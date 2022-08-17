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    服务器机房的最佳物理安全实践经过@zacamos
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    服务器机房的最佳物理安全实践

    2022/08/17
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    经过 @zacamos 3,933 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    公司内的服务器机房可以容纳他们最重要的资产。以下是可以确保服务器机房安全的物理安全实践：经过身份验证的访问、视频监控、防火系统和备份策略。如果您的公司严重依赖您存储在这些房间中的数据，您必须记住以物理和数字方式保护它。

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    featured image - 服务器机房的最佳物理安全实践
    #servers#server-room#security
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