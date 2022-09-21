Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    月球背后的世界经过@astoundingstories
    622 讀數

    月球背后的世界

    2022/09/21
    27m
    经过 @astoundingstories 622 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    就像无情的下巴一样，一个遥远的火山口为他们的船打开了。他们无助地向它冲去：无助地，因为他们仍然在虚无的太空中，没有大气阻力，他们的方向舵、船尾或船首管可以购买来引导它们。 Dorn Wichter 教授焦急地等待着轻微的振动，这应该表明弹丸状的外壳已经进入了新星球的大气层。 两个勇敢的地球人与宙德可怕的丛林中的可怕怪物决一死战。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 月球背后的世界
    #astounding-stories#scifi#fiction
    Astounding Stories HackerNoon profile picture

    @astoundingstories

    Astounding Stories

    react to story with heart

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    相關故事

    Article Thumbnail
    2023 年启动 Web3 项目：我的市场进入策略（第 2 部分）
    Published at Aug 26, 2023 by dariavolkova #web3
    Article Thumbnail
    如何从日志中提取最大值
    Published at Aug 25, 2023 by alvinslee #devops
    Article Thumbnail
    数字卢布如何影响全球经济
    Published at Aug 26, 2023 by hughharsono #society
    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa