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    对齐上限：来自人类反馈的强化学习中的目标不匹配经过@feedbackloop

    对齐上限：来自人类反馈的强化学习中的目标不匹配

    2024/01/16 新歷史
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    太長; 讀書

    发现大型语言模型 RLHF 中目标不匹配的挑战，影响奖励模型和下游性能之间的一致性。本文结合 NLP 和 RL 文献的见解，探讨了解决该问题的起源、表现形式和潜在解决方案。深入了解如何培育更好的 RLHF 实践，以实现更有效、更符合用户需求的语言模型。
    featured image - 对齐上限：来自人类反馈的强化学习中的目标不匹配
    machine-learning #reinforcement-learning #rlhf
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