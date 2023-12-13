如果您曾经加入过健身房，您可能会熟悉定期付款。它们会定期收费，并且计费周期会重复，直到服务被取消或还清为止。 据估计，到 2023 年，经常性支付的价值将达到 13.2 万亿美元。到 2027 年，该组织预测市场规模将激增 17%，达到 15.4 万亿美元。基于订阅的业务模式（尤其是流媒体服务、SaaS 和数字媒体）的爆炸式增长正在推动这种支付方式的普及。 杜松研究公司 定期付款如何运作 定期付款的关键优势是为消费者和商家带来便利。一旦设置完毕，它们就会自动发生。这确保了可预测的现金流、减少了拖欠付款并保留了客户。对于个人来说，定期付款可以节省时间和精力。想象一下，如果支付 Netflix 订阅费用需要每月输入银行卡详细信息。 定期付款可以是固定的或可变的。固定付款使企业能够收取特定的、定期的金额。它简单明了，让商家和客户都安心。可变定期付款的适应性更强，因为金额可能会根据消费等因素而波动。想想水电费或移动套餐。 通常，定期付款是通过直接借记卡或卡付款执行的。客户为其银行设置直接借记指令，以授权特定商家的定期付款。他们可以通过在线、邮寄或电话的方式进行。 然而，直接借记有一个主要缺点 - 它们由 BACS 处理，结算周期为三天。该处理时间表决定了首次收到付款所需的时间。 定期付款和开放银行业务 开放银行有潜力解决这个问题。这是一种创新的基础设施，传统银行在获得消费者同意的情况下与获得许可的金融科技公司共享数据。 他们通过欧洲 PSD2 监管的开放 API 来实现这一点。 Noda 等开放银行提供商利用这些数据来创建更好、更个性化的产品并简化支付体验。 在开放银行的支持下，定期付款可以比直接借记更快、更高效。然而，Noda 市场拓展总监 Nikola Tchakarov 表示，他们目前的表现未达到预期。 “不幸的是，目前，由于技术困难，他们在开放银行方面的工作非常糟糕。为了让它们正常工作，一个国家的银行基础设施必须完全数字化，并且必须提高所提供的 API 的质量——PSD3 和 PSR 有望解决这个问题。” 定期付款的未来 然而未来可能会改变这一点，尤其是即将推出的 PSD3。 2023 年 6 月，欧盟委员会发布了更新后的开放银行和支付法规初稿。 一些关键提案包括更好的 API 要求以及非银行服务提供商更多地访问欧盟支付系统。该指令将于 2024 年底完成。 包括野田（Noda）在内的许多金融科技公司正在积极开发将定期支付整合到开放银行生态系统中的方法。然而，它们需要传统银行的合作。 “我们需要银行改善这一流程。我们竭尽全力，但仍依赖银行。”查卡罗夫说道。 他希望新法规将鼓励银行修复定期支付和开放银行业务的支付基础设施。 “这肯定是未来的趋势，”他说。 “欧洲不会让它保持不变。然而银行并不想改进；因此，我们需要监管机构提供解决方案。” 尝试一种新的在线接受付款方式！