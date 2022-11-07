有效使用区块链游戏所需的一切

如果您玩游戏并关注游戏趋势，您可能会遇到区块链游戏这个词组。如果您还没有，那么您可能会错过互联网文化的下一个大趋势！ 区块链游戏背后的技术被认为是推动 Web3 以及人工智能、机器学习、语义网等的支持技术之一。 听起来像很多令人讨厌的东西，不是吗？ 嗯，是的！ 不用担心，我将这篇文章放在一起以进一步了解这个主题。有些人将区块链游戏视为游戏，但他们的意义远不止于此。 在开始玩区块链游戏之前，您需要了解一些事情，因为有很多事情可能会让普通游戏玩家感到困惑或沮丧。 我希望阅读本文后，您将对区块链游戏及其工作方式有更好的了解。希望它可以改善您的整体游戏体验。 区块链游戏 区块链游戏基本上是利用区块链技术的游戏。 “区块链”一词与 密切相关，因为它与用于创建不可变和不可逆的去中心化金融网络的技术相同。作为此类网络的基本规则，网络中的所有参与者都应该在网络上写入任何内容之前达成共识。 比特币 这意味着没有中央实体控制网络，也没有单点故障使网络健壮、安全，最重要的是具有包容性。 这种网络的不变性和不可逆性使其如此非凡。这意味着没有人可以停止或撤消网络内的任何交易。在网络中进行更改的唯一方法是触发每个人都应该同意的新交易。 考虑一下这种情况：您在一场大逃杀游戏中输了，而与您对抗的大多数人都拥有一种特殊类型的稀有且昂贵的盔甲。获得此装备的方法只有两种，要么击败拥有此盔甲的玩家，要么在游戏内商店购买。 你选择了后者，因为从其他玩家那里掠夺它的努力是徒劳的，而且你一直渴望回到精英排名。有了这件新盔甲，你开始在排行榜上爬回原来的位置—— 至少在游戏的下一次更新之前是这样。 您仍然对一连串的胜利感到欣喜若狂，您没有费心去阅读更新期间发生的变化。巨大的连败让你意识到发生了什么。你几小时前刚刚购买的盔甲已经被削弱了。 该游戏进行了紧急更新，以解决其游戏内物品之一的所谓错误。根据游戏开发者的说法，这个特殊的错误让拥有此物品的玩家与其他玩家相比具有不公平的优势 此更新使您失去了精英排名。更糟糕的是，你把这周的杂货津贴花在了一件非常昂贵的盔甲上，而现在这件盔甲已经没用了。感到沮丧、绝望和无能为力，你会哭着入睡。 “ ”是你最后闭上肿胀的眼睛前喃喃的一句话。 如此残酷的世界 如果您正在玩的游戏是区块链游戏，则不会发生这种情况。游戏中的任何更改都会得到该游戏的整个社区的同意。此外，这样的情况一开始就不会出现，因为社区会很快注意到不公平的优势，并会更早地解决这个问题。 要了解这是如何可能的，我们需要了解区块链技术的工作原理。让我们绕道而行，看看区块链技术的发展以及它是如何在游戏中使用的。 区块链世代 第一代区块链用于保护数字货币，例如 , 、 等。该技术严重依赖 - 因此这个词 - 这是为了描述新兴资产类别而创造的。它的技术是如此具有革命性，以至于许多人认为它将成为金融的未来。 比特币 狗狗币 达世币 密码学 加密货币 它的工作非常成功，加密社区开始考虑利用区块链的方法，而不是创建数字货币。其中之一是 ，一位出生于俄罗斯的加拿大少年，他提议扩展比特币网络的功能。 维塔利克·布特林 Viltalik 开始了他的加密货币之旅，当他在 暴雪突然削弱了游戏。不幸的是，比特币开发者忽略了他的想法。 Vitalik 后来领导创建了以太坊，这是一种新型的区块链网络，具有运行去中心化应用程序 (dApps) 的必要工具。 魔兽世界 这标志着第二代区块链的开始。这些是可以运行的区块链 （自动执行代码）由区块链保护。与比特币交易一样，智能合约一旦触发就无法撤销或停止。 智能合约 以太坊有自己的编程语言，称为 Solidity 和 VM（ ) 允许它运行 dApp。这些工具允许区块链开发人员创建 Fungible 和 Non-Fungible 代币或著名的 (NFT)。 以太坊虚拟机 可替代代币是加密货币，例如 , 和 . 醚 ， 美元 BNB 另一方面是数字物品，如收藏品、头像和数字角色。 NFT 以太坊将成为领先的智能合约平台，在行业内拥有最大份额的相关 dApp。尽管存在重大的技术限制，但仍能做到这一点。以太坊的网络太慢，每当网络拥塞时，交易成本就会飙升。 这导致了创建 (L2) 这将解决 以太坊的问题，例如 和 Optimism 第二层区块链 可扩展性 Polygon 。 这些弱点也导致了第三代区块链的创建，这些区块链具有与以太坊相同的功能，但速度更快、效率更高。他们采用不同类型的分布式网络设计和创新架构来解决以太坊的低效率问题， 第三代区块链包括 , 、Polkadot、Cosmos、Avalanche 等。由于以太坊的流行，许多这些下一代区块链将其区块链设计为与以太坊 dApp 兼容，从而使它们 . 索拉纳 币安智能链 可互操作的 这意味着为以太坊网络编写的所有去中心化应用程序也将利用其可扩展性解决方案在其网络上运行。 因此，区块链游戏是一种新型游戏，玩家将能够“ ”游戏内物品和“ ”数字货币。这使他们能够在游戏平台之外“ ”交易。实际上，游戏内物品和数字货币具有“ ”，因为玩家可以用真实货币进行交易。 拥有 赚取 自由 真实世界价值 与传统游戏一样，区块链游戏通过游戏中的虚拟货币、战利品和徽章奖励玩家。但是，与以前的区块链游戏奖励不同，奖励可能在其平台之外具有价值。它还为游戏社区提供了许多参与游戏开发阶段的机会。 区块链游戏中的代币类型 区块链游戏的经济由其通常称为的“代币经济”支撑 .它涉及区块链游戏中代币的创建、分发和使用。区块链游戏在游戏中可能有多种代币类型。 代币经济学 最常见的代币类型是游戏中的实用代币。这些代币通常用作购买升级、增益、装备、物品、角色等的游戏内货币。这些代币通常也是激励代币。玩家获得它们作为完成某些任务或达到某个等级的奖励。 区块链游戏中的另一种代币是治理代币。它是一种特殊类型的实用代币，可以让持有者决定游戏的发展方向。这种类型的令牌允许创建一个 (DAO) 在游戏中。 去中心化的自治组织 最后一种代币是 NFT（非同质代币）。 NFT 可以是数字卡片、游戏内物品、头像、徽章、通行证、数字艺术、数字标识或任何独特的数字结构。它们可以作为激励代币，为所有者提供特殊特权。 区块链游戏通常被称为 GameFi、加密游戏、元界游戏、去中心化游戏和 Web3.0 游戏。它们通常指的是任何使用区块链技术的游戏。 要开始与区块链游戏互动，您需要拥有自己的区块链钱包。当您访问游戏的区块链功能时，它充当通用接口。拥有一个区块链钱包是您进入区块链游戏精彩世界的第一步。 因此，强烈建议您在开始探索区块链游戏之前熟悉使用它们。 加密/区块链钱包 区块链钱包包含您拥有的数字代币。它们通常用字母数字地址标识。当区块链游戏要求您使用您的钱包“登录”时，它们指的是您的加密或区块链钱包。 如果您没有，请不要担心。这些钱包可在线获取，并且完全免费。只要确保你得到的钱包是正确的。大多数区块链游戏都会为您提供找到这些钱包的链接。 互联网上充斥着假钱包，请格外小心，您可能最终会得到一个假钱包并在此过程中丢失所有数字资产。 请注意，如果您因滥用区块链钱包而丢失数字资产，区块链游戏的开发者将不承担任何责任。 最常用的区块链钱包是 。所有在 Solidity 上编写的游戏都使用这个钱包。它还支持所有与 EVM 兼容的（以太坊 dApp）区块链，例如 等。 MetaMask Avalanche、Binance Smart Chain、Harmony、Astar 创建钱包时，请确保备份您的 或简单的秘密短语（一个有序的 12 字短语）。这个秘密短语将允许您将钱包恢复到不同的设备或其他钱包。 秘密恢复短语 一旦丢失，绝对无法恢复您的密语。您独自负责其保管。您必须是唯一知道秘密短语的人。 由于人们普遍认为只有所有者才能访问钱包，所以它也可以用于验证身份或签署交易。这就是为什么许多区块链游戏允许用户使用他们的区块链钱包登录的原因。 两种一般类型的钱包 通常有两种类型的钱包：托管钱包和非托管钱包。前者是您没有创建的钱包，因此您不知道秘密恢复短语和 对于这些类型的钱包。它是由受信任的第三方代表您创建的。 私钥 这些类型的钱包就像银行一样，您可以在其中放弃对资金的保管。您无法完全和绝对地访问银行中的资金，因为它们可能会出于各种原因限制您的访问权限。事实上，您必须征得银行的许可才能使用自己的资金。 是您自己创建的钱包，就像您使用 Metamask 创建的钱包一样。这些使用强大的加密算法来保护您的钱包。即使是钱包的创建者也无法破解您的钱包并访问您的资产。 非托管钱包 一旦创建，创建者是唯一可以访问钱包的人（除非他或她将与其他人共享），绝对责任落在钱包的所有者/创建者的膝上。 如果由于某种原因他们无法访问他们的钱包并丢失了秘密恢复短语，他们将失去该钱包中持有的所有数字资产。 以下是使用加密钱包时的一些重要提示： 永远不要忘记备份你的助记词（我不能过分强调这一点）。 钱包密码无法恢复，只需通过使用种子短语恢复钱包来重置钱包。 始终剪切和粘贴您的钱包地址，不要尝试输入它们，因为交易是不可逆的。 与 EVM 兼容的区块链在不同的区块链中具有相同的地址。 始终确保您有足够的代币来支付汽油费（交易费）。 您可以选择增加或减少交易费用，更高的 T 恤处理速度更快， 包括失败交易在内的所有交易都会消耗气体。 并非所有代币都包含在区块链钱包中的已知代币列表中，您必须使用其代币手动包含它们 . 合约地址 如果您发送令牌但它没有出现，请不要惊慌。要么您没有手动将令牌包含在您的钱包中，要么需要一些时间才能到达。 您可以在中查看有关交易和代币（包括代币合约）的所有信息 . 区块浏览器 确保您位于要使用的区块链的正确“主网”网络中（TestNet 代币不是真正的加密货币，不具有实际价值）。 一个钱包可以有多个地址，如果你想为不同的游戏分配不同的钱包地址，这很有用。 每个钱包地址都可以用它的私钥恢复。 区块链钱包可以是 chrome 扩展、桌面应用程序或移动应用程序。 创建钱包没有任何限制。如果您认为现有钱包已被盗用，您可以随时创建一个新钱包并将您的资产转移到新钱包中。 请注意，您在区块链游戏中使用的相同区块链钱包与亿万富翁用来持有自己的数字资产的钱包完全相同。您保护钱包安全的责任不应掉以轻心，这是一件严肃的事情。 新区块链玩家应该了解的另一个重要主题是区块链探索者。了解区块链浏览器是学习更高效、更安全的区块链游戏体验的重要技能。 区块链探索者 Blockchain Explorers 是区块链工具，您可以在其中监控某个区块链网络的不同元素。它将允许您探索网络中的所有活动，包括特定钱包的内容。您需要做的就是指明钱包地址。这是一个强大的工具，可以查看网络中到底发生了什么。 假设您已向某人发送了令牌。如果您发送的代币已经到达目的地，您可以使用区块链浏览器轻松检查区块链。这很重要，尤其是在一方可能拒绝接收或声称已发送代币的争议中。 每个区块链都有自己的区块链浏览器。对于以太坊来说，最受欢迎的区块链浏览器是 。您可以在 Metamask 中访问此区块链浏览器或直接访问他们的网站。 Etherscan 除了检查钱包的交易和内容之外，etherscan 还允许您通过记下每个代币的合约地址来检查它们的身份。区块链空间中的假代币比比皆是。您可以从项目的官方页面比较合约地址，以确保您拥有的是正确的。 您还可以在 验证合约地址 领先的加密货币数据聚合器之一。该网站还允许您查看代币的当前市场价格以及所有代币官方页面的链接。 Coingecko , 现在我们对区块链钱包和区块链浏览器的工作原理有了一些了解，我们将注意力转向了解区块链交易所和市场。 加密交易所和 NFT 市场 Crypto Exchange 和 NFT Markets 是各种数字资产的交易场所。它们是区块链游戏玩家可以在游戏平台之外交易其数字资产的网站或应用程序。加密货币或数字货币通常在交易所交易，而 NFT 在市场上交易。 NFT 市场可以是内部市场或外部市场。内部市场存在于游戏中，而外部市场存在于区块链游戏生态系统之外。最大和最受欢迎的 NFT 市场是 。外部市场通常有更多的交易者，你可以提供你的 NFT。与市场规模受游戏社区人口限制的内部市场不同。 OpenSea 交易所交易可替代代币或加密货币。有两种类型的交易所：中心化交易所（CEX）或去中心化交易所（DEX）。 交易所的类型取决于他们如何处理交易资产的托管。当您使用 CEX 时，您必须放弃对资产的托管。当您使用 DEX 时，您永远不会失去对资产的保管权，因为您使用非托管钱包进行交易。 CEX 可能有更高的交易者集中度，使其成为出售您的游戏奖励代币的理想场所。此外，在 CEX 上的代币上市也很好地表明了您所参与的区块链游戏的质量。虽然这不是一个绝对的基础，但它是一个很好的基准。一些最受欢迎的交易所包括 和 。 Coinbase、Binance、FTX、OKX , 库币 另一方面，DEX 将允许区块链游戏玩家立即交易他们的代币，而无需等待中心化交易所上市。他们也不会面临被自己的数字资产限制访问的风险。一些最著名的 DEX 是 和 Uniswap、Sushi Swap、Quick Swap , 煎饼交换。 在开始玩区块链游戏之前，您还应该了解区块链游戏的成本。作为一般规则 。没有免费的午餐。如果您免费获得它，那么肯定是其他人拿起了标签。 ，游戏的经济回报越高，您进入游戏的成本就越高 区块链游戏的成本 区块链游戏的成本完全取决于区块链游戏开发商。一些区块链游戏将允许您通过为您提供免费的入门包来体验他们的游戏玩法。但是，如果您想获得完整的游戏体验，您可能需要持有某些代币、NFT 角色、设备或数字通行证。 这些代币的成本可能从几美元到几千美元不等，具体取决于它们的受欢迎程度和它们获得玩家奖励的潜力。 一个很好的例子是 游戏。拥有特定类型 NFT 的人可以访问游戏中的独家内容。他们将被保证在平台上获得奖励并有资格获得更高的奖励，例如游戏中的加密货币或可能包含他们可以在 OpenSea 等二级市场出售的数字收藏品的战利品。 沙盒 另一方面，沙盒允许没有季票的玩家有机会赢得季票，从而有资格获得奖励。他们可以通过玩游戏和完成某些任务来获得它。那些赢得季票的人将根据他们在比赛中取得的成就获得奖励。 玩家可以通过多种方式开始玩区块链游戏，而无需花一分钱。在沙盒游戏中，您可以发挥自己的才能，使用他们的免费专有软件创建 3d 对象 .您可以在 等市场上出售您的创作，并使用您的收入为自己购买 NFT 季票以获得更多收入。 3D游戏制作者 OpenSea 一些区块链游戏允许“ ”，其中被称为“ ”的 NFT 所有者免费出租他们的数字资产，以考虑学者使用游戏 NFT 获得的一定比例的游戏奖励。 奖学金计划 经理 使用区块链游戏 区块链游戏的独特价值主张之一是游戏玩家能够通过使用区块链游戏所花费的时间来获得回报。注意“使用”这个词，而不仅仅是“玩”。 玩游戏只是区块链游戏用户赚钱的众多方式之一。玩家还可以通过出租土地等数字资产来赚钱。沙盒游戏中的 NFT 地主可以出租他们的数字资产。 玩家还可以戴上交易员的帽子，尝试交易代币的技巧。他们可以以较低的价格购买代币并以较高的价格出售。区块链游戏代币经常挂牌在不同的交易场所和二级市场进行 。 套利 如果交易不是他们的一杯茶，那么他们可能 他们的奖励代币从他们的持股中赚取“利息”。许多区块链游戏代币的最大持有者实际上不是玩家，而是投资者。他们使用上述机制从他们的代币中获利。是一种被动增持的有效方式。 赌注 仅仅通过简单地拥有某些代币，一些玩家就有资格获得特殊的“ ” 作为庆祝其游戏开发或某些重要合作伙伴关系中某些里程碑的一种方式，一些区块链游戏向其社区空投免费代币。 空投 . 区块链游戏开发者还向那些帮助发展社区并参与游戏开发早期阶段的人空投免费代币。如果您有兴趣获得此类奖励，您可以参加早期的游戏测试或 如果它们可用。 测试网 在区块链游戏的整个开发阶段保持活跃也可能为您带来一些回报。许多区块链游戏项目通过举办激励活动来发展他们的社区和吸引力已经成为一种普遍的做法。它们采取赠品、模因或艺术竞赛或推荐竞赛的形式。 区块链游戏开发商将继续创新以利用区块链技术。这包括与更广泛的社区成员分享区块链游戏的财富和成功的方法。 区块链游戏的风险 最后，也许是你需要知道的最重要的事情，区块链游戏存在一定的风险。但是，您面临的这些风险完全取决于您自己。其中一些游戏需要大量资金。有些是无风险的。如果您想参加这些活动，这取决于您。 获得的奖励金额与他们承担的风险成正比。如果您决定通过参与其种子资金阶段及早支持区块链游戏开发，您将在游戏成功时获得巨额利润。 相反，如果开发人员放弃项目并带着投资者的钱逃跑，或者按照区块链社区的说法，你将失去一切“ 。”如果游戏没有达到收支平衡所需的成功，您也可能会赔钱。 地毯拉 如果您在区块链游戏中大获成功，您还应该检查是否发生了 在你来自的国家。最近的市场牛市已经让世界各地政府的税务代理人头疼，你永远不会知道他们是否决定你欠他们钱。 纳税义务 你可能决定安全行事，永远不要参与需要你投资的区块链游戏。您甚至可能只是尝试获得免费空投的资格，仅此而已。虽然这是一个很好的策略，但其中许多空投确实需要您经历 .这意味着您使用您的私人个人数据付款。 了解客户 如果您不幸参与恶意空投，您将泄露敏感信息，这些信息可用于冒充您诈骗他人或访问您的银行账户。 最后的想法 你可能会认为这篇文章太长了。你只想玩区块链游戏。好吧，你可以做到没有人阻止你。但是如果不了解区块链游戏的不同部分是如何工作的，你将无法充分享受它们。你甚至可能讨厌他们。一旦您习惯了区块链游戏中使用的不同工具，您就不会介意通过额外的过程来正确启动区块链游戏。 使用区块链游戏不仅仅是玩游戏。这是一种让玩家能够更积极地参与游戏的不同方面的新方式，例如游戏的开发、资金、社区发展和收益分享。另一方面，区块链也让玩家面临传统游戏中不存在的额外风险。 希望向潜在的区块链游戏玩家介绍区块链游戏中的不同工具并与他们分享所涉及的不同风险将有助于他们获得更安全、更愉快、更有价值的区块链游戏体验。