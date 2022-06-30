有史以来最伟大的衰退故事：比特币与黄金

你已经决定了吗？你打算在哪里投资（保存）你的钱？这种困境不仅关系到您的个人财务，还关系到整个世界金融的未来。比特币与黄金。有许多“回到未来”的粉丝不介意回到 2009 年并投资比特币。这并不奇怪。然而，令人惊讶的是黄金的“相对波动”。你被警告过，不是吗？这都是个人观点的问题。

通货膨胀。经济衰退。而且，一个问题。其实，两个。你已经决定了吗？你打算在哪里投资（保存）你的钱？





如果你有的话，就开始吧。这种困境不仅关系到你的个人财务，还关系到整个世界金融的未来。或者，它会留下什么。





在我之前的一个故事中，富爸爸、穷爸爸、比特币和金枪鱼罐头，老实说，我可能会天真地说，我希望从“投资之父”本人那里得到这些代价高昂的问题的答案（如果你没有不知道，我们已经有了“投资之父”，即本杰明·格雷厄姆）。





事实证明，罗伯特清崎的书和推文是两个完全不同的东西。我在浏览 Jekyll 博士和 Hyde 先生最近发布的关于比特币、黄金、白银、枪支（！）、子弹（！！）和“金枪鱼罐头”的推文时，体验了他的奇怪案例，因为“你可以不要吃黄金、白银或比特币，”你能吗？





上帝怜悯我们。





但是，清崎在他的最新推文中称“比特币失败者”时并没有留情（选中）。





这条推文有一些非常“有趣”的词语选择，以及作者未来的金融活动。我的意思是他的推特处理方式已经足够具有挑战性了。那是“真正的”清崎还是其他人在推特上“冒充”他？蓝色验证徽章表示此帐户是真实的。我发现它也有问题。





我的意思是，下定决心，伙计：

我应该卖吗？我应该买吗？

我应该等吗？我应该庆祝还是哭泣？





你希望比特币以 11,000 美元的价格“测试”（咬住）尘埃，这样你就可以购买更多。 “如果它恢复了”，但“如果它没有恢复”，他将等待比特币输家“投降”（投降，对吧？！）。我的意思是，这条推文太高了，我必须继续前进。

数字黄金，或者我被告知





让我们看看（阅读）其他金融专家和分析师对此怎么说（写）：





Swissquote 分析师 Ipek Ozkardeskaya 在本月早些时候的一份报告中表示： “现在很明显，比特币与风险资产平行交易，而不是 [作为] 避风港。” “比特币仍然不是数字黄金，显然它更像是纳斯达克的加密货币代理。”





“纳斯达克的加密代理？！”这甚至应该意味着什么？下一位分析师担心我们的未来，就像我们所有人一样，但他希望我们有一个历史的视角。为什么？因为老是金，我猜：





“滞胀风险正在上升，地缘政治紧张局势几乎没有迅速解决的迹象，”行业研究公司世界黄金协会的高级市场分析师 Louise Street 说。 “从历史上看，黄金是滞胀环境中表现最强劲的股票之一，在这种环境中，股市遭受重创，大宗商品经常回落。”





那么，我们从这里经过……

…我们可爱的动荡时代？





数字总是说实话，或者我们被告知。我不得不在CNN Business上查看最新的商品交易价格。这里有一些有趣的比较。我把最好的留到最后：比特币与黄金。但是，现在，我很想亲眼看看，哪个更亮，金色还是银色？我的意思是，无论是财务上还是历史上。





“只有”百分之十的价格差异，给或接受。我不了解你，但这不足以说服我加入投资者的“黄金团队”。然而，下一个比较，毫无疑问玉米是真正的黄金。





到目前为止，我们应该都知道乌克兰国旗上的蓝色和黄色代表什么。正确的？蓝色代表天空，黄色代表一望无际的麦田，也代表玉米。您知道乌克兰是世界上排名前五的玉米生产国之一吗？我认识一个知道玉米不会在数字领域生长的人。





尊重他人，谨防个人观点





我偶然发现了一只忙碌的加密小蜜蜂，它从加密货币诞生之初就将比特币与黄金进行了比较。现在，我要帮您的忙，并快速解释您在此图表底部看到的第一条线表示如果您将一美元投资于黄金会发生什么。更具吸引力的代表相同的投资，但在比特币中。向下的彩色线代表所谓的“比特币黄金比率”，即在某个时间点你可以用比特币购买多少盎司的黄金。我希望，我做对了。





以防万一，这张桌子真的派上用场了。除非你迷信，并且相信比特币 13 岁生日毕竟不会是一个快乐的生日。有许多“回到未来”的粉丝不介意回到 2009 年并投资比特币。这并不奇怪。然而，令人惊讶的是黄金的“相对波动”。你已经被警告了，不是吗？这都是个人观点的问题。

金融无政府状态的幸运之子与不幸之子





我的故事从“富爸爸”课开始。让我们看看富爸爸和穷爸爸的孩子是否有一个幸福的结局。





“当通货膨胀上升时，我们将消灭 50% 的美国人口，”他今年早些时候告诉 Stansberry Research。清崎这些天在推特、写或说的任何事情上都非常黑暗。





“普通美国人没有 1,000 美元，”清崎说。最近的一项银行利率调查显示，大多数美国人没有足够的钱来支付意外的 1,000 美元开支。对于那些想要享受黄金岁月的人来说，这也带来了麻烦。清崎说，当泡沫破灭时，股市就会崩盘。因此，那些依赖 401(k) 计划的人“干杯”。





当“安全（金融）天堂”无处可寻时，集中精力进行正确的投资并不容易。





我们没有退休金，我们的养老金破产了。





我不知道你是否应该将钱投资在比特币或黄金上，但我绝对确定将你的时间投资于优质内容是一个安全的选择，因为这是当今唯一能抗通胀的东西。



