有效使用区块链游戏所需的一切

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有些人将区块链游戏视为游戏，但他们的意义远不止于此。区块链游戏背后的技术被认为是推动 Web3 以及人工智能、机器学习、语义网等的支持技术之一。在开始玩区块链游戏之前，您需要了解一些事情，因为有很多事情可能会让普通游戏玩家感到困惑或沮丧。 “区块链”一词与 [比特币] 密切相关（https://hackernoon.com/coins/BTC?range=month）