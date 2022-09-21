你可以在 令人震惊的超级科学故事 1931 年 4 月，作者惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 VI, No. 1 - 月球背后的世界 月球背后的世界 保罗·恩斯特 就像无情的下巴一样，一个遥远的火山口为他们的船打开了。他们无助地冲向它：无助地，因为他们仍然在虚无的太空中，没有大气阻力，他们的方向舵、船尾或船首管可以购买来引导它们。 Dorn Wichter 教授焦急地等待着轻微的振动，这应该表明弹丸状的外壳已经进入了新星球的大气层。 Two intrepid Earth-men fight it out with the horrific monsters of Zeud's frightful jungles. “我们击中了吗？”乔伊斯问道，他是一个高个子的金发青年，有着运动员的肩膀，宽阔的眉毛和方下巴，是一个将梦想与行动结合在一起的人。他痛苦地走向威彻特。这是贝壳穿过中性点后他第一次尝试移动——中性点位于月球和它背后的世界之间的那条带子，在那里，每颗卫星的引力都被另一颗中和了。它们，连同贝壳里所有松散的东西，在房间中央不舒服地漂浮了半个小时左右，又逐渐安定下来。直到现在，小心翼翼地走路是可能的。 “我们击中了吗？”他重复了一遍，靠在教授的肩膀上，盯着电阻计。 “不。”威希特心不在焉地摘下眼镜擦了擦。 “还没有一丝反抗的迹象。” 他们凝视着船头窗外那巨大的圆盘，就像一块锯齿状、有麻点的蓝色冰板，这就是宙德星——他们发现并命名的。每个人的脑海中都浮现出同样的想法。假设 Zeud 周围没有大气层来缓冲他们下降到百英里的火山口，而这个火山口会打哈欠来接收他们？ “嗯，”过了一会儿乔伊斯说，“我们在这里冒险的机会并不比我们把鼻子指向月球时的机会多。我们几乎可以肯定那里没有大气层——这意味着我们会俯冲以每小时五千英里的速度进入岩石。宙德上可能有任何东西。他的眼睛闪闪发光。 “竟然有这样一个星球，在人类研究天界的所有世纪中都没有料到！” 维希特点头同意。这确实很棒。但更令人惊奇的是它现在的发现：如果他和乔伊斯没有成功地飞向月球，这一切都不会发生。从那里开始，在跟随太阳缓慢地绕行到月球失落的一侧——地球从未观察到的那一面——之后，他们看到了在不远处闪耀着他们命名为宙德的大球。 天文计算很快就描述了这颗神秘的隐藏卫星。它几乎是月亮的双胞胎；稍微小一点，距离不到八万英里。它的旋转几乎是相似的，这使得它的日子还不到我们地球上的十六天。它大约有地球每立方英里的重量。它在那里旋转，直接与地球和月亮成一条直线，随着月亮的移动而移动，以至于它永远看不见，就像一角硬币放在一分钱后面的直线上一样。 Zeud，新卫星，月球以外的世界！乔伊斯和威希特对它的发现感到兴奋，他们已经离开了月球——他们发现月球和人们推测的一样死寂和寒冷——并草草返回地球。他们补充了补给品和氧气罐，然后又回来了——绕着月球转一圈，将炮弹的锋利船头指向宙德。月球送给地球的礼物是一个可疑的礼物。但是给人类一个可能还活着的星球殖民地的礼物可能是解决地球过度拥挤的条件！ “速度，每小时三千英里，”威希特计算道。 “到宙德的距离，九百八十英里。如果我们不尽快撞击几个氢原子之类的东西，我们将把这个最近的陨石坑钻得更深一点！” 乔伊斯严肃地点点头。在距离地球两千英里的地方，以太中仍然有足够的氢痕迹来购买他们的水力发动机的爆炸。在距月球六百英里的地方，他们遇到了一条稀薄的气体带，使他们能够改变方向并减慢速度。他们曾希望在距离宙德一千或一千二百英里的地方找到氢气。 “八百三十英里，” 维希特说道，他纤细弯曲的身体绷得紧紧的。 “八百里——啊！” 他们的耳边传来了咚咚咚的声音，贝壳颤抖着，几乎是不可察觉的，但毫无疑问，是在外太空的一些微弱阻力的触动下。 “我们击中了它，乔伊斯。它比月球的密度大得多，正如我们所希望的那样。宙德上会有生命，我的孩子，除非我大错特错。你最好看看马达现在。” 乔伊斯走到水车旁。这是一件奇怪但又极其简单的事情。有一个玻璃盒子，用抛光钢制成的棱纹，大小和形状和雪茄盒差不多，里面装满了水。从这里到炮弹的船头和船尾，有两根小管子。管道在三英尺左右的时间里被大大加厚了，就在小水箱的正下方，并由沉重的床板支撑着，看起来完全不成比例。管道的加厚部分周围是一圈沉重的绝缘铜线。没有阀门，也没有气缸，没有旋转部件：这就是“马达”的全部内容。 乔伊斯还不了解这个设备。水从罐子里滴下来，一滴一滴，突然分解，变成炸药，受到外壳弓形发生器在线圈中感应出的强大磁场的作用。随着每一滴水进入管道，并在瞬间破碎，发生了剧烈但可控的爆炸——炮弹在其行程中被踢到了另一百英里的前方。这就是乔伊斯所知道的一切。 他扔了弓开关。当马达通过前管排气时，有轻微的震动，减慢了它们的速度。 “打开外面的发电机螺旋桨，”威希特命令道。 “我认为我们的电池越来越低了。” 乔伊斯将细小、细长的螺旋桨装上齿轮。他们开始转动，起初在几乎不存在的气氛中缓慢转动。 “四百英里，”威希特宣布。 “温度怎么样？” 乔伊斯走向记录外墙热量的温度计。 “九百度，”他说。 “减少到每小时一千英里，”威希特命令道。 “只要马达能赶上这么多，就五百。我会直奔这个火山口。在这样的井里，我们会找到宜居的空气——如果我们相信有这样的东西是正确的在宙德上。” 乔伊斯看了一眼温度计。尽管它们的速度已大大降低，但它仍然显示了数百度。 “我想那里有宜居的空气，好吧，”他说。 “外面已经很厚了。” 教授笑了。 “另一个理论被证明是正确的。我确信 Zeud 在地球-月亮-Zeud 链的外部摆动并因此以更快的速度行进，将在数百万年的时间内吸收大部分月球的大气层。而且它必须“在某种程度上，已经被月球屏蔽了，大多数天球会受到持续的小量大气泄漏。同样，当我们着陆时，我们会用一两只老鼠来测试条件。” 乔伊斯接到他的信号，将他们的速度调整为每小时 400 英里，然后是 200 英里，然后，当他们下降到陨石坑圆形悬崖的最高边缘下方时，几乎完全停了下来。他们飘向宙德的表面，兴致勃勃地注视着在他们脚下展开的全景。 他们正在探查一个受到宙迪安日出青睐的地方。锐利而清晰的光线斜射而下，照亮了大约一半的火山口底部，将被保护的一半悬崖留在了昏暗的阴影中。 巨坑被照亮的部分 就像噩梦中的风景一样奇异。有紫色的树木，巨大的难以置信。有一大滩光滑的墨黑色液体，上面油腻腻的，有些地方很麻烦，好像被地表下的一些移动的东西打扰了。那里有光秃秃的岩石斑块，石头，古老的熔岩流长长的滴水，像被漂白的怪物的灰色骷髅一样蔓延开来。总而言之，从水池、光秃秃的地面和丛林中升起的是一层薄薄的瘴气。 在发动机缓慢而稳定的排气的支撑下，随着每次部分被掩盖的爆炸而上升一点，并在每个间隔进一步下沉，他们朝着一个光秃秃的、熔岩散布的地方安顿下来，这对维希特来说是一个很好的着陆点。随着最后一声嘶嘶声和一个研磨罐，他们停了下来。乔伊斯打开开关切断发电机。 “现在让我们看看空气是什么样子的，”威希特说着举起一个小笼子，笼子里关着一只活跃的老鼠。 他在贝壳的外壳上打开了一个双面板，然后释放了这只小动物。当它跳到光秃秃的熔岩上时，他们惊恐地看着它停了片刻…… “似乎喜欢它，”乔伊斯说，深深地吸了一口气。 老鼠仿佛陶醉于它突然的自由，跑到看不见的地方，一跃八英尺或十英尺，在短途飞行中，它的腿在空旷的空气中可笑地奔跑。 “这意味着我们可以省去氧气头盔——而且我们最好带上我们的枪，”威希特说，他的声音很紧张，他的眼睛在眼镜后面啪啪作响。 他走到枪架前。里面有六支气枪。长而非常小的口径，他们排出了一个微小的钢壳，里面是他发明的液体，在它被迫通过步枪枪管的热量大约一秒钟后，立即以气态形式膨胀到其液体体积的数百万倍.这是迄今为止发现的最强大的炸药，但携带起来非常安全，因为它只能通过热来爆炸。 “我们准备好了吗？”他说着把枪递给乔伊斯。 “那么——我们走吧！” 但他们犹豫了一两口，才打开船体一侧沉重的双门，尽情享受这一刻的浩瀚。 第一个踏上广阔新大陆的探险家的狂喜是他们的，放大了一百倍。因为他们是第一个踏上广阔新星球的人！一个全新的世界，只有天堂知道摆在他们面前的是什么生命形式，什么怪物或极小的生物。就连他们登月时所感受到的深深的敬畏，都被这次事件的庄严所掩盖；就像发现一个永远被贫瘠冰层覆盖的北极大陆，而不是发现一个硕果累累、可能充满生机的大陆，更不让人激动。 他们仍然一言不发，激动得说不出话来，打开拱顶式的门走了出去——进入了一种潮湿的炎热环境，就像他们自己的热带地区一样，但又不是那么难以忍受。 在月球短暂停留期间，他们穿着绝缘服走了几次，他们已经有些习惯了由于重力较小而体重减轻的情况，所以在这里，他们的体重更轻，他们迈出二十英尺而不是一码，没有犯任何错误。 他们小心翼翼地走着，警惕地向四面八方扫视，以防有任何可能冲出来摧毁他们的奇怪动物，他们向最近的一片丛林移动。 首先引起他们注意的是他们接近的树木的大小。他们得到了 从外壳上可以看出它们的巨大，但从地面上看，它们显得更大。八百，一千英尺，他们高高耸立着强大的顶部，树干周长数百英尺；活生生的金字塔，其底部交织在一起，在丛林地面上形成了一个难以穿透的天花板。叶子又厚又肿，像仙人掌的生长，它们的颜色是明显的淡紫色。 “我们必须收回几片叶子，”威希特说道，他的科学灵魂充满了冰冷的兴奋。 “我希望我们也能收回一些空气。”乔伊斯把他的肺填满了。 “这不是很好吗？就像酒一样！它几乎可以抵消热量的影响。” “它里面的氧气比我们自己的要多，”Wichter 推测道。 “我的天哪！那是什么！” 他们一瞬间停了下来。从薰衣草丛林的深处传来一声震耳欲聋的嘶嘶声，仿佛一条巨蛇在垂死挣扎。 他们等着听声音是否会重复。不是。怀疑他们又开始了。 “我们最好不要进去太远，”乔伊斯说。 “如果我们再不出来，地球就会失去一颗新行星。没有人知道你的水力发动机的秘密。” “哦，没有任何生物能抵挡我们的这些枪，”威希特自信地回答。 “而且那种噪音可能不是由任何生物引起的。它可能是从某个火山裂缝中逸出的蒸汽。” 他们小心翼翼地沿着带刺的薰衣草灌木丛，沿着一条清晰、坚硬的小路前行。当他们走的时候，乔伊斯在不同的树干上划出一道道痕迹，标记着回到贝壳的方向。坚韧的纤维从伤口中渗出蓝色的液体，像血液一样缓慢地冒泡。 它们的左右是杯状的灌木，看起来像陷阱；他们经过的其中一个人的叶子被压扁了，发出一声低沉的咩咩叫声，证明了他们的外表没有骗人。像三英尺长的蛞蝓这样缓慢而盲目的爬行动物在他们的路径和树干之间流动，在他们身后留下粘稠的粘液痕迹。还有更大的事情...... “小心，”威希特突然说，停下来凝视着他们右边的黑暗。 “你看见什么了？”乔伊斯低声说。 维希特摇摇头。他在湿气腾腾的黑暗中隐约看到的那条巨大的、两条腿的紫色身影已经离开了。 “不知道，有点像巨猿。” 他们停下脚步，盘算着自己的处境，机械地擦去脸上流淌的汗水，思考着要不要回头。乔伊斯远非懦夫，他认为他们应该这样做。 “在这片灌木丛中，”他指出，“我们可能还没来得及开枪就被冲了上去。而且我们离炮弹近一英里。” 但维希特就像一个热心的孩子。 “我们会再努力一点，”他敦促道。 “到我们面前那个空旷的地方。”他沿着小径指向阳光从树上的一个开口照进来的地方。 “一旦我们看到那里有什么，我们就会回去。” 乔伊斯耸了耸肩，跟着这个急切的小个子沿着薰衣草树下的怪径走去。片刻之后，他们到达了 Wichter 的目标空地。他们停在它的边缘，敬畏和排斥地注视着它。 那是一个大约一百码宽的圆形溃烂黑泥泥潭。近在咫尺，他们可以看到泥浆在缓慢地起伏，仿佛深不可测的生命形式正沿着地表下挖隧道。他们瞥了一眼沼泽的中心，那里被一个 光滑的黑色水池，并为他们所看到的大声哭泣。 池边躺着一个巨大的生物，就像一条又大又粗的蛇——一条长着蜥蜴头的蛇，一连串多关节、有鳞的腿沿着它强大的长度延伸。它的嘴张开，露出数百颗尖尖的、向后指向的牙齿。它的腿和粗短的尾巴在泥泞中无力地脱粒，好像处于困境中一样。它的眼睛小到在它令人厌恶的脑袋里是看不见的，眼睛呆滞而暗淡。 “那是我们听到的吗？”乔伊斯想知道。 “可能，”威特说。当他注视着噩梦般的形状时，他的眼睛闪闪发光。他冲动地向搅动的泥浆迈了一步。 “别完全疯了，”乔伊斯抓着他的胳膊厉声说。 “我必须看得更近一些，”威希特说，努力挣脱。 “然后我们会爬上一棵树，俯视它。无论如何，我们离开地面可能会更安全。” 他们爬上了最近的丛林巨人——它的橡胶树皮被圈圈和刻痕，就像爬楼梯一样容易——到离地面大约五十英尺的第一根大树枝上，然后慢慢爬上去，直到它们挂在树的边缘。泥潭。从那里，借助他们的双筒望远镜，他们希望能看到垂死怪物的每一个细节。但是当他们看向游泳池时，却不见了！ “我们看到东西了吗？”威希特一边说，一边揉着眼镜。 “我发誓它就躺在那里！” “是的，”乔伊斯冷冷地说。 “看看游泳池。它会告诉你它去了哪里。” 黑色的，神秘的表面正在冒泡和挥动，好像在它的深处，正在发生一场可怕的战斗。 “有东西上来，把我们的十足蜥蜴拖到了它的窝里。然后那个东西的兄弟们知道正在举行宴会，就冲了进去。那个水池可不是早餐前泡的地方！” Wichter 开始回答，然后被催眠般地凝视着对面的丛林墙。 从密密麻麻的淡紫色叶子中伸出一条闪闪发光的、披着鳞甲的脖子，最细处有男人的身体那么粗，就在一只下颚巨大的鳄鱼脑袋后面。它逐渐缩回了至少三十英尺的距离，融合成一个像陆生鲸鱼一样大的身体，由四根又矮又笨重的腿支撑着。 巨大的东西以惊人的速度移动，滑入泥浆中，开始向池子深处犁出一条路。无形的、缓慢扭动的形状在它的尾迹中浮现，在阳光下颤抖片刻，然后再次融化在泥土之下。 一只臃肿、无形的泥鳅被巨大的下颚咬住，长脖子猛地一缩，怪物开始喂食，像猪一样，在可恶的尸体上流口水。 维希特摇摇头，一半是狂热的渴望，一半是绝望。 “我想留下来看看更多，”他叹了口气说，“但如果这是我们在宙迪安丛林中经常遇到的那种生物，我们最好马上去——” “嘘！”乔伊斯厉声说道。然后，用几乎听不见的耳语：“我想那东西听到了你的声音！” 怪物突然停止了进食。它的头高高地悬在空中，好奇地左右摆动着。突然，它发出一声剧烈的咳嗽，吐出巨大肺部的空气——直接朝他们的树走去。 “射击！”威希特举起枪叫道。 以特快列车的速度移动，怪物几乎已经到了他们悬垂的树枝上 在他们扣动扳机之前。两颗贝壳都嵌入了巨大的胸膛，就在长长的脖子伸向他们的时候。事情立刻开始以灾难性的速度发生。 几乎随着他们的撞击，炮弹爆炸了。怪物停了下来，身体被撕开了一个大洞。然后，它双脚奄奄一息，把它的大头抬起来，巨大的下巴在树枝上嘎吱作响，它的两个弱小的驱逐舰正紧抓着它。 它有几十吨的重量，在巨大的死亡痛苦中猛地一颤。那棵树虽然很大，却随着它摇晃起来，树枝本身也被卷起来，好像在飓风中一样。 有碎裂的声音。威希特和乔伊斯放下枪，更紧地抓住了他们唯一安全的下垂树枝的树干。枪炮从山体上扫过——随着那双有力的双腿最后一颤，被扫到了下方！ 怪物终于还是不动了，它那麻木的下巴仍然抓着树枝。两人面面相觑，无言以对。炮弹一英里外穿过可怕的丛林……他们自己，没有枪就无助…… “好吧，”乔伊斯最后说。 “我想我们最好还是上路吧。在这里等着，想一想，不会有任何帮助。幸运的是，至少有几个星期，没有夜晚来偷袭我们。” 他从大树干往下走，维希特紧随其后。他们尽可能快地走着，沿着隧道的小径向他们的壳走去。 他们还没有走一百码，就听到身后灌木丛的轰隆声。回头一看，他们看到长满牙齿的下巴在三十英尺长的脖子末端像海绵一样张开——一双死气沉沉的小眼睛瞪着他们——一具百英尺高的尸体冲过陷阱灌木丛，穿过缠结的藤蔓，下垂的树枝。 “我们在那儿杀死的那个东西的伙伴！”乔伊斯喘着粗气。 “跑，看在上帝的份上！” 威特不需要催促。在他那空荡荡的小身体里，没有一丝恐惧。但他有一种强烈的渴望，想要回到地球并传递他的信息。他颤抖着追赶乔伊斯，跑了三十英尺，低下头，以免撞到小径屋顶上浓密的薰衣草叶子。 “我们中的一个必须通过！”他一遍又一遍地喘着气。 “我们中的一个必须成功！” 很快就很明显，他们永远无法超越他们的追捕者。伸手可及的下巴现在就在他们身后几码处。 “你走吧，”乔伊斯喊道，大口喘气。他故意放慢了脚步。 “不——你——” Wichter 也放慢了速度。乔伊斯一发不可收拾，把他推到小路上。 “我告诉你-” 他没有进一步。在他们面前，原本似乎是坚实的地面的地方，突然看到了一个打着哈欠的坑。他们拼命想往旁边一偏，但离得太近了。他们最后一次像鸟一样长的跳跃把他们带到了边缘。他们掉到很远的地方，掉进一个深渊，溅到一个浅水池里。 几块泥土在他们身后倾泻而下，上方的怪物将它张开的大脚伸入地面，并及时阻止了它的冲刺，以免落在他们身后。然后坑的顶部慢慢变暗，某种覆盖物滑过它。他们在一个像坟墓一样极其安静和完全黑暗的监狱里。 “多恩，”乔伊斯喊道。 “你没事儿吧？” “是的，”黑暗中传来一个声音。 “和你？” “就我能感觉到的而言，我仍然是一体的。”有溅起的水花声。 他朝它走过去，不一会儿，伸出的手碰到了教授的肩膀。 “这是一团糟，”他颤抖着说。 “我们摆脱了那些长着牙齿的下巴，好吧，但我想知道如果我们没有逃脱的话，我们是否会过得更好。” “我也在想同样的事情。”维希特的声音很紧张。 “你有没有看到坑的顶部在我们上方关闭的方式？这意味着我们陷入了一个陷阱。它也是一个最巧妙的陷阱！它的顶部被伪装，直到它看起来与小径的其余部分完全一样地板。这里的水浅到足以让大型动物在落入时摔断脖子，也刚好足以保护像我们这样的小动物活着。我们掌握在某种推理、智慧生物的手中，乔伊斯！” “那样的话，”乔伊斯颤抖着说，“我们最好还是尽力离开这里！” 但这被发现是不可能的。他们无法爬出坑，也感觉不到墙壁有任何开口。只有光滑、坚不可摧的石头碰到了他们探索的手指。 “看来我们要留下来了，”乔伊斯最后说。 “至少在我们的宙迪安大军之前，不管他们是什么生物，都会过来把我们带出去。那我们该怎么办？航行到死去吧？或者和他们和平相处——假设我们没有立即被杀——我们以后有机会休息吗？” “我建议后者，”威希特回答。 “在我们自己的星球上有一种小动物，它的榜样可能是我们学习的好榜样。那就是‘负鼠’。”他突然停下来，抓住乔伊斯的手臂。 从坑的对面传来刺耳的声音。一道绿光出现在水边低处。这突然变宽，好像一扇门被某种滑轮装置吊起。坑壁开始反射出微弱的光芒。 “下来，”威希特喘着粗气。 他们默默地让自己沉入水中，直到漂浮在水面上，闭着眼睛一动不动。他们尽最大努力装死，等待接下来可能发生的事情。 他们听到敞开的石门附近有水花。溅起的水花靠近了他们，耳边传来了尖锐的嘶嘶声——杂乱无章的声音，像是用某种未知语言进行的兴奋对话。 乔伊斯觉得自己被什么东西触动了，他只能尽量避免在接触时大声喊叫并跳起来。 当然，他不知道俘虏他们的人可能是什么性质，但至少在某种程度上，他认为他们像人。他的手，或脚蹼，或其他任何东西的触摸表明它们不是！ 它们是冷血的爬虫类动物，因为接触到他的肉是冰冷的。像死鱼的肚皮一样又湿又恶心。那肉体是如此令人厌恶，以至于当他现在感觉到自己被高高举起并粗暴地抬着时，他不由自主地颤抖着。 让他感到厌烦的事情立刻停止了。乔伊斯屏住呼吸。他感到手臂上一阵难以忍受的刺痛，之后又重新开始了在水中的旅程。他固执地保持着一副毫无生气的样子。 溅水声停止了，他听到湿漉漉的双脚拍打着干燥的岩石，这表明他们已经从坑里出来了。然后他陷入了真正的无意识之中。 他知道的下一件事是，他躺在光滑、光秃秃的岩石上，被完美的喧闹声包围着。嚎叫声和咕哝声，鼻息的咳嗽声和咆哮声敲打着他的耳鼓。就好像他掉进了一个巨大的笼子里，里面关着数百只野蛮、兴奋的动物——然而，尽管它们兴奋和凶猛，动物却出奇地一动不动，因为他没有听到爪子的刮擦声或脚步声. 小心翼翼的睁开了眼睛…… 他在一个巨大的洞穴中，洞穴的墙壁散发着绿色的磷光。地板上散落着看似死去的动物尸体。还有什么尸体！看起来像巨大蝌蚪的涂有油脂的东西，长着一个细长角的瞪羚状生物，从精致的小头骨上长出一个细长的角，四足动物和六足动物，有毛茸茸的兽皮的动物和有鳞片覆盖物的爬行动物——数百种Zeud 的小生命的标本在看似毫无生气的情况下伸展开来。 但他们并没有死，这些异世界的奇兽。他们活着，并且对被困事物的疯狂恐惧充满活力。乔伊斯可以看到他们毛茸茸的、鳞片状的侧身痛苦地起伏着，他们因恐惧而喘着粗气。并且从他们的喉咙里发出了他所听到的古怪的声音。他们还活着——只是他们似乎无法动弹！ 在他的视野范围内，没有任何东西可以想象是捕获他们的生物，因此乔伊斯开始抬起头，环顾洞穴的其余部分。他发现自己动不了了。他再试一次，他的身体就像一根木头一样没有反应。事实上，他根本感觉不到自己的身体！在越来越恐惧的情况下，他将所有的意志集中在移动他的手臂上。它像抹布一样柔软。 他放松了，一时陷入了极度的、盲目的恐慌之中。他和周围咆哮的东西一样无助！他麻木了，完全瘫痪了！ 教授的声音——微弱而不确定的声音——从他身后响起。 “乔伊斯！乔伊斯！” 他发现他可以说话了，他其余肌肉的麻痹还没有延伸到声带。 “多恩！感谢上帝你还活着！我看不见你，我想——” “我还活着，但仅此而已，”Wichter 说。 “我——我动不了。” “我也不行。我们以某种方式被下了药——就像这里的所有其他动物都被下药一样。我一定是在坑里服了药。我的手臂被割伤或刺伤。” 乔伊斯停止说话，突然听到脚步声，像是人类的脚步声，又奇怪的不同——拍打的声音，好像笨拙的脚蹼正沿着岩石地板向他们拍打。脚步停在离他们几英尺的地方；然后，似乎过了几个小时，他们又响起了，这次是在他面前。 他小心翼翼地睁开眼睛，眼皮几乎没有动，最后，在每一个可怕的细节中，他终于看到了俘获了威希特和他自己的一只超级野兽。 这是一个可怕的卡通人物，站在洞穴的绿色光芒中。九英尺或十英尺高，隐约可见；无毛，有淡淡的虹彩，紫色的皮革。一个粗壮的圆柱形躯干倾斜到一个只比身体本身小一点的脖子上。上面是一个瘦骨嶙峋、丑陋的脑袋，被无唇的下巴清晰地分开。没有鼻子，只有像动物鼻孔一样的斜孔；上面是苍白的、没有表情的、没有瞳孔的眼睛。手臂又短又粗，末端是分叉的肉块，就像裹着老式手套的肿胀的手。腿也短得离奇，脚也只是无形的皮瓣。 它站在一只较小的动物附近，显然正在密切关注它。乔伊斯亲自观察它，发现它在移动一点。仿佛从昏迷中苏醒一样，它抬起了奇怪的脑袋，试图站起来。 两条腿的怪物悠闲地弯下腰。两颗长长的獠牙闪闪发光 在没有嘴唇的嘴里。它们被埋在复活的野兽的脖子上——它立刻又沉入了静止状态。 化为无奈——被怪物吃了！无唇的下巴张得大大的。无形的手强行在动物的头上。喉咙肌肉大大扩张：不到一分钟，它就吞下了活着的猎物，就像蟒蛇吞下猴子一样。 乔伊斯闭上了眼睛，感到虚弱和恶心。直到听到最后一声尴尬的扑腾的脚步声后，他才再次打开它们。 “你能看到吗？”威希特问道，他紧紧地躺在他身后，以至于他无法观察到可怕的宙斯神。 “它做了什么？它是什么样子的？” 乔伊斯告诉他这个生物的进食方式。 “我们显然在他们的供应室，”他总结道。 “他们让一些食物活着，看起来……嗯，这是一个快速的死亡。” “告诉我更多关于另一只动物的移动方式，就在它被吃掉之前。” “没什么好说的，”乔伊斯疲倦地说。 “那些獠牙沉入其中后不久，它就没有动弹了。” “可是你没看见！” Wichter的声音里突然充满了希望。 「也就是说，明明是那些毒牙注入的毒药的效果，会在一段时间后消失。那么——」 “在那种情况下，”乔伊斯插话道，“我们将只有一支十英尺长的宙斯神星军团，但要找到一条再次到达地面的道路，以及缺乏任何武器来留住我们。从逃跑！” “不过，我们并不是完全没有武器，”教授低声回答。 “在一个角落里，有一堆细长的角从其中一些生物的头上长出来。显然宙德人在吃这种特殊类型的动物之前把它们剪掉了，或者折断了它们。它们会一样好作为长矛，如果我们能抓住它们的话。” 乔伊斯什么也没说，但希望开始在他自己的胸中跳动。他注意到在小卖部洞穴中长达数小时的时间里发生了一件重要的事情。大部分宙斯神族都是从坑的方向进入的。但有一个是从对面的一个开口进来的。而这只眨着苍白的眼睛，仿佛被明亮的阳光弄得眼花缭乱——长着一些看起来像木头的大块茎，好像刚被连根拔起！乔伊斯想，这很有可能是通往天上世界的隧道！ 他深吸了口气——感到后背隐隐作痛，这是他躺了这么久的抽筋姿势造成的。 他本可以因为这个发现而兴奋地大声喊叫。这是他第一次感觉到自己的身体！这是否意味着毒药的效果正在消退——它对他的尘世神经中枢的麻痹不如对他们周围的宙斯生物的麻痹？他弯曲了腿上的肌肉。腿移动了几分之一英寸。 “多恩！”他轻声唤道，“我可以动一点！你可以吗？” “是的，”威希特回答，“我的手指已经能扭动几分钟了。我想我可以在一两个小时内走路。” “那就为那一两个小时祈祷吧。这可能意味着我们逃跑了！”乔伊斯告诉他，他认为通往露天的很少使用的入口。 “我相信它会浮出水面，多恩。那些看起来像木头的块茎是新采摘的。” 就在这时，三只两条腿的怪物进来了。他们重新陷入死气沉沉的沉默。有一个可怕的时刻，三个人在他们身上停留的时间比其他任何人都长。效果明显吗 麻药正在消退？它们会再次被咬——还是被吃掉？ Zeudians终于继续前进，嘶嘶作响并相互点击。最终，那些冷血的东西吃饱了，昏昏沉沉地朝着坑洞的方向拖出了山洞。 每过一分钟，乔伊斯都能感觉到生命重新涌入他麻木的身体。他那紧绷的肌肉现在正处于痛苦之中——一种让他感到无比愉悦的疼痛。最后，他冒着观察的危险，抬起头，挣扎着坐下，环顾四周。 没有宙迪安出现在眼前。显然，他们对自己的毒腺太确定了，无法在他们身上设置警卫。他专心听着，听不到拖曳的脚步声。他转向维希特，后者效法他的做法，正坐起来，无力地揉着身体恢复血液循环。 “现在是我们的机会，”他低声说。 “站起来，稍微走一走，稳住你的腿，我走过去给我们弄几根尖角，看看我的那个入口到哪里去！” 他走到角落里那堆骨头和牛角处，从象牙一样的东西中挑出两个最长最细的。刚回到维希特身边，他就听到了他现在熟悉得如此可怕的声音——颤抖的、尴尬的脚步声。他疯狂地向教授示意。就在接近的怪物一头扎进山洞时，他们原地踏步。 有那么一瞬间，他还敢希望他们的动作没有被注意到，但他的希望却被粗暴地破灭了。他听到一声尖锐的嘶嘶声：听到宙迪安以双倍的速度向他们扑来。抛开一切伪装，当那东西到达他身边时，他一跃而起，它的尖牙在绿光中闪烁着邪恶的光芒。 他跳到一边，用他的地球肌肉压迫减少的重力，跑了二十英尺或更多。那生物冲向教授。那个游戏小人蹲着等待它的猛攻。但乔伊斯在两人发生冲突之前又弹了回来。 他举起长角，把它插进光滑的紫色背部。当怪物在他身下扭动时，他一次又一次地把它开回家。它有着巨大的生命力。伤口流着水，它仍然挣扎着，试图用它粗短的手臂包围乔伊斯。一旦成功，他就感觉到自己的肋骨都裂开了，它收缩了它强大的身体。但最后一击结束了这场野蛮的战斗。他站起身来，对着威希特语无伦次地喊了一声，跑向他们寄希望于到达高空的开口。 当他们到达通道的拱形口时，嘶嘶的叫喊声和许多脚的砰砰声传来。但是，当它们沿着隧道跳跃时，那些瘫痪的动物的哭声和持续不断的混乱在他们身后消失了。 他们终于出现在他们从未想过会再次看到的阳光下，在一棵巨大的薰衣草树旁。他们停顿了一下，试图弄清楚自己的方位。 “这边走，”乔伊斯喘息着说，在他们前面的一条拥挤的道路上，他已经开辟了一条痕迹。 沿着他们奔跑的小径，朝着他们的太空壳走去。幸运的是，他们没有遇到丛林中出没的巨大动物。他们到贝壳所在的空地的旅程毫无意外地完成了。 “我们现在安全了，”当他们看到裸露的熔岩地时，Wichter 喘着粗气说道。 “我们可以比他们跑得快五英尺！” 他们冲进了空地——然后突然停了下来。围绕着贝壳，好奇地踉踉跄跄，用无形的手抚摸着它的，是数十名宙斯神。 “我的上帝！”乔伊斯呻吟着。 “那里 必须至少有一百个！我们现在肯定迷路了！” 他们带着绝望的渴望盯着这辆车，只要他们能到达，就能把他们带回地球。然后他们转身握着手，一言不发。每个人的脑海中都浮现出同样的想法——冲向蜂拥而至的怪物，并一直战斗到将它们杀死。绝对没有机会打到炮弹，但战死总比被活活吞下去要好得多。 宙斯人全神贯注于落入他们领地的奇怪事物，以至于乔伊斯和威希特在距离他们不到一百英尺的范围内才将苍白的眼睛转向他们的方向。然后，他们露出獠牙，向地球人冲去，就在追击的宙斯神从丛林小径进入空地时。 两人准备尽可能有效地死去。每个人都紧紧地抓住了自己的花边状喇叭。教授机械地把他的眼镜调整得更牢靠在他的鼻子上…… 随着他的动作，宙斯的缩小圈停了下来。他们中间爆发出一阵剧烈的喧哗。他们瞪了两人一眼，却没有再往前走一步。 “这到底是什么——”威希特迷惑不解地开口。 “你的眼镜！”乔伊斯抓着他的肩膀喊道。 “当你移动它们时，它们都停了下来！它们一定是害怕它们，不知何故。把它们带走，看看会发生什么。” 维希特摘下眼镜，在手中晃了晃，用近视的目光注视着拥挤的宙斯神。 他们对他简单的举动的反应是非凡的！惊愕的嘶嘶声从他们没有嘴唇的嘴里传出。他们不安地面对面，挥舞着粗短的手臂，捂住自己的眼睛，仿佛突然害怕失去他们。 乔伊斯和维希特趁着他们的犹豫不决，大胆地朝他们走来。他们移到一边，形成了一条勉强的车道。后面的宙斯神有些人猛地向他们逼近，但前面的宙斯人却把他们拉了回来。直到两人快要通过时，车道才再次开始在他们周围形成一个威胁性的圆圈。尽管这个奇怪的小生物做出了移开眼睛的令人震惊的举动，但 Wichter 仍然可以正常地看到这一事实，宙斯神显然变得放心了。 “再来一次，”乔伊斯喘息着说，随着巨人们合拢，他的额头上渗出汗珠，它们的獠牙试探性地暴露在麻木的毒液中。 Wichter 戴上眼镜，然后大叫一声猛地摘下，好像他正承受着巨大的痛苦。 Zeudians 再次颤抖着往后退了一步，感受着他们自己的眼睛。 “跑！”乔伊斯喊道。他们竞相争夺贝壳的避风港。 Zeudian 蜂拥而至，咆哮着嘶嘶作响。 Joyce 和 Wichter 几乎领先于最近的人，钻进了敞开的面板。他们猛地合上门，一只有力而粗短的手臂伸到他们身后。传来一声尖叫，一块冰冷的软骨肉块掉到了贝壳的地板上——怪物的一半手，在门的锋利边缘和金属外壳之间被剪断了。 乔伊斯按下发电机开关。伴随着轻柔的轰鸣声，水力发动机发动了爆炸，将炮弹远远地抛向了天空。 “等我们回来的时候，”乔伊斯说，在他们飞出宙德大气层之前，他们的速度又增加了最后一千英里，“我想我们最好率领一支装备了气枪的军队。和爆炸性炸弹。” “还有眼镜，”教授补充说，摘下眼镜，凝视着它们，仿佛第一次看到它们。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 各种各样的。 2009. 超科学的惊人故事，1931 年 4 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/30452/30452-h/30452-h.htm#Page_64 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html