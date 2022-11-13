有史以来销量最好的 10 款 Nintendo Switch 游戏

太長; 讀書 Nintendo Switch 正在成为最畅销的游戏机之一。截至 2022 年 11 月，根据销量，这里列出了有史以来最好的 10 款任天堂 Switch 游戏！这些游戏几乎都达到了100万销量，前10名的销量均不低于1400万份。 Ring Fit Adventure 本质上是一款角色扮演游戏形式的健身游戏，让玩家对抗体重主题的敌人，因为他们试图从健美巨龙的影响中拯救世界。超级马里奥派对通过经典的棋盘游戏战斗让该系列回归本源。

Nintendo Switch 正在成为最畅销的游戏机之一。不难看出原因，其混合设计和庞大的第三方库吸引了数百名粉丝。但 Switch 在夸耀其精选的第一方游戏时真正令人眼前一亮。这些游戏几乎都达到了100万销量，前10名的销量均不低于1400万份。回顾这些精选的游戏，可以深入了解粉丝是如何定义 Switch 的。截至 2022 年 11 月，根据销量，这里列出了有史以来最好的 10 款任天堂 Switch 游戏！

所有销售信息均取自VGSales 。

史上 10 款最佳任天堂 Switch 游戏（按销量排名）

10. 健身环大冒险

9. 精灵宝可梦 Let's Go 皮卡丘和伊布！

8. 宝可梦璀璨钻石 & 闪耀珍珠

7.超级马里奥派对

6. 超级马里奥奥德赛

5. 宝可梦剑盾

4. 塞尔达传说：荒野之息

3. 任天堂明星大乱斗终极版

2. 动物之森：新视野

1. 马里奥赛车 8 豪华版





10. 健身环大冒险——售出 1454 万份

Ring Fit Adventure 是 Switch 上比较独特的游戏之一。它本质上是一款 RPG 格式的健身游戏，让玩家与以重量为主题的敌人对抗，因为他们试图从健美巨龙的影响下拯救世界。该游戏随附一个环形配件，可以连接一个控制器。这种独特的游戏风格是每天去健身房的有效替代方式——只要你能坚持锻炼！

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9. 神奇宝贝：我们去吧，皮卡丘！ & 神奇宝贝：我们去吧，伊布！ — 售出 1466 万份

神奇宝贝：Let's Go 可以被视为主要神奇宝贝系列的衍生产品。在这些游戏中，流行的 Pokémon Go 风格混合了让人联想到原始红蓝游戏的冒险。出发吧，皮卡丘！走吧，伊布！是第一批在 Switch 上发布的神奇宝贝游戏，单凭这一事实肯定会引起一些关注。它们也是原版 I 游戏的第三次翻拍，因此尽管内容不足，但至少寻求怀旧的粉丝不会太不高兴。

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8. 精灵宝可梦璀璨钻石 & 闪亮珍珠 — 售出 1479 万份

Brilliant Diamond 和 Shining Pearl Pokémon 游戏是对原版 IV 游戏的翻拍，让粉丝们在十年后对神奥地区熟悉的味道。这些游戏以改善生活质量和新战斗为特色，这些战斗可以说与与其他玩家的战斗一样艰难。诚然，这些重制版明显缺乏新内容，尤其是与《心金与魂银》或《欧米茄红宝石与阿尔法蓝宝石》等老游戏相比时。即便如此，Brilliant Diamond & Shining Pearl 仍然设法为新玩家提供有趣的体验，同时为老粉丝带来大量怀旧之情。

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7. 超级马里奥派对——售出 1806 万份

虽然可以说不是有史以来最好的马里奥派对游戏，但超级马里奥派对通过经典的棋盘游戏战斗将系列带回了它的根源。在一系列同步动作的实验性游戏和一直被鄙视的汽车修理工之后，《超级》让粉丝们回到了收集星星和与对手打交道的简单时代。最重要的是有趣的交替模式和精选的精彩迷你游戏，难怪超级马里奥派对仍然是 10 款最畅销的 Switch 游戏之一。

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6. 超级马里奥奥德赛——售出 2393 万份

Super Mario Odyssey 专为 Switch 而打造，提供其他任何地方都找不到的游戏体验。这个巨大的标题结合了探索和多样性，因为玩家探索开放环境以寻找神秘的力量月亮。新的动作让平台爱好者和速通玩家可以尝试游戏的系统，即使对于休闲玩家来说，简单地四处走动也能带来各种乐趣。超级马里奥奥德赛不仅仅是最畅销的 Switch 游戏之一；它也是最好的马里奥游戏之一。

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5. 神奇宝贝剑与盾——售出 2450 万份

神奇宝贝剑与盾是将特许经营权带入第八世代的游戏。不幸的是，这一飞跃并非没有问题。删除内容和添加付费 DLC 导致了围绕这些标题的大量争议。尽管如此，由于加入了突袭战并改进了之前游戏的功能，《剑与盾》提供了比以往任何时候都更好的与其他玩家的联系。说到与朋友和家人一起玩 Pokémon 游戏，没有比 Sword & Shield 更好的游戏了。

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4. 塞尔达传说：荒野之息——售出 2714 万份

塞尔达传说：荒野之息是最大的塞尔达传说游戏。作为 Switch 的首发游戏之一，几乎没有理由拥有这款游戏机而不拥有这款游戏。巨大的开放世界、改进的战斗和令人难以置信的氛围足以让您体验这款游戏，即使您不是该系列的粉丝。这可能会随着即将发布的荒野之息续集而改变，但它不会改变荒野之息是有史以来最有影响力的游戏之一的事实。

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3. 任天堂明星大乱斗终极版——售出 2882 万份

Super Smash Bros. Ultimate 旨在作为权威的 Smash Bros. 体验，带回以前游戏中的每一位战士和大多数阶段。它将它们与新的故事模式、扩展的在线功能以及基础游戏添加和 DLC 形式的更多新角色相结合。这款游戏的受欢迎程度唯一令人惊讶的是它并没有比现在更受欢迎。

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2. 动物之森：新视野——售出 3938 万份

动物之森：新视野是休闲游戏玩家的梦想。在这个游戏中，玩家与村民一起过着简单的岛屿生活，他们进行日常活动，如砍树和捕捉虫子。很少有游戏以放松为设计理念，但 New Horizons 是最好的例子之一。将其与 Switch 的便携功能相结合，难怪这款游戏是非扩展端口的最畅销 Switch 游戏。

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1. Mario Kart 8 Deluxe——售出 4682 万份

Mario Kart 8 Deluxe 是权威的 Mario Kart 体验。它引入了 Mario Kart 8 的噱头和赛道，同时添加了完整的战斗模式和双项目等新功能。这个端口的流行是可以预料的，特别是因为 Switch 上没有其他 Mario Kart 版本，但这远非没有根据。事实上，该游戏在 5 年前发布后现在推出了新的 DLC，为马里奥赛车迷们提供了他们从未相信过的更多内容。

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Switch 还有很长的路要走，尤其是本月发布的最新 Pokémon 游戏以及即将推出 Switch Pro 的谣言越来越多。人们只能想知道未来有哪些新的 Switch 游戏会出现在这个列表中——或者任天堂是否会在他们的下一个游戏机上取得更大的成功！