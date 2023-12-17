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    最新更新后如何充分利用 Playwright经过@brightdata
    540 讀數

    最新更新后如何充分利用 Playwright

    2023/12/17
    5m
    经过 @brightdata 540 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    你猜怎么了？微软刚刚发布了新版本的 Playwright！跟上错误修复和 API 更改感觉就像是全职工作，错过一些很酷的功能也很容易。但不用担心，我们会为您提供支持！我们随时帮助您掌握最新动态，学习一些新技巧，并用您出色的技能让您的同事惊叹不已！准备好潜入了吗？我们走吧！
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    programming #python #data #playwright #selenium
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