太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned

就像无情的下巴一样，一个遥远的火山口为他们的船打开了。他们无助地向它冲去：无助地，因为他们仍然在虚无的太空中，没有大气阻力，他们的方向舵、船尾或船首管可以购买来引导它们。 Dorn Wichter 教授焦急地等待着轻微的振动，这应该表明弹丸状的外壳已经进入了新星球的大气层。 两个勇敢的地球人与宙德可怕的丛林中的可怕怪物决一死战。