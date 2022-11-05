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    来自太空的攻击经过@astoundingstories
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    来自太空的攻击

    2022/11/05
    45m
    经过 @astoundingstories 4,438 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    自从我写这些行以来已经过去了一年多。当他们写下来时，吉姆·卡彭特用他的红外灯电池烧穿重质层的那个洞，那个由无形的半塑料有机物质组成的空心球体，就像一个坚果壳和一个内核一样包围着世界，正逐渐被填满他曾预言过：每个人都认为再过十年，世界将再次被安全地封闭在它的保护层中，就像从时间开始以来一样。
    featured image - 来自太空的攻击
    #astounding-stories#fiction#scifi
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