支撑，类似于将我们从船上抬到监狱的那些。我看到十几个这样的杆盘绕起来，显然是悬在空中，但实际上是在靠近传单边缘的地板上，准备使用。吉姆突然抓住我的胳膊。 “一会儿看看你身后，”他说，“但不要开始！” 他拿起笔记本，开始画草图。我按照他的吩咐往后看。悬在空中的姿势告诉我，他们一定是在传单的另一个隔间里，是五个孩子。它们像大理石一样洁白，一动不动地躺着。 “他们死了吗，吉姆？”我没有看他，低声问道。 “我不知道，”他回答，“但我们稍后会知道。在这里找到他们让我松了一口气，我怀疑他们是否受到伤害。” 他正在画的草图是太阳系之一，完成后，他在地球上画了一个十字，然后把笔记本交给了其中一只甲虫。昆虫接过它，给他的伙伴们看。就我能够判断表情而言，他们惊讶地发现我们对天体有所了解。甲虫一只手拿起吉姆的铅笔，仔细检查后，在吉姆画的代表水星的圆圈上划了一个十字。 “它们来自水星，”吉姆一边给我看草图，一边惊讶地喊道。 “这说明了很多事情；为什么他们如此昏昏欲睡，一方面。水星比地球小得多，引力也小得多。根据水星的标准，它们每个必须重一吨。这是一种敬意由于他们的肌肉发达，他们可以移动并支撑他们的体重来抵抗我们的重力。他们可以很好地理解一幅画，所以我们有一种与他们交流的方式，虽然速度很慢，而且完全取决于我作为漫画家的有限技能。我想知道我们是否可以自由活动？” “找出答案的唯一方法就是尝试，”我回答并站直了身子。甲虫没有反对，吉姆站在我旁边。我们向船边走去，或者更确切地说是边走边走。当我们开始移动时，这些昆虫看着我们，然后显然认为我们是无害的。他们从我们转向船的工作。其中一人操纵了仪表板上的一些刻度盘。固定我们的传单的一根杆松开了它的抓地力，朝水星飞船伸了过来，盘绕在地板上，或者说是地板应该在的地方。昆虫碰了碰另一个表盘。吉姆不顾一切，跑过地板，抓住甲虫的胳膊。 虫子疑惑地看着他；吉姆拿出笔记本，画了一张代表我们的传单掉落的草图。在曾经用来表示地面的水平面上，他又画了一张躺在废墟中的草图。甲虫理解地点点头，转向另一个表盘；船慢慢地向地面沉没。 当我们的传单被轻轻放下时，我们下沉了，直到我们悬挂在离地面只有几英尺的地方。当它停在地上时，支撑它的金属丝解开，上了船，在其他人旁边盘绕起来。当水星号船升起时，我漫不经心地注意到，从我们的船上撕下来掉下来的门就在离船几码的地方。水星舰上升到一百英尺的高度，在城市上空轻轻飘荡。 当我们站起来时，我决定尝试一下我的个性对甲虫的影响。我走近那个似乎是领导的人，摆出我能想到的最悲惨的表情，看着地板。他不理解我，我假装摔倒并抓住他。这一次，他点了点头，走向仪表板。片刻之后，地板变得清晰可见。我用哑剧尽可能地感谢他，然后走近墙壁。它们是如此透明，以至于当我靠近它们时，我感到不由自主地缩小了。我小心翼翼地往前走，直到伸出的手碰到了一块固体。我向外看。 在我们以低速行驶时，我们几乎听不见发动机的无人机，我确信在地面上听不到它。一旦他们的好奇心得到满足，我们的俘虏就很少或根本不注意我，让我自由地来去自如 希望。我小心翼翼地走向孩子们，却撞到了一堵坚固的墙上。想起吉姆的话，我毫无兴趣地朝他走去。 如果 JIM 愿意，他可能会像我一样四处闲逛，但他选择了以不同的方式打发时间。他用他的笔记本和铅笔与甲虫的首领进行了广泛的对话，如果这个词可以应用于一组粗制滥造的图画的话。我对太空船的控制方法不是特别熟悉，我对仪表板上迷宫般的刻度盘和开关一无所知。 半个小时，我们慢慢地漂流着。不一会儿，一只甲虫走近了，抓住我的胳膊，把我转了过来。他用一只手臂指向前方。一英里外，我可以看到另一个与我们乘坐的类似的太空传单。 “又来了一个，吉姆。”我打了电话。 “是啊，前段时间看到了，不知道第三个在哪里。” “他们三个吗？” “是的，他们三个昨天来过这里，正在附近探索这个国家。他们是我们兄弟星球的舰队派出的侦察兵，看路是否畅通，世界是什么样的。他们发现了洞口。 “ “你解开他们隐身的秘密了吗？” “部分。和我预料的一样。船的墙壁是双层的，里面是金属的，外面是玻璃的，或者一些类似的完全透明的物质。墙壁之间的空间充满了一些物质，它们会弯曲，两者都可见和紫外线沿着船周围的路径，然后让它们朝着原来的方向前进。我们之所以能透过墙壁看到那艘船的保护涂层，是因为它们在这里产生了某种射线它作为可见光线的载体。我不知道它是一种什么样的光线，但是当我仔细观察它们的发生器时，我可能会知道。你开始发痒和灼热吗？ " “是的，我相信我是，虽然直到你说话我才注意到。” “我已经注意到它有一段时间了。从它对皮肤的影响来看，我倾向于认为它是一种波长非常短的射线，可能类似于我们的 X 射线，甚至更短。” “你有没有发现他们打算对我们做什么？” “我想他们还没有决定。说不定他们要把我们带到他们舰队的领导那里，让他决定。这艘船的指挥者似乎惊讶得要死，发现我能理解“ “天哪！” “这并不比他们为其他俘虏设计的命运糟糕多少。” “那是什么？” “说来话长，等会儿再说吧，我想看看这次会议。” 另一艘船已经靠近了几码之内，漂浮在静止状态，两人之间进行了某种交流。我无法理解所使用的方法，但我们飞船的指挥官将看起来像一副耳机的东西夹在他的身上，并将一根从耳机中引出的电线的末端插入他的仪表板。不时出现各种颜色的灯光 在他面前的黑板上发光。过了一段时间，他将他的装置从板上拆下，一根长杆从我们的船上射向另一根。不一会儿，它又回来了，夹住了一个年轻女孩的身体。当他们上船时，她被放在其他孩子旁边的甲板上。和他们一样，她一动不动。我发出一声惊呼，向前冲去。 “皮特！” 吉姆的声音让我想起了自己，我看着孩子和其他人一起躺着，表情尽可能地不感兴趣。在跟随吉姆·卡彭特的带领下，我从来没有犯过错误，我知道在他头脑中的某个地方，一个计划正在成熟，这可能会为我们提供一些逃生的机会。 我们的船沿着一条长长的斜线向前移动，逐渐下降到离地面更近的地方。当吉姆和他的朋友甲虫指挥官一起越过船时，我饶有兴趣地注视着这次演习。这只昆虫显然被吉姆逗乐了，并决心找出他智力的极限，因为他指出了飞船的各种控制装置和发动机，并精心绘制了吉姆似乎理解得很好的草图。 其中一只甲虫走近控制板，示意我回去。我离开了棋盘；显然，船侧的一个端口打开了，因为我感觉到了一股空气，可以听到城市的嗡嗡声。我走到一边，低头看了一眼，发现我们漂浮在离地大约二十英尺的地方，在城市边缘的一条街道上空。在我们前面不远处的街上，两个孩子，从他们怀里的书来看，显然是放学回来的，毫无防备地走着。拨盘转动一圈，我们的马达加速，当嗡嗡声以更响亮的钥匙响起时，孩子们向上看。两条长长的软线弹射出来，缠绕在孩子们身上。尖叫着，他们被抬进了太空飞行器。他们进来的港口哐当一声关上了，船迅速升到了空中。孩子们从盘绕在甲板上的电线中解脱出来，操纵电线的甲虫走上前去，抓住了孩子们中较近的一个大约十一岁的男孩的胳膊。他将因恐惧而瘫痪的男孩举到头上，凝视着他的眼睛。慢慢地，男孩停止了挣扎，变得苍白而僵硬。甲虫把他放在甲板上，转向女孩。我不由自主地大叫一声，向前冲去，但吉姆抓住了我的胳膊。 “保持安静，你这个该死的傻瓜！”他哭了。 “我们现在什么都做不了，等机会吧！” “我们不能站在这里眼睁睁地看着谋杀案发生！”我抗议。 “这不是谋杀。皮特，那些孩子没有受伤。他们被催眠，以便他们可以被运送到水星。” “他们为什么要把他们带到水星？”我要求。 “据我所知，那里有一群男人受到这些甲虫的影响。这艘船是镭驱动的，男人和女人都是在镭矿工作的奴隶。当然很快就会有工人变得无性，但其他人被保留用于繁殖目的以保持种族存活。通过几代近亲繁殖，种群即将耗尽并且变得太弱而没有太大价值。 “水星人一直在研究整个宇宙，以寻找能够为他们服务的种族，他们选择了我们作为受害者。当他们的舰队到达这里时，他们计划俘虏数千名选定的儿童并将他们带到水星，以便将他们的血液注入他们拥有的腐朽的奴隶种族中，那些长大后不适合繁衍的人，将作为奴隶死在镭矿中。” “太可怕了！”我倒吸一口凉气。 “他们为什么要带走孩子，吉姆？大人不是更适合他们的目的吗？” “他们害怕带走成年人。在水星上，地球人将拥有前所未有的力量，成年人会不断努力起来反对他们的主人。通过生孩子，他们希望让他们除了奴隶制生活之外什么都不知道，并得到无风险地利用他们的实力优势。这是一个聪明的计划。 “我们要站在这里让他们做吗？” “不关你的命，但我们最好忍住一会儿。如果我能多花几分钟时间对付那个畜生，我就会知道如何经营这艘船，我们可以负担得起把他们干掉。你有手枪，不是吗？” “不。” “恶魔！我还以为你有。我有一个自动的，但它只带八颗炮弹。这些昆虫有十一只，除非我们能跳到它们身上，否则它们会干掉我们。我看到看起来像一把刀的东西躺在仪表板附近；靠近它，一听到我的手枪就准备好抓住它。这些东西是聋子，如果我工作得当，我可能会在他们知道发生了什么之前完成其中的几个。攻击的时候，千万不要往背后猛撞，它们的背板有一寸厚，能抵挡刀刺。瞄准它们的眼睛，如果你能弄瞎它们，它们就束手无策了。你明白吗？ ？” “我会尽力而为，吉姆，”我回答。 “既然你告诉了我他们的计划，我就迫不及待地想要了解他们。” 我向刀靠近，但当我这样做时，我看到了更好的武器。地板上放着一根银色金属条，长约三十英寸，直径约一英寸。我把它捡起来，无所事事地玩弄它，同时绕到我标记为我第一次注意的昆虫后面。吉姆又在笔记本上和他的甲虫朋友聊天了。他们绕着船走，检查里面的一切。 “你准备好了吗，皮特？”终于传来了吉姆的声音。 “一切准备就绪，”我回答说，握得更紧，向其中一只昆虫走去。 “好吧，在我开火之前不要开始。你注意到我在说的那个虫子吗？除非你不得不杀，否则不要杀他。这艘船对我来说有点太复杂了，所以我想要俘虏这个家伙。当我们取得控制权时，我们将使用他作为我们的工程师。” “我明白。” “好了，准备好了。” 我一直盯着吉姆。他把正在和他交谈的甲虫拉到了它们后面的位置。吉姆指了指昆虫背后的什么东西，甲虫转过身来。就在这时，吉姆掏出手枪，仔细瞄准，朝其中一只昆虫开了一枪。 当枪声响起时，我举起杠铃向前跳跃。我用压碎的力量把它压在最近的甲虫的头上。我的受害者向前倒下，我又听到了吉姆的手枪声。但我没有时间看他。当我击中的甲虫倒下时，其他人转过身来，我让他们中的两个张开双臂朝我走来，准备抓住我。我挥动我的酒吧，其中一个人的手臂瘫软了；但是另一只用它的双手抓住了我，我感觉到它下臂残忍的钩子抵在我的小背上。 我的一只手臂仍然自由；我再次挥动我的酒吧，它击中了我的俘虏的后脑勺。它被这一击惊呆了，摔倒了。我从地上抓起那把刀，扑倒在它旁边，敲了敲它的眼睛，试图把它翻过来，以保护我不被另一个试图抓住我的人伤害。 我感到双手从背后抓住我；我被从身体里挣脱出来 我的受害者并被举到空中。我转过身，紧紧盯着其中一只昆虫晶莹剔透的眼睛。有那么一瞬间，我的感觉摇摇欲坠，然后，我不由自主地放下了杠铃。我想起了孩子们，意识到我被催眠了。我与这种感觉作斗争，但我的感觉却在颤抖，我几乎一瘸一拐，当手枪射击的声音几乎在我耳边响起时，我惊醒了。甲虫的咒语瞬间被打破。我把仍握在眼前的刀刺向眼前。我的一击回到了家，但昆虫把我抬起来，把我弯向他，直到我的头靠在他的头上，装饰他头上的巨大角开始闭合。又是一声枪响，我突然倒地。 当我跌倒并跳起来时，我抓住了我的酒吧。传单一团糟。四面八方躺着死虫，而吉姆手里拿着冒烟的手枪，盯着一只幸存的甲虫的眼睛，仿佛着迷了。我向前跑去，把我的酒吧放在昆虫的头上，但是我这样做了，我被从后面抓住了。 “吉姆，救命！”当我被甩到空中时，我哭了。昆虫把我转了个圈，然后把我扔到地上。我有跌倒的感觉；然后一切都化为一道光芒。我只是昏迷了片刻，然后我发现吉姆卡彭特站在我面前，用他的枪威胁我的袭击者。 “谢谢，吉姆，”我微弱地说。 “如果你又清醒了，起来拿你的吧台，”他回答说。 “我的手枪是空的，我不知道我能对这家伙虚张声势多久。” 我爬了起来，抓住了酒吧。吉姆走到我身后，给他的手枪重新装上子弹。 “好吧，”他说完后说。 “这家伙我来管，你四处走走，看看其他人是不是死了。如果你找到他们的时候没死，你离开的时候看看他们死了。我们没有俘虏。” 我巡视了那些匍匐的昆虫。除了两个头被我的酒吧压碎的人之外，他们都没有动弹不得，但我服从了吉姆的命令。当我带着我那该死的酒吧回到他身边时，唯一活着的甲虫是指挥官，吉姆正用手枪掩护他。 “拿枪，”当我报告我的行动时，他说，“把酒吧给我。” 我们交换了武器，吉姆转向俘虏。 “现在，老伙计，”他冷冷地说，“要么你按照我的要求经营这艘船，要么你就是个死去的印第安人。精明吗？” 他从口袋里拿出铅笔和笔记本，画了一张我们的哈德利太空船的草图。在纸的另一端，他画了一幅水星船的照片，然后画了一条连接两者的线。昆虫看了看草图，但没有动。 “好吧，如果你是这样想的话，”吉姆说。他举起杠铃，用力压在昆虫的一只下臂上，将其放下。手臂像瘫痪一样垂了下来，甲虫的眼睛里闪过一道蓝光。吉姆又把草图拉长，威胁性地举起横杆。甲虫移到控制板上，吉姆紧随其后，让船开始运转。十分钟后，它停在了我们第一次试飞的那艘船旁边的地面上。 按照吉姆的图示命令，甲虫打开了水星号的船门，跟着吉姆进入了哈德利号。当我们从水星飞船上出来时，我回头看了看。它已经完全消失了。 “孩子们，吉姆！”我倒吸一口凉气。 “我没有忘记它们，”他回答，“但它们暂时还好。如果我们现在放开它们，十分钟内就会有九十个记者在我们身边。我想先把我们的发电机修好。 " 他指了指水星飞船所在的位置，然后指向我们的发电机。甲虫犹豫了一下，但吉姆用他的杠铃猛击昆虫的身体，狠狠地一击。眼睛上又出现了蓝光；甲虫弯下我们的发电机并开始工作。吉姆把酒吧递给我，弯下腰来帮忙。他们都是高级技师，而且合作得很好。一个小时后，甲虫启动了发电机，将一个探照灯转向他的旧船。它在镭涂层屏幕上跃入视野。 “好工作！”射精了吉姆。 “我们会修好这扇门；然后我们就可以释放孩子们并出发了。” 我们跟着甲虫进入了水星飞船，它似乎可以看到。它打开了一扇门，通向传单的另一个隔间，我们面前躺着八个孩子的尸体。甲虫把第一个小女孩抬起来，直到他多面的眼睛注视着孩子闭着的眼睛。睫毛一闪，一丝回色，接着是孩子发出的一声惊恐的尖叫。甲虫把女孩放下，吉姆弯下腰。 “现在没事了，小女士，”他说，笨拙地抚平她的头发。 “你现在安全了，快跑去找你妈妈，先按，管好她，带她出去，孩子们看到这些东西不好。” 孩子紧紧抓住我的手：我把她领出了船，我们离开时船很快就消失了。一个接一个，另外七个孩子加入了我们，最后一个，还不到八岁，在吉姆的怀里。甲虫跟在他身后。 “你们有谁知道你们在哪里吗？”吉姆出来时问。 “我愿意，先生，”其中一个男孩说。 “我住在这里附近。” “好吧，把这些孩子带到你家，让你妈妈打电话给他们的父母来接他们。如果有人问你发生了什么事，让他们明天去见吉姆·卡彭特。你明白吗？” “是的先生。” “好吧，那就跑吧。现在，第一抵押贷款，我们去打猎吧。” 我们把我们的俘虏连接得如此安全，以至于我觉得他不可能逃脱。然后，吉姆负责控制，我负责指挥，我们开始寻找入侵者。我们在城市上空来回飞来飞去，却没有看到空中有另一艘宇宙飞船。吉姆不耐烦地叫了一声，转了一个更大的圆圈，把我们带到了水面上。我让探照灯工作。就在此时，远处水面之上，一个黑点映入眼帘。我打电话给吉姆，我们以最快的速度接近它。 “在我们到达四百码以内之前不要开枪，”吉姆警告说。 我一直开火，直到我们在规定的距离内。新来者是另一艘水星宇宙飞船。我怀着喜悦的心情挥动光束，直到屏幕的十字准线完全落在入侵者身上。 “都准备好了！”我唱了出来。 “如果你准备好了，格里德利，你可以开火！”吉姆回答。我按下了枪按钮。枪坠毁之后，外面又传来了另一份报告，因为辐射炮弹击中了水星号的飞行器。致命的炸药发挥了作用，破碎的残骸坠落，被吞没在下面的大海中。 “就一个！”吉姆喊道。 “恐怕我们现在没有时间去追捕另一个了。这个虫子告诉我，其他水星人今天就要来了，我想我们最好组建一个接待委员会，然后上去迎接他们的洞。” 他让飞船高速飞越城市，直到我们在实验室上空盘旋。我们停了一会儿，吉姆走到无线电电话旁。 “你好，威廉姆斯，”他说，“进展如何？没关系。你说一小时后？好吧，尽可能加快速度 尽你所能;我们可能很快就会要求它。” 他把两个船尾的发动机都调到最大功率，我们像火箭一样朝入侵者进入的保护层上的洞飞去。十分钟后，我们到达了警卫舰的高度，吉姆问有没有看到任何东西。报告是否定的；吉姆将它们留在层下，然后将我们的传单通过洞送入太空。我们再过十分钟就到达了外表面，而且还不算太快。我们刚从洞里出来，就在我们前面看到了另一个水星传单。这是一个孤独的人，吉姆弯下身子，将一张匆忙绘制的草图放在他面前。草图显示了三架 Mercurian 传单，一架在地面上，一架失事，第三架在空中。他摸了摸空中那只甲虫的图画，指了指我们的舷窗，疑惑地看着甲虫。虫子在太空中查看了传单，点了点头。 “好的！”吉姆喊道。 “那是三人组中的第三个作为侦察兵。准备好你的枪，First Mortgage：我们要接他。” 我们的船接近了注定的水星。我又等到我们在四百码以内。然后我按下按钮，把它扔到重质层的外表面上，一个皱巴巴的残骸。 “二！”当我们后退时，吉姆哭了。 “还有更多，”我一边挥动探照灯一边喊道。 Jim离开了他的控制，瞥了一眼屏幕，轻轻吹了口哨。从太空向我们降落的是数百艘水星飞船。 “我们来得正是时候，”他说。 “趁我进洞的时候，把你多余的弹药拿出来。我们不能指望一个人做那一堆，所以我们要打一个后卫行动。” 由于我们的弓枪将是唯一在行动的弓箭，我急忙将备用弹药箱移近它，而吉姆则操纵哈德利枪越过洞口。随着水星舰队越来越近，他开始向地球缓慢撤退。水星人迅速赶上了我们；吉姆以缓慢的速度锁定了他的控制装置，然后急忙走向弓箭。 “尽快开始拍摄，”他说。 “我会把杂志填满的。” 我挥动枪，直到屏幕的十字准线完全落在领先的船上，然后按下按钮。我的目标是正确的，船的碎片向我飞来。舰队的平衡瞬间变慢了；我盖了另一个，按下了我的按钮。我瞄准的那艘船正在运动，我错过了它，但我很高兴看到另一艘船支离破碎。吉姆装弹匣的速度和我开火的速度一样快。我覆盖了另一艘船并再次开火。我们的第三个敌人化为废墟。其余的人停下脚步，离开了。 “他们正在撤退，吉姆！”我哭了。 “在他们再次开火之前停止射击，”他回答说他从其他枪的弹匣中取出炮弹并将它们堆放在弓枪附近。 我忍了几分钟的火。墨丘利人后退了一小段距离，然后又冲了上来。我的枪以最快的速度发射了 20 次，对准它并扣动扳机，18 艘敌舰成为废墟。水星人再次撤退。我忍住了火。我们现在下降得更快了，远远低于我们可以看到黑点是警卫船。我告诉吉姆他们就在眼前；他走到无线电电话旁，命令他们远离那个洞。 水星舰又一次冲了过来，这一次橙色的光束刺向了他们的前方。当我告诉吉姆这件事时，他跳到控制装置上，以惊人的速度击落了我们的船。 “我不知道是什么样的战斗 他们有设备，但我不想面对它，”他对我说。“如果他们靠近就开火；但我希望在它们进入射程之前走出洞口。” 我们下落的速度很快，水星人的速度也越来越快，当他到达警卫舰的高度时，他们离我们还不到八百码。吉姆检查了我们的速度。在我们离开洞口之前，我设法再击杀了三个入侵者。吉姆停止了侧身的动作，跳到了无线电话旁。 “你好，威廉姆斯！”他对着仪器大喊。 “你准备好了吗？感谢上帝！请立即全力以赴！ “注意会发生什么，”他从仪器上转身对我说。 大约五十名水星飞行者已经达到了我们的水平，并在任何事情发生之前就开始向我们移动。然后从下方射出一道难以忍受的光芒。它朝上袭来，它撞击的水星飞船在一道闪光中消失了。 “一条正在分解的射线，”吉姆解释道。 “我怀疑它可能是需要的，今天早上我开始让威廉姆斯安装它。我讨厌使用它，因为它可能很容易撤销六年来在修复层断裂方面所做的工作，但这是必要的。 ” 入侵就这样结束了，除了前面那十、十二艘船。你的枪法怎么样？十发中能打出十发吗？” “看着我，”船开始移动时，我冷冷地说。 骄傲总是在跌倒之前发生：我花了 16 次射击，才摧毁了 11 艘幸免于射线破坏的船。当最后一个倒塌时，吉姆下令关闭射线。我们跌倒在地。 “我们要怎么处置我们的俘虏？”我问。 吉姆沉思地看着甲虫。 “如果他被塞满了，他会成为一件精美的博物馆作品，”他说，“但总的来说，我认为我们会放他走。他是一个聪明的生物，在水星上可能比其他任何地方都更快乐。怎么办你说我们把他放在他的船上然后放他走？” “领导另一场入侵？”我问。 “我不认为。他已经看到了这艘船的遭遇，更有可能警告他们远离。无论如何，如果我们为警卫船配备射线，将显示水星飞船并保持分解射线准备好行动了，我们不必担心再次入侵。让他走吧。” “这很适合我，吉姆，但我坚持一件事。如果我拍不到他的照片，我就再也不敢面对麦夸里了。我坚持在我们放他走之前给他拍张照片。” “好吧，继续吧，”吉姆笑道。 “如果你不让他接受采访，他应该能忍受的。” 一小时后，我们看到 Mercurian 的飞行器消失在太空中。 “我希望我已经看到了最后一个虫子，”当传单从视野中消失时，我说。 “我不知道，”吉姆若有所思地说。 “如果我正确地理解了这个生物所画的图画，那么在水星上有一群像人一样的两足动物，他们是那些甲虫的奴隶，他们在镭矿的可怕气氛中生死存亡。这些日子里，我可能会带领一支探险队到我们的姐妹星球去调查这件事。” 电话号码的机械声音 贝尔电话实验室助理副总裁 Sergius P. Grace 最近描述和展示了科学在假设人类属性方面更进一步的新发展，在那里构思和制定了这些发展。 所描述的一项发展很快将在纽约投入使用，它将用户拨打的电话号码转换为语音。尽管用户一言不发，但拨打的号码会被大声告诉接线员。 该设备有望简化和加快自动和语音手动电话交换机的连接，并加快自动电话通过农村交换机的长途呼叫。 可以说出的数字被记录在有声电影中，而那些将在这里投入使用的数字已经被制作出来，所有这些都是由一个爱尔兰女孩据说是这个城市的“数字，请”女孩中声音最好的。 Grace 先生向观众展示了这个设备，电话带有一根长线，与展台上的一个扬声器相连，代表中央。一位听众被要求拨一个号码，然后选择 5551-T，字母 T 代表交易所。 观众在格雷斯先生携带的电话上拨打的这个号码。没有声音，只有拨盘的咔哒声。然后，两秒后，扩音器清晰地响起，几乎是人声，“5551 T。” 至于有声电影的录制， 从零到九的十个阿拉伯数字中的每一个都有一个薄膜，这些数字缠绕在旋转鼓上。电话上的拨号盘自动启动与拨号盘上移动的数字相对应的鼓。 对于害羞的追求者和其他胆小的人来说，另一个听起来很有希望的发展，使一个人能够将他想要传递的信息以电子方式存储在自己体内，然后不说话就传递它，只需将手指放在接收信息的人的耳朵上打算。 格雷斯先生证明了这一点。他对着电话发射器说话，他的话通过扩音器被所有听众清楚地听到了。同时，来自放大器的一部分电流，代表他所说的句子，被存储在“延迟电路”中，这是实验室最近的另一项发明。在存储了四秒半之后，这股电流变成了高压并进入了格雷斯先生的身体。然后，他将手指放在一位观众的耳朵上，他们在他的大脑中听到了同样的句子。格雷斯先生解释说，耳鼓和周围的组织被制作成一个电容接收器的板，鼓的振动由大脑解释。 还描述了一种新的磁性金属“perminvar”和一种新的绝缘材料“para gutta”，它们可以建造横跨大西洋的电话电缆以补充无线电系统。格雷斯先生说，预计电缆的实际建设将于 1930 年开始。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超级科学的惊人故事，1930 年 9 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29255/29255-h/29255-h.htm#p390 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _