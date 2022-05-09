股权证明是一个旧的解决方案

2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创造了比特币。货币新时代的呼声统治着当时的一天。中央银行将能够很好地处理这个问题，这是 2008-09 年许多人的立场。美元成为世界储备货币并非偶然。它是二战后由美国谈判代表精心策划的。美国坚持[布雷顿森林]体系以黄金和美元为基础。

权益证明货币系统并不新鲜。事实上，股权证明已经被尝试过很多次。它总是失败……最终。失败需要多长时间通常与参与者的纪律有很大关系。





我们现在运行的权益证明系统看起来有点不稳定。 2008-09 年全球金融体系的崩溃促使“中本聪”创造了比特币。货币新时代的呼声统治着当时的一天。中央银行将能够很好地处理这个问题，这是 2008-09 年许多人的立场。





与以往任何一次金融危机相比，黄金价格保持相对稳定，但空气中弥漫着黄金操纵的恶臭。摩根大通现在因其在此类操纵中所扮演的角色而支付了近十亿美元的罚款。中本聪创造了比特币来应对这种环境。他/她/他们可能认为黄金价格缺乏反应是一个非常糟糕的迹象，也是编写一些代码来修复它的强大动力。





仔细一看，当时有很多钱是在美国创造出来，然后运到海外，让外资银行整的。由于美元是世界储备货币，美国对维持以美元为储备货币的体系的信心有着巨大的利害关系。美国在 2008 年付出了代价，但信念仍然动摇了。





美元成为世界储备货币并非偶然。它是二战后由美国谈判代表精心策划的。美国成为二战后股权证明货币计划布雷顿森林体系的最大利益相关者。美国拥有世界上大部分的黄金。这赋予了美国权力，它能够将事情引向有利的方向。 布雷顿森林体系建立了一套规则、制度和程序体系来规范 国际货币体系 , 并成立了国际货币基金组织和 世界银行集团 .





美国坚持布雷顿森林体系以黄金和美元为基础。美国主导的经济和金融地位带来了巨大利益。由于一切都以美元计价，美国在印制更多货币方面有很大的自由度。从布雷顿森林体系开始，美元就是部分法定货币。





布雷顿森林体系存在法令漏洞，每个人都知道，但美国赢得了二战。随着时间的推移，这个漏洞越来越多地被美国利用。根据其他一些签署者的说法，美国货币并没有真正得到黄金的支持。特别是法国人不相信美国货币真的有金条作为后盾。





法国人开始抗议美元的部分法定性质。美国否认了这一点，但随后戴高乐给美国上了一堂法定货币课。六十年代，他开始将法国人手中的所有美元兑换成黄金。这是布雷顿森林体系的承诺，持有者可以随时将美元兑换成金条。由于美国一直在利用法定漏洞，因此支持它变得过于昂贵。





1971年8月15日，美国终止美元兑换黄金。这有效地结束了布雷顿森林体系，使美元成为法定货币。不久之后，许多其他国家也纷纷效仿，开始自由浮动。布雷顿森林体系在 1973 年完全消亡。自 1973 年以来，货币一直以浮动汇率为特征。





从那时起，美元一直是一种法定货币，除了美国的充分信任和信用之外，没有任何真正的支持。然而，由于美国仍然是地球上最强大、最富有的国家，美元仍然是世界储备货币。因此，世界一直在一种权益证明机制下运行。世界银行和国际货币基金组织为一种叫做特别提款权的东西设立了一个利益相关者账户。





特别提款权 (SDR) 的分配 向每个成员国分配特别提款权的依据是成员国在基金组织的份额份额。一个国家的经济越强大，它的配额份额就越高。例如，美国拥有 82,994 股，而阿富汗拥有 323 股。

一个国家拥有的份额越多，它向国际货币基金组织支付的费用就越多，而这也就意味着更大的投票权。新兴市场和发展中经济体的特别提款权份额约为 42.2%。其中，3.2% 用于低收入国家。





美国作为最大的利益相关者，在这个全球货币体系中自然倾向于负责任地运行该体系。只要美国以法治方式运作并以负责任的方式管理其货币，世界其他国家就倾向于参与其中。尽管美国作为该系统中最大的利益相关者获得了最大的利益，但世界实际上已经合作了很长一段时间。





当一切都以美元计价时，打印额外的美元货币就更容易了。美国不仅向美国提供货币，还向世界提供货币。对于这个向世界提供储备货币的国家来说，这有很多“回报”。后布雷顿森林体系实际上是一种权益证明机制。只要美国采取负责任的行动，一切都很好。美国获得了大部分回报，但世界也从稳定的储备货币中受益。





不幸的是，贪婪和腐败削弱了美国。当国会辩论最近的起义时，法治受到质疑。 2008-09 年信用违约互换的崩溃和由此导致的信用市场冻结是布雷顿森林体系中最大的利益相关者监管不力的直接结果。





所有负责任和知情的个人都明白，后布雷顿森林体系正在全面衰落。回归黄金似乎是不可避免的，但所有人都知道这种选择非常不切实际。这是一条充满痛苦的道路，所以当美国让所有外国投资者整容时，大多数人都倾向于简单地松一口气。





权益证明总是失败。这仅取决于利益相关者可以在多长时间内避免不可避免的腐败和贪婪熵。当股权证明系统失败时，许多人坚持到痛苦的结局是非常痛苦的。





不过不是中本聪。他/她/他们对系统中出现的明显裂缝做了一些事情。他/她/他们用比特币创造了一个新版本的黄金。比特币成为工作证明资产的方式与黄金大致相同。你必须努力获得黄金并坚持下去。





似乎后布雷顿森林体系的股权证明系统即将屈服于不可避免的熵。有了这种预知，很难热情地接受任何其他的权益证明系统。在某些方面，股权证明是一种庞氏骗局。只要每个人都在玩并且规则不是太糟糕，它可以持续很长时间。这是一条诱人的道路，但需要大量的信任和纪律，直到这条路走得很远，才能立即理解。





将 Proof of Stake 称为救世主有点牵强。将 Proof a Stake 称为权宜之计……也许吧。将 Proof of Stake 称为新事物是不正确的。在我看来，股权证明是一个法定计划，最大的利益相关者总是获胜，而其他所有人……嗯……他们可以接受。