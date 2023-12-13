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    定期付款：未来趋势经过@noda

    定期付款：未来趋势

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    太長; 讀書

    定期付款可以是固定的或可变的。固定付款使企业能够收取特定的、定期的金额。可变定期付款的适应性更强，因为金额可能会根据消费等因素而波动。定期支付和开放银行有可能解决这个问题。然而，他们目前的表现却未达到预期。
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    finance #recurring-payments #fintech
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