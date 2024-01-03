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    ML 系统的 FaaS 架构和可验证公平性

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    太長; 讀書

    本节展示了公平即服务 (FaaS) 的架构，这是一个革命性的系统，用于确保机器学习中公平审计的信任。讨论包括威胁模型、协议概述和基本阶段：设置、密码生成和公平性评估。 FaaS 引入了一种强大的方法，结合了加密证明和可验证的步骤，为 ML 领域的公平评估提供了安全的基础。
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    tech-stories #ml-systems #ml-fairness
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