服务器机房的最佳物理安全实践

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公司内的服务器机房可以容纳他们最重要的资产。以下是可以确保服务器机房安全的物理安全实践：经过身份验证的访问、视频监控、防火系统和备份策略。如果您的公司严重依赖您存储在这些房间中的数据，您必须记住以物理和数字方式保护它。