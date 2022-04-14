2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创建了 21 世纪版本的旧工作量证明模型。由黄金支持的货币不会像法定货币那样贬值。 Money 正在寻找一种更简单的方式来获得加密货币桌上的“股份”。主流货币在识别加密货币可能是什么方面非常缓慢，但权益证明模型需要，嗯……工作。

股权证明与工作证明的辩论将影响加密货币的发展方式。 2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创建了 21 世纪版本的旧工作证明模型，该模型不是基于人类最喜欢的黄色金属黄金。中本聪创造了数字黄金，并将其称为比特币。

几千年来，黄金一直是工作量证明模型。只有在矿山进行工作以将其从地下挖出时，才有可能形成由黄金支持的货币。黄金是最终的工作证明。获得黄金从来都不是一件容易的事，所以如果一个国家或王国拥有大量黄金，就必须做一些工作。由黄金支持的货币不会像法定货币那样贬值。

法定货币本质上是权益证明模型。由一个国家或王国的“完全信仰和信用”支持的货币不可能是相同的。人类似乎总是最终使用一些法定货币，因为推着装满黄金的手推车并不是非常实用。此外，移动一个人的“宝藏”会使它受到攻击并且可能很危险。然而，信念和信用似乎总是最终耗尽。

当然，一个国家的货币价值“利害攸关”。他们的法定货币贬值可能会产生非常糟糕的后果。数年甚至数十年，国家的财务主管将确保事情以“负责任”的方式运作。然而，经过一段时间后，利益相关者中有人变得贪婪，然后像我们在 2008-09 年看到的那样崩溃，让每个人都重新回到黄金。

比特币和以太坊加密货币已经存在了很长时间。主流货币在识别加密货币可能是什么方面非常缓慢。他们现在想要加入，但工作量证明模型需要，嗯……工作。

权益证明允许通常的嫌疑人通过简单地购买一个席位来强加他们的旧政权。工作证明是一个更难攀登的山。在工作量证明生态系统中获得牵引力是许多不同层面的实际工作。 Money 正在寻找一种更简单的方式来获得加密货币桌上的“股份”。

股权证明是以更环保的名义出现的，我认为这是值得商榷的。在整个经济中，都有肮脏的能源。挑选出加密货币所代表的竞争货币模型似乎是有针对性的。权益证明人群将详细介绍“挖矿和奖励”在权益证明模型中的工作方式。他们指出了所有的树木，因为如果你观察森林，很难不将权益证明视为试图在餐桌上购买一席之地的金钱。

权益证明人群想要通过声称拯救地球来掩盖他们的真实意图。工作量证明不仅仅是获得显卡或燃烧煤炉来为采矿设备供电，因为权益证明人群会让我们相信。在工作量证明模型中成功开展采矿作业需要大量专业知识。除了插入计算机之外，还有很多工作要做才能产生哈希率。

ETH 2.0 似乎已成定局，超过 210 亿美元的质押在新的以太坊权益证明模型上。这代表了以太坊生态系统中最大的单一持有者。这几乎是流通的 ETH 的 10%，这是肯定的。然而，百分之十是否足够仍然是个大问题？

如果 2022 年不出现 ETH 2.0，将会有很多非常愤怒的“利益相关者”。也许这就是 Vitalik Buterin 逃到狗狗币基金会的原因。一个更强大的阻力正在酝酿，因为在各个层面都有一个更深入的理解，即工作量证明产生了一种精英管理，而权益证明将永远是关于金钱的腐败而不是拯救地球。

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